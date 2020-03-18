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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا"

وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا"

وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:20

أعلنت وزارة الصحة أنه تم، من ليل أمس الثلاثاء إلى التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" المستجد.

ووفق بلاغ للوزارة فإن الحالات الجديدة تم تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب" والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط.

وأوردت وزارة الصحة أن "العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 هو 49 حالة ببلادنا، إلى حدود صدور هذا البلاغ".

ويتعلق الأمر بحالات إصابة وافدة؛ منها حالتان (2) بمدينة أكادير لفرنسيين، وحالتان (2) لمواطنين من مدينة الدار البيضاء قادمين من إسبانيا، وحالة واحدة (1) لمواطن من مدينة مكناس قادم من مصر.

كما شدد البلاغ على أن الحالات المؤكدة إصابتها جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

"تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية"، يورد البلاغ نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - ايوب الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:24
يااارب تحد البلا و الباس لازم حظر تجواااال حالا لحد ساعة القرارات جيدة لكن حظر تجوال لا بد منه قبل ان نصل لحالة ايران الله يحفظنا
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76
2 - مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:24
اللهم احفظنا و اشف جميع المرضى
بقاو فديوركم الا عند الضرورة الله يجازيكم بخير
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53
3 - سفح الجبل الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:24
نسأل الله السلامة والعافية هادي نتيجة التأخر في غلق الحدود
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32
4 - إنسان الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:26
اللهم أشفيهم جميعا، كن إتخذت المغرب إجراءات المتخذة حاليا لمواجهة كورونا قبل إعلان الحالة الأولى كون تفادينا عدة إصابات، ولكن قدر الله ما شاء فعل، اللهم لطفك ... بسم الله الذي لا يضر مع إسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ...
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36
5 - ايمان الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:27
يا ربي ترفع هاد البلاء على بلدنا الحبيب و على البشرية جمعاء هادشي كايخلع
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26
6 - oujdi الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:27
لوكان نهار الأول سديتو المنافد قاع منوقعوش فهاد المشكل عجبتكم جوج دورو ديال سياحة
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21
7 - سؤال الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:27
السلام عليكم ، شي حد إلى كان عندو علم يشرح لينا كيفاش ، هاد العدد كلو وباقي ماكاينش حتى شي حالة هنا تصابت بالعدوى
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19
8 - مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:28
وا المغاربة بقاو في ديوركم هالعار
#restez_chez_vous #viveleroyaume #vivelemaroc
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13
9 - sara الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:28
رحمتك يارب نسأل الله العافية والمعافات الدائمة
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13
10 - عمار المودني الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:28
اللهم لطفك يا رب ان ترفع عنا البلاء و تسعد الامة الاسلامة و ان توحد كلمتنا ربنا لا توخدنا بما فعل السفهاء منا يا د الجلال والإكرام. اللهم شفي مرضنا يا رب
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10
11 - يا علي الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:28
محدها كتقاقي و هي كتزيد فالبيض.
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2
12 - من المغرب الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:28
اللهم ارحم ضعفنا اللهم لا تواخذنا بما فعله السفهاء منا، اللهم اغفر لنا و ارحمنا. الموت لا مفر منه و لكن الموت بهذا الفيروس مذلة في الدفن و العزاء.
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7
13 - نصبرو الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:29
تعطلنا فسدان حدود كنا نسدو فلول ديال مارس
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12
14 - يوسف أ-1 الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:29
كل القرارات اللتي اتخذتها الدولة جيدة و نثمنها، ولكن ننادي بالحجر التام لمدة أسبوعين و حينها سنعرف كل حاملي الفيروس و نعزلهم، خلال هدا الأسبوعين الدولة لابد أن تتأهب لإنعاش من سيحتاج الرعاية الضرورية.
