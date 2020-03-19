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الرئيسية | مجتمع | الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة

الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة

الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 10:32

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد وصلت إلى 58 في المملكة، وذلك بعد رصد 4 إصابات جديدة.

وكانت الوزارة قد كشفت، مساء أمس الأربعاء، أن عدد هذه الإصابات محدد في 54 حالة مؤكدة عبر جهات المملكة، بعد رصد 5 حالات خلال نهار أمس.

وزيادة على الحالات الـ58؛ أعلنت وزارة الصحة أن 271 حالة مشتبه في إصابتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبيّة.

جدير بالذكر أن السلطات المغربية كانت قد دعت عموم المغاربة، والمقيمين فوق التراب الوطني، إلى تقليص تحركاتهم إلى أدنى حد والبقاء في المساكن.

كما حرصت وزارة الصحة، من جهتها، على معاودة تذكير العموم بضرورة الاستجابة للتعليمات الاحترازية المعلن عنها سلفا، خاصة معايير النظافة اللازمة لتجنب "كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 10:44
هذا المرض قاتل بنسبة كبيرة لكبار السن، لا يريد أحد منا فقدان والديه.لا تكن سبباً في مرضهم. لذا فليقم كل واحد من بتوعية عائلته الصغيرة بمخاطر هذا الفيروس. دول عظمى بقيت مكتوفة الأيدي، فما بالك بنا.
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2 - yass الخميس 19 مارس 2020 - 10:45
ماشتدت الا لتنفرج...ان مع العسر يسرا
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182
3 - عثمان الخميس 19 مارس 2020 - 10:47
لطفك يا رب، ولينا مسنين هاد الخبار كثر ما مسنين الفيرمو
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63
4 - حسن قنديلة الخميس 19 مارس 2020 - 10:47
اللهما سلم سلم لطفَك يا ربي يا اخواني التزمو بيوتكم هذا افضل لنا تم الصلاة على مولانا الحبيب والاستغفار
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79
5 - العايدي حميد الخميس 19 مارس 2020 - 10:48
وهل تبحث الوزارة عن علاج لهذا الوباء ام تقف وقفة المتفرج الملتزم
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-72
6 - طالب لطف الخميس 19 مارس 2020 - 10:49
يالطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادر
ألطف بنا
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71
7 - عبدو من الرباط الخميس 19 مارس 2020 - 10:49
اللهم الطف بنا يا رب .لاحظنا بوادر جيدة والحمد لله بالحملات التحسيسية التي تقوم بها السلطات لكن بعض المواطنين الله يهديهم اما التجار فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. عدد المصابين يقل يوما بعد يوم عكس الدول المتقدمة اللهم اشملنا برحمتك يا الله
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73
8 - مغربية مسلمة الخميس 19 مارس 2020 - 10:49
يا ربي السلامة. اللهم نسألك اللطف. خاص الناس توعى. مازالين كيضورو في الزناقي. هذه المرحلة ستكون صعبة على الجميع التعاون من أجل تخطي الأزمة. يجب على الدولة اتخاذ تدابير صارمة في حق العابثين بصحتهم و صحة إخوانهم المواطنين. الله يحفضنا و يحفض بلادنا من كل سوء.
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51
9 - Marrakech الخميس 19 مارس 2020 - 10:50
الله يلطف بينا . والله يحفظنا من كل داء
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38
10 - مغربي مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 10:50
ماذا تنتظرون لحظر التجول، كل دقيقة تمر تهدد حياة المواطنين
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61
11 - khawa الخميس 19 مارس 2020 - 10:50
القضية غادية في لحموضة الله يحد البلاء و البأس و ينجيكم منوا خوتي
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23
12 - lamghari الخميس 19 مارس 2020 - 10:51
نتمنى ألا نصل إلى المرحلة الثانية لأنه ستكون كارثة وحالة طوارئ والخوف والهلع كثر منهادشي ليفيه حنا دابا ستكون نهاية الحياة قبل أوانها. الله احد الباس
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27
13 - sanae الخميس 19 مارس 2020 - 10:51
علاش مابقاوش يدكرو اشمن مدينة لقاو فيها الحالات
واش هاد الحالات فحصو تعاءلاتهوم ولا غير لمشاو من داتهوم للطبيب بغينا توضيحات كثر
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47
14 - مغريبي الخميس 19 مارس 2020 - 10:51
02/03/2020 الحالة الاولى

