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كُتّاب وآراء
وضعية "مغاربة عالقين" في دول العالم تتعقّد مع تفشي "كورونا"
يُوجد آلاف المغاربة عالقون في مختلف القارات الخمس بعد قرار الرباط تعليق جميع الرحلات الجوية وإغلاق الحدود، في وجه جميع الدول لمحاصرة دخول "فيروس كورونا" إلى المملكة؛ لكن هذا القرار كان صعباً على العديد من المغاربة الذين أصبحوا عالقين في دول تعيش أوضاعاً صعبة، بحكم تفشي الوباء فيها.
هسبريس تواصلت مع أكثر من مسؤول حول وضعية المغاربة العالقين في دول مختلفة، وأكدت مصادرنا صعوبة إرجاع هؤلاء إلى المملكة في الوقت الراهن بالنظر إلى وضعية تطور "فيروس كورونا".
المصادر ذاتها أقرت بأنها على وعي تام بالوضعية الصعبة لهؤلاء المغاربة الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها عالقين بسبب قرار المغرب السيادي، الذي جاء حماية لأزيد من 30 مليون مغربي.
وتشير المعطيات، التي حصلها عليها هسبريس، إلى أن عدد المغاربة العالقين الذين كانوا يوجدون بالخارج خلال فترة قرار غلق الحدود يناهز 20 ألفاً، بدون احتساب آلاف الطلبة المغاربة بالخارج الذين يريدون أيضا العودة إلى أسرهم بعد توقف الدراسة في مختلف مناطق العالم.
ويتعلق الأمر، وفق مصادرنا دائماً، بسياح مغاربة ومن كان في مهمات خارج المملكة؛ منهم من كان في العلاج، أو في إطار زيارات عمل رسمية.
وأضافت المصادر الموثوقة أن قرار إغلاق الحدود يسري على الجميع، بمن في ذلك مسؤولون وبرلمانيون علقوا أيضاً.
في مقابل ذلك، أشارت المصادر ذاتها إلى اتخاذ إجراءات عديدة على مستوى كل من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، لمتابعة الوضع المعقد للمغاربة العالقين خارج الحدود.
"تشكلت خلية أزمة ولجان يقظة بالقطاعات الوزارية المعنية لمتابعة وضعية هؤلاء المغاربة بشكل يومي، كما تم استنفار قنصليات وسفارات المملكة بالخارج لتقديم المساعدة إلى جميع المتضررين"، تضيف مصادر هسبريس، والتي أشارت إلى أن الجميع معبأ من السفراء إلى الموظفين في خمس قارات.
وحول طبيعة المساعدات المقدمة، أوردت المصادر ذاتها أنه تم تقديم المساعدة على مستوى توفير السكن لبعض المتضررين والتكفل بأمور أخرى مرتبطة بالمعيشة حسب طبيعة كل مدينة وظروف كل واحد، ومن ضمن ذلك تخصيص 5 حافلات لإعادة مغاربة علقوا بالخزيرات إلى ديارهم بإيطاليا.
وأضافت المصادر ذاتها أن "عملية تمويل المغاربة العالقين مستمرة، وعلينا أن نتدبر هذا الوضع الاستثنائي الذي اختارته بلادنا لتقليص مخاطر دخول "فيروس كورونا" ومحاصرته، خصوصا إذا علمنا أن جل الحالات التي سجلت إلى حدود اللحظة جاءت من الخارج".
في المقابل، يطالب المغاربة العالقون السلطات المغربية ويناشدون الملك محمدا السادس بترتيب رحلات العودة إلى الوطن أسوة بما فعلته عدد من الدّول، بما فيها تركيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا التي قامت بإجلاء مواطنيها من المغرب وبتخصيص رحلات استثناء لنقل رعاياها العالقين في مطارات المملكة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
نطالب من المسؤولين القيام بالواجب .
