السلطات تشرع في حث المغاربة على العزلة الصحية

هسبريس من الرباط

مباشرة بعد إعلان وزارة الداخلية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور فيروس كورونا، في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشيه في المغرب، شرعت السلطات المحلية في المدن المغربية في تنفيذ قرارات "أم الوزارات".

وحسب ما عاينته هسبريس في العديد من أحياء المدن الكبرى، كالرباط وسلا والبيضاء، فإن السلطات المحلية ممثلة في الأمن والقوات المساعدة، بتعاون مع المجتمع المدني، قررت تفعيل مضامين البلاغ المشترك لوزارتَي الداخلية والصحة القائل إنه "بعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، السلطات العمومية تدعو المواطنات والمواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم"، داعيا عموم المواطنات والمواطنين إلى "التزام العزلة الصحية في منازلهم، كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس".

وفي هذا الصدد بدأت منذ منتصف نهار اليوم الأربعاء جولات ميدانية للسلطة في الأحياء، وذلك باستعمال مكبرات الصوت، والاستعانة بـ"هوندات" للدعوة إلى التزام المنازل مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الصحية للوزارة الوصية.

وكانت وزارة الداخلية ربطت التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية بالضرورة القصوى، من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل. "وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي"، يردف البلاغ.

وطالب البلاغ المشترك المغاربة بالحرص على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الجسدية المعلنة من طرف السلطات الصحية، مضيفا أن المواطنات والمواطنين الذين قد يعانون من ظهور بعض الأعراض المرتبطة بهذا الفيروس "ملزمون بالتقدم حصريا إلى المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض".