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الرئيسية | مجتمع | 5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54

5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54

5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:44

أعلن وزير الصحة مساء اليوم عن تسجيل خمس حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 54 حالة مؤكدة.

ووفق وزارة الصحة، فإن الحالات المستبعدة بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة بلغت إلى حدود اليوم 263 حالة.

وكانت وزارة الداخلية، في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي "فيروس كورونا" في المغرب، أعلنت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس.

وقال بلاغ مشترك لوزارتَي الداخلية والصحة إنه "بعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، السلطات العمومية تدعو المواطنات والمواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم".

كما دعا المصدر نفسه عموم المواطنات والمواطنين إلى "التزام العزلة الصحية في منازلهم، كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس".

حري بالذكر أن المملكة قامت بعدد من التدابير الوقائية، منها على الخصوص إغلاق الحدود الجوية مع بلدان العالم، فضلا عن تعليق الدراسة إلى إشعرا آخر، ثم إغلاق أبواب المساجد والمقاهي والمطاعم..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (118)

1 - hamza الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:48
الله يستر .كل واحد يشد وليداتو حتى يفوت هذا المرض
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135
2 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:48
لطف يارب اللهم ارفع عنا هذا الوباء يارب برحمتك يا ارحم الراحمين
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95
3 - احمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:49
لحد الان الامر متحكم فيه مادامت عدد الحالات اليومية لا تتجاوز 10 مقارنة بباقي الدول التي تعرف انتشارا يفوق 1000 يوميا.

اضن بنفس الاجراءات المشددة سنتمكن من القضاء على الفايروس وانتشاره خلال اسابيع
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129
4 - حميد الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:49
لطفك يا رب.. اللهم ارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين.
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72
5 - زينب من ورزازات الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:49
المرجو من جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر
عشر حالات جديدة في 24 ساعة هادشي كيخلع
الله المستعان، يا لطيف ألطف بنا
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63
6 - شيماء الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:50
اللهم السلامة والعفو والعافيه يارب
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38
7 - Salah Eddine الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:50
يا هاااااااد الناااااااااااااس بدااااااو حظر التجوااااااااااااااااااااااال !!!!

