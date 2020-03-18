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احتياطات كورونا .. الأمن والدرك يتدخلان للتقليل من تنقلات المغاربة

احتياطات كورونا .. الأمن والدرك يتدخلان للتقليل من تنقلات المغاربة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:50

في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي "فيروس كورونا" في المغرب، أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس.

بلاغ مشترك لوزارتَي الداخلية والصحة قال إنه "بعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، السلطات العمومية تدعو المواطنات والمواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم".

كما دعا المصدر نفسه عموم المواطنات والمواطنين إلى "التزام العزلة الصحية في منازلهم، كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس".

"التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى، من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي"، يردف البلاغ.

ولطمأنة المواطنين فيما يخص متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية، تزيد الوزارتان، وجب التأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين، نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات، إلى غير ذلك من المواد الحيوية المتوفرة، بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني.

البلاغ استرسل: "وجب التذكير بضرورة الحرص على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الجسدية المعلن عنها من طرف السلطات الصحية، والمواطنات والمواطنون الذين قد يعانون من ظهور بعض الأعراض المرتبطة بهذا الفيروس ملزمون بالتقدم حصريا إلى المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (64)

1 - marouane الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:59
احسن خبر سمعتو هادشي لخاصو يكون
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178
2 - ريم الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:00
الحمد الله على نعمة الأمن والأمان إزاء التدابير التي وقعت عليها الحكومة المغربية خاص غير الشعب اكون راجل وخاصنا الأنترنيت
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168
3 - ربي اخفظ اعل بلدي و المسلمين الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:01
احسن قرار بالتوفيق و ربي يحفظنا جميع يا رب
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113
4 - مراكشي الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:01
مزيان دخل ليا بنادم لدار راه مكيتصنت
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125
5 - ديننننو الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:01
الله يعونكم الله يحفضكم من كل شر
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91
6 - موظف بسيط الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:02
و لماذا لم يتم تعليق العمل بالادارات و الجماعات، لذى قررت ابتداء من يوم غد لن أذهب الى العمل حفاظا على صحتي و صحة أولادي، ياك كلنا مواطنين قدام القانون لا يعقل شي خدام و شي جالس فدارو خوفا على صحته و انا واحد منهم و سألبي نداء السلطات بالمكوث بالبيت حتى تنتهي هذه الازمة
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74
7 - atita الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:03
تحية كبير لرجال الأمن والدرك الملكي على سهرهم لخدمتنا وتحية أكبر لناس لي ملازمة البيت ديالها خصنا نكون يدا في يد والله نسال ان يرفع عنا الوباء والغلاء
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86
8 - مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:03
التطبيب غير متوفر بالمناطق الجنوبية بدء من سوس ...لا مستشفيات ولا مراكز متخصصة في اكتشاف المرض ....
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45
9 - aziz الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:03
يجب على الخواص ان يتوقفوا اسبوعين عن العمل لكي نساهم جميعا في محاربة هاد الفيروس
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101
10 - عثمان الضاو الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:05
عين الصواب قليل من الليونة و كثير من الصرامة
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33
11 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:05
هؤلاء يجب أن يتدخلون ضد اولئك الجشعون سائقي الطاكسيات الكبيرة الذين فرضوا على المواطن أجرة مقعدين ظلما وعدوانا
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52
12 - lamyae الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:05
يجب على السلطات مراقبة ساكنة مدينة سلا لكونها تحمل كثافة سكانية كبيرة والناس لازالو مستهترين ولايعون خطورة المشكل اللذي نتخبط فيه . وشكرا
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47
13 - لؤلؤة المغرب الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:06
اللهم إن كان هذا الوباء والبلاء بذنب ارتكبناه أو إثم اقترفناه أو وزر جنيناه أو ظلم ظلمناه أو فرض تركناه أو نفل ضيعناه أو عصيان فعلناه أو نهي أتيناه أو بصر أطلقناه، فإنا تائبون إليك فتب علينا يارب.
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94
14 - الفيلسوف الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:06
من يدهبون للعمل لن يجدوا وسائل نقل كافية... فهل فكرت وزارة الداخلية في تنظيم قطاع التقل ام ان الموظفين يجب أن يذهبو إلى منازلهم مشيا على الأقدام؟!!
