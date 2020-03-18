24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التجاري وفا بنك يتخذ إجراءات لتفادي "كوفيد19"
- ارتداء كمامات وقفازات .. تدابير لا تكفي للوقاية من "كورونا"
- نقابة تثمن تدابير بوشارب لمواجهة فيروس كورونا
- أطباء "الأحرار" يطلقون موقع إرشاد حول "كورونا"
- فيديو تضليلي بشأن كورونا يجر شابة إلى القضاء
"وعي مجتمعي" .. انتشار فيروس "كورونا" يفرغ شوارع مدينة سلا (5.00)
- المغرب يسجل 6 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة: 44 - (242)
- وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" - (199)
- الحكومة تفتح باب التبرّع لصندوق مواجهة "كورونا" أمام كل المغاربة - (146)
- "حمد الله" يقرر التكفل بألف أسرة مغربية محتاجة - (113)
- رصيف الصحافة: التدابير المغربية ضد "كورونا" تلقى إعجاب العالم - (89)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
النواب يطالبون بإعفاء الأسر من فواتير الكهرماء ومجانية الإنترنت
ضمن مذكرة له رفعها إلى الحكومة، دعا البرلمان اليوم الأربعاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة تجاه الأسر المغربية المعوزة، وذلك بهدف التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.
وطالب النواب، في المذكرة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، بضرورة إعفاء الأسرة المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء، داعيا في الوقت ذاته إلى تعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤد فواتيرها.
من جهة أخرى، طالب النواب في مذكرتهم بتعميم مجانية الأنترنيت بالنسبة للتلاميذ من أجل متابعة الدراسة عن بعد، مبرزا أهمية تمكين الأسر من الأجهزة التي تمكنهم من متابعة الدروس بالعالم القروي.
إلى ذلك طالب النواب بتهييء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة لاحتضان الأشخاص بدون مأوى والمتشردين وأطفال الشوارع، مشددين على أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الاجتماعية للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس فيها.
النواب طالبوا الحكومة بمواصلة وضمان دورية حملات المراقبة وتكثيف مراقبة الأسعار، وخاصة بالأسواق الأسبوعية بمختلف الجماعات الترابية، داعين إلى الصرامة اللازمة ضد المخالفين من أجل ضمان التموين السلس للأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.
وكان نواب الأمة خلال تقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، نوهوا بالإجماع الوطني الحاصل في مواجهة هذه الجائحة، وعبروا عن اعتزازهم بالمتابعة المستمرة والمبادرات المتتالية للملك، والهادفة إلى الحفاظ على صحة المواطنين ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذه الجائحة.
كما نوه أعضاء اللجنة البرلمانية بالمجهودات التي تبذلها الحكومة، وعبروا عن ارتياحهم للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية والحد من انتشار وباء "كورونا"، وباعتمادها للجنة اليقظة الاقتصادية لمعالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية وضمان تزويد الأسواق واستقرار الأسعار.
كما أشاد أعضاء اللجنة بالتعبئة الشاملة والعمل المتواصل لكل المؤسسات والأطر العسكرية والمدنية، وكذا بالانخراط الإيجابي للمواطنين بروح المسؤولية والتضامن في مواجهة هذه الجائحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (85)
بصراحة كنعتارف من الملك الى الحكومة دارو المجهوود لي عليهم باش يسهلو الامور مع الشعب مغربي...دابا الممهم خاص المغارىة يبقى فديورهم ...غير يفووت المشكل ديال الكورونا.. حيت المغرب فاقوووو ما بغاوش حتى يوصلو الاف عاد يتحركو كيما وقع اوروبا...تحياتي
الحمد لله الدولة بقات كتحس بالمواطنين ان شاء الله هاد التدابير تبقى حتى بعد الازمة التى يمر بها المغرب بسبب مرض كوفيدا 19
و اهم شيئ انشاء الله نخرجوا اقوى من هاد الضرفية الصعبة و نشجعوا الصناعة الداخلية و نقويو الاقتصاد ديال بلادنا من نخليوهش مرهون ب السياحة الخارجية. و اهم قطاع تعطاه اولوية هو الصحة.
حفض الله بلدنا الحبيب ملكا و شعبا.