واشنوا باقي كتسناو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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88
8 - هند الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:50
اللهم ارفع عنا هدا الوباء #نبقاو في الدار الخوت#
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43
9 - براهيم الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:50
اللهم ابعد عنى هدا الوباء ياربي
لطفك ياربي
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26
10 - Mounia oujda الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:51
ياربي السلامة ، الله يحفض بلادنا ، هاد شي ولا كيخلع
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25
11 - شيماء الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:51
مفهمتش انا منين تيجيو هاذ الخالات رغم ان الناس كالسة فدارها لا حول ولا قوة الا بالله
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-6
12 - مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:51
المرجو من كل المواطنين الالتزام التام بقواعد السلامة والمكوث بمنازلهم.
فكرو في والديكم ووليداتكم.
الله المستعان
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32
13 - driss الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:51
اللهم استر يارب العالمين واحفظ آمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرفع عنا هدا الوباء يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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18
14 - عثمان الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:52
الله يستر الامة المغربية والمسلمة ياربي من هذا الوباء الفتاك
يارب كون المسرولين حبسو وسائل النقل في الاسبوع الاول والمغاربة يصبرو شهر مايتحرك حتى واحد اكيد غدي يكون حضر النقل بعد انضار بيوم او يومين باش ليمسافر وبعيد على دارو يرجع باش هاذ الوباء مايتنقلش من الشمال للجنوب للغرب للوسط وتتعادة لبلاد كاملة
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17
15 - عبد الله الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:52
لطفك يا الله...
اللهم انا نعود بك من البرص و الجنون و الجذام و سيء الاسقام
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28
16 - عثمان الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:52
الله يستر الامة المغربية والمسلمة ياربي من هذا الوباء الفتاك
يارب كون المسرولين حبسو وسائل النقل في الاسبوع الاول والمغاربة يصبرو شهر مايتحرك حتى واحد اكيد غدي يكون حضر النقل بعد انضار بيوم او يومين باش ليمسافر وبعيد على دارو يرجع باش هاذ الوباء مايتنقلش من الشمال للجنوب للغرب للوسط وتتعادة لبلاد كاملة
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7
17 - الناظور الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:52
الله يحفظ خاص يكون حضر التجوال ومنع السفر
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18
18 - ملاحظ الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:52
اللهم ان اطباء الدنيا عجزوا عن توفير دواء لهذا الوباء، وأنت طبيب الاطباء، فعجل برفع هذا الوباء، يا رب
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47
19 - كريم الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:52
خاص الشعب يفيق دابا مزيان راه الحصيلة غادا وكترتفع وهاذ الشيء اشبه بافلام دراكيلا الامريكية اللهم اكشف عنا هذا البلاء وانصرنا على الاعداء
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15
20 - يوسف الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:52
اللهم ألطف بنا يا رب العالمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اكشف عنا هذا البلاء العظيم، سترك سترك يا مولانا يا رحيم.
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12
21 - مول الكاميو الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:52
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ...
الحضارة ليست هي التقدم التكنلوجي ...الحضارة هي الأخلاق وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك لقد حان الوقت لنبرز للعالم اننا شعب متحضر يحب الخير لإخوانه كما يحب لنفسه....
والأخلاق تبرز وقت الأزمات
هيا أيها الشعب المغربي العظيم انت اليوم مطالب بتنفيذ التعليمات الصحية التي تصدر من المسؤولين ،وارحموا وتعاطفوا على بعضكم البعض وأخلاقنا وديننا هو من سيتكلم الآن فكونوا عباد الله إخونا.....
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16
22 - يونس قنيطرة الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:52
اللهم إحفظ بلدنا وإخواننا من كل بلاء، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
أرجو من العلي القدير أن يشفي مصابي بهذا البلاء.
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9
23 - كارثة وطنية الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:52
منين كنا تنقولوا لصحاب خارج يعزلوا ريوسهم 14 يوم ومتمشيوش عندهم مسمعتوش لهضرة ايوا ياله ها هو نتاشر بين ناس معندهم علاقة بصحاب لخارج ...يعني شي حد جا من لخارج وعادا شي واحد عنده هلاقة به وهذا الاخر عاد واحد ثالث ما عنده علاقة بالخاريج
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10
24 - الواسيني الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:52
الزمو بيوتكم حكموا عقولكم . اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا
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9
25 - خلدون عبدالنبي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:53
الدولة قامت بما يستوجب .والدور دابا علا المواطن.اللهم إحفظ بلدي.
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8
26 - الله اكبر الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:53
ياربي السلامة، نتمنى تطبيق حالة الطوارئ، ونناشد المواطنين من المكوث في منازلهم الا للضرورة القصوى. اللهم ارفع عنا البلاء واول عنا هذا الكابوس، امين.
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6
27 - مغربي /كندي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:53
اتركوا الفرنسيين و الأسبان يأتون سواء المغاربة منهم أم غيرهم و سوف تروا . و الله العظيم سبقهما لا يحمد عقباه و ستندمون حياتكم كلهم . اغلقوا الأبواب و اَي زائر في هذا الوقت اعتبروه خائن للوطن و أتى عندكم ليأديكم فقط . أقول هذا وأنا بنفسي مهاجر في الديار الكندية . لا يجوز لكم ان ترحبوا بيا في هذا الوقت .
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11
28 - rima الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:53
لا تبرحوا بيوتكم أيها المغاربة كي لا نضطر نحن أيضا إلى خوض نقاش “الفرز” ونظرية مناعة القطيع
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7
29 - chrome الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:53
والله انا لا افهم هذه الحكومة، هي تعلم ان المنظومة الصحية كارثية وتعلم ان الشعب المغربي شعب كاموني وراسو قاصح ومع ذلك لم تنشر الجيش وتحظر التجول، ماذا تنتظرون؟