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21
15 - علي الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:29
بلادنا من حيث المعدات على قد الحال. رقعة الفيروس تتسع كل يوم بل صباح مساء. بعدما قامت الدولة عبر أجهزتها باللازم الآن الدور على المواطن بأن يلزم بيته. اكتب هذا وأرى من النافذة أطفالا مختلطين يلعبون في الشارع لا مبالين. نحتاج إلى سنوات لنعي خطورة هذا الوباء. فاللهم ابعد عنا الوباء والجهل
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19
16 - عبدالقادر الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:30
اللهم رب الناس اذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
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17 - said الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:30
لتمنا اشفاء لكل المسليمين ان شاء الله
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18 - المتفاءل الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:30
اللهم نجينا وشافي مرضانا وارفع عنا الوباء. وواجب علينا عدم الخروج من منازلنا الا للضرورة
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19 - o ab الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:31
المرجو أن نكونوا متفائلين يجب إتخاد الاسباب والإحتياطات اللازمة وسيأتي آلله بالفرج وإن مع العسر يسرا فهو وباء عابر وسيأتي الله بالشفاء
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20 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:31
#بقاو_فديوركوم جزاكم الله خيرا الوضع سيصبح كارثي و حنا مقادريش على الفيروس الا نتاشر بزاف
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21 - alfonso الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:31
من اين يدخلون هؤلاء الاجانب الم يصرحوا بتعليق جميع الرحلات من الدول الاوروبيه ??
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22 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:31
لطفك يالله اللهم الطف بينا واشفيهم واشفي جميع المرضى
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23 - مراد الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:31
أتمنى أن يغير المغرب طريقته في التعامل مع انتشار الفيروس. و عزل الاشخاص الذين يعانون من امراض الجهاز التنفسي و كبار السن لكي لا يصابوا بالمرض. أما الأصحاء فلا خوف عليهم بإذن الله.
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24 - elk feraawn الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:31
الله يلطف بينا رغم التدابير الي دارتها الدولة والاحصائيات تزيد هذا يدل على سرعة انتشار الوباء الخطير خصنا كشعب نزيدو نشددوا علا منع الخروج واخراج الجيش فرض خابة الطوارئ الان قبل فوات الاوان والله يكون معانا يارب.
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25 - بنجلون الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:32
ملاحظة فأغلب حالات كورونا حصلت في أماكن تنتشر فيها ابراج انترنت 5ج و التي تبعث دبدبات عالية تضعف الجهاز المناعي و بالتالي يصبح جسد الإنسان ضحية لمختلف أنواع الفيروسات سواء قديمة أو جديدة. فمناعة الانسان هي رأسماله.
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26 - مغربي هنا الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:32
يجب حصر هدا الفيروس في المدن التي مازال الفيروس ينتشر فيها ومنع السكان من مغادرة منازلهم الا لتسوق وعلى الجيش ان ينزل فالارقام ستتصاعد والعبرة من الدول العالم وعلى الشعب ان ياخد الامور أكثر صرامة وجدية يلزمنا الصبر وبعض الوقت فهدا الفيروس يختفي في دراجة الحرارة أكثر من 30 ايوا ديرو معانا تاويل راها بلادنا.
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27 - Hassan الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:32
لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أتوب إليه الطوارئ قبل فوات الأوان
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28 - مغربي من الرباط الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:32
المرجو من الدولة التدخل باسرع وقت وحظر خروج المواطنين للشارع فالفيروس ينتشر بسرعة البرق، شاهدت اليوم تجمعات داخل محلات لبيع الماكولات المغربية التقليدية للاسف.
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29 - simo simo الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:33
الطائرات الأخيرة لي دخلات المغرب لو دخلوهم للحجر الصحي 14 يوم ما كناش غانوصلو لهاد الحالة
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30 - وفاء الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:33
بسم الله رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومصابينا الشفاء العاجل وجميع مرضى ومصابي المسلمين واحفظ بلدنا من كل شر أو مكروه
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31 - Mohamed El hindiy الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:33
