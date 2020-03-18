24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:4117:0219:4120:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الملك يأمر بالإعداد لمرحلة جديدة أمام وباء "كورونا" (5.00)

  2. "حمد الله" يقرر التكفل بألف أسرة مغربية محتاجة (5.00)

  3. مقاول يساهم بخمسين مليون لـ"صندوق كورونا" (5.00)

  4. "وعي مجتمعي" .. انتشار فيروس "كورونا" يفرغ شوارع مدينة سلا (5.00)

  5. علماء روسيا يطورون مستحضرا لمكافحة كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | النواب يطالبون بإعفاء الأسر من فواتير الكهرماء ومجانية الإنترنت

النواب يطالبون بإعفاء الأسر من فواتير الكهرماء ومجانية الإنترنت

النواب يطالبون بإعفاء الأسر من فواتير الكهرماء ومجانية الإنترنت
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:28

ضمن مذكرة له رفعها إلى الحكومة، دعا البرلمان اليوم الأربعاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة تجاه الأسر المغربية المعوزة، وذلك بهدف التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وطالب النواب، في المذكرة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، بضرورة إعفاء الأسرة المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء، داعيا في الوقت ذاته إلى تعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤد فواتيرها.

من جهة أخرى، طالب النواب في مذكرتهم بتعميم مجانية الأنترنيت بالنسبة للتلاميذ من أجل متابعة الدراسة عن بعد، مبرزا أهمية تمكين الأسر من الأجهزة التي تمكنهم من متابعة الدروس بالعالم القروي.

إلى ذلك طالب النواب بتهييء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة لاحتضان الأشخاص بدون مأوى والمتشردين وأطفال الشوارع، مشددين على أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الاجتماعية للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس فيها.

النواب طالبوا الحكومة بمواصلة وضمان دورية حملات المراقبة وتكثيف مراقبة الأسعار، وخاصة بالأسواق الأسبوعية بمختلف الجماعات الترابية، داعين إلى الصرامة اللازمة ضد المخالفين من أجل ضمان التموين السلس للأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.

وكان نواب الأمة خلال تقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، نوهوا بالإجماع الوطني الحاصل في مواجهة هذه الجائحة، وعبروا عن اعتزازهم بالمتابعة المستمرة والمبادرات المتتالية للملك، والهادفة إلى الحفاظ على صحة المواطنين ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذه الجائحة.

كما نوه أعضاء اللجنة البرلمانية بالمجهودات التي تبذلها الحكومة، وعبروا عن ارتياحهم للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية والحد من انتشار وباء "كورونا"، وباعتمادها للجنة اليقظة الاقتصادية لمعالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية وضمان تزويد الأسواق واستقرار الأسعار.

كما أشاد أعضاء اللجنة بالتعبئة الشاملة والعمل المتواصل لكل المؤسسات والأطر العسكرية والمدنية، وكذا بالانخراط الإيجابي للمواطنين بروح المسؤولية والتضامن في مواجهة هذه الجائحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (85)

