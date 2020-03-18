نادي قضاة المغرب يتبرع بنصف الدعم العمومي

هسبريس من الرباط

قالت جمعية "نادي قضاة المغرب"، إن مكتبها التنفيذي، اليوم، تدارس تداعيات الجائحة العالمية الموسومة بـ"كورنا كوفيد 19"، ووقف على التفاعل الإيجابي لقضاة وقاضيات المملكة مع المرسوم المحدث للصندوق الخاص بتدبيرها.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن نادي قضاة المغرب يثمن التجاوب الفعال لقضاة وقاضيات المملكة، من خلال التعبير عن رغبتهم بالمساهمة في تمويل الصندوق المذكور، تنفيذا للإرادة الملكية السامية، وتفعيلا لروح المسؤولية الوطنية.

وأضاف البلاغ أن المكتب التنفيذي للجمعية ينخرط، بدوره، في هذا العمل الوطني والإنساني، ويساهم بنصف الدعم المالي المقدم له من قبل وزارة العدل في تمويل الصندوق، خصوصا وأن الأنشطة المرصود لها هذا الدعم توقفت بفعل هذا الظرف الصحي الطارئ، وأن مصلحة الصحة العامة ببلادنا أولى به من غيرها.

ويدعو البلاغ، بهذه المناسبة، الجمعيات المهنية القضائية، وكافة جمعيات المجتمع المدني، إلى المساهمة في هذا الصندوق، على الأقل، بنصف الدعم المالي الممنوح لها من قِبل الدولة، انسجاما مع مبادئ التضامن وواجب المسؤولية الوطنية.