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16
30 - غي دايز الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:53
الله يستر وخمسه فعيون لحساد .حنا كتزاد عندنا كورونا غي بلخمسة
الله يسترنا جميعا
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-5
31 - salah الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:54
الله يحفظ ويستر فاننا امام التهلكة
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1
32 - الفاسي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:54
الآن ستظهر الحالات المصابة من الحالات السابقة . اللهم احفظ الشعب المغربي وجميع خلقك يارب العالمين وأرفع عنا هذا الداء إنك على كل شئ قدير
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6
33 - رشيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:54
اللهم رب الناس ادهب البأس إشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادره سقما ولا يبقي ألما. أكتيرو من هذا الدعاء
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3
34 - Said russie الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:54
على وزير الصحة ان يخبرنا كم من فحص يمكن ان تقوم به 3 مختبرات في اليوم إيران مثلا 6000
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4
35 - مواطنة حرة الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:54
ويلييييي وش كولا نهار حالات جديدة إوا هدشي بزاف.اكييد السياح عوتاني ولا الوافدين.انا داخلا الدار ٥ يام هادي والقنط اكولشي.ولكن ره مبيتش نسمع مزال بحال هد لخبار.
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-2
36 - قصراوي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:55
اللهم احفضنا من كل سوء
الله يسمعنا خبار الخير
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2
37 - فهد الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:55
54 مصاب مع حالتي وفاة و استقرار منحنى مؤشر المصابين رغم بلوغ المرحلة التانية...مؤشرات ايجابية على بدء اختفاء هذا الوباء عكس مجموعة من الدول...الحق الحق اقول لكم ...اذا استمر انخراط المغاربة في هاته التعبئة بنفس الحماس فلن يكون هناك شيء اسمه كورونا بعد اربعة الى خمسة ايام....و الايام بيننا و سترون
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7
38 - كوثر الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:55
نرجوا منك الرحمة يا الله
ربي معانا اللي جات مرحبا بيها ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
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2
39 - مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:55
يا رب تلطف بينا استغفر الله العظيم و اتوب اليه
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2
40 - مغربية كندية الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:55
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير الذكر اخوتي الذكر و الدعاء ليل نهار والزمو البيوت بقاو فديوركم الله يرحم لكم الوالدين. الاستهتار ممنوع اخوتي زيدو تضامنو و وعيو بعضياتنا. شوفو اخوتي ما عندناش اي عذر, بينما فالدول العظمى المسؤولين دياولهم سكتو على المرض حماية لاقتصاد بلدانهم وخلاو الناس تفشى فيهم الكورونا حنا ربي سهل لنا الامور و رزقنا ملك وحكومة لي دارو خطوات استباقية فضلو فيها ارواح الناس على اقتصاد البلاد و جزء كبير من الشعب عندنا الحمد لله واع وراقي كاينة واحد الفئة قليلة لي للاسف كتلاعب بروحها وارواح الناس هاد الناس خص ضروري يتوعاو راها مسؤولية الجميع ما يبقاش حتى شي واحد يخرج من داره وكنتمنى من الدولة دير حظر التجول فاقرب وقت نزلو حتى الجيش ديالنا واي واحد خرق القانون يخلص الغرامة ما كاينش فقير وما عندوش ولا هبلة ربح القانون يطبق على الجميع. لان واحد يلا استهتر يقدر يتسبب فكارثة للناس بزاف الله يحفظنا ويلطف بالمغرب وبشعبه و بمسؤوليه
من حق كل مواطن يقول للاخر لعن الشيطان ما تخرجش لانه كيضرك ويضر الاخرين هاد المرض جماعي ما كيخصش شي حد بوحده
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3
41 - نبقاو في ديورنا الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:55
الله يرحم الوالدين كل واحد يشد دارو ويخرج غير للضرورة القسوى حتى يجيب الله الفرج
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42 - Younesd الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:55
الله إحفظ كل المسلمين أجمعين والإنسانية جمعاء
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43 - driss bouya الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:55
الله يلطف بينا هدا هوا الكلم وا المرجو منا الناس الحيطا و الحظر
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44 - fouad الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:55
الله يحفظنا ياربي ربي كبير يكون خير إن شاء الله ميخرج تواحد من المنزل ديالو إلى إلى دعات الضرورة الله يصاوب
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2
45 - عبد المومن الوالي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:56
الله يحفظ مع مرور الأيام سترتفع الحصيلة لأن الحاملين الفيروس كانوا على مقربة من الناس الله ينجي كل مسلم. لا تخافوا إن الله رحيم بعباده
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-1
46 - طارق القرشي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:56
يارب تعافينا اللهم رفع عنا هذا الوباء واشفي مرضانا وارحم موتانا إنك سميع مجيب
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47 - هشام الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:56
ايها الشعب المغربي العضيم
هل ستكونون طرفا في الحل ام طرفا في المشكلة
تحياتي
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0
48 - أخوكم من الأطلس الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:56
اللهم شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما ، آمين
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49 - فؤاد بالفقيه الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:56
حظر التجول بشكل رسمي هو الحل ...
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50 - ياسين هرموش الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:56
بغينا نعرفوا المدن ديال هاذ الحالات
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2
51 - عبدالغني الزبيري الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:56
نسألك اللطف يا الله،
المرجو من عموم الشعب التزام البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة ،
فالخطورة تزداد يوما بعد يوم.
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52 - ابو حسام الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:57
القضية بدات كتحمض عشرة كل يوم غير الله يحفظ والسلام والله يبعد علينا البلاء.يجب على الكل ان يأخد الامر بجدية وبركة من الاستهتار