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23
15 - ناصر الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:06
أصبح واجب على كل مغربي الالتزام والتقيد بما تفرضه السلطات حتى يتسنى لنا الخروج من هذا الوباء بأقل الاضرار
وإن شاء الله بمجتمع أكثر وعي و تعاون بين أفراده والله المستعان
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24
16 - الفيلسوف الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:07
أين الكمامات يا وزير الصحة؟!!!
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18
17 - بنت البلاد الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:07
والله عندما أسمع المؤدن يقول صلو في بيوتكم تغرغر عيناي بالدموع أول مرة في حياتي كيجني الآدان محزن لهده الدرجة. لكن خيرها في غيرها اللهم الوقاية او نوليو في ما لا يحمد عقباه حتى الله سبحانه و تعالى يقول لنا لا تؤدو بأنفسكم الى التهلكة. يا ربي تزيح علينا هاد الغمة وتفرجها علينا وترجع المياه الى مجاريها ونصومو رمضان وحنا فرحانين ونقيمو صلاة التراويح في المساجد وندوز العطلة مع وليداتنا بكل سعادة وارتياح
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45
18 - عمر الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:08
كل الدول الاوروبية اجبرت مواطنيها على البقاء بمنازلهم ، فرنسا مثلا فرضت عقوبات مالية عمن يتجولون دون سبب معلنة بذلك حالطة الطوارئ ، بالمغرب نتمنى ان تتدخل السلطة للحد من بعض التجمهرات سيما بالاسواق و الحدائق العمومية
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21
19 - fati الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:08
الله احسن حاجة دارو لان الناس مبغاتش تحشم...وا عباد الله حرام عليكم الي ما خدامش يجلس في دارو خصوصا النساء و الأطفال و المسنين ...لي ماقادر يعاون لا ماديا و لا معنويا وطننا العزيز على الأقل يشد الأرض...واش مفيكومش الرحمة على بلادكم واش مكتفكروش في اهلكم...يا ربي لما سدو عليكم ديوركم راه عار او حشومة...شكرا هسبريس
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29
20 - مواطنة الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:09
بادرة مستحسنة للتقليل من خطر انتشار الفيروس لكن تكون اروع لو تم تطبيق الحجر الصحي ربي يحفظ البشرية جمعاء من هدا الوباء الهدام المرجو عدم الخروج إلا للضرورة.
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16
21 - omar us الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:10
وافيقي يا هاد الحكومة و ترجلي راه غادي يجي واحد الوقت غادي تضطر تخرج العسكر للشارع لإرغام الناس على البقاء في البيت و غايكون فات الفوت. راح اغلب هاد الشعب كاموني و راسو قاسح و متخبط في الجهل و الأمية. راكم ضيعتو الوقت في إغلاق الحدود و دابا كتضيعو وقت ثمين لا يعوض لإعلان حذر التجول. سوف ترون من هنا أسبوع كيف ستكون الحالة كارثية الى أقصى درجة
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16
22 - BASMA الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:10
يا لطيف الطف بنا،ارحمنا و اغفر لنا
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10
23 - القاءد زوريل الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:10
أخشى أن الهشاشة اقوى من كورونا في البلدان المتخلفة و اللتي هي في طريق النمو فبدلا من التركيز على مكافحة الداء كما هو الحال في الدول المتقدمة ستواجه الدول الاخرى تحدي محاربة مخلفات الهشاشة و الفقر و البطالة لهذا فكما وشخصيات اعراض كورونا على الجسم وجب كذالك تشخيص اعراضه على المجتمع وانتقاله فرصة ذهبية لدراسة مكانه الضعف القصوى في مجتمعنا لاصلاح ما يمكن إصلاحه من ناحية و من اخرى البدء في وضع الاليات الناجعة و الخطط لمواجهة الازمات لاننا في بداية عهد جديد
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0
24 - %%%% الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:10
donnez aux gens leurs salaires pour qu ils n est pas pas peur pour la pérennité de leur famille et de ces besoin et tout le monde se calmera les gens disent qui va nous donner de quoi nourrir nos familles ils faut qu on sortent et de se côté ils ont raison soyez clair dans vos décisions et non contradictoires . ils restent chez eux alors payer les point barre
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8
25 - مسفيوي الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:10
راه ماما فرنسا نزلات العسكر ديالها وربما علنات على حضر التجول يالله يا مقلدين ديرو تنتوما حضر التجول الا غادي تخرجوا علينا اش كتسناو الباشار حضر التجول من دابا
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-24
26 - Yousdef الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:11
هادوك الناس ديال الامن و الدرك . كاينين شي احتياطات لسلامتهم حتى هما ؟
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23
27 - Yanis الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:11
C est sur si on sort pas on évite 80 pur cent le risque moi je suis confiné chez moi pendant 3 semaine mes enfans aussi juste ma fille meskina travaille dans domaine de santé
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7
28 - المصطفى الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:11
جرعة جرعة نحو حالة الطوارئ. وهذا سلوك رشيد ومعقول حتى لا يدخل المغاربة في نوبات هلع وخوف.