1 - محمد أحدوش الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:33
ها هنا تظهر الحكومة المغربية بشكل جيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
174
2 - حسن الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:34
ديري يا الدولة الخير راه حنا بين الموت والحياة وغير الله يستر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
151
3 - روخو الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:34
تحية حكومة على مجهودات جبارة خصوصا حبيبنا ملك عيش عيش يا ملك شعب مغربي فتخر بيك تحية رجال سلطة عامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
106
4 - mahroucha الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:35
نطالب الحكومة ان يقدم الدعم المباشر لفقراء العالم الجبلي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
136
5 - نورة الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:36
الله أكبر الله أكبر على فرحة ربي علم على لحالة ديالنا كيديرة معندناش ولحمد لله ربي فرجها علينا لله إجازيكم بخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
101
6 - برهوووم الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:37
ونعم المذكرة، إنها بادرة حسنة وخطوة وطنية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
7 - رشيد مهاجر الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:38
السلام عليكم
بصراحة كنعتارف من الملك الى الحكومة دارو المجهوود لي عليهم باش يسهلو الامور مع الشعب مغربي...دابا الممهم خاص المغارىة يبقى فديورهم ...غير يفووت المشكل ديال الكورونا.. حيت المغرب فاقوووو ما بغاوش حتى يوصلو الاف عاد يتحركو كيما وقع اوروبا...تحياتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
94
8 - عبده الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:38
أتمنى أن تدوم الالتفاتات للطبقات المعزة بعد مرور هذا البلاء إن شاء الله، لقد زاد حبي لبلادي وأهلها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
9 - مغربي من ألمانيا الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:39
أخبار تفرح والله.. هذا يؤكد ان المغرب لازال بالف خير.. كنفرح لإخواني المغاربة.. ان شاء الله تعدي هذه الازمة على الف خير.. الحمد لله اللي قدرني الله أنني عاونت 2 ديال الاسر في المغرب.. الله يجعلها في ميزان الحسنات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
87
10 - elk feraawn الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:40
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
الحمد لله الدولة بقات كتحس بالمواطنين ان شاء الله هاد التدابير تبقى حتى بعد الازمة التى يمر بها المغرب بسبب مرض كوفيدا 19
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
11 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:40
بدرة طيبة من البرلمان المغرب خص الحكومة تقبل حيتش كولشي متضرر هد شهور والله يقدم لي في الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
12 - مغترب الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:41
بغاو ناس تجلس فالدار خاص اعفاء من فواتير الكهرماء و المساعدة لأداء الكراء و مجانية الأنترنيت للجميع ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
13 - karima الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:42
مزيد من الالتحام والتضامن والتكافل ففي هذا الظرف العصيب يجب أن يساعد بعضنا بعضا بهذا وحده يمكن أن نرجع الثقة للمواطن البسيط في دولته ومؤسساتها فمزيدا من التكافل ومزيدا من الانصياع للتعليمات والحملات التوعوية لنتجاوز المرحلة بأقل الأضرار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
14 - مواطن مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:42
بادرة طيبة لانه في الوقت الراهن لازم تضافر الجميع و نتحدوا حتى يفرج الله علينا هاد الكرب.
و اهم شيئ انشاء الله نخرجوا اقوى من هاد الضرفية الصعبة و نشجعوا الصناعة الداخلية و نقويو الاقتصاد ديال بلادنا من نخليوهش مرهون ب السياحة الخارجية. و اهم قطاع تعطاه اولوية هو الصحة.
حفض الله بلدنا الحبيب ملكا و شعبا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
15 - الملاحظ الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:42
الإعفاء بجب أن يطال جميع المغاربة بمختلف فئاتهم.....ثم لما لا تدرجون تأخير أقساط القروض الشهرية أو إلغائها عن المقترضين......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
16 - jalal الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:43
الحمد لله بانو على التضامن ديالهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
17 - Med med الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:43
هاد اقل شئ يمكن ان تساهم به شركات الكهرماء والاتصلات في هذه الحرب الصحية والتي لطالما انهكت جيوب المواطن المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
18 - مغربي في المانيا الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:44
يا سبحان الله... النواب فجأة فاقوا... وا ها البونجور ديالكم.. قسما بالله الى المغرب دابا كيقوم بالواجب اكثر من المانيا... كنتمنا من الله غير ماديروس الخطا داوربا و كاتعطلوش.. دغيا حضر التجول وا سربيو راه اتفلتو ن شاء الله... اوروبا راه بكثرة الاستهتار ولات عندهم هتا كااارثة.. يالله توكلو على الله و ثابروا و الله معاكم اخوتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
19 - هشام الشرقي الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:44
بصراحة لو يطبق هذا القرار ساحترم هذه الحكومة كثبرا لانه شغل المواطن الان هو الصحة والاكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
20 - hamid الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:44
نتمناو من هذ الشريكات تصبر علينة شوية حتى تبدا الخدمة عوتاني (الماء الكهرباء و الطريطة الدار) وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
21 - معاتب الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:45
السلام على من إتبع الهدى
هذه بادرة طيبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
22 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:45
واخيرا وصلهم صوت المواطن فهذه خير مبادرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
23 - من جنوب افرقياً الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:45
هذا اقل شي يجب اي يفعل اتجاه هذ الشعب المقهور
لاكن حيت حنا مبقاتش عندنا تيقة في البرلمان و الحكومة هذزالشي جانا حاجة كبيرة و فرحنا
كنتما هذ الجايحا نسالي بخير و اقل الأدوار
و تكون سبب
للحكومة و البرلمانيين و المفسدين باش يثوبو لله
و تكون لينا حتا حنا الشباب بالهداية

