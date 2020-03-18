24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:4117:0219:4120:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الملك يأمر بالإعداد لمرحلة جديدة أمام وباء "كورونا" (5.00)

  2. "حمد الله" يقرر التكفل بألف أسرة مغربية محتاجة (5.00)

  3. مقاول يساهم بخمسين مليون لـ"صندوق كورونا" (5.00)

  4. "وعي مجتمعي" .. انتشار فيروس "كورونا" يفرغ شوارع مدينة سلا (5.00)

  5. علماء روسيا يطورون مستحضرا لمكافحة كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أسعار الخضر تشتعل في الأسواق .. والفاصوليا تشهر "سكين الغلاء"

أسعار الخضر تشتعل في الأسواق .. والفاصوليا تشهر "سكين الغلاء"

أسعار الخضر تشتعل في الأسواق .. والفاصوليا تشهر "سكين الغلاء"
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:30

لم تفلح طمأنة المسؤولين الحكوميين بشأن توافر الخضر والفواكه في الأسواق في استقرار أسعارها، إذ مازالت الأسعار تنحو منحى تصاعديا، كما يسجَّل توسّع هامش الربح بين سعر البيع في أسواق الجملة وسعر البيع بالتقسيط للمستهلك.

هسبريس وقفت، في زيارتها أحد أسواق بيع الخضر والفواكه في حي تبريكت بمدينة سلا، على ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي، إذ تخطت أسعار أغلب الخضر الأساسية التي يستهلكها المغاربة حاجز عشرة دراهم.

وسجّل سعر الفاصوليا الخضراء رقما قياسيا ببلوغه سقف ثلاثين درهما للكيلوغرام الواحد، بينما يباع البصل الأحمر والقرع الأخضر Courgettes باثني عشر درهما للكيلوغرام، فيما استقر سعر بيع الجزر والطماطم والباذنجان في عشرة دراهم.

ومقارنة مع الأسعار التي تباع بها الخضر في سوق الجملة بسلا، الذي لا يبعد سوى ببضع كيلومترات عن السوق الذي زارته هسبريس، يلاحَظ أن بائعي الخضر بالتقسيط يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، فسعر الفاصوليا الخضراء في سوق الجملة يتراوح ما بين 15 و18 درهما، حسب الأسعار المتداولة اليوم، وتباع للمستهلك بثلاثين درهما، علما أن نقل الخضر من هذا السوق إلى محالِّهم لا يتطلب مصاريف كثيرة.

ومن خلال الجولة التي قامت بها هسبريس، تبين أن بائعي الخضر يبيعون "حسب أهوائهم"، ويطبقون الأسعار بناء على علاقتهم بالزبائن، فإذا كان الزبون وفيا فإنه يستطيع اقتناء الخضر بسعر أقل.. "الدّْنجال عشرة الدراهم، انت كليان ديالنا خودو غير بتْسعود"، يقول بائع خضر لأحد الزبائن.

الدبالي ميلود، رئيس جمعية تجار سوق الجملة بمدينة سلا، نأى بتجار الجملة عن مسؤولية الارتفاع الصاروخي للأسعار في أسواق البيع بالتقسيط، محمّلا إياها للتجار الصغار وللمستهلكين على حد سواء.

وقال الدبالي في تصريح لهسبريس: "مشكل غلاء الخضر والفواكه في الأسواق كيتحملوه البياعة والشراية والمستهلك، حيتْ الناس ولاو كيشريو بالزايد، وبالتالي زادت الأسعار"، مضيفا: "إيلا كان المواطن كيتشكا من غلاء الأسعار راه هو أيضا مسؤول، حيت كون بنادم كياخد الحاجيات الضرورية فقط ما كانش غادي يكون هاد الغلاء".

وضرب الدبالي مثلا بالإقبال الشديد الذي شهده سوق الجملة بسلا يوم أمس، ما ساهم في رفع سعر البطاطس إلى أربعة دراهم للكيلوغرام، إذ يشترك عدد من المستهلكين في اقتناء صندوق وتقسيمه بينهم، واليوم انخفض السعر، بعد أن خفّ الإقبال، إلى درهمين فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ميلود الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:39
راقبو المحتكرين المستغلين للازمات وعاقبوهم باشد العقوبات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - mariem الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:39
حرام والله فى هدا الوقت ناس لا شغل ويكون هدا الغلاء فى كل شيء والله خايفين جالسين لا شغل فى الآخر نأكل بعض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - ben lebsir ahmed الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:40
لان الكل يكدس ويجمع والبعض يريد المال وجمع الفلوس على ضهر الفقراء وتشاهدون الاموال التي جمعت من الدول انهارت كدالك انت سوف تنهار انوالك يوما ما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - طارق الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:40
بلاش منها خضرا خليوها عندكم تخمج الواحد ماغاديش ايموت إيلا كتافا غير بالخبز و أتاي و الزيت العود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - عَمر الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:40
أين وعود الحكومة بالضرب على المزايين في الأسعار وووووووووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - marchichi الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:41
انا كمنتجين في سوس ماسة نبيع الطماطم ب 30 درهم للصنقدوق و يضم تقريبا 28 كيلو يعني ارتفاع الاسعار هو نتيجة للهطة من طرف البعض و على الدولة ان تتدخل لردع المضاربين لان الفلاح الان يبيع بالخسارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - التضامن خير لي ولك الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:42
خاص المراقبة الدائمة في كل من الاسواق الحضارية و القروية لحماية المواطن. هذا الباعة ليس لهم منهاللسلام الا البدلة. حرام عليهم. بالعكس هذا الفترة خاصهم ايساندوا اخوانم فقراء كانوا ام اغنياء.
انا لا اقول لكم بيعوا باتمان تكلفكم الكثير ولكن كلوا حقكم وخليوا للزبون حقوا وهذا هو الصواب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - bibou الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:44
لو كانت المراقبة ديال بصح و عقوبات زجرية للذين يصطادون في الماء العكر ... هادشي ما يكونش
_________ حسبنا الله ....... وكفى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - عبد الله الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:44
المستهلك هو السبب. بشويا عليكم وفكروا فالفقراء ليماعندهم باش يشريو قوت يوم واحد. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - محمد المربع الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:44
لنعد إلى الخبز والشاي والزيت والبيض وبعدها سنرى شجع سماسرة البيع والشراء أين سيصل....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - ياسين الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:45
المغاربة لن يقتلهم فيروس كورونا بل سيقتلهم فيروس اخواننا المغاربة التجار و المحتكرين للسلع
الجشعين الذين يستغلون الفرص في أوسخ و أبشع صورة المفروض يكون تضامن فيما بيننا لتخطي هاته الأزمة تملئون جيوبكم بأرباح لا أخلاقية نفس الأرباح اللاأخلاقية للمحروقات التي كنتم تنددون بها لأجل ليس بالبعيد الله يهديكم على بعضكم بعضا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - علي الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:45
شي شباب كيتحدا الحضر و كي يخرج كيفرعن راني ماخايفش انه تهور . يكفي تسعل حداهم جوج سعلة كايولوا صفر عرفانكم ماكاتخافوش ابغيناكم تعطيوا المثال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - حاميدو الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:47
الله ياخذ فيهوم الحق....يتاجرون في كل شيء حتى في المآسي والأزمات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - الكل مسؤول الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:47
اين هي المراقبة نريد الحزم و القوة في التعامل مع هاؤلاء الجشعين ولا تاخدكم بهم رحمة في هاده الضروف الصعبة ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.