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وضعية "مغاربة عالقين" في دول العالم تتعقّد مع تفشي "كورونا"

وضعية "مغاربة عالقين" في دول العالم تتعقّد مع تفشي "كورونا"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 19 مارس 2020 - 13:00

يُوجد آلاف المغاربة عالقون في مختلف القارات الخمس بعد قرار الرباط تعليق جميع الرحلات الجوية وإغلاق الحدود، في وجه جميع الدول لمحاصرة دخول "فيروس كورونا" إلى المملكة؛ لكن هذا القرار كان صعباً على العديد من المغاربة الذين أصبحوا عالقين في دول تعيش أوضاعاً صعبة، بحكم تفشي الوباء فيها.

هسبريس تواصلت مع أكثر من مسؤول حول وضعية المغاربة العالقين في دول مختلفة، وأكدت مصادرنا صعوبة إرجاع هؤلاء إلى المملكة في الوقت الراهن بالنظر إلى وضعية تطور "فيروس كورونا".

المصادر ذاتها أقرت بأنها على وعي تام بالوضعية الصعبة لهؤلاء المغاربة الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها عالقين بسبب قرار المغرب السيادي، الذي جاء حماية لأزيد من 30 مليون مغربي.

وتشير المعطيات، التي حصلها عليها هسبريس، إلى أن عدد المغاربة العالقين الذين كانوا يوجدون بالخارج خلال فترة قرار غلق الحدود يناهز 20 ألفاً، بدون احتساب آلاف الطلبة المغاربة بالخارج الذين يريدون أيضا العودة إلى أسرهم بعد توقف الدراسة في مختلف مناطق العالم.

ويتعلق الأمر، وفق مصادرنا دائماً، بسياح مغاربة ومن كان في مهمات خارج المملكة؛ منهم من كان في العلاج، أو في إطار زيارات عمل رسمية.

وأضافت المصادر الموثوقة أن قرار إغلاق الحدود يسري على الجميع، بمن في ذلك مسؤولون وبرلمانيون علقوا أيضاً.

في مقابل ذلك، أشارت المصادر ذاتها إلى اتخاذ إجراءات عديدة على مستوى كل من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، لمتابعة الوضع المعقد للمغاربة العالقين خارج الحدود.

"تشكلت خلية أزمة ولجان يقظة بالقطاعات الوزارية المعنية لمتابعة وضعية هؤلاء المغاربة بشكل يومي، كما تم استنفار قنصليات وسفارات المملكة بالخارج لتقديم المساعدة إلى جميع المتضررين"، تضيف مصادر هسبريس، والتي أشارت إلى أن الجميع معبأ من السفراء إلى الموظفين في خمس قارات.

وحول طبيعة المساعدات المقدمة، أوردت المصادر ذاتها أنه تم تقديم المساعدة على مستوى توفير السكن لبعض المتضررين والتكفل بأمور أخرى مرتبطة بالمعيشة حسب طبيعة كل مدينة وظروف كل واحد، ومن ضمن ذلك تخصيص 5 حافلات لإعادة مغاربة علقوا بالخزيرات إلى ديارهم بإيطاليا.

وأضافت المصادر ذاتها أن "عملية تمويل المغاربة العالقين مستمرة، وعلينا أن نتدبر هذا الوضع الاستثنائي الذي اختارته بلادنا لتقليص مخاطر دخول "فيروس كورونا" ومحاصرته، خصوصا إذا علمنا أن جل الحالات التي سجلت إلى حدود اللحظة جاءت من الخارج".

