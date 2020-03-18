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كُتّاب وآراء

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الكتّاب العامون للوزارات يتبرعون لمجابهة كورونا

الكتّاب العامون للوزارات يتبرعون لمجابهة كورونا
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:30

أعلن الكتّاب العامون لمختلف القطاعات الوزارية عن انخراطهم في التعبئة الوطنية ضد وباء "فيروس كورونا" (كوفيد-19)، بالتبرع براتب شهر لفائدة الصندوق المحدث لمواجهة آثار هذه الجائحة.

ونوه رئيس الحكومة بالمبادرة قائلا ضمن بلاغ له: "على إثر إخبار السادة الكتاب العامين رئيس الحكومة بهذا الأمر، نوه السيد رئيس الحكومة بهذه المبادرة التي تعبر عن تجندهم إلى جانب عدد من الهيئات والجهات التي بادرت للمساهمة في موارد الصندوق، وانخراطهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لمكافحة هذا الوباء والتغلب على آثاره".

وأصبح بإمكان المغاربة، داخل الوطن وخارجه، أن يتبرعوا بمساهمات مالية لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي أحدثته الحكومة بداية الأسبوع الجاري بناءً على تعليمات ملكية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن فتح حساب بنكي خاص لتلقي تبرعات المغاربة، من خلال بيان التعريف البنكي التالي (RIB): 001-810-0078000201106202-21 ببنك المغرب ـ الرباط.

ويمكن إيداع المبلغ المتبرع به في الحساب البنكي سالف الذكر باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كما يمكن إجراء العملية لدى المحاسبين العامين التابعين للخزينة العامة للمملكة على المستوى الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الفيلسوف الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:14
الله يرحم ليكم الوالدين ويعطيكم الرزق و الخير..
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