فليمتد الوعي إلى عموم المواطنين المغاربة في ظل الإشادة الدولية بنهج المغرب من أجل تطويق الآفة في المهد
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11
29 - بن الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:11
نظرا لضعف الإمكانيات الصحية في المغرب ،على سبيل المثال المغرب 250 سرير في مدة 64 سنةمند الاستقلال ، الصين 2600سرير في 10 ايّام . فيجب على السلطات الإعلان عن حالة الطوارئ ونشر الجيش للحد من حركة المواطنين وإلا سوف تكون لأقدر الله كارثة إنسانية ، الصراحة الدولة لأول مرة ارى انها قامت بمجهود جبار لتوعية ولكن الجهل المنتشر في البلاد سيعكر الخضوع لهذه التوصيات لدى بجب الحظر الإجباري لان ...
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15
30 - هشام الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:12
حمد الله بتوفيق انشاء الله بنسبة للحدائق لا زالت العاب اطفال ونساء في مقاعد ينقش ايادهم مرجو تحرك في سباتة.
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7
31 - karima الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:12
لناخد الحكمة من هذه النملة الحكيمة قال تعالى: (حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)
الزم بيتك ولا تخرج الا لضرورة
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14
32 - جهاد الصويري الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:13
ياسلام.. ماعندي مانقول.. 5/5. هادشي راه غادي أن شاء فلقدام نتفكروه ونضحكو.. عقلتي نهار.. عقلتي فاش.. كاكاكاك... ككاكاكاك.. ايييه كلشي غادي يدوز إن شاء الله بسلام.. ولكن بشرط خاص كلشي يتعاون.. نديرو يد فيد.. كل واحد فدارو.. ههه المهم خاصنا نتعاونو ونصبرو راه مزال الإنسان يخرج سنين طويلة قدامو أن شاء الله..
#خليك-فدارك
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11
33 - lamyae الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:13
انا من ساكنة مدينة سلا أتمنى ان تقوم السلطات بمراقبة ساكنة مدينة سلا وذلك بحضر التجوال لانها تتوفر على كثافة سكانية كبيرة والناس لازالو مستهترين ولايعون خطورة الوضع اللذي نتخبط فيه. وشكرا
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10
34 - lina الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:14
وما هي التدابير المتخذة لمساعدة الأسر التي تعتمد على الدخل اليومي من الأعمال البسيطة, التي ستتوقف نهائيا عن العمل.
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14
35 - lina الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:14
وما هي التدابير المتخذة لمساعدة الأسر التي تعتمد على الدخل اليومي من الأعمال البسيطة, التي ستتوقف نهائيا عن العمل.
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4
36 - marocaine الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:15
بغينا الحجر الصحي للمغرب بأكمله للحد من انتشار الفيروس اه كاينين شي ناس مواعيينش بالخطورة ديالو اكخرجوا، و ناس باقين خدامين أصحاب الشغل مباغيينش اسمحوا لهم اجلسوا، راه حشومة هادشي.
نطلب من الحكومة إعلان الحجر الصحي لمدة 14 يوم غرارا بالدول الاخرى.
