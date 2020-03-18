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كُتّاب وآراء
احتياطات كورونا .. الأمن والدرك يتدخلان للتقليل من تنقلات المغاربة
في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي "فيروس كورونا" في المغرب، أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس.
بلاغ مشترك لوزارتَي الداخلية والصحة قال إنه "بعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، السلطات العمومية تدعو المواطنات والمواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم".
كما دعا المصدر نفسه عموم المواطنات والمواطنين إلى "التزام العزلة الصحية في منازلهم، كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس".
"التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى، من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي"، يردف البلاغ.
ولطمأنة المواطنين فيما يخص متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية، تزيد الوزارتان، وجب التأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين، نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات، إلى غير ذلك من المواد الحيوية المتوفرة، بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني.
البلاغ استرسل: "وجب التذكير بضرورة الحرص على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الجسدية المعلن عنها من طرف السلطات الصحية، والمواطنات والمواطنون الذين قد يعانون من ظهور بعض الأعراض المرتبطة بهذا الفيروس ملزمون بالتقدم حصريا إلى المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (64)
وإن شاء الله بمجتمع أكثر وعي و تعاون بين أفراده والله المستعان
فليمتد الوعي إلى عموم المواطنين المغاربة في ظل الإشادة الدولية بنهج المغرب من أجل تطويق الآفة في المهد
الزم بيتك ولا تخرج الا لضرورة
#خليك-فدارك
نطلب من الحكومة إعلان الحجر الصحي لمدة 14 يوم غرارا بالدول الاخرى.
نسءل الله العفو والعافية للجميع.ط
هكذا تاريخ المغاربة في الأزمات منذ كان محمد الخامس رحمه الله وعائلته في المنفى لكن الشعب دافع وقاوم وكذالك في المسيرة الخضراء التي حيرت العالم لحد الأن يا مغاربة الأن يضرب بكم المثل حافظوا على الوطن وآلتزموا بالتعليمات وتعاونوا مع إخوانكم وإبنائكم لفي السلطة اليوم هذفنا شيء واحد وهو الوطن والشعب المغربي والسمع والطاعة لولي الأمر نتمنى لوطننا السلامة وأن تنتهي هذه الأزمة بسلام بإذن الله أخوكم مغربي من السعودية
الله يحفظ الجميع
اولا وقبل كل شيء اتمنى الشفاء لكل مصاب والوقاية لكل معرض واذكر بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر عملا بقوله تعالى اولا وقبل كل السلطات عبر العالم 'لاتلقوا بأنفسكم الى التهلكة". واشكر الله على أن خرج الدرك والامن هذه المرة لغرض نبيل على غير عادوا لكونه ما كانوا يستخدمون من قبل هو التربص والنصب والاحتيال على السائقين بالخصوص تحت كل الذرائع الممكنة وربما منها مالا لا يمكن أن يخطر على بال تاركين المجرمين والمشرملين على هواهم إلى أن استفحل الامر وأخذ الخوف والهلع من المواطن كل مأخذ وغابت الثقة فيهم وأصبحوا بالنسبة للشعب اعداء لا أبناء وأخوة لهم دور الحماية والحرص على سلامة المواطن. اللهم لما ولكم وبالمرة جمعاء ردا جميلا. امين
لا ينبغي أن نجعل من كورونا فوبيا مجتمعية تعطل المرفق العمومي و إلا فسنتضرر بكيفية تراجيدية.
الاحتياط واجب و الوقاية لازمة دون تفريط أو إفراط.
باش ميبكيوش عليا غدا
الجميع يتكلم عن نفسه كيف يمكن ان يحميها من هذا الوباء الفتاك لكن الكل تغافل عن حقوق عمال النظافة بالشركات الخاصة في حماية أنفسهم و ذويهم من اخذ هذا الداء من مكان عملهم الى ديارهم.
أرجوا من السلطات اتخاذ قرار حماية هذه الفئة الهشة
رد على موظف بسيط رقم 6
الموظف يخضع لقوانين الوظيفة التي ينتمي إليها. لم يتم تعليق العمل بالإدارات والجماعات؛ حيث لا يوجد قرار يأمر بالتعليق. وإذا قررت أنت من تلقاء نفسك ألا تذهب إلى العمل، فستكون في حالة التخلي عن العمل، الشيء الذي يعاقب عليه إداريا. أنت تستخدم المنطق والإدارة تستخدم التشريع. وإذا استخدمنا منطقك: "لا يعقل، شي خدام و شي جالس فدارو خوفا على صحته"، بماذا تجيب صاحب المنطق التالي: "شي خدام كيربح الفلوس وشي عاطل ما لقى ما يدير؟" التحق، يا أخي بعملك، ولا تتسبب لنفسك في العقوبات الإدارية، بما فيها التوقيف أو الطرد. والمصيبة إذا عمت هنت.