24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ‪هذه أطعمة تقوي جهاز المناعة وتساعد في الوقاية من وباء كورونا (5.00)

  2. سلطات المملكة تقرر إغلاق معبر الكركرات الحدودي لتفادي "كورونا" (5.00)

  3. فيدرالية أولياء التلاميذ: المصلحة الفضلى للوطن (5.00)

  4. مديرية تطوان تعدّ كبسولات مصوّرة للتعليم عن بعد (5.00)

  5. فيدرالية المخابز ترفع شعار "المقاولة المواطنة" (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الحموشي يساهم بـ40 مليون درهم في تدابير كورونا

الحموشي يساهم بـ40 مليون درهم في تدابير كورونا

الحموشي يساهم بـ40 مليون درهم في تدابير كورونا
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 12:50

أعلن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مساهمة المؤسستين بـ40 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

وذلكر بلاغ للمديريتين، توصلت به هسبريس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعبئة الوطنية لتدبير تداعيات وآثار وباء كورونا المستجد، وانخراطا من موظفات وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تنزيل ودعم الجهود الوطنية التي اعتمدتها المملكة ، تحت قيادة الملك محمد السادس، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل التي ينص عليها دستور المملكة بشأن تحمل الجميع، وبصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة.

المصدر نفسه أورد أنه بموازاة مع هذه المساهمة المالية، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على تعبئة جميع مواردها وطاقاتها البشرية واللوجيستيكية لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وخدمة قضايا أمن الوطن، بما يفرضه ذلك من تضحية وتفان ونكران للذات، وذلك استلهاما وتنفيذا للتوجيهات الملكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - مغترب الخميس 19 مارس 2020 - 12:56
ننتظر بفارغ الصبر باقي أثرياء المغرب الصفريوي و بنصالح و زنيبر.........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
2 - منير الخميس 19 مارس 2020 - 12:58
اصيل وابن الاصل الطيب. رجل المهام الصعبة ويتنفس هواء الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
3 - atita الخميس 19 مارس 2020 - 12:59
نعم الرجال الإنسان الخلوق بارك الله فيه وفي جهده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
4 - سيمو الخميس 19 مارس 2020 - 13:00
هاد السيد من خيرة رجال المملكة الذين يعملون بجد واجنهاد وكل مسؤولية بالاضافة السيد سببك. المغرب في حاجة لمثل هذه الوجوه التي تعمل ليل نهار للتقدم والقضاء على كل أنواع الاجرام على كل التراب الوطني. تحياتي لهم جميعا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
5 - اليوسفي الخميس 19 مارس 2020 - 13:00
الله يجازيه بخير ويجازي جميع لي ساهمو في هاد الصندوق وإن شاء الله كلشي يساهم وكل واحد على قد جهدو و اتمنى لو ان هاد الصندوق يبقى ديما و تتجمع فيه حتى اموال الزكاة والدولة تتكلف بالتفريق ديالها على الناس لي كتستاهل ، الله يدير لي فيها الخير و الله يجازيهم بيخير ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
6 - يوسف الخميس 19 مارس 2020 - 13:01
في الوقت الذي يعلن فيه الجميع عن تضامنهم لمواجهة تحدي كورونا هناك من يستغل الوضع للنهب والسرقة والإحتكار
شكرا لجهاز الأمن على مساهمته وحرصه على أمن الدولة والمواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
7 - Abdelhak الخميس 19 مارس 2020 - 13:02
شكون لي ساهم واش حموشي او الادارة العامة !!!!!!!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
8 - سلاوي الخميس 19 مارس 2020 - 13:02
السيد عبداللطيف الحموشي دائما في الواجهة بقراراته الشجاعة جزاه الله خيرا على كل تضحيات الجسيمة التي يقدمها لهذا الوطن الغالي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
9 - تحية للسيد الحموشي الخميس 19 مارس 2020 - 13:02
احتراماتي وتقديري للسيد الحموشي الذي يحافظ على سلامة المواطنين المغاربة . وتحية كذالك للسيد الخيام. الله بلدنا من هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - سرور الخميس 19 مارس 2020 - 13:03