في المقابل، يطالب المغاربة العالقون السلطات المغربية ويناشدون الملك محمدا السادس بترتيب رحلات العودة إلى الوطن أسوة بما فعلته عدد من الدّول، بما فيها تركيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا التي قامت بإجلاء مواطنيها من المغرب وبتخصيص رحلات استثناء لنقل رعاياها العالقين في مطارات المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - Lahcen الخميس 19 مارس 2020 - 13:06
المرجو كذلك الضرب بيد من حديد على كل من ينشر فيديوهات تحض على الحقد والعنف اتجاه الجالية المغربية في الخارج...
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85
2 - Samir الخميس 19 مارس 2020 - 13:10
جميع دوال العالم ترسل طائرة إلى دول عديدة من أجل إرجاع مواطنيها إلى البلاد بإستتناء المغرب. لا أتحدث هنا عن المغاربة القاطنين في الخارج و إنما المغاربة المتواجدين في الخارج من أجل العطلة. هل تسمح الدولة في مواطنها؟؟؟ محبا عندما تجدون العملة الصعبة و وداعا عندما تحننا الة الوطن.
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-8
3 - imad الخميس 19 مارس 2020 - 13:11
قمة الامبالاة و قمة الاستهثار بالمواطن المغربي و ترخيصه إلى ادنى المستويات
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11
4 - عربي غيور الخميس 19 مارس 2020 - 13:13
لكم الله لانكم مغاربة غير مرغوب فيكم الآن
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7
5 - redwan الخميس 19 مارس 2020 - 13:18
وا راه حنا حاصلين في فرنسا و بلجيكا .
نطالب من المسؤولين القيام بالواجب .
هاتف القنصليات لا يعمل
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26
6 - Hicham Serghini الخميس 19 مارس 2020 - 13:20
نلتمس من السلطات العليا إرجاع إخواننا و أخواتنا العالقين خارج البلد عبر تنظيم رحلات جوية استثنائية, مع تطبيق حجر صحي في الفنادق او المارس الفارغة.
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23
7 - الصويري الخميس 19 مارس 2020 - 13:20
كذب في كذب، نحن عالقون هنا في ماليزيا ولا مساعدة مقدمة ولو بسيطة. نحن هنا نحاول أن نساعد أي مغربي في وضعية صعبة أودون مال متبقي. أما السفارة فكان جوابها أنه يجب علينا الإنتظار دون توفير أي شيء ولو بسيط.
اللهم ارزقنا الفرج يا أرحم الراحمين
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47
8 - عمر الخميس 19 مارس 2020 - 13:21
قرار إغلاق الحدود ضروري لكنه جاء متأخرا و متسرعا تأخرت الحكومة في اتخاذه لعدم الإضرار بالسياحة. حاليا الضرر أصاب الجميع الحنكة هي النظر بعيد في الزمن و اتخاذ القرار المناسب قبل وقوع الكارثة
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7
9 - هلع و فزع الخميس 19 مارس 2020 - 13:22
اتخاذ مثل هذه القرارات يكون سهلا و ادخالها تحت مسمى ذات سيادة أمر غريب جدا و بذلك خلقت السلطة هلعا في صفوف المواطنين خارجيا بمنعم من ابسط حقوقهم و هو التنقل و داخليا مع فقد العديد من البسطاء لوظائفهم و غلاء المعيشة ليكون المستفيد الأكبر هم منعدمو الضمير.
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-2
10 - ياسر الخميس 19 مارس 2020 - 13:22
20000 الفا عالقون في الخارج يريدون النجاة من الفيروس ولا يعرفون ان كانوا مصابين اولا به وهناك الجالية الاخرى التي بعضها تريد الهروب الى المغرب بلدها الاصلي خوفا من الفيروس القاتل هل هم خالون من الفيروس ؟هل بامكان المغرب توجيه الملايين المغاربة او الالاف الى الحجر الصحي ومراقبتهم مع القيام بالتحليلات عن الفيروس ان كانت ايجابية او سلبية بعد وخلال 20 يوم من الحجر الصحي ؟هل كل خطوة غير دقيقة ومحسوبة يمكنان تؤدي الى انتشار واسع للفيروس كاسبانيا وايطاليا...وباقي دول العالم الاجابة عند المسؤولين منهم وزارة الصحة
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11
11 - مواطن غيور. الوطن الخميس 19 مارس 2020 - 13:23
السلام عليكم
وجب على الدولة التمييز بين المغاربة المقيمين بالمغرب و الدين دهبوا للسياحة أو للأعمال..، و بين الجالية المقيمة بالخارج الدين يتوفرون على عمل و إقامة بالخارج.
كلاهما مغاربة، لاكن الأولوية للعالقين في الحدود و لا يتوفرون على مأوى أو مأكل و مشردون في الشوارع ( لا تنسوا أن بينهم نساء و أطفال و شيوخ عجزة و مرضى)