شكرا علا الاخبار التي تساعدنا في الحفاض علا الاصابة بفروس كرون
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32 - السرعة القصوى الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:33
الفترة المقبلة هي من أهم واصعب الفترات.بقليل من الالتزام تستطيع احتواء الوباء.كفى من الاستهتار واللامبالاة.الوطن مسؤولية الجميع.
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33 - مواطن مغربي كلميمي الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:34
يجب إعلان حالة الطوارئ الوضع لا يبشر بخير ، كلشي يبقى فدارو الوقاية خير من العلاج
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34 - عبد العالي ساسوي الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:34
الرقم غادي وكيتزاد وكتزاد معاه الخطورة.والاغلبية ديال الحالات كولها جات من الخارج.صراحة وليت كنراقب العداد على راس الساعة وخايف نشوف شي رقم يزيد يكمل علينا.المواطنين المغاربة كنطلب منكم وكنترجاكم جلسوا فديوركم وخلي الدولة دير خدمتها.عاونوها غير بالجلوس فالمنازل.راه هاد الشدة دايزة بجهد الله إبوا خليوها دوز بأقل الخسائر الله يرحم ليكوم الوالدين.نقدوا حياتكم وحياة الناس العزاز عليكم.
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35 - ahmed الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:34
قرار حظر التجوال هو الاسلم قبل فوات الاوان.
جميع الدول اتخذته. الفرق هو التاخر في اتخاذه والنتائج التى تترتب عن ذلك.
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36 - sana الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:34
حاجة بغيت نفهم واش الإصابات كاملين وافدين من الخارج ماكانش عندهوم اختلاط بعاءلاتهم المغاربة ولا مغربي معندوش تقافة يمشي يشوف راسو واش فيه الفيروس
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37 - وطني غيور الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:34
نهار الدولة ترجلات الشعب تبرهش
وا الناس وا دخلو لديوركم ممنوع التجمعات ممنوع الاكتضاض ف الاسواق وا ماتسابقوش على الخضرة و المواد الغدائية راه الحمد لله الخير موجود و ا كونو عبرة لگاع البلدان وا باش كاتفهمو راه الدولة دارت جميع الاجراءات ايوا كملو من عندكم
نسأل الله السلامة والعافية للجميع
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38 - يونس الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:34
إخوان أهم عامل على الإطلاق هو البعد عن التجمعات و عدم المصافحة و السلام، حاولت أراقب سلوكي ليوم كامل، لو قدر الله تواجدت بمكان به الفيروس بنسبة كبيرة ستصاب، حتى و لو بالقفازات و الكمامات (بشهادة الأطباء ممكن تزيد الإحتمالية لأنك لا تغسل يديك حينها كثيرا و تحاول باستمرار توضيب الكمامة فتعرض نفسك للإصابة) و المعقمات و حتى و لو غسلت يديكـ، لابد من ذلك، لكنه لا يفي تماما بالغرض، لابد أن تلمس شيء معين قبل الغسل أو بعد الغسل، و ستصاب، لو سنحت لك الفرصة للبقاء في بيتك فابقى و لا تخرج ذلك أفضل حل على الإطلاق.
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39 - rahim الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:34
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظ اهل المغرب من كل سوء ومكروه
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40 - إسمـاعيل ص. الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:35
على الحكومة وضع كل القادمين من خارج البلاد في الحجر الصحي لمدة 14يوماً قابلة للتجديد، حتى وإن بم تظهر عليهم الأعراض فور وصولهم. وفرض الحجر الصحي على باقي أرجاء وطننا الحبيب لما فيه من خير لنا ولذوينا. اللهم لطفك ورحمتك نرجوا، ربما لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعفوا عنا واغفر لنا
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41 - الملك الأيوبي الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:35
المشكل الخطير لي تواحد ما رد ليه البال هو دوك شركات العبودية ديال الكابلاج و الصناعة بصفة عامة تيستعبدو عباد الله.. واش كل شركة هازا اكثر من 10000 ديال البشر و الوباء اينتشر فرمشة عين و مزال ما خداوش شي قرار يحبسوهم... هادشي رآه استهتار من الدولة و العواقب ديالو اتكون وخيمة جدا
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42 - brahim milano الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:36
أتمنى أن تكون فقط 5 حالات كما تقولون وقادمة من الخارج ،و أتمنى من جميع المغاربة توخي الحذر و البقاء في المنزل ما أمكن عافانا الله جميعا.
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43 - عبد الله الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:36
الدولة مؤخرا تبذل جهد جيد لكن المطلوب تتبع من دخل المغرب في الفترة الأخيرة من فرنسا ومن ايطاليا واسبانيا او اصدار بلاغات عبر وسائل التواصل تؤكدللوافدين بضرورة الالتحاق بمراكز صحية لأجل الاطمئنان من خلوهم من المرض
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44 - العصامي س الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:36
