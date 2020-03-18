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الرئيسية | مجتمع | بنشعبون: "كورونا صعّبت الوقت" .. والمغرب سيخرج أقوى من الأزمة

بنشعبون: "كورونا صعّبت الوقت" .. والمغرب سيخرج أقوى من الأزمة

بنشعبون: "كورونا صعّبت الوقت" .. والمغرب سيخرج أقوى من الأزمة
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:30

تعهد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن الدولة ستسهر على استمرار مرافق الدولة في الظروف الصعبة التي يمر منها الاقتصاد المغربي والعالمي، بسبب تفشي "فيروس كورونا" المستجد والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "جائحة".

جاء ذلك خلال تقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء.

وقال بنشعبون إن "المسؤولية هي ضمان استمرار مرافق البلاد"، مشيرا إلى أنه "من باب المسؤولية القول بأن الوقت صعب، ويتضمن مشاكل اجتماعية؛ لأن هناك مرافق كبيرة يستفيد منها الاقتصاد الوطني تعطلت".

وأكد بنشعبون، في هذا الصدد، أن "الآثار السلبية تتضمن نوعين من قبيل إغلاق المجال الجوي وهو ما سيضر قطاع السياحة، والذي يعرف توقفا تاما بسبب عدم دخول السياح"، مضيفا إلى ذلك "إجراءات إغلاق المقاهي والمطاعم وهو ما ينتج عنه ضرر اقتصادي واجتماعي، وخصوصا تعطيل الشعل بصفة مؤقتة وضرر للمقاولات".

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قال إن قرار إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا"، الذي جاء بمبادرة من الملك، يرمي إلى الاهتمام بالجوانب الصحية والتخفيف من التداعيات الاقتصادية للوباء، مؤكدا أنه "استند المرسوم المذكور على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، في مادته 26 والتي تنص على أنه "يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور".

وشدد وزير المالية على الحس الإنساني الكبير للمغاربة، معلنا أنه "مباشرة بعد الإعلان عن الصندوق تلقت الوزارة اتصالات الراغبين في المساهمة في هذا الصندوق لمواجهة هذه الفترة".

ويتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن كل من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، وحصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة اتصالات المغرب والمتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات، إلى جانب مساهمات المنظمات والهيئات الدولية والهبات والوصايا. وفي الجانب المدين سيقوم الصندوق بتمويل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة "فيروس كورونا"، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - سعيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:50
الدولة أدت واجبها بتفعيلها المقاربة الإستباقية،الكرة الآن في شباك المواطنين.
ما سيصعب الأمر حقيقة هو استهتار بعض المواطنين بالفيروس وعدم امتثالهم للتعليمات.
اللهم احفظ بلدنا من الوباء
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66
2 - ابو رياض الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:53
جميع الأمم المتقدمة مرت من مراحل اكثر قتامة و فترات عصيبة واليابان و الصين و أوروبا و غيرها
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20
3 - فؤاد الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:56
ديرو مدينة حجر صحي في مدينة جوها دافى وهواىها نقي كبوجدور او طلنطان وديو تما جميع حالات الاصابة بافيروي او الاشتباه فيها وحجزوا الداخلين من الخارج فيها والداخل المصابين او المشتبه باصابتهم بالفيروس.وخزنوا النفط في صهارج كبيرة رله اليوم هبط سعر البرميل 158 لتر الى اقل من 24 دولار وراه غادي في الهبوط والامطار راه تتساقط وراه جايا هذا الاسبوع ان شاء الله الله يرفع علينا هذا الوباء امين
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42
4 - العزوزي ولد الحاج الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:56
يجب على المغاربة أن يقدروا المجهودات التي تقوم بها الدولة، و الإلتزام بالتعليمات الداعية إلى المكوث في المنازل و اجتناب الأماكن المكتضة.
و يجب على المسؤولين تعليق العمل بالادارات العمومية و الجماعات الترابية لتفادي التنقلات و الاتصال، و ذلك حفاظا على سلامة الموظفين و كذا المواطنين على حد سواء.
نسأل اللّه العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرضى المسلمين. و أن يرفع عنا هذا البلاء.
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28
5 - rachida الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:59
رب ضارة نافعة ان شاء الله يخرج المغرب والمغاربة من هذه الازمة بمغرب جديد يكرم الانسان ينظم الاقتصاد. وهذا لن يتاتى الا بقطاع صحي وقطاع تعليمي يجعل المغربي يفتخر وسعبد بانه ينتمي لهذه الدولة لان اسس الدولة القوية هي الصحة والتعليم .والله المعين .
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21
6 - سعيد نيويورك الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:59
كورونا اختبار حقيقي للحكومة علي مدي جديتها والتزاماتها من هذه الازمة الكارثية ؟؟
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6
7 - yaaaaaaaaadris الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:00
لم يتطرق السيد الوزير لمسألة تأجيل إيداع التصاريح الخاصة بالشركات و الأشخاص الذاتيين رغم أن المسألة في غاية الأهمية، نتمنى من أصحاب الحكمة، أن يجدوا حلا لهذه النازلة، فهي ضرورية في ظل هذه الظروف الإستثنائية
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8
8 - مدوخ الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:02
كل ما تقوم به الدولة او الادارة العامة من اعمال اتجاه الوطن و المواطن تبقى ملزمة به مادامت هي الراعي و المسءول ليس فقط في ايجاد الحلول و الامن و الترشيد بل يجب عليها مسايرة العمل والسهر على التطبيق حتى لا تسقط في ماءزق —درنا لي علينا ولكن المواطن هو السبب— وهنا فين كيبان دور القاءد الحقيقي الذي يقود بالفعل والعمل وليس بالكلام!!!
كما حان الوقت لاتخاد التدابير الاساسية للتحفيز على انشاء مغرب صناعي ولو اولي وتشجيع المقاولات الصناعية الصغرى ولو لصناعة ادوات الطبخ او قطاع الغيار او اي صناعة محلية 100% اي مغربية محضة غير تابعة لاءي شركة عالمية —لا للتبعية— لتغطية الاحتياجات الداخلية، وهكذا يمكن تعويض و تكميل ما لا يغطيه الميدان السياحي و الفلاحي اللذان اصبحا لا يكفيان الاقتصاد الوطني الاولي، و يصبح الوطن على الاقل له اكتفاء ذاتي صناعي و خام محلي؛(راءي خاص).
حان الوقت للتغييرات في التدبير الاقتصادي و الميزانيات
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13
9 - ابورياض الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:03
سوف تنقشع الغمة و نعود إلى سابق عهدنا مرة أخرى باذن الله لكن ساعتها سنكون قد تعلمنا مجموعة الدروس العبر
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13
10 - Ibrahim Benouda الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:04
يجب أن تحظر الأسواق الاسبوعية و توقيف شركات الكابلاج و حظر التجوال في الشوارع كما فعلت تونس مع العلم ان تونس ظهر فيها قبل المغرب ب ثلاث ايام لحد الآن لم تتجاوز 25 إصابة
المغرب الله يحد الباس وصل 44
هناك استرخاء كبير لازم أن نقف وقفة رجل واحد
لا يعقل ان تقفل المدارس و المساجد و تبقى الأسواق الاسبوعية و شركات الكابلاج مستمرة
