5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54

هسبريس من الرباط

أعلن وزير الصحة مساء اليوم عن تسجيل خمس حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 54 حالة مؤكدة.

ووفق وزارة الصحة، فإن الحالات المستبعدة بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة بلغت إلى حدود اليوم 263 حالة.

وكانت وزارة الداخلية، في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي "فيروس كورونا" في المغرب، أعلنت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس.

وقال بلاغ مشترك لوزارتَي الداخلية والصحة إنه "بعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، السلطات العمومية تدعو المواطنات والمواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم".

كما دعا المصدر نفسه عموم المواطنات والمواطنين إلى "التزام العزلة الصحية في منازلهم، كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس".

حري بالذكر أن المملكة قامت بعدد من التدابير الوقائية، منها على الخصوص إغلاق الحدود الجوية مع بلدان العالم، فضلا عن تعليق الدراسة إلى إشعرا آخر، ثم إغلاق أبواب المساجد والمقاهي والمطاعم..