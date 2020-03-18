تأجيل "امتحانات رخص السياقة" حتى إشعار لاحق

هسبريس من الرباط

أجلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، الامتحانات النظرية والتطبيقية المتعلقة برخص السياقة ابتداء من غد الخميس (19 مارس) وحتى إشعار لاحق.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أن هذا التأجيل يأتي في إطار إجراءات اليقظة والمراقبة ضد وباء "كورونا" المستجد، وحرصا على سلامة المرشحين للحصول على رخصة السياقة، وسلامة المهنيين العاملين بالقطاع والموظفين والمستخدمين وكافة المرتفقين.