بقا في داركم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
24 - said الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:46
الاخوان حاولو تبرعو وخرجو الزكاة لعندو شي ذهب شي باراكة ديال لفلوس واصلة ا لنصاب يزكي عليها شي ممتلكات خاصها الزكاة يزكي عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
25 - علي بابا الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:46
انها مبادرات مهمة مطمئنة مشجهة الهدوء والسكينة وتزيد من روح التضامن والاخوة لدى كافة المغاربة بالداخل والخارج فاخوننا بالخارج متخفون من ان يصلنا الفيروس الذي اربك الحياة باسبانيا وايطاليا وايران.
الحمد لله نحن في المغرب تداركنا الموقف مبكرا لتفادي الكارثة لذلك على الجميع الصبر والتصامن الى حين مرور هذه الجائحة بسلام بتضامن الجميع وبالالتزامات بالتعليمات والتوجيهات هاصة تجنب الاختلاط والبقاء بالمنازل قدر الامكان والخروج للضروةالقصوي فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
26 - Tarik ziyad الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:46
نشكر الحكومة على ماتقوم به من جهود لتوعية الناس. والعمل بجد على توفير ماامكن للمواطن المغربي خصوصا اصحاب الدخل المحدود، واصحاب البوادي. كذلك الميسورين واعضاء الحكومة الذين ساهموا في الصندوق الذي انشأ لهذا الغرص، كما اطلب من الحكومة الموقرة ان تصدر اوامرها الى اصحاب المحلات الكبرى للتسوق مثل مرجان وغيرها على تقنين بيع المواد المستهلكة حتى يستفيد الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
27 - يحيى الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:47
ياريت لوكان جات غير فالماء والضو فين الكرا او المصروف اليومي اوزيد اوزيد الله ايحد الباس اوصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
28 - niiiiiichane الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:48
وساهمتوا بشهر واحد كراتب بديتوا في الطلبات ... و زيدو شهران وﻻ ثﻻثة وطالبو ... وزيد الماء زيد الدقيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
29 - Youssef bendahmane الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:48
قبل كورونا كنتم مجحفين في حق الشعب تداركوا الأمر بعد كورونا ايظا وانا متاكد أن الأمر سوف يكون متجاوزا وسوف يتم إيجاد لقاح اجلا ام عاجلا لا سيما أن الأمر اخد بجدية من قبل المانيا فرنسا روسيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - Ibrahim Benouda الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:49
هذا هو المعقول إلى هنيتيه من الما و الضو و عطيتيه فاش يتلاها غيجلس هو و ولادو في الدار
لا ننسى فرض حظر التجول في الشارع و إيقاف شركات الكابلاج و الأسواق الاسبوعية
حنا ليوما في مدينة سوق اربعاء الغرب
يا اخي السوق ممتلئ و كأن شيئاً لم يحدث
لازم شوية ديال الصرامة خاصة في القرى و المدن الصغرى فمازال الجهل يخيم عليهم
الله يحد الباس
اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء بلطفك و رحمتك انك انت العزيز الرحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
31 - متتبع الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:49
ما هذه الحنية التي اتتكم بغثة . هل حبا في المغاربة او توريطا للحكومة علما ان الصندوق الذي احدث لمواجهة الوباء لا يستطيع القيام بالمراد . ثم ما هذا التغيير ب 180 درجة نفس الوجوه التي عارضت انشاء صندوق التكافل الاجتماعي بوصفه ريعا بالامس هي من تنادي اليوم بتخصيص مبلغ 2000 درهم للاسر المعوزة . الحاصول الله يعطي لكل واحد على قد نيتو .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - مغربية كندية الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:49
كورونا قلب الكثير من المفاهيم لدي
علمتني كورونا ان مسؤولين بلدي المغرب المسمى ببلد من البلدان النامية فضلو حياة الشعب المغربي وسلامة صحته على اقتصاد البلاد بينما في البلدان المسماة متطورة تأخرو كثيرا في اتخاذ الاجراءات اللازمة حماية للحركة الاقتصادية التي فضلوها على حياة شعوبهم. الى ان فقدو السيطرة على المرض.
علمتني كورونا ان الشعب المغربي شعب دولة نامية راقي جدا ومتضامن جدا وفي عز ازمته يلتزم بالاجراءات حماية لنفسه ونفس الغير.
علمتني كورونا ان اضعف مخلوقات الله هدد الكرة الارضية بما فيها لا قوي الا الله تعالى
علمتني كورونا انها المرض الوحيد الذي لا يتساوى فيه المواطن و المسؤول اذ بالمواطن جزاه الله خير يلتزم بالاجراءات التي اصدرها المسؤولين وجالس في بيته بينما المسؤول في الشارع يشتغل