هاتف القنصليات لا يعمل
اللهم ارزقنا الفرج يا أرحم الراحمين
وجب على الدولة التمييز بين المغاربة المقيمين بالمغرب و الدين دهبوا للسياحة أو للأعمال..، و بين الجالية المقيمة بالخارج الدين يتوفرون على عمل و إقامة بالخارج.
كلاهما مغاربة، لاكن الأولوية للعالقين في الحدود و لا يتوفرون على مأوى أو مأكل و مشردون في الشوارع ( لا تنسوا أن بينهم نساء و أطفال و شيوخ عجزة و مرضى)
بعد إدخالهم يتم الحجر عليهم المدة القانونية، ثم يتم تسربحهم.
ولكن هذا الشخص الي جا من يطاليا حامل الفيروس تم يكتشافه في المطار عند دخوله للمغرب
يعني شدوه وداوه للمستشفى مباشرة قبل أن يدي احد بهذا الوباء
ولكن الان كاين 60. حالة في المغرب واش كلهم جاو من خارج البلاد
يعني هذا السباب مقنع باش تسدو كل الحدود والمطارة والمواني البحرية
وناس الي معلقين في الحدود
وناس الي هما واحلين في المغرب وماخليتهم يلتحقو بالخدمة ديالهم في ديار الاروبية
ينعي خصرو كل شي مابقات عندهم خدمة ولا فلوس
ونا الي عندهم التأشيرة خضاوها باش يلتحقو بعائلتوهم في المهجر
اي مصير عندهم واش الحكومه ديال المغرب غادي تحلل كل هذه هي المشاكل ديال المهاجرين الي هما في ورطة كبير
وسباب هيا حكومتكم
واش هذا هو القانون الي كايحمي المواطن
أول حالة تسجلة عندكم
سديتو الحدود الحدود
Call centre يجيبون لاكن ليس لديهم أدنى فكرة عن المشكل الموجود، أظن ان مركز الاتصال موجود في الدار البيضاء. لكم الله!!
الاستهتار بالمواطن المغربي و ترخيصه إلى ادنى المستويات كان وما زال وسيبقى
حتى يصحى الشعب من نومه العميق
الله معكم يا إخوان
قوموا بنشر رقم بنكي في النت بالتأكيد ستصلكم مساعدات
ولا تنتظروا خير من القنصلية ولا من السفارة
من الممكن ادخال اخواننا من بلدان المهجر مع وضعهم في الحجر للضرورة عند وصولهم لبلدهم العزيز. فهم اخواننا هم لنا ونحن لهم. المهم في بلدهم.
كما ندعوا احداث صندوق لدعم اخواننا المهاجرين والوقوف عند حاجياتهم. فكم اعطو لبلدهم والان الدور علينا. الله الوطن الملك
عائلتي حاصلة في المطار منذ أسبوع بروسيا وموظف السفارة قالينا تكاو معا راسكم راه حنا كلنا حاصلين هكذا وبكل برودة.
وضعيتنا ما عالم بها غا سيدي ربي، السعودية على الأقل عطات 72 ساعة باش المواطنين ديالها يرجعوا لبلادهم أما حنا جاو ونزلوا علينا.
أرجوكم يا صاحب الجلالة أن تنقدوا عائلتي وتعيدوهم لأرض الوطن
وكاين فئة ضحكت علينا العالم بسبب تناقل ونشر اخبار لا أساس لها من الصحة ولا صلة لها بالمغرب او المغاربة
آخرها عندما ناقش برنامج ساخر فرنسي قصة نشر بعض المغاربة لصورة ما سموه ب (اول مريض كورونا ) وانتشر ذلك الخبر وانتشار النار في الهشيم .
على اي الله يعافينا ويبعد علينا البلاء والوباء ويشافي جميع مرضانا
وقد طالبت كل السفارات الجزائرية من العالقين ف الخارج تسجيل انفسهم من اجل ترحيلهم لوطنهم بكل الوسائل ولو عل متن طائرات عسكرية.
كان عل المغرب الذى لا يملك بواخر لنقل المسافرين ان يستاجر بواخر اجنبية من اجل عدة مواطنيه لبلدهم.