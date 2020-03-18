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كُتّاب وآراء
التضامن يتكاثف في "معركة كورونا" وصندوق الجائحة يفتح للعموم
بعدما نجح المغرب خلال يوم واحد في جمع أكثر من 10 مليارات درهم لمواجهة تداعيات "فيروس كورونا" المستجد، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء الحكومة والبرلمان تقديم مساهمات وتبرعات مهمة لفائدة صندوق مكافحة آثار هذه الجائحة، يواصل المغاربة حملة التضامن لوقف "الجائحة" العالمية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة أنه يمكن للأشخاص المهتمين دفع تبرعاتهم للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة المتواجدين على المستوى الوطني (الخزنة الوزاريون، الخزنة الجهويون، الخزنة الإقليميون، القباض) وكذلك على مستوى المحاسبين المكلفين بالأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج، على أن يقوم هؤلاء المحاسبون بتحويل المبالغ المستلمة إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصفته المحاسب المشرف على الحساب.
ووجهت الوازرة نداء إلى الأشخاص المهتمين بالمساهمة من أجل إرسال تبرعاتهم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم: RIB 001 810 00 780 002 011، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مبرزة أن ذلك يأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة انتشار وباء "فيروس كورونا" المستجد، ومن أجل تمكين الأشخاص الذاتيين والمعنويين من المساهمة في هذه المجهودات.
من جهتهم، أعلن الكتاب العامون للقطاعات الوزارية مساهمة في انخراطا منهم في التعبئة الوطنية ضد الوباء، معلنين التبرع براتب شهر لفائدة الصندوق المحدث لمواجهة آثار هذه الجائحة.
ورحب عدد من المغاربة والمغربيات، عبر تدوينات على "فيسبوك"، بخطوة مساهمة القطاع الخاص بحصة مهمة في هذا الصندوق، كما حيوا مساهمة أعضاء الحكومة والبرلمانيين لتجاوز هذه الظرفية الحساسة التي ستتأثر بسببها عدد من القطاعات.
يشار إلى أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد دخل، أمس الثلاثاء، حيز التنفيذ بعد صدوره في عدد 6856 من الجريدة الرسمية.
وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
وقولو لينا لاش هاذشي حياتنا كلها معمرني ستافدت من أي حاجة في بلادي والله
ولكين نساهمو قولو لينا فين غدا تصرف هاذ الملايير
الله حافظنا و الله ينصر ملكنا
هذه قولة من عندي و من قلبي لأنني ولد الشعب و من عائلة محتاجة.
لنكن مع بعضنا البعض في الشدة و المحنة.
يا ربي تلطف.
١ لحقاش ليهازين لبلاد و راهم عدد لا يحصى كافين
٢ ماعاطينيش سالير ديالي و ندامن معاك؟
سمحليا ولاكن معنديش الغالب الله
الله لي عندنى ادا ربحنا راه بفضلو هوا و الحمد الله و خوتي بالله بغيتهم كاملين يحميو راسهم و خوتهوم و خودو كل احتياطاتكم نعتقو بعضياتنا و السلام عليكم
"لقمة وحدة فيها الخير لأكثر من ثلاثة عند الضرورة"
هذا واجب وطني اكثر منه ديني"
الحمد لله
دابا باركة يجب تعين هيءات محايدة لمراقبة صرف الاموال تكون النيابة العامة طرفا فيها
حنا 40 مليون نسمة ... تخيلو شحال غانوقفو البلاد على رجليها .. ماتقولش ماشي أنا ... و الاخر
بالي عندك حتى درهم مهمة ... اقرأو عن كوريا الجنوبية في الثمانينات ... حين ضربتهم أزمة كانت البلد على شفا الاندحار
كل العائلات أ‘طت ذهبها للدولة ... الأزمات تخلق الشعوب القوية و الدول القوية.
لنتحد اليوم لنقوي الحس الوطني.
أرجوكم ماتزقرموش ... باش ماكان ساعد .. و إحفظوا الروسي و اتركوه للتاريخ توريوه لولادكم ... مستقبلا.
لنجعل هذه الأزمة تاريخا مجيدا لبلدنا
لا يعمل في المدارس ولا المصانع ولا الشركات وغيرها بالتداريب على مواجهة حالات الطوارئ كالحرائق والزلازل وغيرها من قبيل الانضباط عند سماع الانذارات وغيرها من سبل الاعلام. بالخطر وكذلك الامتثال لاوامر السلطات
اظن هذه المحنة (الله يدوزها على خير) يفترض أن تدفع المسؤولين على الشأن العام أن يضعوا تصورا لمثل مذه الأشياء، لان حتى الامتثال لامر السلطات يمكن نتوصل له بتوعية المواطن من الصغر على جسامة وواجب احترام السلطة لكونها (المفوض فيها) أنها في خدمته وتسعى لمصلحته (لهذا وجب أن يحس الواطن أن السلطة تحترمه كذلك)
على كل رب ضارة نافعة، الخير أمام
نطلب الله السلامة
فاذا ساهم الموظفون ولو ب 200 درهم لكل واحد سيصبح مجموع المبالغ بالملايير و ليس بالملايين فقط.