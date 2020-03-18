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تقديم دروس محو الأمية على التلفاز والإنترنيت

تقديم دروس محو الأمية على التلفاز والإنترنيت
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:05

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، أنها ستستمر في تقديم دروس محو الأمية بواسطة التلفاز والإنترنيت على قناة محمد السادس للقرآن الكريم "السادسة"، وعلى موقعها على شبكة الإنترنيت.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا التدبير يندرج في إطار التدابير الاحترازية الوقائية التي تتخذها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من فيروس كورونا (كوفيد-19) للاستمرار في تدبير برنامج محو الأمية بالمساجد.

وأضاف البلاغ أنه ضمانا لتنظيم عملية التعلم وفق القواعد والمعايير التربوية المطلوبة، نشرت الوزارة العدة التربوية على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن مؤطري البرنامج سيتولون تنفيذ حصص المراجعة والتقويم والدعم لفائدة المتعلمين عن بعد، بالفعالية والنجاعة المناسبتين، وتنظيم الإشراف التربوي بكل الطرائق والوسائط الإلكترونية المتاحة، بغرض تحقيق المردودية والآثار التعليمية الملائمة.

وأهابت الوزارة بجميع المستفيدين إلى متابعة دروسهم ابتداء من الاثنين المقبل على قناة "السادسة" وفق البرنامج اليومي للتعليم، أو على موقعها على الإنترنيت. كما طلبت من مؤطري البرنامج الانخراط المنظم والفعال والمثمر في هذه العملية بغرض تحقيق أهداف البرنامج في الإسهام المتميز في القضاء على آفة الأمية بالمملكة.

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