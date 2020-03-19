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الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا"

الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 19:20

ساهم انتشار الأخبار الزائفة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في الرفع من منسوب الخوف لدى أغلب المغاربة، حتى أن مكونات المجتمع طالبت بمحاربة هذه الشائعات ومتابعة كل من يساهم في ترويجها.

الأخبار الزائفة تجعل المواطنات والمواطنين المغاربة تحت تأثير حالة الخوف والتوجس أكثر من حقيقة التهديد الوبائي في حد ذاته؛ بل إنها تعترض إنجاح التدابير الاحترازية التي تتخذها السلطات العمومية للتصدي لانتشار هذا الوباء. وقد تدفع المواطنين، بشكل تضليلي، إلى عدم التجاوب مع التوصيات والنصائح الوقائية التي تقدمها السلطات الصحية المختصة.

فمنذ الإعلان عن تسجيل أولى الإصابات بهذا الوباء في العالم، تناسلت العديد من المحتويات الرقمية في منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، والتي تمعن في نشر أخبار زائفة تزعم فيها إما تسجيل العديد من الوفيات بسبب الوباء كما وقع في مدينة مكناس وتطوان، أو تدعي بشكل مشوب بالتضليل والترهيب فرض حالة الطوارئ وقطع مداخل المدن والبوادي وتسجيل إصابات عديدة بالعدوى بالمؤسسات السياحية بمراكش وبعض المؤسسات الحيوية بمدينة الدار البيضاء.

بعض المحتويات الزائفة المروجة على تطبيقات التراسل الفوري أو المواقع الاجتماعية المختلفة ادعت تعطيل عمل المؤسسات الأمنية والإسعافية، بشكل يستهدف النظام العام والأمن الصحي للمغاربة، علاوة على محتويات أخرى راهنت على المساس بالوضع الاجتماعي والاقتصادي وبالأمن الغذائي للمغاربة، عندما ادعت تسجيل ندرة أو نقص حاد في المواد الطبية والسلع الاستهلاكية؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب العمومي على تلك السلع، وبالتالي خلق بعض المضاربات التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، وكذا تسجيل حالات ادخار لأدوية حيوية دون الحاجة إليها من طرف البعض، في وقت هناك مرضى آخرون في حاجة ماسة إليها.

وقد حذرت رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، غير ما مرة، من أن ناشر الأخبار الزائفة، إما عن جهل أو عدم تبصر أو عن عمد مسبق، يرتكب عدة أفعال إجرامية موجبة للعقوبة السالبة للحرية وللغرامة المالية، وأن تدويناته لا علاقة لها نهائيا بحرية التعبير أو بالتدوين الافتراضي السليم في وسائط الاتصال الجماهيري وشبكات التواصل الاجتماعي.

فحسب المؤشرات الرقمية والتحاليل التي توفرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، فبث أو تقاسم محتوى رقمي زائف، سواء بشأن وباء "كورونا" المستجد أو غيره، قد ينطوي على عدة أفعال إجرامية موجبة للعقوبة الزجرية.

وقد جرى، خلال الأيام الماضية، تسجيل ونشر شخص بمدينة القنيطرة لـ12 محتوى رقميا زائفا، ينفي فيها وجود الوباء من أساسه، ويحرض فيها المواطنين على عدم الالتزام بالتدابير الوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية، ويوثق لصور أشخاص بدون موافقتهم، حيث اعتبر ذلك موجبا للمتابعة القضائية تفعيلا لمجموعة من النصوص القانونية التي تجرم نشر الخبر الزائف، وتعاقب على التقاط صور وأقوال لأشخاص بدون موافقتهم، فضلا عن الامتناع عن تنفيذ أشغال وقرارات أمرت بها السلطة العامة وصرحت بها.