58 19/03/2020 حالة
#بقاو فديوركم نقدو حياتكم
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48
15 - جمال الخميس 19 مارس 2020 - 10:51
السلام عليكم 58 حالة في المغرب .اللهم احفظنا واحفظ بلدك وجميع مسلمين
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23
16 - #خليك-فدارك الخميس 19 مارس 2020 - 10:51
لطفك يا رب ، واااااعباد الله اللي معندو غرض إبقا فدارو ، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
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40
17 - حميد التازي الخميس 19 مارس 2020 - 10:52
ليس الخوف من الحالات المسجلة ولكن الخوف على الحالات التي لم تكتشف بعد وهي في الشارع المرجوا من المغاربة عامة الالتزام بالجلوس في المنازل حتى يختفي هذا الوباء من مغربنا الحبيب الله ما إرفع عنا وعلى إخوننا هذا البلاء أمين
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21
18 - مواطنة الخميس 19 مارس 2020 - 10:52
مع تزايد عدد المصابين بهذا الوباء الفتاك نطلب الله العلي القدير ان يصرفه عنا وعن الجميع في كل بقاع العالم يا رب العالمين.اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام .حسبنا الله لا اله هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم .حسبنا الله لا اله الا هو انا كنا من الظالمين .
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9
19 - amine joudar الخميس 19 مارس 2020 - 10:53
هادشي ولا كيخلع خاص يحبسو حركة المواصلات باش كل مدينة قرية بادية تحاول تسيطر على الوضع . ونتمنى يعوضوا المتضررين من الاغلاق . الله يدير شي تاويل د الخير
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5
20 - zineb الخميس 19 مارس 2020 - 10:54
لماذا لم يتم الإعلان على المناطق التي تم اكتشاف الحالات المحليه بها
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8
21 - teacher الخميس 19 مارس 2020 - 10:54
المشكلة بعض المواطنين خايفين اموتو وآخرون خايفين اجوعو.
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6
22 - oubah said الخميس 19 مارس 2020 - 10:54
اللهم ارفع البلاء علي الجميع في كل بلد.
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7
23 - السلام عليكم الخميس 19 مارس 2020 - 10:54
اللهم عاملنا برحمتك لا بعدلك، المرجو من المغاربة الأحرار تطبيق الحجر المنزلي إلا للضرورة
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6
24 - حسن كازا الخميس 19 مارس 2020 - 10:54
تتسارع الأحداث من حولنا و الناس لايزالون في سباتهم و ينتظرون اللقاح من العباد و ينسون الاستعانة برب العباد.

إذا كانت كورونا مجرد وباء
فإن طوفان قوم نوح مجرد فيضان
و رجفة قوم شعيب مجرد زلزال
و ريح قوم عاد مجرد إعصار
و حجارة قوم لوط مجرد نيازك
و ....

اتقوا الله و استغفروه و ارجوا رحمته ... فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
تضرعوا إليه بكثرة الدعاء و البكاء و ادعوه مخلصين له الدين