جميل أن نرى بعض المواطنين يتبرعون من أموالهم ولكن الأجمل أن نرى ثمارها في أرض الواقع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
11 - هشام الخميس 19 مارس 2020 - 13:03
شكرا لكم ولكن لما لا تتبرعو فس الخفاء المهم هو مصلحة الوطن ومصلحة البشرية. من فضلكم شكرا لكم على كل تبرع ومن الاحسن عدم تسمية من يتبرع يكفي ذكر المبلغ وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
12 - منير الخميس 19 مارس 2020 - 13:03
الشعب المغربي لا يريد صدقات وتبرعات فين هي الأموال ديال الشعب . المغرب من أكتر الدول لي فيها الصناديق السوداء هادا هوا الوقت باش تبان الأموال لي فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
13 - اكرام بركات الخميس 19 مارس 2020 - 13:04
هادي هي روح الوطنية وروح المغاربة الحقيقيين لم ولن تخيبوا ضننا بكم شكرا شكرا بالشعار. الله. الوطن. الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
14 - avocat znibar الخميس 19 مارس 2020 - 13:05
برافو سي الحموشي مزيدآ من تألق و العطاء مزيدا من العناية بأسرة الأمن الوطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
15 - عبده الخميس 19 مارس 2020 - 13:05
رجل لا كالرجال، ولا نزكي على الله أحدا، يواصل العمل الليل بالنهار، رجل المرحلة، لفتة مواطنة لهذا البلد الكريم، والله ندمنا على الملايير التي وزعت على المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصاتفي المهرجانات الفارغة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
16 - مواطن متتبع الخميس 19 مارس 2020 - 13:05
تحية خالصة لأفراد الأمن الوطني،حبذا لو نحذو حذوهم نحن متقاعدي الأمن الوطني ونساهم
في هاته الحملة الوطنية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
17 - kayssar الخميس 19 مارس 2020 - 13:08
تحية تقدير واحترام لجهاز الأمن و لكل رجاله و نسائه، على روحهم الوطنية، وكل احترامنا و تقديرنا أيضا لكل من ساهم من الشركات و الخواص في صندوق مكافحة هاته الجائحة.... افتخر اليوم كالامس لانتمائي للمملكة المغربية و ان اكون مغربيا مع شعب كريم و متضامن، إنها شيم الشعب المغربي العظيم. مزيدا من التضامن سننتصر انشالله. الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
18 - مغربية الخميس 19 مارس 2020 - 13:09
ما شاء الله على المغاربة،الله يحفظنا! أنا خايفة فقط من تهور واحد الفئة من مجتمعنا الله يهديها؛(إلى ما خرجاتش علينا ) راحنا غادي نتغلبو على الكورونا بحول الله. هاديك الفئة خاصها الحضر بالقوة. باش ينجح الشعب المغربي في الحرب ضد الوباء القاتل. الله المعين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - Pedro garcia الخميس 19 مارس 2020 - 13:10
عن جمعية الاعمال الإجتماعية لعمال و موظفي قطاع النظافة :
اود ان اقول للشعب المغربي و للشركات الخاصة والإدارات و المؤسسات العمومية و الجيش و الامن الوطني وادارة الصحة العمومية وجلالة الملك محمد السادس . اننا نمتلك شعب لا يقدر بثمن و يعترف بوطنيته ويخلص لملكه محمد السادس . لدى يجب على كل مواطن حر المساهمة في هدا الصندوق ولو ب 10 درهم.
راجين من الله ان يرفع عنا هدا الوباء في كافة انحاء العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
20 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 13:10
انه لمن دواعي السرور ان نسمع ونقرأ هذه الاخبار التي تعبر عن مدى احساس المغاربة وعن تضامنهم عند المحن لقد اعطى المغرب دروسا في التلاحم على الصعيد الدولي . فلماذا لا تكون هذه انطلاقتنا نحو اصلاح منضومتنا الصحية انها الفرصة لتصحيح كل النواقس انها الفرصة لتشييد مستشفيات ومستوصفات بجميع الامكانيات والتجهيزات الضرورية في كامل ربوع المملكة والرقي بهذا القطاع بانطلاق ثورة في مجال الصحة العمومية حتى لا نسمع او نرى او نقرا عن حالات وقعت هنا او هناك يشوبها التقصير او انعدام الامكانيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - Ibrahim Benouda الخميس 19 مارس 2020 - 13:14
جزاكم الله خير الجزاء
اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء بلطفك و رحمتك انك انت العزيز الرحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - AHMED الخميس 19 مارس 2020 - 13:14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....ونعم القرار...حفظ الله مولانا الإمام وجعله قرة العين ووفقه لما فيه خير للبلاد والعباد وتشكراتنا واحترامنا الكبيرين للسيد المدير العام للامن الوطني على هذه الالتفاتة ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والتي تبرز مدى انخراط وتضامن المؤسسات الأمنية المغربية إزاء الكوارث التي تصيب المملكة..عفانا وعفاكم الله من شرها.وشكراجزيلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - قصراوي الخميس 19 مارس 2020 - 13:15
الحموشي الرجل المناسب في المكان المناسب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
24 - معجب الخميس 19 مارس 2020 - 13:16
آهههههه كم اتمنى لو ان ثلت الحكومة المغربية مثل هذا الرجل خصوصا بالتعليم والصحة (نمودج غير قابل للنسخ)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
25 - معا لمحاربة فيروس كورونا الخميس 19 مارس 2020 - 13:18
رجل وطني شريف الله يكثر من أمثاله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - الصنهاجي الخميس 19 مارس 2020 - 13:23
ليس غريبا على السيد الحموشي
لكن هل هو تبرع ذاتي من ماله الخاص أم من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني ؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
27 - salim الخميس 19 مارس 2020 - 13:25
بادرة طيبة ولكن يجب انخاد التدابير اللزمة لحماية الجهاز الامني لاننا باقي كنشوفو اغلب رجال الشرطة ودرك و المساعدين بدون لا مسكات ولا قفازات مع تواصل العمل في الكمسيريات القديمة الضيقة التي لا تحترم أدنى شروط السلامة مع العلم ان هدا الجهاز هو الاكتر احتكاك بكل فئات المجتمع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
28 - aarab khalid الخميس 19 مارس 2020 - 13:25
اللهم احفظ مؤسسات الأمن و الشرطة والجيش
اللهم احفظ ملك البلاد و جميع الأسرة العلوية
اللهم احفظ الشعب المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - 1dayz الخميس 19 مارس 2020 - 13:27
Si on était bien dans un pays d'institutions alors il faut l'appeler la "Direction générale de la Sûreté nationale" et non pas El Hammouchi, un peu de professionnalisme SVP!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
30 - سلام صويري الخميس 19 مارس 2020 - 13:28
كيف لإدارة عمومية ليس لها استقلال مالي تستمد اموالها من ميزانية الدولة كيف لها ان تساهم باموال ليس في ملكيتها ؟؟
وان حصل فهناك مبالغ محدد مرصودة في الميزانية من اجل العمل والسير العادي ؟؟
اذا ان حصل فسيكون على حساب خدمة اخرى ستلغي او استثمار سوف يلغي كذلك !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
31 - l ignorant الخميس 19 مارس 2020 - 13:29
الله یعطیکم الخیر وتحیه لرجال الامن والقوات العمومیة وکل من یساهم فی القضاء علی البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 19 مارس 2020 - 13:30
من اول نظرة على العنوان يظن القارئ ان الحموشي هو من ساهم بتلك 40 مليون درهم... هذه المساهمات لحد الان من الدولة إلى الدولة والله اعلم من في المرحلة الثالثة الذي ستصل تلك الأموال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
33 - amine k'a الخميس 19 مارس 2020 - 13:31
الشكر و التقدير لقواتنا الأمنية على كل التضحيات في سبيل الوطن و المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - أحمد الزفزاف الخميس 19 مارس 2020 - 13:32
هذا الرجل أبان عن حكامة جيدة في تسيير إدارتين للأمن كبيرتين و أتحدى ربما قطاع آخر يشيط شي ريال من الميزانية ينفع به البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
35 - akrame الخميس 19 مارس 2020 - 13:34
لا ينكر أحد كل مجهودات رجال الأمن ، لقد أظهرت نكران الذات ، تحياتي لكل مغربي منضبط بالتعليمات الصادرة عن الجهات الوصية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - استاذ جامعي الخميس 19 مارس 2020 - 13:35
شكرا على هذه المبادرة الطيبة لكن حبذا لو تم منحها للشرطين لأنهم يعملون ليل نهار وهم في الواجهة مثل قطاع الصحة كيف يعقل لشرطي يعمل الان في هذه الظروف الصعبة بدون كمامات او مطهر الأهم حماية جهاز الأمن لأنهم يشتغلون بشكل جماعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