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14
37 - تماضر الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:15
اين القطاع الخاص من كل هذا لما لا يفكرون فينا انا للان اعمل وبنا في العمل اكتر من عشرة أشخاص ونختم كتيرا بالزباءن ماذا نفعل الا تفكرون بنا
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5
38 - moi الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:16
لا زلنا بعيدين كل البعد عن الوعي بخطورة الجاءحة عندما نرى اليوم في الدارالبيضاء الناس تتجول بدون مبرر و جالسة في الحداءق و الكراسي و الادهى من ذلك واحد بالكيتارة في الشارع يطرب للمارة و الناس حوله سوف نتعادى بسبب جهلنا فقط الله يهدي ماخلق
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7
39 - اوطاط الحاج الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:16
خطوة في الاتجاه الصحيح يجب تطويرها في افق فرض حظر التجول مساءا لان الأمور اصبحت تستلزم نوعا من الحزم في التعامل مع الوباء
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3
40 - ابوزيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:17
الوقاية خير من العلاج. يجب توفير الكمامات و القفازات لرجال الدرك والشرطة كي لا يصابوا ب covid19 لانهم سوف يكونوا بالقرب من الاشخاص عند توقيفهم للمراقبة مما يجعل حياتهم وحياة من يوقفونه في خطر بسبب القرب حيث المساحة المطلوبة هي 1 متر او 1،5 لتجنب تسرب هذا الوباء.
نسءل الله العفو والعافية للجميع.ط
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15
41 - خارج من المغرب الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:18
حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع تحية إلى الوطن الغالي وملك البلاد والشعب المغربي
هكذا تاريخ المغاربة في الأزمات منذ كان محمد الخامس رحمه الله وعائلته في المنفى لكن الشعب دافع وقاوم وكذالك في المسيرة الخضراء التي حيرت العالم لحد الأن يا مغاربة الأن يضرب بكم المثل حافظوا على الوطن وآلتزموا بالتعليمات وتعاونوا مع إخوانكم وإبنائكم لفي السلطة اليوم هذفنا شيء واحد وهو الوطن والشعب المغربي والسمع والطاعة لولي الأمر نتمنى لوطننا السلامة وأن تنتهي هذه الأزمة بسلام بإذن الله أخوكم مغربي من السعودية
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5
42 - وجدي الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:18
المشكل هنا في مدينة وجدة الناس ما مسوقاش وتمارس حياتها بشكل عادي بحال ما كان والو الشوارع والأزقة عامرة والخوف من وقوع الكارثة يجب على السلطات التعامل بحزم في هذه المسألة قبل فوات الأوان فالجهل راه داير حالة في الناس لي ما عندو ما يدار علاش يخرج وعلاش كنشوفو الأطفال يلعبو فالزنقة
الله يحفظ الجميع
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4
43 - لينة الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:19
التموين متوفر.وماذ عن القدرة الشرائية للمواطن الذي يعتمد في قوته اليومي على الأعمال البسيطة التي ستتوقف في الشوارع والأحياء الشعبية،،،،؟
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4
44 - محمد من إيطاليا الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا وقبل كل شيء اتمنى الشفاء لكل مصاب والوقاية لكل معرض واذكر بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر عملا بقوله تعالى اولا وقبل كل السلطات عبر العالم 'لاتلقوا بأنفسكم الى التهلكة". واشكر الله على أن خرج الدرك والامن هذه المرة لغرض نبيل على غير عادوا لكونه ما كانوا يستخدمون من قبل هو التربص والنصب والاحتيال على السائقين بالخصوص تحت كل الذرائع الممكنة وربما منها مالا لا يمكن أن يخطر على بال تاركين المجرمين والمشرملين على هواهم إلى أن استفحل الامر وأخذ الخوف والهلع من المواطن كل مأخذ وغابت الثقة فيهم وأصبحوا بالنسبة للشعب اعداء لا أبناء وأخوة لهم دور الحماية والحرص على سلامة المواطن. اللهم لما ولكم وبالمرة جمعاء ردا جميلا. امين
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3
45 - Meryem الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:20
السلام عليكم المرجو من قراء جريدة هسبريس الدعاء مع الأطر الطبية والتمريضية وأنا واحدة منهم بحكم أن سكني يبعد ب 30 كلم وأضطر إلى اللجوء لوسائل النقل أن يقينا الله شر هذا الوباء نحن لا نستطيع المكوث في البيت.وأتمنى من المواطنين أن يلبوا هذا النداء
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5
46 - غيور لأقصى حدود الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:21
مزال واحد الفئة من الناس كيتمشاو في الشارع بدون هدف والمشكل باقي التصافح والتعانق واللامبالاة ... يا أبناء الأمة عافاكم تقيدوا بشروط السلامة وألزموا بيوتكم قبل ما تعلن السلطات حالة الطوارئ وتبقى خطواتكم محسوبة وخروجكم بالإذن. الله يهدينا.
