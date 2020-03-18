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الرئيسية | مجتمع | "الطاكسيات الكبيرة" تُضاعف "التسعيرات" وتنعش "تجارة الأزمات"

"الطاكسيات الكبيرة" تُضاعف "التسعيرات" وتنعش "تجارة الأزمات"

"الطاكسيات الكبيرة" تُضاعف "التسعيرات" وتنعش "تجارة الأزمات"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:45

ضاعفت سيارات الأجرة الكبيرة تسعيرة التنقل في جميع المدن المغربية وداخل المدارات الحضرية، بعد قرار وزارة الداخلية تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى 3 ركاب عوض 6، في إطار التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا"، وهو ما أثار غضبا في صفوف الركاب.

وعبر مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من قرار المضاعفة في ثمن "الطاكسيات"، معتبرين المواطن ضحية هذه الزيادات التي أقرّها أصحاب سيارات الأجرة باتفاق بينهم في مختلف ربوع المملكة.

وعلى مستوى التنقل في محور الرباط، تضاعفت التسعيرة من سلا الجديدة نحو منطقة أكدال، إذ انتقلت من 10 دراهم إلى 20 درهماً. كما تضاعفت أسعار مختلف الرحلات داخل مدارات العاصمة الرباط وتمارة والصخيرات.

وعبر العديد من الركاب عن رفع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة في مدينة القصر الكبير ثمن الرحلة تجاه "العوامرة" إلى الضعف، إذ انتقلت صباح اليوم الأربعاء التسعيرة في هذا المحور من 8 دراهم إلى 15 درهماً.

وقال مواطن مغربي متذمر من قرار رفع التسعيرة: "بعد إنهائه حصة تصفية الدم بالحسيمة، توجه والدي إلى محطة "الطاكسيات" ليستقل "طاكسي" في اتجاه بني بوفراح، ليفاجأ برفع سعر الرحلة من 25 إلى 50 درهما".

واعتبر معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي أن أصحاب سيارات الأجرة "غير قادرين على تحمل قرار وزارة الداخلية السفر بثلاثة مقاعد فقط، كما أن المواطن غير قادر على دفع الضعف، خصوصا في هذه الفترة التي توقف فيها النشاط الاقتصادي للعديد من فئات المجتمع".

وطالب متضررون من قرار سيارات الأجرة الكبيرة الدولة بضرورة التدخل حتى لا تسود الفوضى في هذا القطاع الحيوي، داعين السلطات إلى "إعلان قائمة المستفيدين من التعويضات المالية جراء "قرارات كورونا" حتى لا يقوم من تضرر نشاطه الاقتصادي بمضاعفة الأسعار ويكون المواطن هو الضحية".

في مقابل ذلك، حمّل مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، وزارة الداخلية المسؤولية عن هذا الوضع، إذ "لم تقم بالتشاور مع المهنيين قبل اتخاذ القرار"، مشددا على أن "السائقين لا يمكنهم التجاوب مع القرار في ظل بقاء الأمور على ما كانت عليه في السابق".