علمتني كورونا ان شعبنا معدنه طيب وان كدت فقدان الامل في طيبته و اصالته لكن لا كنت مخطئة جدا الشعب المغربي لا يزال بالف خير بفضل الله تعالى لا يزال شعبنا اصيل ومحترم و واعي
أشكر كورونا لانها صححت مفاهيمي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
33 - ز. عثمان الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:50
ااسلام عليكم
كانسان تسأل الله الشفاء للجميع.
كمواطن مغربي اطلب من الحكومة القيام بدورها في التخفيف عن المواطن المغربي الذي هو في حاجة إلى حلول ملموسة .
والله في حفظ المغرب ما دام الملك في رعايته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - تحياتي لكم جميعا الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:50
مبادرة طيبة وعاطفية وكنتمناو ايظا اطلاق سراح لكافة المختطفين السياسيين والمختطفين ديال الراي وايظا للسجناء لي ارتكبو اخطاء صغيرة وها هي ايران طلقات ل سبعين الف ديال السجناء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
35 - جلال الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:50
هذا هو القرار الصحيح يجب تتخذه حكومات محترمة تفهم رأسها تحترم تقدر شعوبها يجب الإعفاء من فاتورة الماء والكهرباء خاصة التركيز على الفئات المحتاجة فقيرة الأكيد الدولة تعرفها جيدا لي انها سبقت تعاملت معها عندما قسمت مستهلكين الكهرباء إلى الاشطر بالتالي هي تعرف جيدا هذه فئات محتاجة أما الشركات الاتصالات ضاربة الطم ولا تتكلم كان ما يحصل في المغرب لا يعنيها في شيء هذه الشركات تحتاج حملات المقاطعة الشعبية قبل أن تكون الرسمية يجب تدخل المؤسسة محمد الخامس التضامن في هذا وقت توفير قفة الأسر الفقيرة لا يجب المؤسسة يكون تدخلها موسمي في رمضان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - citoyen الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:51
Bravo. marocain et je suis fier de le dire.vous avez donné une leçon de citoyenneté et de civisme.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
37 - ميدلتي الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:53
كما من الضروري تأخير دفع الاقساط الشهرية بالنسبة للسلفات البنكية ومؤسسات القروض الصغرى لان الاشخاص فقدوا الشغل على اثر اغلاق المقاهي و المطاعم ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
38 - Sana الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:53
دائما في المغرب نرى المسؤولين يطالبون ويدرسون ويريدون ويناقشون ويتباحثون ويجتمعون ويفكرون في أمر يهم مصلحة الشعب المقهور.جامي هناك تعليمات مباشرة لكي تنفذ مثل هذا الإعفاء ومساعدة الفقراء واليتامى ماديا أما معنويا وشفويا لا حاجة لنا به.وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - barrio الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:54
يجب على الدولة توفير كل الظروف المواتية للمواطنين، راه يديو لي داو متعوضوناشي في 00.1 من فلوسنا المنهوبة.
عيقتووووو بزاففففف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
40 - جميلة الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:54
رغم كل المجهودات لا يزال هناك فئة كبيرة من الشعب خاصة الأحياء الهامشية تتعامل باستهتار كبير مع الاجراءات التدبيرية و ترفض العزلة الصحية لذلك شخصيا أطالب بخطاب ملكي صارم للشعب لأن هيبة الملك لها وقعها عند الشعب أكثر من رئيس الحكومة المرحلة تقتضي خطاب ملكي لأنها محطة تاريخية بامتياز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
41 - BEN DAGHA الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:55
خطوة جيد للحكومة ...ودام ملكنا الحبيب. نصره الله فوق رؤوسنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - مغربي فخور الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:55
رغم كل ما نتحفظ به تجاه ولاة امورنا وحكومتنا الا انه والحق يقال ابانو عن معدن طيب واصيل في هذه النازلة. راينا حكومة مسأولة وملكا حكيما محبا لشعبه فضل النجاة بشعبه على المال. راينا اثرياء بلدنا يتبرعون بمئات الملايير التي (ماكايجمعها غير الفم) في سبيل انقاذ البلد وفقراءه. راينا مسؤولين يضربون بيد من حديد على من سولت له نفسه ان يستغل الازمة ويتلاعب باثمان السلع. اشعر بالفخر لانتمائي لهذا الوطن. اسال الله ان يحفظنا ويحفظ بلدنا ويحفظ ولاة امورنا وان يزيل عنا هذا البلاء. كما لا ننسا الدعاء للبلدان الاخرى ان يرفع عنهم الله تعالى ما هم به من بلاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