37 - daka الخميس 19 مارس 2020 - 13:36
شكرا لكل من ساهم في مساعدة اخوانه في أزمة كرونا وخاصة الناس ميسوري الحال بإخراج الزكاة والصدقات والهبات للناس المحتاجين وخاصة المقربين أو اصحاب الحي التي تكون عندكم مشاكل صعبة وإبعاد المتسولين المنتهزين
وسؤال يحيرني، هؤلاء الناس الذين يساهمون بالملايين ، كم هو مرتبهم الشهري وفي اي سنة انهوا دراستهم؟ وكم من سنة اشتغلوا؟ واطلب الاعتذار لانه سؤال يحير البال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - متتبع مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 13:39
والله إنه رجل وطني بامتياز يكون دائما وراء وبجانب وطنه المغرب وإخوته المغاربة ولا يرجى او يتسنى او ينتظر ان يجني اي إمتيازات سياسية أو حزبية أو انتخباوية او شهرة كما يفعل البعض سامحهم الله وإنما إنسانيته وتضامنه ومساعدته لإخوانه المغاربة في هذا البلاء الخطير الذي نرجى الله أن ينجينا ويحفظنا منه وينجي ويحفظ جميع الشعوب الإسلامية والعالمية والشعب المغربي خاصة شكرا لك سيدي الحموشي على انسانيتك وتضامنك ووقوفك بجانب اخوتك المغاربة وياريت لو كان للمغرب وللمغاربة مثل هذا الشخص في جميع قطاعات وهيئات الدولة المغرببة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - عبده/ الرباط الخميس 19 مارس 2020 - 13:39
مساهمة رجال و نساء الشرطة مضاعفة...فبالاضافة الى هذا المبلغ المالي المهم الذي امر به السيد الحموشي نيابة عن جميع موظفي الامن الوطني بالمديريتين ....هناك الاعمال الاستثناءية التي يقومون بها الان دون تهاون بسبب هذا الظرف الحرج الذي يمر به المغرب و العالم قاطبة.... الشرطة الان في حالة استنفار قصوى قصد المحافظة على امن و طمانينة المواطنين بالاضافة الى ضرورة التواجد باالشارع العام من اجل مراقبة الحالة و التدخل عند الحاجة ليل نهار... فعلى المواطنين ان يساعدوا رجال الامن و ذلك بتطبيق ما يتلقونه من تعليمات رفقة رجال السلطة سواء فيما يتعلق باخلاء الشارع العام او اغلاق الاماكن العمومية التي حددتها السلطة المركزية... حمى الله المغرب و شرطته و باقي القوات و السلطات العمومية الاخرى لصالح هذا الشعب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
40 - Frikcha الخميس 19 مارس 2020 - 13:49
واش فلوسو راه فلوس المغاربة داك الصندوق غادي يكون بحال 111 لفلوس غادي تجمع ولاكن الدرويش ما غادي يشوف لونها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
41 - الشادي الخميس 19 مارس 2020 - 13:52
ونعم الناس
حفظك الله وسدد خطاك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - Hamza الخميس 19 مارس 2020 - 13:54
صراحة عبد اللطيف الحموشي و ناصر بوريطة أحسن تعيينين قام بهم الملك. هادين الرجلين أبانا عن حس المسؤولية وحب الوطن والتفاني في عملهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - ملاحظ الخميس 19 مارس 2020 - 13:55
ايها القراء لا تقرأوا العنوان وتعلقوا. اقرأوا محتوى التقرير كاملا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - marocain الخميس 19 مارس 2020 - 13:56
راه موسسة الامنية لساهمات مشي من مالوا الخاص.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - l ignorant الخميس 19 مارس 2020 - 14:01
الی السید المدیر العام للامن الحموشی ....فی انتظار المرحلة المناسبة لتوزیع الکمامات علی الشرطة یجب علی کل من لدیه کمامات خاصة به ان یستعملها....اظن ان هذا فحوی تعلیماتکم التی لم یفهمها بعض المسٶولین الصغار والذین منعوا شرطیین من ارتداٸها لکی لا یخیفوا المواطنین وهذه مرحلة تجاوزناها...یمکن للشرطی ان ینقل العدوی للمسٶولین والمواطنین و هو asymptotic...تحیة وتقدیر لکم ولکل من یعمل تحث امرتکم
هسبریس ان کان ممکن بلغوها بدل من نشرها وشکرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - البيضاوي الخميس 19 مارس 2020 - 14:02
السيد الحموشي رجل وطني صادق وانسان شريف يؤيد وطيفته بصدق واخلاص..
ياريت لو كان الموظفون الصغار منهم والكبار يؤدون واجبهم الوطني مثله..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 46 | عرض: 1 - 46

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.