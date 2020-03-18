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الرئيسية | مجتمع | مبادرة تصنع كمامات وتوزعها بالمجّان في العروي

مبادرة تصنع كمامات وتوزعها بالمجّان في العروي

مبادرة تصنع كمامات وتوزعها بالمجّان في العروي
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:10

بعد نفادها في أغلب صيدليّات إقليم النّاظور وفي الأسواق الممتازة وارتفاع ثمنها بشكل باهظ، قام فاعلون بمدينة العروي وبمبادرة شخصيّة بصناعة عدد من الكمامات وتوزيعها على المواطنين بالمجّان.

المبادرة، التي انتقل صداها إلى مواقع التّواصل الاجتماعي، لقيت استحسانا كبيرا، واعتُبرت مساهمةً طيّبة في خضمّ المجهودات المبذولة للوقاية من تفشّي فيروس كورونا بالمدينة.

محمّد الخمّار، رئيس جمعية الإبرة الذهبيّة المشرفة على المبادرة، قال: "بعد وقوفنا على نفاد الكمامات في الصّيدليات في ظلّ الحاجة الماسّة للمواطنين إليها، قرّرنا صناعتها بأنفسنا وتوزيعها بالمجّان باستغلال مهنتنا كخيّاطين".

وأردف الخمّار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلًا: "هكذا بالعمل الجماعي، كلّ واحد وتخصّصه، نستطيع أن نساهم جميعًا في خدمة الصّالح العامّ في ظلّ تداعيات الأزمة الوبائية التي يمرّ بها العالم".

واستنكر صاحبُ المبادرة ما اعتبره "استغلالًا بشعا لبعض الصّيادلة الذين رفعوا ثمن الكمامة الطبيّة إلى أزيد من 25 درهمًا، فيما يمكن صناعتها بسهولة بتوظيف بعض الموادّ الأولية المتوفّرة، لسدّ الطّريق على كلّ المحتكرين".

وعن نطاق توزيع الكمامات، قال الخمّار :"إنّ المبادرة استهدفت، إلى حدّ الآن، ساكنة مدينة العروي؛ لكن نعمل حاليا على صناعة أكبر قدر ممكن نوسّع به دائرة التّوزيع لتشمل مواطني مدينة النّاظور وبعض المناطق".