لاكن حيت حنا مبقاتش عندنا تيقة في البرلمان و الحكومة هذزالشي جانا حاجة كبيرة و فرحنا
كنتما هذ الجايحا نسالي بخير و اقل الأدوار
و تكون سبب
للحكومة و البرلمانيين و المفسدين باش يثوبو لله
و تكون لينا حتا حنا الشباب بالهداية
بقا في داركم
الحمد لله نحن في المغرب تداركنا الموقف مبكرا لتفادي الكارثة لذلك على الجميع الصبر والتصامن الى حين مرور هذه الجائحة بسلام بتضامن الجميع وبالالتزامات بالتعليمات والتوجيهات هاصة تجنب الاختلاط والبقاء بالمنازل قدر الامكان والخروج للضروةالقصوي فقط.
لا ننسى فرض حظر التجول في الشارع و إيقاف شركات الكابلاج و الأسواق الاسبوعية
حنا ليوما في مدينة سوق اربعاء الغرب
يا اخي السوق ممتلئ و كأن شيئاً لم يحدث
لازم شوية ديال الصرامة خاصة في القرى و المدن الصغرى فمازال الجهل يخيم عليهم
الله يحد الباس
اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء بلطفك و رحمتك انك انت العزيز الرحيم
علمتني كورونا ان مسؤولين بلدي المغرب المسمى ببلد من البلدان النامية فضلو حياة الشعب المغربي وسلامة صحته على اقتصاد البلاد بينما في البلدان المسماة متطورة تأخرو كثيرا في اتخاذ الاجراءات اللازمة حماية للحركة الاقتصادية التي فضلوها على حياة شعوبهم. الى ان فقدو السيطرة على المرض.
علمتني كورونا ان الشعب المغربي شعب دولة نامية راقي جدا ومتضامن جدا وفي عز ازمته يلتزم بالاجراءات حماية لنفسه ونفس الغير.
علمتني كورونا ان اضعف مخلوقات الله هدد الكرة الارضية بما فيها لا قوي الا الله تعالى
علمتني كورونا انها المرض الوحيد الذي لا يتساوى فيه المواطن و المسؤول اذ بالمواطن جزاه الله خير يلتزم بالاجراءات التي اصدرها المسؤولين وجالس في بيته بينما المسؤول في الشارع يشتغل
علمتني كورونا ان شعبنا معدنه طيب وان كدت فقدان الامل في طيبته و اصالته لكن لا كنت مخطئة جدا الشعب المغربي لا يزال بالف خير بفضل الله تعالى لا يزال شعبنا اصيل ومحترم و واعي
أشكر كورونا لانها صححت مفاهيمي
كانسان تسأل الله الشفاء للجميع.
كمواطن مغربي اطلب من الحكومة القيام بدورها في التخفيف عن المواطن المغربي الذي هو في حاجة إلى حلول ملموسة .
والله في حفظ المغرب ما دام الملك في رعايته.
عيقتووووو بزاففففف
توجد ناس تشتغل في المقاهي و المطاعم يعملون بدون حقوق و لا ضمان اجتماعي و لا هم يحزنون يعملون باليومية و يعيشون على مساعدة الزبائن و الان مساكين بدون شغل و لهم بيوت و مصاريف و عائلات يقتاتون من هده المساعدات التي يتركون لهم الزبائن
نتمنى ينتهي المشكل على خير و تعود الحياة لطبيعتها
مراقبة الاسواق و الخضارة قرب المساجد الاسعار مرتفعة لاقصى حد في مدينة تازة . ارجو نزول المراقبين و ردع تجار الازمة
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
(و جعلنا الليل لباسا. و جعلنا النهار معاشا.) صدق الله العظيم.
انا اقترح على الدولة ان توزع عليهم الشموع و يقطعوا الكهرباء باش يعيشو! Downshifting و يعرفوا حق الحياة و بساطتها و حلاوتها.
رغم اننا عشنا دائما في وسط المدينة بالكهرباء و بضوء الشمع عند الزيارة البادية و الضواحي، اقسم بالله أني آخذ معي الشموع من نوع جيد و انواع من الحسكات في عدة زيارات للعائلة في المغرب منذ بضع سنوات و احث اهلي في استعمالها و خاصة لينام الأطفال باكرًا. كما اشتري ك réserve صناديق الشموع التي من الصعب وجودها و في مرجان اجد فقط شموع (فاخرة) حفلات رأس السنة الميلادية التي ارفض شرائها. اشتريت كذلك لامبات، لكن عندما بحثت عن الگاز قالوا لي بانه منع بيعه بسبب الإرهاب!
المرجو النشر و شكرا!
لأن الناس خائفة من الجوع والتشرد أكثر من خوفها من الفيروس
الله ينزل العفو على الجميع.
faite ouvrire aussi un compte pour la communauté Marocain dans le Monde entier afin d'aider également le Maroc je serais le premier .....