الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد وصلت إلى 58 في المملكة، وذلك بعد رصد 4 إصابات جديدة.

وكانت الوزارة قد كشفت، مساء أمس الأربعاء، أن عدد هذه الإصابات محدد في 54 حالة مؤكدة عبر جهات المملكة، بعد رصد 5 حالات خلال نهار أمس.

وزيادة على الحالات الـ58؛ أعلنت وزارة الصحة أن 271 حالة مشتبه في إصابتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبيّة.

جدير بالذكر أن السلطات المغربية كانت قد دعت عموم المغاربة، والمقيمين فوق التراب الوطني، إلى تقليص تحركاتهم إلى أدنى حد والبقاء في المساكن.

كما حرصت وزارة الصحة، من جهتها، على معاودة تذكير العموم بضرورة الاستجابة للتعليمات الاحترازية المعلن عنها سلفا، خاصة معايير النظافة اللازمة لتجنب "كورونا".