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3
47 - موظفة الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:30
لماذا لم يتم التعليق التام للعمل بالقطاع الخاص؟ كلنا مواطنين امام القانون لا يعقل شي خدام وشي مريح فدارو .قررت حتى انا غدا ان شاء الله لن اذهب للعمل حفاظا على صحتي وصحة اسرتي.
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3
48 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:32
اتمنى من هسبريس،نشر تعليقي،انا من الاخصاص اقليم سيدي افني،اعاني من انقطاع التيار الكهربائي،بسبب اخد العداد الكهربائي من طرف المكتب الوطني للكهربائي بالبلدية،علما اني اكتري المنزل فقط و اقوم لتسديد جميع الفواتير الشهرية لصاحب المنزل .خاصة في هذه الظروف،و مكوث الاطفال داخل المنازل،و لا اتوفر على الانترنيث،و لدي ابن بحاجة الى اخد الدروس عن بعد بفضل القناة الثقافية،و انت كذلك بحاجة لمتابعة الجديد و الاخبار.
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3
49 - متفائل والله أعلم الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:33
الأن من الممكن القيام بالتحاليل على الأوطوروت , والنتيجة تظهر على ساعتين فقط , حتى لمن لا تظهر عليهم الأعراض , عليكم إقتناء هاته التقنية وإستخدامها , فهي التي سوف تقضي على الإنتشار السريع لكوفيد 19 بكل تأكيد , بدلا من إرسالها لمعهد باستور بالرباط وهي مشكورة على ذلك وهي تستخدم في أمريكا على مداخل المدن وحتى الجيش يراقب تحركات السيارات ما يعرف ب : national guard , لأن خطر الفيروس في خفائه فهو يضرب بخفاء لمدة أبوسعين وعندما تظهر الأعراض يكون الأمر قد إستفحل , لذلك يجب كشفه قبل تكاثره وليس تخصيص الأسرة والعلاجات التي تثقل كاهل الأطر الطبية , ترامب يطمئن شعبه بكل مصداقية وقوة الشخصية رغم ما يقال عنه من سلوكه الفض , إلا أنه أثبت أنه زعيم بكل معى الكلمة ففي الشدائد يبان الرجل من ..... بلا منقولا , ولقد قالها في الوجه , حالة الطوارء قد تدوم لغاية شهر يوليوز أو حتى شهر غشت وهو بذلك يعلم شيءا عن العلاج والله أعلم
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2
50 - كلنا سواسية الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:35
التقليل من التنقل أو الحد منه يجب أن يشمل الجميع في هذا الظرف الطارئ وليس فئة من المواطنين فقط إذ لا يزال عمال ومستخدمي المعامل والمصانع على سبيل المثال يعملون وهذه الأماكن قد تكون بؤرة لتفشي الوباء لهذا لا يجب على السلطات أن تكيل بمكيالين. وما يريده الله سيكون.
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-1
51 - بالتوفيق انشاء الله الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:38
نشكر رجال الامن و الدرك و الأطر الطبية على مجهوداتهم الجبارة ...كل الشكر والتقدير
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3
52 - متتبعة الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:39
وماذا عن أسعار الخضر التي أصبحت ملتهبة .....اليوم مثلا ثمن البصل 13دراهم والطماطم 10 دراهم .....في حي من احياء الدار البيضاء.... الخضار يقول ان الزيادة موجودة في سوق الجملة.....يجب على الجهات المختصة التدخل ومعرفة ما يقع في سوق الجملة...والله ولي التوفيق....
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53 - إلى موظف بسيط الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:39
لا يجب أن تغادر مقر عملك إلا بإذن رسمي من التراتبية الإدارية و إلا فإنك تعرض نفسك للمتابعة القانونية.
لا ينبغي أن نجعل من كورونا فوبيا مجتمعية تعطل المرفق العمومي و إلا فسنتضرر بكيفية تراجيدية.
الاحتياط واجب و الوقاية لازمة دون تفريط أو إفراط.
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54 - Said الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:40
يجب إعلان حالة الطوارئ فورا في المغرب لأن بنيته الصحية لن تستطيع احتواء هذا الوباء.المرجو ان تاخدوا بالعبرة ما وقع لإيطاليا اولا وما يقع حاليا في اسبانيا وفرنسا.عنداك ليقولي شي واحد راه المغرب أحسن من فرنسا. اللهم ألطف بعبادك المستضعفين يا ارحم الراحمين.