ودعا رئيس جمعية الإبرة الذهبيّة، في ختام تصريحه، "كافّة الخيّاطين والمتخصّصين في هذا المجال إلى الانخراط في المبادرة لتغطيّة أكبر قدر ممكن من المستفيدين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - rachid nador الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:17
من فضلكم الكمامات فحد داتهم خطر , ماخسش يتستاعملوا بهاد الطريقة راه غنزيدو في إنتشار المرض
الله يجازيكوم بخير تقيدو بالتعليمات الصحية
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3
2 - الوطني الحر الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:18
لكن هل هذه الكمامات تستجيب للمعايير الطبية لتي هي PPF2 أم أنها مجرد قماش على الانف والفم ؟
يجب التحقق من فاعليتها لكي لا تعطي التقة في النفس لمن يرتديها ويختلط مع الاخرين
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9
3 - تبارك الله عليكم الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:22
عمل بسيط لكن وفي هذه الفترة بالضبط ذو قيمة لا تقدر بثمن الله اجعلها في ميزان الحسنات
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11
4 - Younes الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:23
جزاكم الله خيرا على هذه البادرة الطيبة هذه هي الروح الوطنية يجب علينا أن نتضامن جميعاً ماشي نحتكرو الاشياء ونبيعوها لخوتنا بثمن باهض اليوم مشيت الصيدلية قال ليا الكمامة 50 درهم هذا ماشي منكر
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7
5 - عادل الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:25
لقد أبهرني المغاربة بحجم التضامن...أنا مغربي... إذن أنا متضامن...
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10
6 - HD S الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:26
شفتو الخير في گاين الله إجزيهـم بالخير والرزق في السعودية لگنعيبو عليهـا ولا گنوليو عنصريين تجاهـم راهـم وفرو لجميع سگانهـا القفازات والگمامات ومطهـرات الأيدي يوزعونهـا في الشوارع بالمجان أودي سگات أحسن
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-1
7 - مَحمد البنيحياتي محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:27
هذه هي الروح التضامنية عند المغاربة و هذه مي الأمة المغربية في الشدة و الرخاء الكل يد واحدة فلنضاعف مثل هذه الجهود و لنحترم التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية على الأقل ملازمة البيت في الوقت الراهن ...حفظنا الله جميعا في ديننا و دنيانا و بلدنا المغرب
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8
8 - soukaina الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:32
Allah ybarek bravo comportement exemplaire
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4
9 - راضي كل الرضى الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:33
هكذا اريد ابناء هذا الوطن .... اثلجتم صدري الملتهب بالخوف على ابناء الامة. حفظكم الله وجازاكم خيرا على هذه المبادرة الطيبة.
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10 - عطاري محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:33
حفظكم الله و وفقكم إلى ما فيه خير للبلاد و العباد
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11 - احمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:35
كم من نقمة في طيها نعمة من شأن المحنة جعل الناس تعتمد على نفسها والتشاور بين فءات المجتمع
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12 - مهتمة الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:38
مبادرة إنسانية تستحق جزيل الاحترام و الشكر الكبيرين ، و هذا يشرف بنا كمغاربة غيورين على بلادنا و مواطنينا في ظل هذه الأزمة الحالية و التي تستدعي تكثيف الجهود للتضامن و التعاون و الوقوف يدا واحدة لتوفير كل ما من شأنه التقليل من الخطورة و التخفيف من حدة الهلع.. أتمنى أن تعم هذه البادرة جل مدن المملكة لمد العون للجميع و خاصة المستضعفين داعين الله عز و جل أن يرفع عن الجميع هذا البلاء
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13 - ملاحظ بسيط الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:40
تحياتي للسيد محمد الخمار على هذه المبادرة الصحية الحقيقية، هل نعلم أن جماعة واحدة يمكنها أن تحميها من انتشار هذا الوباء اىفتاك، لا أدري لماذا شركات الخياطة والحرفيين الاخرين لا يقومون بمثل هذا العمل المطلوب والمفيد في ظل غياب الكمامات من الصيدليات وارتفاع ثمنها بشكل لا يتماشى مع القدرة الشرائية لكل المواطنين.
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14 - el miloud الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:41
هذه الصناعة اليدوية والقماش غير معقم. هؤلاء لا يعرفون معنى ان قطر الفيروس بالنانومتر. الله يستر مع هذا الجهل.
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15 - chakib El oufir الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:42
جزاكم الله خيرا. لست صيدليا ولكن أعلم أنها ليت الصيدليات التي وراء ارتفاع الأسعار بل الصناعيون دون الشركات المعروفة في الميدان. والله لن يأخذوا أرباحه معهم إلى القبر. شكرا جزيلا.
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16 - مغاربة العالم الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:43
شكرا كثييييرا على هذه المبادرة حبذا لو تعم ارجاء المملكة
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17 - youssef الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:43
الله إكثر من مثالكم اما هنا فتمارة استغل الفرصة شي خياطة كيبيعوهم ب10 دراهم
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18 - حسنية الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:44
واش معقمين هاد الكمامات؟ وللا من المعمل لعند المستهلك؟
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19 - منصف الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:46
الله يجازيكم بالف خير والله يحفظكم وعلى كل المغاربة الاقتداء بالخطوات الحسنة الفاعلة ويكونوا مثالا للتضامن ومعاكسة المحتكرين تجار وأغنياء الأزمات ....
محتاجين للكمامات وهي غير موجودة
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20 - محمود الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:50
ما قرأته عن هذه الجرثومة الخبيخة أنها تخترق الكمامات العادية و بالتالي هذه الأخيرة تعطي الشخص إنطباعاً خاطئا على أنه محمي مما يزيد إحتماله بالإصابة و على أي النية حسنة و هي أفضل من العمل .
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21 - نورالدين قبلي الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:53
لا مجال للشك في أنها مبادرة طيبة تستحق التشجيع و التنويه إلا أنه يجب التدكير بضرورة إحترام بعض المعايير الصحية
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22 - عبدالله تابتي الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:57
ليت القماش الذي تصنع منه هذه الكمامات يكون من النوع الجيد مستجيبا للمعايير الصحية وهي في حد داتها مبادرة قيمة ونفتخر بها كمغاربة... كثر الله من أمثالكم يا أهل العروي
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23 - paimportant الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:00
C'est bien mais ces masque ne vous protègent pas a 100% d'une part d'autre part ils sont pas homologuée ils ya bcp de choses qui rentrent dans la confection de ce produit a commencer par la qualité du tissus le produit avec le quel a était traité et bien d'autre choses ,alors oui c'est gentille mais c'est un geste mais il n'est pas efficace pour cette maladie malheureusement
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