بعد إدخالهم يتم الحجر عليهم المدة القانونية، ثم يتم تسربحهم.
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7
12 - مغربي حاصل ف فرنسا الخميس 19 مارس 2020 - 13:24
انا مغربي عالق بفرنسا لدي حجز بالطائره يوم الاحد 22 مارس 2020 لكنه تم الغاء الرحله بعد قرار المغرب اغلاق جميع حدوده البريه والبحريه والجويه وانا من ذلك الحين وانا احاول الاتصال بيت تمثيليات المغرب في فرنسا و لكن ليس هناك من مجيب جميع الخطوط التي تم فتحها وجميع الخلايا التي تم انشاؤها لهذا الغرض لا يمكن اتصال بها في الوقت الراهن. نرجو من وزاره الخارجيه والتعاون ومن جلاله الملك ان يتدخل لتوفير طائرات لاعاده المغاربه العالقين هناك علما ان الاغلبيه يعانون من نقص المصروف وانعدام المأوى.حفظنا وحفظك الله من جميع الامراض والاوبئه ودام الشعب المغربي في امن وامان الله يشافي الجميع.
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13 - نقطة سوداء الخميس 19 مارس 2020 - 13:25
كل الدول الأوروبية تسمح لمواطنيها الرجوع في شدة كورونا مادام يحمل جنسية بلده و تحت أي ظرف كان إلا المغرب !!كم انت رخيص يا مغربي عند بلدك
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1
14 - مستفيد الخميس 19 مارس 2020 - 13:27
كاتقولو بلي اول حالة فيروس في المغرب جات من خارج المملكة يعني من أوروبا طبعا
ولكن هذا الشخص الي جا من يطاليا حامل الفيروس تم يكتشافه في المطار عند دخوله للمغرب
يعني شدوه وداوه للمستشفى مباشرة قبل أن يدي احد بهذا الوباء
ولكن الان كاين 60. حالة في المغرب واش كلهم جاو من خارج البلاد
يعني هذا السباب مقنع باش تسدو كل الحدود والمطارة والمواني البحرية
وناس الي معلقين في الحدود
وناس الي هما واحلين في المغرب وماخليتهم يلتحقو بالخدمة ديالهم في ديار الاروبية
ينعي خصرو كل شي مابقات عندهم خدمة ولا فلوس
ونا الي عندهم التأشيرة خضاوها باش يلتحقو بعائلتوهم في المهجر
اي مصير عندهم واش الحكومه ديال المغرب غادي تحلل كل هذه هي المشاكل ديال المهاجرين الي هما في ورطة كبير
وسباب هيا حكومتكم
واش هذا هو القانون الي كايحمي المواطن
أول حالة تسجلة عندكم
سديتو الحدود الحدود
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15 - OMAR الخميس 19 مارس 2020 - 13:29
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه no comment
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16 - موآطن خارج الوطن الخميس 19 مارس 2020 - 13:30
كل الدول تحركت لإستغاتة مواطينها ما عدا المغرب آلاف المغاربة عالقون في مختلف القارات الخمس بعد قرار الرباط تعليق جميع الرحلات الجوية وإغلاق الحدود العار والدل للمسيرين
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0
17 - Sana الخميس 19 مارس 2020 - 13:33
لتوضيح فقط أن العالقين هم أصحاب الفيزا والحراكة أما الجالية فهم كل واحد في دولته مكرم معزز
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18 - كمال الخميس 19 مارس 2020 - 13:34
السلام عليكم ورحمة الله.رسالتي إلى كل مسؤول عن فتح الحدود أمام وجه مغاربة ببلجيكا ذنبهم هو خروجهم للسياحة لتلاثة أيام.أقفلت الحدود دون سابق إنذار.نرجو فك عزلتنا و إرجاعنا إلى أبنائنا في أقرب وقت كما فعلت دول أخرى مع رعاياها كفرنسا و تونس و الجزائر و كل الدول الأوربية.نتعرض للتشرد.الله الوطن الملك.
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19 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 13:36
على من تضحكون؟ اتحدى سعادة الوزير المكلف بالمهاجرين ان يتصل بقنصلية المغرب في فرانكفورت ان يجيبون على الهاتف، انا شخصيا اتصلت بهم عشرات المرات على طول أسابيع الحمد لله كان فقط لتسجيل ابني في الحالة المدنية.
Call centre يجيبون لاكن ليس لديهم أدنى فكرة عن المشكل الموجود، أظن ان مركز الاتصال موجود في الدار البيضاء. لكم الله!!
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20 - سعيد نيويورك الخميس 19 مارس 2020 - 13:37
مايخصروا شي لو رجعوهم .. لكن الانانية والظلم والنفاق تجري في عروق الانسان العربي مجري الدم ..الي متي هدا الظلم والاستهتار والاحتقار بالمواطن المغربي…
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21 - مغاربي من المهجر الخميس 19 مارس 2020 - 13:39
ومتى كان المواطن المغربي له قيمة عند الدولة

