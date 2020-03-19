الحموشي يساهم بـ40 مليون درهم في تدابير كورونا

هسبريس من الرباط

أعلن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مساهمة المؤسستين بـ40 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

وذلكر بلاغ للمديريتين، توصلت به هسبريس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعبئة الوطنية لتدبير تداعيات وآثار وباء كورونا المستجد، وانخراطا من موظفات وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تنزيل ودعم الجهود الوطنية التي اعتمدتها المملكة ، تحت قيادة الملك محمد السادس، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل التي ينص عليها دستور المملكة بشأن تحمل الجميع، وبصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة.

المصدر نفسه أورد أنه بموازاة مع هذه المساهمة المالية، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على تعبئة جميع مواردها وطاقاتها البشرية واللوجيستيكية لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وخدمة قضايا أمن الوطن، بما يفرضه ذلك من تضحية وتفان ونكران للذات، وذلك استلهاما وتنفيذا للتوجيهات الملكية.