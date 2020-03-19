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كُتّاب وآراء
الحموشي يساهم بـ40 مليون درهم في تدابير كورونا
أعلن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مساهمة المؤسستين بـ40 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وذلكر بلاغ للمديريتين، توصلت به هسبريس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعبئة الوطنية لتدبير تداعيات وآثار وباء كورونا المستجد، وانخراطا من موظفات وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تنزيل ودعم الجهود الوطنية التي اعتمدتها المملكة ، تحت قيادة الملك محمد السادس، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل التي ينص عليها دستور المملكة بشأن تحمل الجميع، وبصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة.
المصدر نفسه أورد أنه بموازاة مع هذه المساهمة المالية، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على تعبئة جميع مواردها وطاقاتها البشرية واللوجيستيكية لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وخدمة قضايا أمن الوطن، بما يفرضه ذلك من تضحية وتفان ونكران للذات، وذلك استلهاما وتنفيذا للتوجيهات الملكية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
شكرا لجهاز الأمن على مساهمته وحرصه على أمن الدولة والمواطنين
في هاته الحملة الوطنية.
اود ان اقول للشعب المغربي و للشركات الخاصة والإدارات و المؤسسات العمومية و الجيش و الامن الوطني وادارة الصحة العمومية وجلالة الملك محمد السادس . اننا نمتلك شعب لا يقدر بثمن و يعترف بوطنيته ويخلص لملكه محمد السادس . لدى يجب على كل مواطن حر المساهمة في هدا الصندوق ولو ب 10 درهم.
راجين من الله ان يرفع عنا هدا الوباء في كافة انحاء العالم.
اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء بلطفك و رحمتك انك انت العزيز الرحيم
لكن هل هو تبرع ذاتي من ماله الخاص أم من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني ؟!!
اللهم احفظ ملك البلاد و جميع الأسرة العلوية
اللهم احفظ الشعب المغربي
وان حصل فهناك مبالغ محدد مرصودة في الميزانية من اجل العمل والسير العادي ؟؟
اذا ان حصل فسيكون على حساب خدمة اخرى ستلغي او استثمار سوف يلغي كذلك !!!
وسؤال يحيرني، هؤلاء الناس الذين يساهمون بالملايين ، كم هو مرتبهم الشهري وفي اي سنة انهوا دراستهم؟ وكم من سنة اشتغلوا؟ واطلب الاعتذار لانه سؤال يحير البال
هسبریس ان کان ممکن بلغوها بدل من نشرها وشکرا
ياريت لو كان الموظفون الصغار منهم والكبار يؤدون واجبهم الوطني مثله..