ولفت الكيحل، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التجاوب مع القرار المذكور يستوجب من السلطات المختصة العمل على تخفيض أسعار المحروقات بشكل كبير؛ وهو ما سيمكن المهنيين من تقليص عدد الركاب دون التأثير على دخلهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - مهاجرة الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:57
هادو هير طاكسيات وحلات معهم دولة.الله يحفظ و يستر مع كرونا اش ديرو.
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13
2 - ستيمو الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:59
تصور معايا الطاكسي بين كراج علال فالدار البيضاء ومدينة سطات تحول من 25 درهم الى 70 درهم
اللهم ان هذا منكر
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29
3 - hassan الخميس 19 مارس 2020 - 00:00
راه مشي هما لليفيهم ديفو ،راه فهاداك للي مبغاش إدخل دارو وجا بغا اسافر ،و لكن راه جات الوقت غدي ادخلو حتى داك مول طاكسي لدارو.
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8
4 - ben lebsir ahmed الخميس 19 مارس 2020 - 00:00
على الدولة ان تكتر في الحافلات وترامب في كل المدن لان هد اللشر اصحاب الطكسيات اصعب بشر في المغرب عديم الرحمة والشفقة لايهمهم الا الدرهم في كل الموافق لابد من كحاربة الطكسيات غير نافعة ابدا ويشتغلون فيها اناس جهلاء الا القليل
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24
5 - البيضاوي11 الخميس 19 مارس 2020 - 00:01
اكيد سنمرالةالمرحلة 2من الوباء خاصة ان الازدحام في الطاكسيات والطبسات والكران هو السبب.ومن تم سننتهي من جشع اصحاب الطاكسيات الكبيرة والكران.
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10
6 - مناضل الخميس 19 مارس 2020 - 00:02
هنا يظهر المنافق من الغيور على الوطن. من يقف في صف الشعب ومن يقف في صف نفسه
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17
7 - العراقي الخميس 19 مارس 2020 - 00:02
المشكل اكبر في الدار البيضاء لو كان هناك طوبيسات لما ركب الناس مع هؤلاء المرتزقة
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18
8 - الفيلسوف الخميس 19 مارس 2020 - 00:02
يجب أن تدعم للدولة قطاع المحروقات حتى يستطيع سايق سيارة الأجرة حلم ثلاث ركاب...
محنة حقيقية أتمنى أن يخرج منها المغرب في أقرب وقت..
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-5
9 - المنطق الخميس 19 مارس 2020 - 00:03
الصين قد أعلنت عن حالة طوارئ قبل ثلاث أشهر من الأن لكن معظم الدول لم تتعامل برزانة و حكمة مع الوباء كان من السهل السيطرة على الوباء لو أغلقت كل الدول حدودها مع الصين في البداية لكن الأمر الأن و مع ضياع الوقت يصبح أكثر عسرآ ...اللهم إنا نستغفرك و نتوب إليك إستغفرو الله كثيرآ
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7
10 - جيد الخميس 19 مارس 2020 - 00:03
ممتاز لكي يبقى الناس في منازلهم
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0
11 - Mohamed HRIDA الخميس 19 مارس 2020 - 00:03
نحن اليوم في أزمة = تتطلب التضامن ...
الحل ادا :
الحد تدريجيا من حق الامتياز ... وإعطاء الفرصة للخواص
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5
12 - مجد الخميس 19 مارس 2020 - 00:04
خاص توزيع وصل200dh غازوال في اليوم من العمالة لأصحاب طاكسيات.
ؤ خاص استجابة فورية بالنسبة ضمان الإجتماعي cnss. لمطالبهم. ؤ خاص تقنين هاد المهنة.
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-6
13 - سعد الخميس 19 مارس 2020 - 00:05
هادي هي الزيادة الوحيدة المعقولة حيت غادي تخلي الناس تقلل من الحركة.
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0
14 - هشام متسائل الخميس 19 مارس 2020 - 00:05
ننتظر ردة فعل السلطات المختصة والتي من واجبها حماية القدرة الشرائية للشعب
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6
15 - dima maroc الخميس 19 مارس 2020 - 00:06
الذنب ليس ذنب صاحب سيارة الأجرة أو الركاب
بل هناك تسرع في اتخاد قرارات من طرف الجهات المسؤولة دون دراسة مسبقة لتبعية هذه القرارات على المواطن. مع غياب آليات المراقبة و غياب قوانين للحد من هذه التجاوزات في مثل هذه الظرفية الصعبة.
و بالطبع من يتحمل تباعية هذه القرارات هي طبقة الضعيفة
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0
16 - خالد الخميس 19 مارس 2020 - 00:06
يجب تحرير القطاع ازالت الگريمات...
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13
