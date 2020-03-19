المحكمة الدستورية تتبرع لصندوق "وباء كورونا"

هسبريس من الرباط

مساهمة في الحساب المرصد لأمور خصوصية، الحامل لاسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، المحدث بتعليمات ملكية، بادر رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وأمينها العام إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم بتعويضات شهر.

وشدد رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وأمينها العام، في بلاغ توصلت به هسبريس، على تجندهم تحت قيادة الملك محمد السادس للعمل على مكافحة هذه الجائحة وآثارها.

وقد شاركت مجموعة من المؤسسات الدستورية والاقتصادية وأفراد في المبادرة الرامية إلى المساهمة في صندوق تدبير وباء فيروس كورونا.