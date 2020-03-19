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كُتّاب وآراء
الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد وصلت إلى 58 في المملكة، وذلك بعد رصد 4 إصابات جديدة.
وكانت الوزارة قد كشفت، مساء أمس الأربعاء، أن عدد هذه الإصابات محدد في 54 حالة مؤكدة عبر جهات المملكة، بعد رصد 5 حالات خلال نهار أمس.
وزيادة على الحالات الـ58؛ أعلنت وزارة الصحة أن 271 حالة مشتبه في إصابتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبيّة.
جدير بالذكر أن السلطات المغربية كانت قد دعت عموم المغاربة، والمقيمين فوق التراب الوطني، إلى تقليص تحركاتهم إلى أدنى حد والبقاء في المساكن.
كما حرصت وزارة الصحة، من جهتها، على معاودة تذكير العموم بضرورة الاستجابة للتعليمات الاحترازية المعلن عنها سلفا، خاصة معايير النظافة اللازمة لتجنب "كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
ألطف بنا
واش هاد الحالات فحصو تعاءلاتهوم ولا غير لمشاو من داتهوم للطبيب بغينا توضيحات كثر
58 19/03/2020 حالة
#بقاو فديوركم نقدو حياتكم
إذا كانت كورونا مجرد وباء
فإن طوفان قوم نوح مجرد فيضان
و رجفة قوم شعيب مجرد زلزال
و ريح قوم عاد مجرد إعصار
و حجارة قوم لوط مجرد نيازك
و ....
اتقوا الله و استغفروه و ارجوا رحمته ... فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
تضرعوا إليه بكثرة الدعاء و البكاء و ادعوه مخلصين له الدين
اللهم انا نسألك بحق رحمتك التي كتبتها على نفسك، أن ترفع عنا مقتك و غضبك
وتكشف عنا السوء، يا رحمان يا رحيم، برحمتك نستغيث.
سبحان الله المغاربة راهم مكينينش في هذا العالم الأسواق عامرة والجميع خدام
حتى واحد مگالس في الدار والو
وهذا الشيء مكيبشرش باش نغلبو على هذا الوباء
نسال من الله ان يحفظنا والسلام
ما دامت الفنادق فارغة بدون سياح وجب استغلالها من اجل الحجر الصحي للمشتبه بهم.
الله يشافي ويعافي الجميع ويحفظ لينا المغرب ملكا وشعبا
اللهم ياحفيظ نسألك الحفظ فيما جرت به المقادير
واش هاد الحالات ديال شي وحدين وافدين ولا مخالطين للحالات المؤكدة ولا شنو
بغينا اجابة
الله يحفظنا هدشي غادي و كيتزاد الله يستر . عافكوم بقاو في داركم كنتمنى اطبقو حظر التجول حيت مزال كاينين شي ناس خارجين واخا شتى عدنا و شي ناس خارجين و و راه كاينين الناس معندهومش المناعة من كبار السن من اطفال من شباب كاين ناس فيهم امراض مزمنة يارب تلطف بينا
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
الله يرحم الواليدين الاخوان كلها يبقا فدارو مدة 15 يوم و نشوفو يارب العالمين
حضر التجوال ضروري ولكنه غير كافي لأن حتى الأسر يمكن أن تنقل العدوى فيما بين أفرادها. وحضر التجوال سيبطيء سرعة العدوى ولكن لن ينفع في إنقاذ أرواح من أصيبوا من قبل.
إبطاء سرعة العدوى سيخفض الضغط على المستشفيات والطاقم الطبي ولكن في المغرب حالة المستشفيات لا تبشر بالخير.
للأسف تأخر المغرب في غلق الحدود
التزموا منازلكم والخروج للضرورة القصوى حتى تمر الموجة العاتية بسلام