17 - هااام جدا الخميس 19 مارس 2020 - 00:06
المفروض تباقاو في دياااركم و بالنسبة للناس الخدامين مرة في الزمان معليش الاهم هو السلامة
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0
18 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 00:07
دائما ما يبهرنا مسؤولو هذه البلاد في التفنن في إدارة الأزمات. أصحاب الطاكسيات وجب عليهم التنازل بعض الشيء في ظل الظروف التي تمر منها البلاد والدولة من جهة أخرى وجب عليها دعمهم حتى لا ينزفو جيب المواطن الذي هو المتضرر المباشر. يجب درس القرار جيدا وبتمعن وبشتى أبعاده قبل إنزاله. اللهم احفظ العباد والبلاد
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2
19 - Aziz1 الخميس 19 مارس 2020 - 00:09
لاحول و لا قوة الا بالله اشمن طكسي بقي و لا سفر خص كلشي يوقف 20 يوم
يجب وقف الحركة الا في بعض الظروف القاهرة و بشروط الوقاية
الله يهدي ما خلق
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2
20 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 00:10
اصلا يجب إعادة النظر في هذه النقابات ديال النقل إن لم يتوجب حل كل النقابات في ارض الوطن. وجعل النقل كله وأشكاله تابع لقرارات وزارة النقل .... فين عمر الطاكسيات فالمغرب كانو مع المواطن ولا الوطن.
ودابا هذو ملين نقابات بغاو غير طريق لصندوق الدعم وبدأوا في إصدار البيانات.... الله يهديكم رآه هذا الوقت خصكم تخدمو وتعاونوا الشعب فاااابور وعطا الله لي ممكن يساعد فالكزوال.
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2
21 - EGOU الخميس 19 مارس 2020 - 00:12
فاش كاينقص ثمن المحروقات ماكانشوفوهمش كاينقصو
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3
22 - نجاة الخميس 19 مارس 2020 - 00:12
صحيح حتى سكان بلدية سبت جزولة تضرروا من نفس المشكلة بحيت التسعيرة من جزولة إلى أسفي أصبحت ب 20 درهم بدل 10 الدراهم في السابق
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1
23 - محمد أمين الخميس 19 مارس 2020 - 00:13
سائق الطكسي بين مطرقة صاحب الكريما ومصاريف الحياة وبين سندان المواطن.
قال الخشب للمسمار لقد كسرتني فرد المسمار قائلا لو رأيت الضرب فوق رأسي لعذرتني.
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-2
24 - Karim الخميس 19 مارس 2020 - 00:15
اين وزارة الداخلية عندما امرت باغلاق المقاهي والمطاعم ودور السينما و و و بدأ الناس في تنفيذ القرار خوفا من بطش رجال الداخلية لماذا لا تتدخل في غلاء الاسعار و استعلاء اصحاب الطاكسيات على المواطن الضعيف ولماذا لا تتدخل في اسعار المحروقات التي يبيع اصحابها بما يحلو لهم دون رقيب ولا حسيب .حسبنا الله ونعم الوكيل
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0
25 - خالد الخميس 19 مارس 2020 - 00:17
بعيدا عن الوضع المتعلق بمصيبة الفيروس المستجد، و منذ زمن بعيد، ترسخت في ذهني فكرة واحدة، ان سائق الطاكسي المغربي استغلالي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، تجاربي الطويلة معهم، جعلت منهم الشخص الأول في قائمة المقرفين خاصتي. اتمنى ان ترجع الامور الى نصابها و ايضا ان ترجع بوصلة سائقي الطاكسيات الى الاتجاه السليم.
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0
26 - جواد المعطاوي الخميس 19 مارس 2020 - 00:18
نعم يوم أمس الأربعاء تسعيرة طكسي الرابطبة بين مدينة جرسيف وقرية تانديت تضاعفت ثلات مرات عوض 35درهم طالبنا السائق دفع 100درهم والحجة انه سوف يعود فارغ مع العلم انه ابن القرية نرجوا من الجهات المختصة التدخل لزجر مثل هذه التجاوزات
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27 - عمر الخميس 19 مارس 2020 - 00:19
لتقليص عدد الركاب و الإحتفاظ بنفس الثمن. على الدولة أن تخفض ثمن المحروقات بالنسبة للمهنيين و هذا سهل ضبطه و مراقبته.
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28 - المغربي الذي الخميس 19 مارس 2020 - 00:21
والله ثم والله الى جميع فئات وشرائح المجتمع المغربي مغاديش تلقى معهم الدولة المشكلة إلا هاذ الطائفة ديال صحاب الطكسيات لانهم أناس ماهمهم حد اعندهم منطق انا ومن بعديا الطوفان وما تبريرات الكيحل الا خير مثال. واش اعباد الله في بحال هذ الظروف فاش كيكولو الناس ما تشاوروش معنا ما ما ما ما!! اعلاش صحاب المقاهي او الفنادق وووو ما نوضو هاذ البلبلة مع ان انشطتهم متوقفة تماما نعم نتفهم وضعية بعضهم لكن مصلحة الوطن تقتضي في هذه الظرفية التضحية بالمصلحة الخاصة من اجل المصلحة العامة.
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