43 - محسن التازي الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:56
نتمنى من الحكومة اعفاء محدودي الدخل و الاسر المعوزة من فواتير الماء و الكهرباء و الانترنيت خلال هده الفترة
توجد ناس تشتغل في المقاهي و المطاعم يعملون بدون حقوق و لا ضمان اجتماعي و لا هم يحزنون يعملون باليومية و يعيشون على مساعدة الزبائن و الان مساكين بدون شغل و لهم بيوت و مصاريف و عائلات يقتاتون من هده المساعدات التي يتركون لهم الزبائن
نتمنى ينتهي المشكل على خير و تعود الحياة لطبيعتها
مراقبة الاسواق و الخضارة قرب المساجد الاسعار مرتفعة لاقصى حد في مدينة تازة . ارجو نزول المراقبين و ردع تجار الازمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
44 - ابو آدم القنيطري الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:56
لو فعلها العثماني هذه المرة لرفعت له القبعة و لمن معه في الحكومة و اول مرة اعترف ان الحكومة المغربية بجانب المواطن .. تحياتنا من من كانت له المبادرة في البرلمان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
45 - منيري الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:57
يجب أهتمام بطبقة المسحوقة ويجب أعفاء مواطنين من الماء والكهرباء وأنترنيت وتخصيص بعض المواد الغذائية مجانا يديرها الجيش عبر عبور المدن وخصوصا أحياء شعبية هذا وقت تضامن مع كل شرائح المجتمع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
46 - رشيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:57
ما معنى الاسر المعوزة. اليوم كل الاسر متضررة و معوزة . حتى من كان صاحب محل تجاري او مهنة حرة او صحفي او حتى بعض الاطباء او المحاسبين ضعيفي الدخل اصبح متوقف عن العمل و بدون دخل . و ان سبب توقفه عن العمل هو الفيروس اللعين. هل صاحب محل الحلاقة الذي اغلق والذي يكسب قوت يومه بالكاد او مكانيكي او معلم او مستخدم لا يعتبر معوزا في هذه الظروف . من المفروض ان كل الطبقة المتوسطة ان تعتبر في حالة صعبة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
47 - معلق الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:57
المغرب اخياب تيخياب كيبقى بلادي و زوين والله يفكها علينا و على العالم و نتعلمو دروس لينا كاملين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
48 - ديما casa الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:58
نطالب بتأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المواطنين إلى نهاية تداعيات جائحة كرونا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
49 - Younès الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:58
Il est possible à tous les abonnés d’internet illimité d’ouvrir leur Wifi aux voisins de près et merci
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
50 - براافوو الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:59
اللهم بارك وزد في ذالك ... الله يرحمنا من عندو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - Ayoub الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:00
كلام منطقي و معقول يهدف إلى التخفيف من الأزمة التي يعيشها المواطن المغربي سواء ماديا أو نفسيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - وزاري الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:01
باديرة حسنة وخطوة وطانية شكراء الهد الالتفات ؤياريت الحكومة تشوف فساءقين بلخصوص ساءقى السياحة الى مضرورين بزاف من هد الوباء ولله احفضنا ويحفض بلادنا ؤجاميع المسليمين امن يارب العالامين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - دنيا الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:03
تبارك الله على ولاد بلادي وعاش محمد سادس ودام المغرب في امن وامان انشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
54 - هشام الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:03
في ظل هاد أزمة على دولة إعفاء من أداء فتورة ودعم محتاجين كما فعلة دول أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - Me again الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:04
صافي المغاربة غادي يصهروا بالليل مع شاشات التلفزة و الهواتف و غادي ينعسوا بالنهار....بحال رمضان و طول السنة بالنسبة للأغلبية، الا من رحم ربي! رغم انهم يؤدون فواتير الكهرباء و الإنترنيت!
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
(و جعلنا الليل لباسا. و جعلنا النهار معاشا.) صدق الله العظيم.

