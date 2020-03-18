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الرئيسية | مجتمع | حل مؤقت للمغاربة العالقين بسبتة بعد قرار الإغلاق

حل مؤقت للمغاربة العالقين بسبتة بعد قرار الإغلاق

حل مؤقت للمغاربة العالقين بسبتة بعد قرار الإغلاق
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:17

سمحت السلطات الإسبانية بسبتة، أمس الثلاثاء، بنقل مغاربة عالقين بالمعبر الحدودي إلى أماكن إقامة خاصة، بعد ضغوط مارستها عليها فعاليات مدنية بالمدينة السليبة، خاصة عقب قرارها نقل مجموعة أخرى من المغاربة حاملي التأشيرات السياحية من أصحاب السيارات إلى الجزيرة الخضراء.

وحسب ما أفاده مصدر محلي فإن "الفعاليات الجمعوية، التي تطوعت خلال الأيام الماضية لتقديم يد المساعدة للمغاربة العالقين بالمعبر الحدودي، قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة المحلية للمدينة يسمح بنقلهم إلى دُور خاصة، كحل مؤقت، ريثما تمر هذه الأوقات العصيبة"، مشيرا إلى أن "هذا الحل يضع حدا مؤقتا لمعاناتهم مع البرد والأمطار، خاصة أنهم يبيتون في العراء منذ الجمعة الماضية، في ظروف غير إنسانية".

وقال عبد السلام، متطوع بجمعية خيرية سبتية، إن "قرابة 60 شخصا ظلوا عالقين بمعبر باب سبتة، بعدما تم نقل حاملي التأشيرات السياحية، ليلة الأحد – الاثنين، تحت إشراف سلطات المدينة، إلى ميناء الجزيرة الخضراء"، مضيفا أن الأخيرة "كانت تعتزم وضع المغاربة المتبقين بالمعبر، وهم من العاملات والعاملين بالمدينة، بسجن 'روصاليس' الذي تم تعليق العمل فيه منذ سنتين، رغم عدم توفره على الماء والكهرباء".

من جهته، أوضح مصطفى، أحد المغاربة العالقين خارج التراب الوطني، أن "السلطات الإسبانية لجأت إلى نقل كل أصحاب السيارات من المغاربة العالقين بمعبر سبتة، على نفقتها، إلى الجزيرة الخضراء"، وزاد: "تفرقت بنا السبل عند وصولنا إلى هنا؛ فهناك من قرر استئجار منزل إلى حين حلّ هذا المشكل، وهناك من قصد أحد أفراد عائلته بإقليم الأندلس، وثمّة من ظل بسيارته لعدم توفره على الإمكانات التي تسمح له بالبحث عن حل لهذا الوضع".

وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع عبور خمسة شباب من العالقين بالمعبر الحدودي، في أولى ساعات صباح الثلاثاء، نحو الجانب المغربي سباحة، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بهم في مركز خاص، عملا بالإجراءات الوقائية المعمول بها، للحد من مخاطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مستبعدا احتمال إصابتهم به، وفق المعاينة الأولية.

وكانت جمعية الهلال الأبيض السبتية قد نشرت بيانا، في وقت سابق، أكدت فيه نقل عدد من الأسر المغربية إلى الجزيرة الخضراء، مضيفة: "اعتقدنا أن سلطات المدينة ستضع من تبقى بساحة 'أوتشوريو' بإقامة رأت أنها مناسبة لإيوائهم. وفي ظل هذه الظروف، قررنا أن خدماتنا لم تعد ضرورية".

وتابعت: "لكن الأحداث الأخيرة، تظهر لنا أن بقية العالقين ما زالوا مشردين بالشارع، يعانون من البرد والأمطار"، مشددة على عودتها لتقديم يد العون لهم، "في أفق أن نرى الإجراءات التي ستتخذها المدينة" حسب نص البيان ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:35
المغرب يقوم بخطأ فادح بعدم وضع القادمين إليه في الحجر الصحي كما فعل مع من قدموا من الصين.لا يعقل أن يترك الأمر هكدا. ونحن نسمع كل يوم أن جل الإصابات بفيروس كورونا قادمون من الخارج وخصوصا من أوربا يجب على المسؤولين الاتصال بكل الذين قدموا من الخارج وحثهم على عدم مخالطة أي شخص و إلا سوف نسقط في السيناريو الاسوء. اتمنى ان تصل هاته الرسالة إلى المسؤولين.
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2 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:43
كان على السلطات المغربية أن تدخلهم وتبقيهم في الحجر الصحي. لا يمكن أن تكون الجمعيات الاسبانية أرحم عليهم من بلدهم.
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3 - معقول الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:45
قمة الامبالات. يسجل التاريخ. سنعتني بكم ايها العالقون! شكرا جزيلا. لن نتخلى عنكم. نحبكم!!!
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4 - mehdi الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:51
لكل من لم يستصغ قرار ماكرون بالأمر بدخول جميع الفرنسيين العالقين بمطارات المغرب، انضروا ما يقع للمغاربة العالقين باسبانيا، فرنسا و غيرها من الدول.
<<إلى ما درناش الشان لولاد بلادنا و أمرنا باش يرجعو لديورهم، راه ما كاينش لي غادي يديرو ليهم بلاصننا>>.
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5 - rachid bachar الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:00
في هذه المرحلة الحرجة التي تمر منها الانسانية جمعاء وجب التضامن بين الشعوب كي ﻻ تترك الكارتة ندوبا في الضمير العالمي
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6 - Abdel الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:02
يجب على كل من دخل المغرب خلال الفترة السابقة أن يعزل نفسه في غرفته لايخرج ولايقابل أحد. كل المصابين المسجلين هم من خارج المغرب كان يجب على السلطات عند ملاحظة أن الإصابات الأولى من خارج المغرب أن تفرض على الوافدين حجرا في بيوتهم. نشرو المعلومة على الله تصل للمسؤولين
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7 - ali fnideq الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:04
لكم الله يا من يحمل جنسية هذا البلد دول اخرى ترسل طائرات وتسخر جيوشا لاستعادة مواطنيها اما حكومتنا فقد عجزت عن السماح بدون تكاليف بمرور عشرات المغاربة عالقين على بعد امتار من دويهم وسكناهم
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