فكروا بعقولكم انقذوا الوطن
يا ربي تحفظ هذا البلاد و سائر البلدان الإسلامية يا رب
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14
11 - Jad الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:06
لعلمكم السيد الوزير ان البوطاغاز لم يعد متوفرا في بعض الأحياء . تمن الدجاج اصبح 20 dh للكيلوغرام . تمن الخضر في ارتفاع مستمر . كونكم وزيرا للاقتصاد المرجوا السهر على هذه الاشياء فالطبقة المتوسطة و الفقيرة تعاني كتيرا
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13
12 - Ibrahim Benouda الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:08
انقذوا الوطن قبل فوات الأوان لا يعقل ان تقفل المدارس و المساجد و تبقى الأسواق الاسبوعية و شركات الكابلاج مستمرة رجاءا فكروا بعقولكم
يجب ايضا حظر التجول في الشارع
تونس ظهر فيها المرض قبل المغرب و مع ذلك تجاوزناها
نحن في استرخاء كبير
الله يحد الباس
اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء بلطفك و رحمتك انك انت العزيز الرحيم
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13 - KAMAL الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:11
جميل ان يحس المسؤولون المغاربة بجسامة المسؤولية في هذا الظرف الذي اعتبره شوطا اولا في التحدي لاننا مقبلون على شوط اخر يتمثل في مجابهة الجفاف الذي حل بالبلاد لذا فلا مجال للراحة اطلاقا ويدا في يد ان شاء الله يتحقق الانتصار
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14 - مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:12
أتمنى أن تزول هاد الجايحة قريبا بإذن الله. فعلا العالم بأكمله.يعيش ظرفية صعبة ليس المغرب فقط. الله يلطف بنا.
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15 - med الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:14
المرجوا من الدولة ان تنضر حالا الى الفقراء بالطحين والشاي والسكر الى ان تمر هذه الازمة ولكم جزيل الشكر
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2
16 - الفقير جازاكم الله خيرا الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:24
من هذا المنبر اتمنى ان يتم عدم ترك الطبقة الفقيرة من الاستفادة من المساعدات. هناك الالاف قوت يومهم قليل جدا و كيف انهم في احسن الاحوال لا يجدون ما يقتاتون فما بالك الان. اوصي اخوتي المغاربة باكثار الصدقات على هذه الفئات قبل الصندوق الوطني.. ها انتم لاحظتم سقوط الامطار بفعل الحسنات و الصدقات و ان شاء الله يرفع الله عنا البلاء من هذا المرض بالمزيد من فعل الخيرات.
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17 - كريم الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:26
لك الله يا وطني لا واحد منا يعلم الى متى هذا الوباء سينتهي ملاين من المواطنين تضرروا مئات الوظائف تضررت العشرات اوقفت من سيتكفل بالفقير وكيف ؟! أخيرا لعل مسؤول واحد منهم يخمم فينا اننا في أزمة مالية 80 درهم هي رأس مالي 2000 درهم هو راتبي هل سينظر بعين الرحمة مشغلي ام ارسل زوجتي الى والدها والابناء صاحب الدكان 4 سنوات وانا اتعامل معه بالكردي اليوم اخبري وهو يقسم انه على الكل اوقف الكريدي ماذا أفعل يا أصحاب القرارات و الحكمة منذ الاثنين وانا واقف من العمل
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18 - احمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:27
نثمن هذه المبادرات المتتالية من المسؤولين وخصوصا صاحب الجلالة حفظه الله ونصره
حيث تعبأ الجميع ووقف الكل وقفة رجل واحد ضد هذا الوباء الخبيث الذي لايعرف مكان ولازمان حط رحاله فهو منقض على كل من استهان به وقلل من خطورته، فالشكر موصول لكل مسؤول قام بواجبه نحو هذا الوطن ونحو الانسانية جمعاء، فاللهم احفظ بلدنا واحفظ جميع البقاع والبشرية جمعاء
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19 - محسن من تمارة الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:27
الدولة بينات لنا على القوة الحمد لله فبحال هاد الحالات مثل الإرهاب و هاد الكوارث الحمد لله والشكر لصاحب الجلالة والمتبرعين الله يجازيهم بالخير.
حاجة وحدة اللي كنطلب الدولة عليها التعاون الفئات المعوزة لأن بزاف الناس متضررين من هاد الجائحة فقدو قوتهم اليومي و يعلموا البنوك يأجلوا إقتطاعات الكريدي حتى تفوت هاد الجائحة وشكرا.
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20 - Bouchra الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:27
الله يخليكم بغينا حل للغلاء لي غادي او كيتزاد كولشي غالي او حنا لي معندناس او بلا خدمة شنوا نديروا
زيد عليها الغاز الي مقطوع او الشركة مكتجاوبش اصحاب البقالة كنتمنى الرأي العام يوصل صوتنا
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21 - أبو فراس الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:29
بالوعي واحترام الإرشادات الصادرة عن المسؤولين ،والتضامن المادي سنجتاز هذه المرحلة بسلام إن شاء الله
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22 - بوعشرين الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:35
ايطاليا تعفي مواطنيها من أداء فاتورة الماء و الكهرباء+نقصت من أثمنة المواد الغذاءية بشكل كبير. أين نحن من هذه الإجراءات؟؟؟ أنشروا من فضلكم
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