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53 - bob الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:57
المغاربة ماتخلعوش .. الأغلبية غادية تعادا .. خاص غير العدوى تكون بطيئة باش مايكونش ضغط على المستشفيات .. الحل الوحيد هو العزل وتقوية مناعتكم في انتضار الإصابة تلقاكم بعدا واقفين صحاح ماشي لاويين
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-4
54 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:57
لطف يا رب
اللهم ارفع عنا البلاء
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2
55 - عبدالرحيم الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:57
الا يمكن للحكومة ان تحتوي هدا الوباء المستورد من أروبا فإحتواءه سهل
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56 - ABDELFATTAH SALAMA الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:57
اللهم احفظ بلدنا الحبيب، المرجوا من المواطنين اتباع قرارات وزارة الداخلية
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57 - omar us الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:57
يا ايتها الحكومة راكم كتضيعو الوقت الثمين حيت مازال ما درتو حذر التجول راكم غادي تندمو حيث لن ينفع الندم. جاء الوقت لتسخير الجيش في الشوارع. انقدوا ما يمكن انقاذه
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4
58 - يوسف الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:57
إحتواء هذا الوباء رهين بمدى إلتزامنا بالبقاء في منازلنا لمدة 15 يوم
فلنكن يد في يد للقضاء على سرعة إنتشار هذا الوباء
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3
59 - Aimad الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:58
اللهم احفظ بلادنا من كل بلاء ، واجعلها بلطفك معافاة من كل وباء
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60 - فلان الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:58
يا ربي حد البأس و اللطف بنا يا رب العالمين
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3
61 - hassan الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:58
il faut faire les prieres au notre dieu pour le protege s est le seul solution
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0
62 - [email protected] الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:58
لالالالالالالا تعاطلنا بزااف هادشي بزاااف والله احفظ او صافي ...
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1
63 - محمد العوينة الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:58
اللهم احفظ بلدي المغرب و اهل المغرب من كل جائحة و اهدي الناس ليلتزموا بيوتهم
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64 - متتبعة الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:59
يااااارب الطف بعبادك الضعفاء فأنت علينا قادر
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2
65 - Hassan الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:59
اتبعوا الحجر الصحي واتبعوا الإرشادات والنصائح الطبية نتمنى الشفاء لمرضانا وإبعاد الوباء على مغربنا حسن من فرنسا
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0
66 - صديقي الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:59
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يارب حان وقت حضر التجول الان الان
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5
67 - بدر الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:59
گاع داكشي لي دخلات الجالية المغربية ديال العملة الصعبة أنخسروه بسبابهوم غير ماتيريال.. نتوما سبابنا جبتولينا المرض.. على الدولة فرض حظر التجول.. القادية حماضت را حنا الحالات عندنا مفرقين يعني راه مصيبة كحلة.. الله يحفظ هاد البلاد و يحفظ هاد الشعب.. ودوك صحاب موت وحدا لي كاينة و لي مكتاب هو لي كاين.. سيرو موتو راسكوم متعديوناش حنا عقلية الجهل.
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68 - abdorami الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:59
اللهم ارفع عنا البلاء يا الله. برحمتك يا رحمان
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69 - صدام الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:59
الحمد لله بعد تسجيل تسع حالات ثم ستة ثم خمسة نلمس تطورا مهما في محاربة هذا الفيروس،نشكر جميع الفاعلين من وزارة الصحة و الداخلية و كل المجندين على مجهوداتهم كما أطلب من المواطنين الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة و البقاء في منازلهم و الخروج للضرورة فقط.د،و أتمنى أن نسجل صفر حالة نهاية الأسبوع.
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70 - yassine de fes الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:59
يارب تحفظنا وتسترنا وتنجينا أتدفع علينا البلاء ، أستغفر الله العظيم وأتوب إليك
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71 - يوسف سماح الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:59
ماذا لو قام المغرب كله بالفحص الطبي كيف سيكون الحال
اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه
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72 - Bahya الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:00
يا ربي استرنا و ااحفظنا و حد الباس يا ربي، يا ربي اشفي المرضى و احفظنا و احفظ بلدنا يا ربي
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73 - دكالي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:00
يجب الاسراع بحجر لمدة لاتقل عن 15 يوم اللهم ارفع عنا البلاء وشافي كل مريض ياارحم الراحمين
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74 - Red الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:00
حتا ديك الزرواطة اللي كيتم بها افراغ الشوارع راه فشكل وكتبين شحال حنا متخلفين را كل واحد اوغاراضو مشي غجي وضرب كاين ناس الله احسن لعوان وكلشي واش عاطينهم منح ولا خدامين ليهوم على ولادهوم اتقو الله اعباد الله
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75 - يا لطيف الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:00
يا ربي السلامة المرجو المزيد من الحذر
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76 - طارق حتى لأولاد علي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:00
السؤال هل بدأ المرض يتنقل بين المغاربة داخل البلاد أم لا زال الأمر مرتبطا بمن عادوا إلى البلاد حاملين الفيروس من الخارج؟
هذا الأمر اكثر أهمية بالنسبة الينا اليوم من كل الاحصائيات...
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77 - Abdelghani الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:00
الله أكبر يا رب أنزل الشفاء من عندك يا أرحم الراحمين
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78 - Khalid الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:01
