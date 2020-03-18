24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التجاري وفا بنك يتخذ إجراءات لتفادي "كوفيد19"
- ارتداء كمامات وقفازات .. تدابير لا تكفي للوقاية من "كورونا"
- نقابة تثمن تدابير بوشارب لمواجهة فيروس كورونا
- أطباء "الأحرار" يطلقون موقع إرشاد حول "كورونا"
- "كورونا" يشل حركة السيارات والراجلين بالبيضاء
"وعي مجتمعي" .. انتشار فيروس "كورونا" يفرغ شوارع مدينة سلا (5.00)
- النقابات تطالب باقتطاع 3 أيام من أجور الموظفين والأجراء بالمغرب - (285)
- وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" - (199)
- الحكومة تفتح باب التبرّع لصندوق مواجهة "كورونا" أمام كل المغاربة - (147)
- 5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54 - (118)
- "حمد الله" يقرر التكفل بألف أسرة مغربية محتاجة - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نادي قضاة المغرب يتبرع بنصف الدعم العمومي
قالت جمعية "نادي قضاة المغرب"، إن مكتبها التنفيذي، اليوم، تدارس تداعيات الجائحة العالمية الموسومة بـ"كورنا كوفيد 19"، ووقف على التفاعل الإيجابي لقضاة وقاضيات المملكة مع المرسوم المحدث للصندوق الخاص بتدبيرها.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن نادي قضاة المغرب يثمن التجاوب الفعال لقضاة وقاضيات المملكة، من خلال التعبير عن رغبتهم بالمساهمة في تمويل الصندوق المذكور، تنفيذا للإرادة الملكية السامية، وتفعيلا لروح المسؤولية الوطنية.
وأضاف البلاغ أن المكتب التنفيذي للجمعية ينخرط، بدوره، في هذا العمل الوطني والإنساني، ويساهم بنصف الدعم المالي المقدم له من قبل وزارة العدل في تمويل الصندوق، خصوصا وأن الأنشطة المرصود لها هذا الدعم توقفت بفعل هذا الظرف الصحي الطارئ، وأن مصلحة الصحة العامة ببلادنا أولى به من غيرها.
ويدعو البلاغ، بهذه المناسبة، الجمعيات المهنية القضائية، وكافة جمعيات المجتمع المدني، إلى المساهمة في هذا الصندوق، على الأقل، بنصف الدعم المالي الممنوح لها من قِبل الدولة، انسجاما مع مبادئ التضامن وواجب المسؤولية الوطنية.