انا اقترح على الدولة ان توزع عليهم الشموع و يقطعوا الكهرباء باش يعيشو! Downshifting و يعرفوا حق الحياة و بساطتها و حلاوتها.
رغم اننا عشنا دائما في وسط المدينة بالكهرباء و بضوء الشمع عند الزيارة البادية و الضواحي، اقسم بالله أني آخذ معي الشموع من نوع جيد و انواع من الحسكات في عدة زيارات للعائلة في المغرب منذ بضع سنوات و احث اهلي في استعمالها و خاصة لينام الأطفال باكرًا. كما اشتري ك réserve صناديق الشموع التي من الصعب وجودها و في مرجان اجد فقط شموع (فاخرة) حفلات رأس السنة الميلادية التي ارفض شرائها. اشتريت كذلك لامبات، لكن عندما بحثت عن الگاز قالوا لي بانه منع بيعه بسبب الإرهاب!
المرجو النشر و شكرا!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
56 - hassan الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:05
بادرة طيبة ونتمنى تكون قولا وفعلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - عبده الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:05
بالرغم من تطمينات الحكومة بتوفر كافة السلع و كذا بتموين الاسواق بكافة المواد فقد لاحظنا اليوم خلو الدكاكين من بوطاكاز مما سببب مزبد من الهلع وسط السكان . انها مادة لاغنى عنها لذا على الحكومة الوفاء بوعودها قبل ان يستفحل الوضع وان تعمل بسرعة على امداد الاسواق بالكاز تداركا لما لا تحمد عقباه .فالظرف لا يسمح بالارتجال او بترك الحبل على الغارب. مع العمل على منع الاحتكار و الزيادة المهولة في الاسعار .انه اختبار لمدى قدرتنا على العطاء و الكرم و التضامن . وليس لمراكمة الارباح و كسب الثروات على ظهور الفقراء. فلناخذ العبرة من هذه المحنة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - برافو الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:06
اول مرة نقولكم برافو افضل اقتراح و خاص الضغط علي شركات الاتصال المحتكرة للانترنيت باش كلشي يضامن زائد تخفيف العبىء علي الاسرة اللي كا تستهلك من الشطر الاول و الثاني حتي تفوت الازمة .. مرة اخري برافو .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
59 - الحق الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:07
في هذه الظروف يجب ان يأتي قرار من جلالة الملك ويجب على الحكومة التنفيد لأن الامر لا يتطلب التأخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
60 - ابن الأطلس المتوسط الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:09
اتمنى من الحكومة أن تراعي ان المواطنين امتتلوا للأوامر و لازموا بيوتهم و تركوا اشغالهم التي يقتاتون منها لقمة العيش منهم سيجد نفسه في مشاكل مع صاحب البيت الذي اكتراه منه في آخر الشهر كذلك الماء و الكهرباء في الحقيقة انها كارثة نرفع ايدينا للعالي القدير أن يرفع عن بلادنا و بلاد المسلمين هذا الوباء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
61 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:11
اذا يجب على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ان لا يستخلص الفاتورة من الوكالات للتوزيع كليدك وريضال و امانديس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
62 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:13
سنرى مغربا جميلا بعد أزمة كورونا ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
63 - المتضامن الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:14
والله حتى كثرة الهم كتضحك اوا هذا كرونا اللي خلات البرلمانيين والوزرا واصحاب الشكارات العامرة ايعرفوا بان راه ما كاين غير الله والموت، كان عليها تزورنا شحال هذي من عام. الحمد لله اننا غادي نموتوا مطمئنين على التركة ديالنا. لان لالا كورونا عرفات توحد المغاربة. دابا ايمكن لنا نتحداو الكل ونسترجع اراضينا من الجزائر ومن السبليون واللي تكلم من الجيران ديال السوء ايرعف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
