إدارة السجون تحدد زيارة السجناء في مرة كل شهر‎

هسبريس من الرباط

اتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قرارا يقضي بالسماح بالزيارة لفرد واحد من أفراد أسرة النزيلـ(ة) كل شهر، عوض مرة واحدة كل 15 يوما التي تم الإعلان عنها سابقا، مع التقيد بكافة الإجراءات الوقائية المعمول بها على مستوى كافة المؤسسات السجنية، في إطار مواصلة الجهود المبذولة من أجل حماية نزلاء المؤسسات السجنية والموظفين العاملين بها من الإصابة بـ"فيروس كورونا" المستجد.

وأكدت المندوبية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن هذه الإجراءات الوقائية استقبلت بتفهم وتعاون كبيرين من النزلاء وعائلاتهم على حد سواء؛ "بل بادر عدد من الزوار إلى وضع النقود لفائدة ذويهم من النزلاء مع الاستغناء عن اللقاء الشخصي، وهو ما يعكس وعيا وتفهما للقرارات المتخذة".

وشددت المندوبية العامة على أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بـ"فيروس كورونا" بين صفوف النزلاء أو الموظفين، مشددة على ضرورة الإبقاء على حالة التعبئة في أعلى مستوياتها بين صفوف موظفيها وأطقمها الطبية، من أجل مواجهة أية مستجدات محتملة بهذا الخصوص، بالتنسيق المستمر مع السلطات المختصة.