Chers compatriotes Je vous écris ces lignes pour attirer votre attention et votre conscience sur la gravité de la situation je m'inquiète énormément pour le Maroc et les Marocains et je vous prie de rester chez vous confiner dans vos maison je vous supplie c'est la seule solution de freiner la propagation de virus je suis dans le domaine sanitaire en France et je sais et je sais bien de quoi je parle
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79 - صامدون الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:01
الله يحد الباس، ربي معانا فهاد المحنة
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80 - شكيليطو الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:01
الله يحفظ يا ربي السلامة و حنا باقين خدامين (القطاع الخاص)
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81 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:01
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ،) أدعو ربكم
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82 - صحراویة مغربیة الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:02
یجب ان نستبق انتشار الفایروس بخطوة اوقفو التنقل بین المدن الا لاصحاب شاحنات السلع و افرضو حضر التجوال مدة اسبوعین او اربع ان لزم الامر حتی لا یتکاثر العدد اکثر و نقع فی المحضور
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83 - Asma الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:02
الله يلطف بنا. اللهم ارفع البلاء و الوباء و قنا شر الداء يا رب.
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84 - أخوكم من الأطلس الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:02
يجب تطويق إنتشار هذا الوباء عن طريق البحث عن كل المخالطين و عزلهم إجباريا حتى يتبين إصابتهم من عدمها ، رسالة إلى المسؤولين، أنشري يا هسبريس
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85 - الله يلطف بنا الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:02
زودونا بالتفاصيل
الله يلطف بنا
الله يلطف بنا
الله يلطف بنا
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86 - سعيدو الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:02
هذا التزايد في الحالات المؤكدة بطيء جدا
ما يعني أن هناك حالات لم تظهر عليها الأعراض وحاملة للفيروس نقلته إلى سلاسل أخرى وقد ينتج عنه إنفجار لعدد الحالات في أي لحظة إذا لم نقم بالحجر الإجباري
الناس ما زال ما فهمات طريقة انتشار الفيروس كورونا السلاسل
بقاو فديوركوم
الله يهدي ما خلق
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
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87 - عاجل قبل فوات الأوان الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:02
المرجو من الدولة التدخل باسرع وقت وحظر جميع الطائرات الوافدة من مصر و ابريطانيا. ما زالت هناك طائرات تتوافد على مطار الدار البيضاء بالامس.
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88 - doukali الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:03
Sur les dix semaines d’épidémie grippale (du 5 décembre 2016 au 12 février 2017), le nombre de décès en excès est estimé à 21.200, selon un rapport publié mercredi par Santé Publique France.
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89 - زياد الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:03
لاحولة ولاقوة إلا بالله نسأل الله السلامة .
رغم كل المجهودات المبذولة الا ان المواطن غير مبالي ومازال الاكتظاظ في بعظ الشوارع
لهدا وجب على الجميع الوقوف الى جانب ملكنا الغالي .والتصدي ..ادا كان المواطن لم يصبر الجلوس 15يوم .فما بال السجين المحكوم بالاعوام
وجب علي الجميع .ان يبينو على انهم مغاربة ديال بصح .
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90 - مكناسي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:03
واجلسو فديوركم الله يرحم الوالدين وهاد الناس كامونيين
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91 - تعطلتووو .. أنقذو الموقف الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:03
تعطلتو بزااااف في غلق الحدود.. لإنقاذ الموقف خاصكم ديرو الحجر الصحي لجميع المسافرين لي دخلو للمغرب من الخارج الشهرين لي فاتت ..
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92 - مكناسي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:03
واجلسو فديوركم الله يرحم الوالدين وهاد الناس كامونيين
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93 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:03
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ". /أدعوا ربكم
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94 - أواب الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:03
لواحد خاصو يبقا فالدار يكتر من الدعاء باش يترفع هاد لبلاء. خاصنا نساعدو لبلاد ولعباد بالدعاء. السميع العليم هو لي غادي يفكها بإذنه.
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95 - ابو ااعباس الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:03
هذا المرض سيدمر المغرب بالكامل كما دمر الصين اوروبا و ايران وبنظري ان هدا الفيروس ينتشر كدالك عبر الهوا حيت انا الفيروس ظهر بحالة وحيدة في ايران
واليوم في ارتفاع هدا دليل واضح
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96 - محمد عباسي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:04
لطفك يالله هد شي ولا كيخلاع الله يحد الباس وصافي اما القضيا علم بها غير الله
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97 - hobal الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:04
يجب تقديم المعلومات كاملة
من اين كان قدومهم + كل تفاصيل مع من اجتمعوا او اختلطوا
ليعرف المجتمع ويتجنب كل تحرك مشبوه
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98 - Ichrak الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:04
الله اكبر الله يخفف علينا البلاء
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99 - محمد جمال الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:04
نستشف من خلال تصريح السيد وزير الصحة بان الامور تحت السيطرة ولكن اكتشاف حالة محلية للفيروس هي جرس انذار لؤلائك الذين لا ياخذون الوضعية الحالية بجدية ولا يمتثلون للاجراءات الوقائية المطلوبة , فحذاري من اللعب بالنار فالقادم اصعب ولا اقول اسوء لان الامل يبقى مفتوحا , فالزموا مساكنكم الا للظرورة القصوى .
حفظنا الله من كل مكروه ,
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100 - TROP TARD! الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:04
Doucement, Da9a Da9a, On va arriver La9adare Allah, à des dizaines de milliers de personnes infectées.
Ceci à cause des mesures Trop et Trop en retard prises par les 'autorités marocaines' !!!