64 - solidarité nationale الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:15
Puisque les hôtels affichent 0 réservations pendant cette période d'épidémie il faut penser héberger les SDF dans ces hôtels par solidarité.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - عمر الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:17
إنكم سلطة تشريعية ضعوا لهذا الإعفاء قانونا وصوتوا عليه عوض إرسال التوسلات للحكومة وإذا كان التوسل ضروريا فأرسلوه إلى الملك فهو صاحب الأفضال على المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
66 - جهاد الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:18
الحمدلله كل ماوقع فيه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
67 - Kira sama الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:19
هناك بعض الأسر المعوزة في المناطق الحضرية التي لا تتمكن في الظروف العادية من أداء فواتير الماء و الكهرباء نظرا لإرتفاع تكلفتها، لذلك فإتخاد مثل هذه الإجراءات من شأنه أن يخفف من وطأة كورونا عليهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
68 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:20
نتمنى أن يطبق هذا الكلام على أرض الواقع.
لأن الناس خائفة من الجوع والتشرد أكثر من خوفها من الفيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
69 - Said الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:22
على اعضاء مجلس النواب والحكومة ان يستمروا في ابداء حسن تضامنهم من خلال تقليص اجورهم بنسبة خمسين في المائة إلى حين رجوع الأمور إلى مجاريها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
70 - سكينة الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:24
نتمنى هادشي ايوافقو عليه حيت الي وافقو غادي نزيدو القدام وبغينا ايراقبو الناس البائعين الخضروات والفواكه على زيادة الأسعار وبغينا تكون مراقبة مشددة على هاد الناس متل سوق الجملة وغيرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
71 - ماشاء الله الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:24
على المغرب أن يحذو حذو اسبانيا وفرنسا فيما يخص اعفاء الشعب من أداء فواتير الماءوالكهرباء على الاقل هذا الشهر أما فيما يخص الاسر المعوزة والتي تجد نفسها مضطرة للخروج كل يوم من أجل الحصول على قوتها اليومي هي الاولى بالمساعدة من هؤلاء بائعوا جافيل بالتقسيط حيث شاهدت اثنين منهم اليوم بعرباتهما الصغيرتين في الوقت الذي كانت فيه الاحياء شبه فارغة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
72 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:27
بالعكس هذه الايام اتصالات المغرب اشتغلت الفرصة نظرا لاستعمال الانترنيت للاطلاع على اخبار كرونا التعبءةتمر مرورالكرام بسرعة فاءقة كالبرق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
73 - رشيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:27
هدا هو الكلام بغينا غي اكل وشرب وضوء حتى تنتهي الازمة فقط ونبقو في ديورنا حتا سنة المهم راه هناك ناس غادي تموت بي الجوع ولن ينفع الجيش ولا البوليس في توقيف ملايين الجوعى....
الله ينزل العفو على الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
74 - وائل الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:29
نمتنى من هده الخطوة الاعفاء اداء الماء و الكهرباء غتكون ايجايبية الامن الاهلبية المواطنون كيشتغلو في القطاع الخاص و كاينين ناس ليمعندهومش السكن هير الكراء نتمنى من بعض الناس ايديرو تضافر الجهود و ايساعدو الانسان لاداء واجب الكرائ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
75 - بنت المغرب الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:29