اللهم انا نسألك بحق رحمتك التي كتبتها على نفسك، أن ترفع عنا مقتك و غضبك
وتكشف عنا السوء، يا رحمان يا رحيم، برحمتك نستغيث.
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17
25 - السلام عليكم الخميس 19 مارس 2020 - 10:55
الله يحفظ الأمة الإسلامية من هذا الوباء في نظري خاص الدولة تحظر التجوال
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11
26 - louzar الخميس 19 مارس 2020 - 10:55
اللهم احفظ بلدنا العزيز من هذا الوباء
سبحان الله المغاربة راهم مكينينش في هذا العالم الأسواق عامرة والجميع خدام
حتى واحد مگالس في الدار والو
وهذا الشيء مكيبشرش باش نغلبو على هذا الوباء
نسال من الله ان يحفظنا والسلام
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7
27 - ملاحظ الخميس 19 مارس 2020 - 10:55
58 حالة = حظر التجوال الفوري وبالقوة.
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10
28 - من المهجر الخميس 19 مارس 2020 - 10:56
لطفك بنا يا رحمان. اللهم ارفع عنا هذا الوباء و لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا.
ما دامت الفنادق فارغة بدون سياح وجب استغلالها من اجل الحجر الصحي للمشتبه بهم.
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6
29 - nora الخميس 19 مارس 2020 - 10:56
الله يرحم الوالدين تبقاو تقولو لينا شمن مدن
الله يشافي ويعافي الجميع ويحفظ لينا المغرب ملكا وشعبا
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5
30 - الحسين الخميس 19 مارس 2020 - 10:56
المزيد من اليقظة والانخراط في البرنامج المسطر....والدعاء لله بأن تمر هذه النائبة بأقل الأضرار.
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7
31 - مسكين الخميس 19 مارس 2020 - 10:56
اللهم يالطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير
اللهم ياحفيظ نسألك الحفظ فيما جرت به المقادير
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3
32 - يجب إعلان حالة طوارئ الخميس 19 مارس 2020 - 10:56
هادو غير الناس لي ديما خارجين معندهم مايدار. خاص فرض حالة الطوارئ عاجلة فرض حظر للتجول إلا للضرورة الجد قصوى (العمل، الذهاب للفحوصات للمستشفى، الذهاب للصيدليات و الذهاب لإقتناء الحاجات الضرورية) و تدخل الجيش والدرك الملكي لمراقبة التجوال في ربوع المملكة وإعطاؤهم جميع الصلاحيات للرد على من إنتهك حظر التجول من تدخل بقوة وعنف راه كاين لي مكيفهمش بالتوعية والهضرة باحترام وادب خاص يتخلا ليه عشتو مزيان عاد يفهم
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5
33 - عادل الخميس 19 مارس 2020 - 10:57
على الجميع الالتزام بالتعليمات.كما علينا التضرع إلى الله عز وجل كي يرفع عنا البلاء
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3
34 - بلاء و بلاء الخميس 19 مارس 2020 - 10:57
الله احفض البشرية جمعاء الأسبوع الأول من شهر أبريل سيكون حاسما بدول شمال إفريقيا انتشار سريع الوباء لامحالة يجب عدم الخروج بدون اي غرض ما الإلتزام بتنفيذ التعليمات حذاري ثم جداري
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2
35 - Abdellah الخميس 19 مارس 2020 - 10:57
حسب كل نشرة يكشف عن مصدر الإصابات أن جميعها من الوافدين ما يخلق الطمأنينة ، أما عدم الكشف فيعني أنها من الداخل وهذا ما يجعلنا ننتقل إلى المرحلة الثانية لا قدر الله ، المرجو بيان مصدر كل إصابة ، كما يجب على كل المواطنين التحلي بالمسؤولية واتباع التعليمات حتى تمر الأزمة بسلام إن شاء الله
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3
36 - يوسف الخميس 19 مارس 2020 - 10:58
سلام الله إحفظنا بغيت نطرق لواحد المسألة آلشركات تركيب السيارات لازالات تشغل العمال وهذا الشيئ خطير
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37 - مع ضدا كورونا الخميس 19 مارس 2020 - 10:58
يا لطيف.
واش هاد الحالات ديال شي وحدين وافدين ولا مخالطين للحالات المؤكدة ولا شنو
بغينا اجابة
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38 - مواطن الخميس 19 مارس 2020 - 10:59
اللهم رب الناس أذهِب البأس ، أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك ، شفاء لا يغادر سقماً الهم انزل رحمتك علنا انك على كل شئ قدير
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39 - صرخة الخميس 19 مارس 2020 - 10:59
مازال هناك كثير من المهاجرين الذين دخلوا للمغرب مؤخرا يقومون باعمال فيها تهديد للصحة العامة حيث يتجاهلون الضرر الذي قد يتسببون به لغيرهم وتراهم يصولون ويجولون في سياراتهم ويخالطون الناس ويسلمون عليهم وقد رأيت أحدهم دخل ليتبضع في محل واخذ يعانق صاحب المحل, وقال له ممازحا دعنا نتحدى كورونا, وهذه قمة الاجرام في حق الابرياء
