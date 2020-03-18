24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:4117:0219:4120:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الملك يأمر بالإعداد لمرحلة جديدة أمام وباء "كورونا" (5.00)

  2. "حمد الله" يقرر التكفل بألف أسرة مغربية محتاجة (5.00)

  3. مقاول يساهم بخمسين مليون لـ"صندوق كورونا" (5.00)

  4. "وعي مجتمعي" .. انتشار فيروس "كورونا" يفرغ شوارع مدينة سلا (5.00)

  5. علماء روسيا يطورون مستحضرا لمكافحة كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | التضامن يتكاثف في "معركة كورونا" وصندوق الجائحة يفتح للعموم

التضامن يتكاثف في "معركة كورونا" وصندوق الجائحة يفتح للعموم

التضامن يتكاثف في "معركة كورونا" وصندوق الجائحة يفتح للعموم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:30

بعدما نجح المغرب خلال يوم واحد في جمع أكثر من 10 مليارات درهم لمواجهة تداعيات "فيروس كورونا" المستجد، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء الحكومة والبرلمان تقديم مساهمات وتبرعات مهمة لفائدة صندوق مكافحة آثار هذه الجائحة، يواصل المغاربة حملة التضامن لوقف "الجائحة" العالمية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة أنه يمكن للأشخاص المهتمين دفع تبرعاتهم للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة المتواجدين على المستوى الوطني (الخزنة الوزاريون، الخزنة الجهويون، الخزنة الإقليميون، القباض) وكذلك على مستوى المحاسبين المكلفين بالأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج، على أن يقوم هؤلاء المحاسبون بتحويل المبالغ المستلمة إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصفته المحاسب المشرف على الحساب.

ووجهت الوازرة نداء إلى الأشخاص المهتمين بالمساهمة من أجل إرسال تبرعاتهم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم: RIB 001 810 00 780 002 011، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مبرزة أن ذلك يأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة انتشار وباء "فيروس كورونا" المستجد، ومن أجل تمكين الأشخاص الذاتيين والمعنويين من المساهمة في هذه المجهودات.

من جهتهم، أعلن الكتاب العامون للقطاعات الوزارية مساهمة في انخراطا منهم في التعبئة الوطنية ضد الوباء، معلنين التبرع براتب شهر لفائدة الصندوق المحدث لمواجهة آثار هذه الجائحة.

ورحب عدد من المغاربة والمغربيات، عبر تدوينات على "فيسبوك"، بخطوة مساهمة القطاع الخاص بحصة مهمة في هذا الصندوق، كما حيوا مساهمة أعضاء الحكومة والبرلمانيين لتجاوز هذه الظرفية الحساسة التي ستتأثر بسببها عدد من القطاعات.

يشار إلى أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد دخل، أمس الثلاثاء، حيز التنفيذ بعد صدوره في عدد 6856 من الجريدة الرسمية.

وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - Mosi الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:39
نطالب بتسقيف اسعار الخضر و الفواكه و الحوم و المواد الاستهلاكية الاخرى و بمجانية خدمات الاتصالات من مكالمات و انترنت خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر منها الوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - yassine الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:39
خوكم موظف عادي و بسيط و من غدا انشاء الله غا نساهم بما تيسر.. و كان نقول اننا بجميع عيوبنا.. المغاربةهما الشعب الوحيد لميفتوش بعضهم ف وقت الجايحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - Maghribi f Europ الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:40
المرجو خلق حساب بنكي خاص لمغاربة اروبا والعالم في اسرع وقت...الاتصال بالسفارة صعب هده الايام. وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - مصطفى الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:41
والله مفهمت لاش باغين تجمعو لفلوس بلاما تقولو لينا فين غادي تسرفوهم
وقولو لينا لاش هاذشي حياتنا كلها معمرني ستافدت من أي حاجة في بلادي والله
ولكين نساهمو قولو لينا فين غدا تصرف هاذ الملايير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مصطفى الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:41
كيف سيستفيد الناس المتضررون من هذا الوضع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - فذاك يا بلدي الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:41
المرجو الانخراط الفعلي جزاكم الله خيرا. بلادنا الأن بحاجة لنا أكثر من أي وقت مضى . فعدم الإلتزام قد يقودنا لما لا تحمد عقباه و المتربصون بنا و ببلدنا كثر . المرجو التضامن الشامل رغم علمنا بوجود أناس لا هم لهم سوى أنفسهم و أبنائهم و شغلهم الشاغل الآن هو شراء و تخزين السلع في المنازل. مثلا قمت مؤخرا بمبادرة كموظفين و نتمتع بامتيازات أن نساهم و لو بربع الراتب الشهري فصدمت مما وجدت من البعض (لا أقول الكل) حيث نهرني بعضهم و سبني البعض الآخر . فما عدت أفهم شيئا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - Ouardi Yassine الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:43
يجب أن نجمع تبرعات و نتقرب مب العائلات المحتاجين وإعطائهم هبة قليلة للعيش و التعايش مع هذا الفيروس الخفي القاتل
الله حافظنا و الله ينصر ملكنا
هذه قولة من عندي و من قلبي لأنني ولد الشعب و من عائلة محتاجة.
لنكن مع بعضنا البعض في الشدة و المحنة.
يا ربي تلطف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - imad الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:43
لمغريب مامحتاجش الشعب باش يعاونو بالفلوس
١ لحقاش ليهازين لبلاد و راهم عدد لا يحصى كافين
٢ ماعاطينيش سالير ديالي و ندامن معاك؟
سمحليا ولاكن معنديش الغالب الله
الله لي عندنى ادا ربحنا راه بفضلو هوا و الحمد الله و خوتي بالله بغيتهم كاملين يحميو راسهم و خوتهوم و خودو كل احتياطاتكم نعتقو بعضياتنا و السلام عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - om adam الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:43
نتمنى ان ميزانيات المهرجانات والمواسم والبرامج الغير مفيدة يديروها في الصندوق هعلاش كنا مقاطعين مواززين على قبل هكا ولكن الحمد الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - Azizo الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:44
الشعب المغربي معروف عنه التضامن والتكافل وكما يقول المثل المغربي ". خبزة وحدة نقسموها كاملين"
"لقمة وحدة فيها الخير لأكثر من ثلاثة عند الضرورة"
هذا واجب وطني اكثر منه ديني"
الحمد لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - رضوانلعلالي الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:44
والله حتى ناس هاد البلاد فيهم الخير ملي ندوزو من هاد المحنة بينا سيدنا يفتح شي حساب لصحة والله بادني الله حتى نديرو اكبر مستشفى جامعي في العالم باش يعرفو ان كاينين ناس لي عندهم غير على هاد البلاد. وشكرا لاي. شخص ساهم بالمال والدعوا الصالحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - رضوان الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:44
اللهم كل من تألم لهذا الشعب وساهم بقليل اوبكثير في تجاوز هذه المحنة، اجعل له من كل ضيق مخرجا وفرج عنه كربات الدنيا والاخرة، واستره يوم العرض عليك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - مغربي حر الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:44
كونو رجال أو خليكم في ديوركم؛ ناس زمان جاهدو برواحهم أو نتوما بغيناكوم يا جيل الواتس اب و اليوتيوب تجاهدو غير بجلوسكم في الدار 20 يوم، و اللي واخدها ضحك نهار ايموت ليك باباك ولا ماماك سمعني صوتك هاديك ساعة.... الله اهدي الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - سكداد علي الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:46
المسؤولية كبيرة فعلى المعنيين ان يعينوا أمناء بعيدين عن الشبهات لانه في ظروف اللامسائلة واللاعقاب قد تخول نفس بعض رموز الفساد السياسي والسلطوي في هذا البلد ويستولون على اموال الشعب دون مراعاة الظروف الانسانية فتكثر الصفقات المشبوهة وتنفخ الفاتورات بشكل رهيب وتبدد الاموال كالعادة !!
دابا باركة يجب تعين هيءات محايدة لمراقبة صرف الاموال تكون النيابة العامة طرفا فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - امين الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:48
تحية للشعب المغربي الذي سوف ينجي نفسه بنفسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
16 - لطفي الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:48
الحمد لله تم جمع المبلغ في وقت قياسي لما لا يتم صرف جزء منه كدعم مباشر لأصحاب الأمراض المزمنة ممن هم في مسؤولية النفقة على الأسر ،وخوفهم الشديد من تفاقم الأمر بزيادة فروس كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - مازال الخير فالمغاربة الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:48
كون نضنا لهاد الاشكال التضامنية من شحال هادي كون لقات عندنا منظومة صحية فالمستوى.. و حنا باركين تضامنو على بناء المساجد..مشروع بناء مسجد ب 5 ملايير فاكادير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
18 - peur sur la ville الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:49
هنا فامريكا كل عائلة هدي توصل بشيك من 1000 حتى 2000 دولار .حسب كل عائلة ؤالظروف ديالها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - hamid laalioui الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:50
إلى حد الآن لم نرى سوى اجتهادات في كيفية جمع التبرعات، لكننا لم نرى التدابير التي ستتخذها الدولة لمساعدة شعبها على تجاوز هذه الكارثة في ظل ركود الوضع الاقتصادي لغالبية الفئات الهشة ودوي الدخل اليومي والمحدود، كيف سيستطيعون الإنفاق اليومي من أجل الأكل والشرب ناهيكم عن واجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء، خصوصا مع موجات الغلاء التي فرضها الوضع الراهن ومحتكري السلع والتجار الانتهازيين، إلى حد الساعة لم نسمع ببادرة فيما يخص واجبات الدولة نحو مواطنيها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - محمد حين الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:51
نشكر هييبريس التي تنشر أسماء المتبرعين الذين استجابوا لنداء الوطن و هذا يعد مفخرة للوطن نفسه. ومن جبهة أخرى يشجع الآخرين بالمساهمة نتمنى أن تقوم القنوات الوطنية بنفس العمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
21 - محمد شكري الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:52
انا من 2014 بدون عمل قار... رب أسرة من طفل و طفلة ... ابحث عن العمل في الموقف ... يوم اشتغل و أيام لا أشتغل ... أعاني من ظروف جد صعبة جوع و ثمن الكراء و عراء في اﻷيام العادية .... فمن سيساعدنا في هذه الجائحة السوداء ... و كيف سنعيش في هذه الظروف ... لا أكذب عليكم أني بدأت اتمنى كورونا كي أنهي هذه المأساة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - مواطنة الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:55
يالله يا الشعب المغرب ... غير 10 دراهم لواحد
حنا 40 مليون نسمة ... تخيلو شحال غانوقفو البلاد على رجليها .. ماتقولش ماشي أنا ... و الاخر
بالي عندك حتى درهم مهمة ... اقرأو عن كوريا الجنوبية في الثمانينات ... حين ضربتهم أزمة كانت البلد على شفا الاندحار

