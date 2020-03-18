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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا"
أعلنت وزارة الصحة أنه تم، من ليل أمس الثلاثاء إلى التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" المستجد.
ووفق بلاغ للوزارة فإن الحالات الجديدة تم تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب" والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط.
وأوردت وزارة الصحة أن "العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 هو 49 حالة ببلادنا، إلى حدود صدور هذا البلاغ".
ويتعلق الأمر بحالات إصابة وافدة؛ منها حالتان (2) بمدينة أكادير لفرنسيين، وحالتان (2) لمواطنين من مدينة الدار البيضاء قادمين من إسبانيا، وحالة واحدة (1) لمواطن من مدينة مكناس قادم من مصر.
كما شدد البلاغ على أن الحالات المؤكدة إصابتها جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
"تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية"، يورد البلاغ نفسه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
بقاو فديوركم الا عند الضرورة الله يجازيكم بخير
#restez_chez_vous #viveleroyaume #vivelemaroc
جميع الدول اتخذته. الفرق هو التاخر في اتخاذه والنتائج التى تترتب عن ذلك.
وا الناس وا دخلو لديوركم ممنوع التجمعات ممنوع الاكتضاض ف الاسواق وا ماتسابقوش على الخضرة و المواد الغدائية راه الحمد لله الخير موجود و ا كونو عبرة لگاع البلدان وا باش كاتفهمو راه الدولة دارت جميع الاجراءات ايوا كملو من عندكم
نسأل الله السلامة والعافية للجميع
اخوكم في الله.
الله يحد البأس واشف كل مريض
خص وزارة الصحة تحدو حدو الاوروبيين و لا غادي تكون الكارثة الله يحمينا جميعا
اصبح فرض الحجر الصحي واجب على الدولة تطبيقه لمنع انتشار فيروس كوفيد-19