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3
40 - Miloud الخميس 19 مارس 2020 - 10:59
نتمنى الحجر الصحي الاجباري لحماية الوطن والمواطين لان هناك من يستهزؤن بالمرض فهذا ما نتمنى
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41 - smr الخميس 19 مارس 2020 - 10:59
السلام عليكم اخواني اخواتي ،لماذا لا يتم عزل كبار السن و ذووا المناعة الضعيفة لحمايتهم من الفيروس ، حتى اذا قدر الله وانتشر الفيروس بكثرة نكون قد حمينا تلك الشريحه من المجتمع ، هذا مجرد رأي شخصي وشكرا لبلدي المغرب ملكا و حكومة وشعبا على هذه الإجراءات والتي تعكس اننا ولله الحمد قادرون على ابراز وطنيتنا بغية مواجهة كل ما يحول دون إحساسنا بالامن والامان في وطننا العزيز وشكرا هيسبريس على تعاملها الاحترافي مع الحدث ، وشكرا للجميع
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42 - OUSTAD RETRETE الخميس 19 مارس 2020 - 11:00
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه قولوا أمين
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0
43 - مسمار جحا الخميس 19 مارس 2020 - 11:01
و أخيرا ظهرت الحقيقة التي أظهرت أن فيروس كورونا من صنع فرنسا و قامت بذلك بالصين و معهد باستور يملك براءة اختراع فيروس كورونا و توجد وثائق رسمية تورط فرنسا و الصين في انتشار هذا الفيروس هذه الوثائق منشورة في الموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي سنة 2017 و من أراد أن يضطلع عليها ما عليه إلا يكتب هاد سيري فجوجل و غتلقاو الوثائق كتكون من 300 صفحة و ستكتشفون من اخترع الفيروس و من حضر يوم توقيع براءته (اكتب فجوجل ep 1 694 829 b1 ) و ستجد الاوراق الرسمية و هذا رقم مرجعها بالموقع المذكور، يجب متابعة مختبر باستور امام محكمة للاهاي
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44 - رشبد الخميس 19 مارس 2020 - 11:01
أكثروا من الاستغفار اخواني واللهم ارفع عنا هذا الوباء واحفض عبادك منه
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45 - ناشر التوعية الخميس 19 مارس 2020 - 11:01
قبل القضاء على هذا الوباء يجب محاربة بعض الفيروسات التي ترتدي الكمامات وتقف في "راس الدرب بلا شغل" أوعو رحمكم الله فربما ستحمل الفيروس في حذائك وتدخله الى أهل بيتك،فكرو في أسر لها معيل واحد إن افتقدوه بسببك فما مصيرك عند الله،فبدل أن تقف في راس الدرب أدخل الى بيتك وتصفح الأنتيرنيت لتقرأ على مخاطر هذا الفيروس وتنشر الوعي في وسط عائلتك،أخي القارئ لا أريدك أن تكون ضارا في هذا المجتمع.هدانا الله وإياكم.
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46 - مسمار جحا الخميس 19 مارس 2020 - 11:01
و أخيرا ظهرت الحقيقة التي أظهرت أن فيروس كورونا من صنع فرنسا و قامت بذلك بالصين و معهد باستور يملك براءة اختراع فيروس كورونا و توجد وثائق رسمية تورط فرنسا و الصين في انتشار هذا الفيروس هذه الوثائق منشورة في الموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي سنة 2017 و من أراد أن يضطلع عليها ما عليه إلا يكتب هاد سيري فجوجل و غتلقاو الوثائق كتكون من 300 صفحة و ستكتشفون من اخترع الفيروس و من حضر يوم توقيع براءته (اكتب فجوجل ep 1 694 829 b1 ) و ستجد الاوراق الرسمية و هذا رقم مرجعها بالموقع المذكور، يجب متابعة مختبر باستور امام محكمة للاهاي
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47 - ريفية الخميس 19 مارس 2020 - 11:01
ربي تلطف بنا و ترحمنا
الله يحفظنا هدشي غادي و كيتزاد الله يستر . عافكوم بقاو في داركم كنتمنى اطبقو حظر التجول حيت مزال كاينين شي ناس خارجين واخا شتى عدنا و شي ناس خارجين و و راه كاينين الناس معندهومش المناعة من كبار السن من اطفال من شباب كاين ناس فيهم امراض مزمنة يارب تلطف بينا
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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48 - امين الخميس 19 مارس 2020 - 11:01
اللهم احفظنا يا رب العالمين يارب يا رب يارب ..
الله يرحم الواليدين الاخوان كلها يبقا فدارو مدة 15 يوم و نشوفو يارب العالمين
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49 - رضوان الفرنسي الخميس 19 مارس 2020 - 11:02
دخلنا المرحلة 2 وهي المتتالية الأسية لعدد الحالات المؤكدة وهذا عادي وحصل في جميع الدول. وهناك فرق كبير بين الحالات المؤكدة والحالات المصابة التي هي ربما بالٱلاف.

