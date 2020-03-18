"ماريا طروخيو" تدعم صندوق "كورونا" بـ10 ملايين

جمال سماحي من تطوان

قررت ماريا أنطونيا طروخيو، مستشارة الشؤون التربوية والتعليمية بسفارة المملكة الإسبانية بالرباط، ووزيرة الإسكان السابقة في "حكومة ساباطيرو"، التبرع براتبها الشهري لفائدة الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد الذي دعا الملك محمد السادس إلى إحداثه.

وذكرت ماريا أنطونيا طروخيو، في "تدوينة" نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "كمستشارة للتعليم الإسباني بالمغرب، ومستقرة بالرباط، أدعم قرار جلالة الملك محمد السادس إحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأقرر التبرع براتبي الشهري".

وقالت المستشارة التربوية بسفارة إسبانيا بالرباط، في تصريح أدلت به لهسبريس: "لقد تبرعت براتبي الشهري البالغ 10 ملايين سنتيم، لأنني أحببت مبادرة الملك محمد السادس الممتازة إلى إنشاء صندوق لمواجهة وباء فيروس 'كورونا'".

وأضافت المتحدثة ذاتها: "وإذ إنني أعيش في المغرب، بالرباط، ولكوني أعتبر نفسي مغربية أكثر الآن، ولأني أحب هذا البلد وكل أهله، فقد قررت التبرع براتبي الشهري لدعم هذه القضية النبيلة التي تحمل قيم تضامن مع أولئك الذين يملكون موارد أقل".

وزادت طروخيو: "نحن في لحظة حرجة مع هذه الأزمة الصحية العالمية، وأكيد أننا سنخرج منها عاجلا، متحدين ومتضامنين، سواء في إسبانيا، أو في بلدي الثاني المغرب"، خاتمة بالقول: "آمل أن نتعلم في الغرب من هذه المبادرات الملكية النبيلة هنا بالمغرب".