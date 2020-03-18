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كُتّاب وآراء
5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54
أعلن وزير الصحة مساء اليوم عن تسجيل خمس حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 54 حالة مؤكدة.
ووفق وزارة الصحة، فإن الحالات المستبعدة بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة بلغت إلى حدود اليوم 263 حالة.
وكانت وزارة الداخلية، في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي "فيروس كورونا" في المغرب، أعلنت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس.
وقال بلاغ مشترك لوزارتَي الداخلية والصحة إنه "بعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، السلطات العمومية تدعو المواطنات والمواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم".
كما دعا المصدر نفسه عموم المواطنات والمواطنين إلى "التزام العزلة الصحية في منازلهم، كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس".
حري بالذكر أن المملكة قامت بعدد من التدابير الوقائية، منها على الخصوص إغلاق الحدود الجوية مع بلدان العالم، فضلا عن تعليق الدراسة إلى إشعرا آخر، ثم إغلاق أبواب المساجد والمقاهي والمطاعم..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (118)
اضن بنفس الاجراءات المشددة سنتمكن من القضاء على الفايروس وانتشاره خلال اسابيع
عشر حالات جديدة في 24 ساعة هادشي كيخلع
الله المستعان، يا لطيف ألطف بنا
واشنوا باقي كتسناو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لطفك ياربي
فكرو في والديكم ووليداتكم.
الله المستعان
يارب كون المسرولين حبسو وسائل النقل في الاسبوع الاول والمغاربة يصبرو شهر مايتحرك حتى واحد اكيد غدي يكون حضر النقل بعد انضار بيوم او يومين باش ليمسافر وبعيد على دارو يرجع باش هاذ الوباء مايتنقلش من الشمال للجنوب للغرب للوسط وتتعادة لبلاد كاملة
اللهم انا نعود بك من البرص و الجنون و الجذام و سيء الاسقام
يارب كون المسرولين حبسو وسائل النقل في الاسبوع الاول والمغاربة يصبرو شهر مايتحرك حتى واحد اكيد غدي يكون حضر النقل بعد انضار بيوم او يومين باش ليمسافر وبعيد على دارو يرجع باش هاذ الوباء مايتنقلش من الشمال للجنوب للغرب للوسط وتتعادة لبلاد كاملة
الحضارة ليست هي التقدم التكنلوجي ...الحضارة هي الأخلاق وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك لقد حان الوقت لنبرز للعالم اننا شعب متحضر يحب الخير لإخوانه كما يحب لنفسه....
والأخلاق تبرز وقت الأزمات
هيا أيها الشعب المغربي العظيم انت اليوم مطالب بتنفيذ التعليمات الصحية التي تصدر من المسؤولين ،وارحموا وتعاطفوا على بعضكم البعض وأخلاقنا وديننا هو من سيتكلم الآن فكونوا عباد الله إخونا.....
أرجو من العلي القدير أن يشفي مصابي بهذا البلاء.
الله يسترنا جميعا
الله يسمعنا خبار الخير
ربي معانا اللي جات مرحبا بيها ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
من حق كل مواطن يقول للاخر لعن الشيطان ما تخرجش لانه كيضرك ويضر الاخرين هاد المرض جماعي ما كيخصش شي حد بوحده
هل ستكونون طرفا في الحل ام طرفا في المشكلة
تحياتي
المرجو من عموم الشعب التزام البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة ،
فالخطورة تزداد يوما بعد يوم.
فلنكن يد في يد للقضاء على سرعة إنتشار هذا الوباء
اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه
هذا الأمر اكثر أهمية بالنسبة الينا اليوم من كل الاحصائيات...
الله يلطف بنا
الله يلطف بنا
الله يلطف بنا
ما يعني أن هناك حالات لم تظهر عليها الأعراض وحاملة للفيروس نقلته إلى سلاسل أخرى وقد ينتج عنه إنفجار لعدد الحالات في أي لحظة إذا لم نقم بالحجر الإجباري
الناس ما زال ما فهمات طريقة انتشار الفيروس كورونا السلاسل
بقاو فديوركوم
الله يهدي ما خلق
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
رغم كل المجهودات المبذولة الا ان المواطن غير مبالي ومازال الاكتظاظ في بعظ الشوارع
لهدا وجب على الجميع الوقوف الى جانب ملكنا الغالي .والتصدي ..ادا كان المواطن لم يصبر الجلوس 15يوم .فما بال السجين المحكوم بالاعوام
وجب علي الجميع .ان يبينو على انهم مغاربة ديال بصح .
واليوم في ارتفاع هدا دليل واضح
من اين كان قدومهم + كل تفاصيل مع من اجتمعوا او اختلطوا
ليعرف المجتمع ويتجنب كل تحرك مشبوه
حفظنا الله من كل مكروه ,
Ceci à cause des mesures Trop et Trop en retard prises par les 'autorités marocaines' !!!
Jusqu'à Vendredi passé il y avait 12 000 touristes venus d'Europe (France, Espagne, Italie,ect) qui étaient bloqués dans le aéroports, hôtels et rues au Maroc!!!
أين الكمامات لإنقاذ ما يمكن انقاده...
المغاربة في خطر
هناك مياومين و لهم أطفال صغار من الممكن ان يلجأوا للنهب و السرقة لتوفير غذائهم .
وهدا اقل الضرر عوض ان يعيش الناس على الهلع وهم يراقبون البورصة العالمية للفيروس .وتزداد بدالك الوضعية سوءا وخزيا .
إنسان لا يفهم التزم بشروط كي لا يصاب بالفيروس
(كوفيد-19) لهذا يجب من سلوطات أن يتجولون على أزيقة اذا رؤو أحدا لا يلتزم بشروط كالبقاء في البيت
يدفع غرامة مالية أو تطبق القوى سلوطات عليهم
كي نحاريب هذا فيروس لان بعضهم لا يطبق شروط
يظن نفسه أقوى مما يظن و عندما يصاب بالفيروس
يصبح ضعيف ويقول ان سلوطات و وزارة الصحة لا تفعل واجب لهذا يجب إطلاق الجنود (القواة المساعدة) و سلام عليكم وواجب شكر
ربي ارفع عنا البلاء والوباء
ربي لاطاقة لنا به فا أصرفه عنا با رحمتك ولطفك
من هنا يظهر مدى أهمية الالتزام با التعليمات بعدم الخروج من المنزل.
اكعد في بلدك
خليك قاعد
ماتخرج شي