حضر التجوال ضروري ولكنه غير كافي لأن حتى الأسر يمكن أن تنقل العدوى فيما بين أفرادها. وحضر التجوال سيبطيء سرعة العدوى ولكن لن ينفع في إنقاذ أرواح من أصيبوا من قبل.
إبطاء سرعة العدوى سيخفض الضغط على المستشفيات والطاقم الطبي ولكن في المغرب حالة المستشفيات لا تبشر بالخير.

للأسف تأخر المغرب في غلق الحدود

التزموا منازلكم والخروج للضرورة القصوى حتى تمر الموجة العاتية بسلام
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50 - Kha الخميس 19 مارس 2020 - 11:02
الحكومة في الأيام الاولى خرجت علينا في الإعلام ان المغرب مستعد لكورنا في حين ان الدول المتقدمة تعاني بشدة إطاليا تقريبا خمسمائة وفاة في يوم واحد ،اسبانيا تعاني فرنسا ألمانيا وحتى أمريكا متى يستيقظ ضميرالوزرا سيرو حيدو الغبار لي على عينيكم لا مستشفيات و لا خدمات هزلت اللهم ارحمنا و نجنا من هذا الوباء
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51 - سعيد الزايدي الخميس 19 مارس 2020 - 11:03
يجب عزل و فحص كل الاشخاص الذين التقوا بالاشخاص المصابين كاجراء احترازي . كما يجب التحسيس بالعزل التطوعي و وضع الكمامات لكل شخص التقى بالاشخاص القادمين من دول اوروبا التي انتشر فيها الوباء.
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52 - مضارب في البورصة الخميس 19 مارس 2020 - 11:04
329 تحليل قام به المغرب منها 58 حالة إيجابية و 271 حالة سلبية. أظن أن أعداد المصابين في المغرب هي بالألاف ولكن المغرب معندوش الإمكانيات باش يدير تحاليل بالتالي الأعداد ديال المصابين لي سيتم الإعلان عليها في قادم الأيام ستبقى تابثة. يعني معمركم أتسمعو مثلا ليوم تسجيل 2000 حالة مؤكدة لسبب المذكور أعلاه. حفظ الله المغرب وسائر البلدان في العالم. غير أني أحمل هم النتائج الإقتصادية المترتبة عن الفيروس أكثر من أي شيئ.
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53 - Driss الخميس 19 مارس 2020 - 11:05
المرجو اعطاءنا توضيح في هذه الإصابات الجديدة هل مغاربة العالم أو أجانب ام مغاربة .
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54 - يوسف الخميس 19 مارس 2020 - 11:05
عند بداية فيروس كانت وزارة الصحة تدلي بمكان تواجد هده الحالات . الان اظنها تتغضى عن الامر عمدا
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