الاستهتار بالمواطن المغربي و ترخيصه إلى ادنى المستويات كان وما زال وسيبقى

حتى يصحى الشعب من نومه العميق

الله معكم يا إخوان

قوموا بنشر رقم بنكي في النت بالتأكيد ستصلكم مساعدات

ولا تنتظروا خير من القنصلية ولا من السفارة
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22 - المطلب الخميس 19 مارس 2020 - 13:39
حوالي 5 ايام توفي اب صديق لي يشتغل بالميريا والمرحوم بمدينة وادي زم وله اولاد اخرين وبنات باسبانيا الامر صعب فعلا في هذه الحالة لكن الامر اصعب ان تم السماح لهم بالدخول لان اعراض المرض قد لا تبدو والمرض ينتشر بسهولة لذلك هؤلاء العالقين بدول اخرى عليهم التفكير فملايين المغاربة ولا يكونو انانيين .انا شخصيا بقيت في اسبانيا 10 سنين بدون اوراق وصبرت وهؤلاء لا يقدرون على الصبر قليلا.على الدولة ان توفر المساعدة والسكن للجميع بدون تمييز قرات في المقال ان المغرب يقدم المساعدة والسكن للعالقين سبحان الله فعلا المغاربة ليسوا سواسية وتعبد الطرق لنهب الاموال بدعوى السكن والمساعدة ،10 سنوات وانا اناشد المساعدة الممكنة لكوني كنت من ضحايا البوليزاريو بالجزاءر ولا احد التفث الي لا من وزارة ولا سفارة ولا قنصلية هذا الظلم في التعامل ونريد من الله رفع البلاء؛ارفعوا التمييز بين المغاربة وكونوا صارمين مع الجميع لا احد يدخل للبلاد الا بعد اتضاح الرؤية ولا احد يستفيد من المساعدة والسكن لانه مواطن من الدرجة الاولى ونحن مواطنون لا قيمة لنا حرام والله.
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23 - ز. عثمان الخميس 19 مارس 2020 - 13:41
السلام عليكم
من الممكن ادخال اخواننا من بلدان المهجر مع وضعهم في الحجر للضرورة عند وصولهم لبلدهم العزيز. فهم اخواننا هم لنا ونحن لهم. المهم في بلدهم.
كما ندعوا احداث صندوق لدعم اخواننا المهاجرين والوقوف عند حاجياتهم. فكم اعطو لبلدهم والان الدور علينا. الله الوطن الملك
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24 - اللهم احفظنا الخميس 19 مارس 2020 - 13:44
لاحظت في الآونة الاخيرة مبالغة وحقد وكراهية للمهاجرين، وكانهم هم من انتجوا هذا الفيروس ، لمواطنينا الحق ان يطلبوا عدم قدوم الجالية حاليا عملا بحديث الرسول الكريم(ص) ، لكن ليس تخوين وتجريح اخواننا في المهجر، بل ان البعض افرغ كل مكبوتاته اتجاه المغاربة، مع العلم ان الكثير يرغب في الهجرة، ليش كرها للمغرب بل اقتصاديا،
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25 - حكيم الخميس 19 مارس 2020 - 13:44
قرار حكيم بغلق الحدود، فأن يتضرر بضع آلاف خير من تضرر الملايين، وانهيار النظام الصحي بسبب تضخم حالات الإصابة، والانتشار السريع للعدوى، مما قد يسبب في انكماش الاقتصاد، وانتشار الهلع والخوف.
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5
26 - Kalimero الخميس 19 مارس 2020 - 13:45