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55 - رزان - مراكش الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:49
هدا شيء مزيان ......الدرك عندنا كيقوم بالتوعية .
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56 - بنت كازا الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:51
الاخ الي كيقول المغرب تابع لماماه فرنسا ليكن في علمك أن فرنسا كتاخد الخبره ديال الأمن المغربي باش تواجه المشاكل الامنيه والارهابيه الي عندها، والمغرب برجاله مغاديش يتسنا ماماك فرنسا ولا جداك امريكا. بقاو تهزو ببلادكم ورجالات بلادكم وارتقوااا يرحمكم الله
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57 - nadori الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:51
كما الاحظ دائما في جل التعليقات الاشادة بالدرك والشرطة والاستغناء علي القوات المساعدة والوقاية المدنية لمادا هدا التمييز وعلي الرغم هي هده الفترة الراهنة الكل علي الميدان واقول لصاحب المقال كفك من التميز والعنصيرية وحتي التعليق
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58 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:54
المغاربة يصنفون من شعوب التجارب لهذا فلا بد من أن يمرو بتجربة عصيبة لكي يتعضو لن ألومهم قبل أن ألوم قطاع التربية الذي هو أساس الوعي .... عظم الله أجر المتوفين مسبقا
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59 - طارق حتى لأولاد علي الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:54
والله العظيم هذه فرصة من ذهب للتخلص من الجهلة والغوغاء في هذا البلد. اتركوهم يختلط ببعضهم حتى يفتك بعضهم بعضا... فلا شيء يتكاثر في هذا البلد غيرهم... تجد المهندس والطبيب والأستاذ يكتفي بولد او ولدين بينما تجد الغوغاء يتكاثرون كالأرانب ويعيدون إنتاج ميكروبات أفظع ممن سبقوهم...
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60 - العربي العوني الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:55
منخرجش من داري اليوم
باش ميبكيوش عليا غدا
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61 - mohamed الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:55
عامل نظافة
الجميع يتكلم عن نفسه كيف يمكن ان يحميها من هذا الوباء الفتاك لكن الكل تغافل عن حقوق عمال النظافة بالشركات الخاصة في حماية أنفسهم و ذويهم من اخذ هذا الداء من مكان عملهم الى ديارهم.
أرجوا من السلطات اتخاذ قرار حماية هذه الفئة الهشة
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62 - مؤمن Moumine الأربعاء 18 مارس 2020 - 14:55
احتياطات كورونا .. الأمن والدرك يتدخلان للتقليل من تنقلات المغاربة
رد على موظف بسيط رقم 6
الموظف يخضع لقوانين الوظيفة التي ينتمي إليها. لم يتم تعليق العمل بالإدارات والجماعات؛ حيث لا يوجد قرار يأمر بالتعليق. وإذا قررت أنت من تلقاء نفسك ألا تذهب إلى العمل، فستكون في حالة التخلي عن العمل، الشيء الذي يعاقب عليه إداريا. أنت تستخدم المنطق والإدارة تستخدم التشريع. وإذا استخدمنا منطقك: "لا يعقل، شي خدام و شي جالس فدارو خوفا على صحته"، بماذا تجيب صاحب المنطق التالي: "شي خدام كيربح الفلوس وشي عاطل ما لقى ما يدير؟" التحق، يا أخي بعملك، ولا تتسبب لنفسك في العقوبات الإدارية، بما فيها التوقيف أو الطرد. والمصيبة إذا عمت هنت.
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63 - IBTISSAM الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:01
اللهم إن كان هذا الوباء والبلاء بذنب ارتكبناه أو إثم اقترفناه أو وزر جنيناه أو ظلم ظلمناه أو فرض تركناه أو نفل ضيعناه أو عصيان فعلناه أو نهي أتيناه أو بصر أطلقناه، فإنا تائبون إليك فتب علينا يارب.
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64 - باتيك الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:03
بما ان الوعي الصحي والاتزام بالاجراءات المتخذة من لدن السلطة يبقى عند البعض سوى كلام.تراهم يتجولون مع اطفالهم ولهذا وجب التدخل للتقليل من تحرك المواطنين بدون فائدة
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