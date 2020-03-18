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الرئيسية | مجتمع | مسؤولون قضائيون يتبرعون لـ"صندوق كورونا"

مسؤولون قضائيون يتبرعون لـ"صندوق كورونا"

مسؤولون قضائيون يتبرعون لـ"صندوق كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:32

أعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التجاوب الوطني المسؤول لجميع المسؤولين القضائيين وقاضيات وقضاة المملكة، بتبرعهم بنصف راتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي أُحدث لمواجهة آثار هذا الوباء، استجابة للرغبات التي عبر عنها المسؤولون القضائيون والقضاة من مختلف محاكم المملكة والمؤسسات القضائية.

وأوضح بلاغ توصلت به الجريدة، أن القرار يأتي في إطار المبادئ الإنسانية السامية التي دأب الشعب المغربي على التقيد بها من التضامن والتآزر والتكافل، وتفعيلا لما نص عليه الفصل 40 من دستور المملكة، بشأن تحمل الجميع وبصفة تضامنية التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة، وانسجاما مع الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس.

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