كل العائلات أ‘طت ذهبها للدولة ... الأزمات تخلق الشعوب القوية و الدول القوية.

لنتحد اليوم لنقوي الحس الوطني.

أرجوكم ماتزقرموش ... باش ماكان ساعد .. و إحفظوا الروسي و اتركوه للتاريخ توريوه لولادكم ... مستقبلا.

لنجعل هذه الأزمة تاريخا مجيدا لبلدنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - Houria الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:55
هاد كورونا جائحة بمعنى الكلمة!!! اجتاحت البلدان والقارات وحتى الجيوب .الله ا يحد البأس....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - عبدالحليم الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:56
شهامةالمغاربة لا تقف عند هذا الحد المزيد من المبادرات والتضامن والاستغفار٠٠٠٠٠٠الى ان يرفع الله هذا الوباء عنا٠٠٠٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
25 - النقشبندي الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:58
أين هو ؟! هل ابتلع لسانه؟ أين هو حب الظهور عنده وشغل الناس بقهقهاته؟ هل هو خائف مع أول إطلالة له أن يسأله المغاربة عن قيمة مساهمته في صندوق كورونا ولو كانت بمجموع ما سطا عليه من ريع السياسة والتقاعد؟! المغاربة في غنى عنها مهما كانت قيمتها ! لأن تداعيات وآثار سياسته اللااجتماعية واللاقتصادية كورونا أهون منها ؟ بطبيعة الحال هذا ليس لغزا إنه:بنكيران !!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
26 - ذ السليماني الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:58
مبادرة رائعة. يجب تعميم ذلك علينا جميعا معشر الموظفين لأن أناسا اصبحوا منذ اليوم بلا عمل...لم لاتبادر الحكومة لاقتطاع جزء معقول من رواتبنا انطلاقا من الشهر الجاري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
27 - sms_corona الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:59
و درو لينا شي رسالة sms.......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
28 - متابع الأربعاء 18 مارس 2020 - 17:59
نعم للتبرع و من وجهة نظري المتواضعة لو يتكفل كل ميسور الحال بعاىلة او اكثر حسب الاستطاعة فكلنا له معارف من المياومين و الفقراء و الله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - عبد الله الآياوي الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:00
مبادرة مهمة أتمنىٰ أن تُستغل في الوقاية و إحداث مستشفيات و تأهيل القطاع الصحي بالمغرب وأن تعتمم للقطاعات الأخرىٰ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
30 - رب ضارة نافعة الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:06
مع الأسف على غرار ما يعمل به في الدول المتقدمة

لا يعمل في المدارس ولا المصانع ولا الشركات وغيرها بالتداريب على مواجهة حالات الطوارئ كالحرائق والزلازل وغيرها من قبيل الانضباط عند سماع الانذارات وغيرها من سبل الاعلام. بالخطر وكذلك الامتثال لاوامر السلطات

اظن هذه المحنة (الله يدوزها على خير) يفترض أن تدفع المسؤولين على الشأن العام أن يضعوا تصورا لمثل مذه الأشياء، لان حتى الامتثال لامر السلطات يمكن نتوصل له بتوعية المواطن من الصغر على جسامة وواجب احترام السلطة لكونها (المفوض فيها) أنها في خدمته وتسعى لمصلحته (لهذا وجب أن يحس الواطن أن السلطة تحترمه كذلك)

على كل رب ضارة نافعة، الخير أمام

نطلب الله السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - رشيد رشيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:08
انا كرجل تعليم و رغم محدودية الاجرة، مستعد ان اساهم ب 500 درهم كل شهر الى ان تزول هذه المحنة.
فاذا ساهم الموظفون ولو ب 200 درهم لكل واحد سيصبح مجموع المبالغ بالملايير و ليس بالملايين فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 31 | عرض: 1 - 31

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.