Jusqu'à Vendredi passé il y avait 12 000 touristes venus d'Europe (France, Espagne, Italie,ect) qui étaient bloqués dans le aéroports, hôtels et rues au Maroc!!!
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101 - hassan الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:04
لماذا لم تتبرع اتصالات المغرب المساند الرسمي للالة لعروسة؟؟
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102 - الفيلسوف الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:05
المغرب يحتل إلى حد الآن المرتبة 74 بعدد الاصابات الجديدة التي سجلها إلى حدود الساعة...
أين الكمامات لإنقاذ ما يمكن انقاده...
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103 - محتاط الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:05
مع حظر التجول الان الان الان
المغاربة في خطر
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104 - HassanJe الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:05
Dieu nous protège,les gars il faut vraiment qu’on reste à nos maisons et éviter tous contact avec les gens
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105 - صلو الصلوات الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:05
الامور خرجت على سيطرة والشعب غير واع وسوف يندم خليكم في الشارع زعما كتصنعو فيه نووي
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106 - متتبع 01 الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:05
اللهم الطف بنا بما جرت به المقادر
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107 - يوسف الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:06
يجب حصر الأعداد بالتجاوب مع ما تدعو إليه السلطات و الاعتكاف في المنازل و تخصيص مساعدات لمن ليس له ما يقتات به هذه الايام وفي اقرب وقت ممكن
هناك مياومين و لهم أطفال صغار من الممكن ان يلجأوا للنهب و السرقة لتوفير غذائهم .
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108 - مواطن حر الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:06
اللهم سترنا من فوقنا ومن تحتنا،ونجنا من كل داء يؤدينا اللهم بعد عنا الوباء و الأمراض بفضلك يادالجلال وإكرام.
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109 - الفيافي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:06
على السلطة المكلفة بالحدود البرية والجوية والبحرية ان تقوم باستدعاء جميع الوافدين الى المغرب عبر البوابات الثلات مند بداية شهر مارس الحالي على الاقل , سواء كانوا مواطنين او مقيمين او سياح وثم القيام بحصر جميع من كانت لهم به علاقة مند دخولهم الى المغرب والقيام بفحصهم واحدا واحدا والحجر عليهم جميعا للتكفل بهم طبيا .

