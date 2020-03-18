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الزفزافي ينادي بالبقاء في البيوت لتفادي "كورونا‬"

الزفزافي ينادي بالبقاء في البيوت لتفادي "كورونا‬"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:25

دعا ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية حراك الريف، عموم المغاربة إلى المكوث داخل بيوتهم لتفادي انتشار "فيروس كورونا" المستجد، مشددا على أن الوطن والعالم يجتازان ظرفا عصيبا.

وطالب الزفزافي، في رسالة له من داخل السجن، بالامتثال إلى توصيات المختصين وخبراء مكافحة الأوبئة، مؤكدا أن المغاربة معروفون بحرصهم الدائم على سلامة الوطن.

ويخوض قائد احتجاجات الريف يومه الثامن والعشرين من الإضراب عن الطعام، بمعية زميله نبيل أحمجيق؛ وهو ما تنفيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل قاطع.

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