لا حول ولا قوة إلا بالله يارب احفظنا من هدا الوباء يارب
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45 - سكينة الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:36
اللهم خفف مانزل اللهم اشفي انت الشافي اللهم اين المفر إلا إليك اللهم بيدك كل شيء تقول لشيء كن فيكون اللهم نحن عبادك ولا نرجو سواك اللهم احفظ المغاربة والمسلمين اللهم اجعل هاد الوباء ضعيفا بقدرتك اللهم اكشف عنا البلاء اللهم شفينا وعافينا ياد الجلال و الاكرام
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46 - مسفيوي الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:37
المرجو من فريق هسبريس ارفاق الخبر بتفاصيل كافية عن الحالات في حالة توفرت، كتاريخ دخول الوافدين الى المغرب، لمعرفة فترة حضانة الفيروس خلال مكوتهم بالمغرب و المدن التي سافرو اليها. هدا نوعا ما سيزيد من وعي الناس حول المرض و أخده بجدية. مشكورة هسبريس على المجهودات المبذولة.
اخوكم في الله.
الله يحد البأس واشف كل مريض
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47 - عبد المجيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:37
الملاحظ أن أي إصابة اعلن عليها يقال انها لوافدين! هذا أمر مقلق جدا لأنه ليس منطقي، لأننا نعلم ان هذا الوباء معدي. اللهم السلامة.
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48 - ام نور الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:38
لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك من البرص و الجنون و الجدام و سيء الاسقام...اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك غفور رحيم...اللهم صلي على محمد وال و صحبه و سلم
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49 - GALA الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:38
كل المرضى بهذا الفيروس اللعين قدموا من خارج المملكة إذن علينا أن نبلغ بكل وافد من الخارج لكي يتقدم إلى المستشفى للفحص والحجر الصحي
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50 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:38
كاينا 1000 حالة على حد قول بعض الاطباء في الرباط ، بغينا نعرفوا الحقيقة و بغينا ديرو حظر التجوال ... بنادم باقي تايدور و تايسلم و مامسوقش
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51 - درس الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:38
لاحول و لا قوة إلا بالله. لو التزمت الدول بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما واجهت مشكل كورونا. الحديث الشريف ينهى المصاب بالوباء ان يغادر البلد الذي يوجد به الوباء وينهى عن دخول بلد فيه وباء. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صلي وسلم على معلم الناس الخير ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا . اللهم آمين.
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52 - مختار الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:38
كيف حالة جاية من اسبانية واخرى من مصر؟ هل لم تغلق الحدود و يتم توقيف الرحلات؟
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53 - علي الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:38
هاد ناس لي جاو من بؤر الإنتشار هما سبب ف غاع الحالات لي عندنا !! حرام عليهم محترمو لا دين لا منطق !! علاش مسافرين إلى ل فيروس عرفناه وصل ل 80 ألف حالة ؟؟
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54 - supratour, ctm الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:38
هناك اكتظاظ في المحطات الطرقيه يجب اغلاق المحطات حتى اشعار آخر
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55 - اللهم احفط البلاد والعباد الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:40
انا لم افهم شيى الم تقول انا المغرب اغلق الحدود البرية والبحرية والجوية اذا كيف دخلت هذه 5 حالات
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56 - موحا الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:40
الاعداد في تزايد لكن ولله الحمد كلها حالات وافده فلنكن جاديين في التعامل مع هدا الوباء الفتاك نجانا الله واياكم
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57 - مهاجرة الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:40
اظن ان الرقم اكتر بكتير.الله يحد الباس
خص وزارة الصحة تحدو حدو الاوروبيين و لا غادي تكون الكارثة الله يحمينا جميعا
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58 - خالد الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:40
لحد الان معظم الحالات كلها وافدة، يعني ان العدد الذي اختلطت به هذه الحالات لم يظهر بعد، والحالات التي اختلطت معها الحالات التي اختلطت مع الوافدين وهلم جرا ... قادم الايام سنسمع الأسوأ إلا أن يتغمدنا الله برحمته،
اصبح فرض الحجر الصحي واجب على الدولة تطبيقه لمنع انتشار فيروس كوفيد-19
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