وهدا اقل الضرر عوض ان يعيش الناس على الهلع وهم يراقبون البورصة العالمية للفيروس .وتزداد بدالك الوضعية سوءا وخزيا .
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110 - elk feraawn الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:06
كيفاش هادشي راه الارقام بدات كتزاد هذا يدل على اننا بقينا هاكا نوصلو المرحلة الثانية والثالثة لا قدر الله الله يكون معانا ويبدل شي ساعة د الخير حنا محتاجين دعاء و نزول رحمة من عند الله .
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111 - متابع الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:06
كما هو في العنوان نريد التفاصيل الكاملة عن الحالات الواردة و المؤكدة و لا نريد مقالا على شكل عنوان مختصر لأن هذا ليس خبرا إعلاميا و لا يرقى إلى خبر محترف
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112 - Sami الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:06
سلام عليكم ندخل في موضوع مباشر هناك بعض
إنسان لا يفهم التزم بشروط كي لا يصاب بالفيروس
(كوفيد-19) لهذا يجب من سلوطات أن يتجولون على أزيقة اذا رؤو أحدا لا يلتزم بشروط كالبقاء في البيت
يدفع غرامة مالية أو تطبق القوى سلوطات عليهم
كي نحاريب هذا فيروس لان بعضهم لا يطبق شروط
يظن نفسه أقوى مما يظن و عندما يصاب بالفيروس
يصبح ضعيف ويقول ان سلوطات و وزارة الصحة لا تفعل واجب لهذا يجب إطلاق الجنود (القواة المساعدة) و سلام عليكم وواجب شكر
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113 - علي الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:07
ربي لطفك
ربي ارفع عنا البلاء والوباء
ربي لاطاقة لنا به فا أصرفه عنا با رحمتك ولطفك
من هنا يظهر مدى أهمية الالتزام با التعليمات بعدم الخروج من المنزل.
اكعد في بلدك
خليك قاعد
ماتخرج شي
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114 - جلال الجزائر الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:07
االله يسترنا اللهم إبعد عنا هذا الوباء على جميع العالم أجمعين
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115 - يا لطيف الطف بنا الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:08
اللهم يا من لطفت بخلق السماوات و الأرض و لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضاىك و قدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك
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116 - البقاء الاجباري الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:09
خاص الحظر الاجباري باش بنادم يحشم ويجلس فدارو هوما يظلو يدورو
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117 - عبد الرحمان اهبال الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:09
اللهم ارفع عنا البلاء واحفظنا من هذا الداء واحفظ جميع الامم وشافي مرضانا انك على كل شيء قدير.
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118 - انا الأربعاء 18 مارس 2020 - 21:10
ضروري المغرب يعلن حالة الطوارئ وينزل الجيش للشارع ويفرض حظر التجول على الجميع .
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