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الرئيسية | مجتمع | رجال السلطة يساهمون برواتبهم لصندوق "كورونا"

رجال السلطة يساهمون برواتبهم لصندوق "كورونا"

رجال السلطة يساهمون برواتبهم لصندوق "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:05

أعلن وزير الداخلية مساهمة كافة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، وكذا الولاة والعمال بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، براتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة "فيروس کورونا"، الذي أُحدث لمواجهة آثار هذا الوباء.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أن القرار يأتي انسجاما مع الرؤية السديدة والإرادة الملكية السامية للملك محمد السادس، وتطبيقا للمبدأ الدستوري الداعي إلى تحمل، بصفة تضامنية، التكاليف التي تتطلبها مواجهة الأعباء الناجمة عن الآفات.

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