عاش مالكنا عاشت حكومتنا والله فرحتونا بهاد المذكرة عندنا الثقة التامة فيكم ملكا وحكومة وحنا كشعب غنديرو يدنا فيدكم لتخطي هاد الأزمة بأقل الأضرار كلنا فخر بملكنا الحبيب وبالمجهودات الجبارة لي قام بها بجانب الحكومة الرشيدة من هاد المنير كناشد الشعب بالانضباظ للتعليمات صحتنا جميعا مسؤوليتنا جميعا و فالاتحاد قوةوعاااش الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
76 - yassine الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:29
أنا متفق على الإعفاء من الماء والكهرباء لأنهم ضروريين و لكن الإنترنيت أظن أنه يجب تشفيرها لكي يتم فقط فتح المواقع التي يستعملها التلاميذ لدراسة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
77 - aziz ben الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:31
المتشردون المعوزون كبار السن الحراكة البطالة الهدر المدرسي المرضى ...مشاكل كبرى يتطلب ايجاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
78 - Khalid الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:31
This proposal is completely wrong. If everyone is exempted from paying the electric bill, independently any consideration of the level of wealth, it is, in fact, a shift of wealth from the poor to the rich. A poor person pays $ 10 a month, a rich person living in a mansion pays $ 1000 a month. Using this logic, the taxpayer is offering $1000 to the rich and $ 10 to the poor. That is a good example of a neo-liberal model that transfer wealth from the poor to the rich, under the pretense of a good gesture. Neo-liberals cannot miss a chance to take from the poor to line their own pockets.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
79 - مغربي مقسح من هادشي الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:37
هكذا يكون نواب الأمة وإلا فلا دافعو على من لا دفاع له
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
80 - حسن الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:38
عمل يحسب للحكومة هنا يبان حس المسؤلية تحياتي للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
81 - هشام الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:40
يلغييوا غير اداء فواتير الماء والكهرباء والانترنيت لمدة ثلاثة اشهر. ومن بعد يكون خير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
82 - أسماعيل الماموني الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:41
أيوا نصاب يديروها باش يخففو على ‏الشعب المغربي ‏شيئا ما راه الإنترنت غالي بزاف أصلا هاد الشبكات مغلية ‏لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
83 - سعيدة النضام الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:43
هادي مبادرة طيبة كنتمناو تنفذوها فأقرب وقت ممكن وماتكونش فقط حبر على ورق ❤
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
84 - maghribi en suisse الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:47
je suis vraiment trés fiére de notre paye qui est le Maroc chapeau
faite ouvrire aussi un compte pour la communauté Marocain dans le Monde entier afin d'aider également le Maroc je serais le premier .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
85 - ملاحظ الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:48
طالب النواب الحكومة باجراءات خاصة اليوم جميل جداً... الحكومة ستستجيب.. لكن بعد فوات الأوان. علمت في بعض الدول العربية منها إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والماء والانترنت طيلة مدة الوباء على الأقل وفي اول ايام الفيروس إلى يوم القضاء عليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 85 | عرض: 1 - 85

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.