السفارات المغربية لا تستطيع أن تتحرك المساعدة وحتى الخط الهاتفي أغلقوه عنا بحجة أن الموظفين هم كذلك حاصلين في الخارج.
عائلتي حاصلة في المطار منذ أسبوع بروسيا وموظف السفارة قالينا تكاو معا راسكم راه حنا كلنا حاصلين هكذا وبكل برودة.
وضعيتنا ما عالم بها غا سيدي ربي، السعودية على الأقل عطات 72 ساعة باش المواطنين ديالها يرجعوا لبلادهم أما حنا جاو ونزلوا علينا.
أرجوكم يا صاحب الجلالة أن تنقدوا عائلتي وتعيدوهم لأرض الوطن
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27 - مغربي ووطني الخميس 19 مارس 2020 - 13:47
انت اللي كا تقول الدول نظمت رحلات من اجل ادخال مواطنيها الى وطنهم خاصك تعرف بأن فرنسا مثلا رحلت مواطنيها من المغرب عبر مراكش لأن المغرب فيه نسبة قليلة ديال الحالات ديال الفيروس وهما غادي يرجعو ال وكنهم اللي فيه الفيروس بنسبة كبيرة ونفس السيالق بالنسبة لباقي الجانب اللي كانو فالمغرب وغادروا الى وطنهم اما المغاربة اللي ففرنسا واسبانيا واللي كا تقول لنا انهم عالقين وانت تطالب وتناشد الدولة من اجل ارجاعهم الى المغرب من اوربا فاعلم انه ابعكس هم الان في بلدان تفسى فيها الوباء بنسبة كثيرة وارقام مهولة ولو هناك وسائل متوفرة وغادي يحيو الى المغرب اللى الحمد لله الحالات قليلة وكلها جات من الخارج اذن هناك احتمال جد جد كير انه غادي يحي الفيروس والمسكل انه ما يبانش في الوقت وفي الحين ونزيدك حاجة اخرى اتحداك واش يقبل شي واحد فهاد المغاربة اللي هما خوتنا انه يقبل يدخل ويخضع مباسرة للحجر الصحي قبل ما يسلم ولا يلمس حتى شي واحد وأن لم يرفض ذلك قطعا يا اخي حنا هنا غي الصباح بنادم يتكلم معاه البوليسي ولا دركي ويقول له ادخل لدارك يكون الجواب ب ماشي شغلك انا ما عندك الحق تقول لي ادهل لدارك فما بالك بالاخرين
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28 - متقاعد الخميس 19 مارس 2020 - 13:47
هناك طلبة عالقين بالخارج يناشدون الدولة المغربية لارجاعهم الى ارض الوطن انهم يعانون الامرين و هم في حالة يرثى لها المدارس اغلقت و المطاعم اغلقت فاصبحوا يتسولون ليعيشوا فهم مهددون بالمرض في اي لحظة فرجاءا على الحكومة ان تجعل حلا أفادت اكبادنا
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29 - منصور الخميس 19 مارس 2020 - 13:49
كل الدول عندها مواطنين عالقين في الخارج ولكن الفرق هو ان تلك الدول تعتني بهم وتسخر لهم امكانية العودة وبلادنا لا تحرك ساكنا، للاشارة فقط هناك فرق بين مغاربة كانوا في سياحة او سفر والجالية المقيمة بالخارج منذ سنين وهذه الفئة الاخيرة لا اظن انها تريد العودة الى المغرب حاليا.
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30 - مواطنة حرة الخميس 19 مارس 2020 - 13:49
يااا رب إجو فالقريب العاجل وتفك هد الازمة.زوجي محصور برا مسكين ونا بوحدي مكين حتى ليتقدا ليا خايفة بزاف.لطفك يا رب.
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31 - kamal الخميس 19 مارس 2020 - 13:51
كاين فئة من الناس يستناو غي شي كارثة او مصيبة باش يصبطو ف البلاد
وكاين فئة ضحكت علينا العالم بسبب تناقل ونشر اخبار لا أساس لها من الصحة ولا صلة لها بالمغرب او المغاربة
آخرها عندما ناقش برنامج ساخر فرنسي قصة نشر بعض المغاربة لصورة ما سموه ب (اول مريض كورونا ) وانتشر ذلك الخبر وانتشار النار في الهشيم .
على اي الله يعافينا ويبعد علينا البلاء والوباء ويشافي جميع مرضانا
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32 - Haroun الخميس 19 مارس 2020 - 13:53
نحن مغاربة أبناء مغاربة لسنا مقيمين بالخارج كنا في رحلة قصيرة وفجأة صرنا محصورين محبوسين وعندنا حجز للعودة. تركنا أبناءنا الصغار ووالدينا الشيوخ العجزة. ارحمونا... لسنا طفيليات ولا مكروبات.. خذونا من الطائرة إلى الحجر في أي مكان معزول لأي مدة تريدون.. المهم أن نرجع لبلدنا... نرجوكم نتوسل إليكم...
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33 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 13:54
كل الدول تنضم رحلات لارجاع مواطنيهم الا المغرب. لا يمكن التنصل لابناء الوطن وعدم تحمل المسؤولة تجاههم.
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34 - مهاجر الخميس 19 مارس 2020 - 13:54
اكد وزيرالاتصالات الفرنسي اليوم ان بلاده خصصت ازيد من 15 رحلة يومية الى جل مدن المغرب واسترجعت الى حد الساعة ازيد من 16 الف مواطن بما فيهم المغاربة ,وستستمر الرحلات حتى استرجاع جميع المواطنين.وهذا يسري مع كل الرعايا العالقين في جل ارجاء العالم. والمغرب لم ستطيع ارجاع اقل من 200 شخص من اصحاب الفيزا اما نحن المقيمين فلا نحتاج مساعدتكم.. فهمتم لماذا هاجرابائنا واعمامنا وجيراننا وشبابنا الى هذا البلد السعيد. تحية اجلال وتقدير لفرنسا وباقي دول الحق والقانون والخزي والعار لكل من تنكر لمواطنيه.
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35 - SAMY الخميس 19 مارس 2020 - 13:56
الجزائر استنفرت اسطولها البحرى حيث رست امس بالعاصمة الباخرة العملاقة "طارق ابن زياد" التى تتوفر على 500 غرفة وتقل 1800 مسافر كما رست الباخرة "الجزائر" فى ميناء وهران وعلى متنها 615 مسافر من العالقين فى الخارج واستقبلتهم فى مدن سياحية فى انتظار مراقبتهم طيبا والتاكد من سلامتهم العملية ستدوم لايام العالقين فى تركيا اوروبا.
وقد طالبت كل السفارات الجزائرية من العالقين ف الخارج تسجيل انفسهم من اجل ترحيلهم لوطنهم بكل الوسائل ولو عل متن طائرات عسكرية.
كان عل المغرب الذى لا يملك بواخر لنقل المسافرين ان يستاجر بواخر اجنبية من اجل عدة مواطنيه لبلدهم.
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