وبلغة الأرقام، تشير المؤشرات الإحصائية، الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن عدد الأشخاص الذين أخضعتهم مصالح الأمن لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في قضايا مرتبطة بنشر المحتويات الزائفة حول وباء كوفيد-19، بلغ حاليا 20 شخصا موزعين على عدة مدن مغربية؛ منها تطوان وصفرو ومكناس وقصبة تادلة ومراكش وطاطا وسوق أربعاء الغرب وكلميمة والصويرة والدار البيضاء والجديدة والقنيطرة وطنجة.

وكانت أولى التوقيفات المسجلة في الـ6 من فبراير بمدينة مكناس، حيث قام شاب في الـ22 من عمره بتصوير فيديو ونشر أخبار يزعم فيها تسجيل حالات للفيروس الوبائي، لتتواصل بعد ذلك عمليات التوقيف التي طالت مروجي الأخبار الزائفة أو المشككين في وجود "كوفيد 19"، وآخرين حرضوا على عدم الامتثال لأوامر السلطات الصحية.

وتتنوع أشكال وطرق نشر المحتويات الزائفة حول وباء "كورونا" المستجد، إذ إن هناك من يروج صورا لحالات مرضية عادية ويربطها بالإصابة بالوباء، في تهويل خطير لعدد الإصابات وخرق فاضح لحقوق المصابين، وهناك من ادعى انتحال شبكات إجرامية لصفة أطباء وممرضين لارتكاب أفعال إجرامية، وهناك من نشر صورا وأسماء محلات عمومية وشركات اقتصادية حيوية ومؤسسات سياحية بدعوى أنها سجلت حالات استنفار بسبب الإصابة بالعدوى، مما أثر على السير العادي وعلى نشاط تلك المرافق والمؤسسات الحيوية.

ويشدد المسؤولون عن تدبير هذه المرحلة الحساسة على أن الإجراءات الزجرية التي تتخذها النيابات العامة ومصالح الأمن الوطني ضرورية للتصدي لمروجي هذه الأخبار الزائفة وطمأنة الرأي العام الوطني، إلا أن التحسيس والتوعية يبقيان ضروريين لتسليط الضوء على مخاطر المحتوى الزائف على الأمن الصحي والغذائي للمواطنين وعلى النظام العام ككل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Roudani abroad الخميس 19 مارس 2020 - 19:33
أنا مع حرية التعبير و الرأي. و لكن يعييق بنادم تاني و يبدا غير يكذب و ينشر، ولا ينشر أي حاجة جات قراها ولا شافها بلا ما يحقق فيها فذلك ذنب لا يغتفر. بنادم يخدم عقلو و ما يكون بهيمة يتبع أي حاجة. و ما تنشرو شي حاجة كا تعلق بالدين ولا بالصحة حتى تكون مؤكدة من مصادر و ناس ذوو اختصاص. عطى الله لي مراض نفسيا و عقليا و لي كا يكتبو و يسجلو فيديوات ما يهضرو فيها على الخوا الخاوي و بنادم متبعهم و الاغلبية مصدقهم. لي جا كا يدير صفحة، تقدر تكون متبع صفحة مولاها عندو 13 لعام و نتا داير فيه عقلك. و داكشي ديال شرب القزبور مخلط مع العسل و الكمون...و تشفي السرطان. و غيره من الوصفات التي قد تضر حتى و لو كانت طبيعية، ذلك استحمار للعقول.
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5
2 - علي بابا الخميس 19 مارس 2020 - 19:36
لا داعي للخوف بشرط
- التزام البيوت
- الصلاة بالبيوت
- التسوق للضرورة القصوى
- تجنب الاختلاط حتى بالمنزل
- غسل الايادي على اثر كل عودة الى المنزل
من جهة اخرى
- الالتزام بالتعليمات والارشادات
- الثقة بالتدابير والاجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية
- بالمقابل تجنب الذين لا يلتزمون بالوضع وغير المنتبهين الى خطورة الاختلاط وخطورة الوباء لان ايطاليا و ايران واسبانيا خير مثال للتهاون
في الالتزام بالبيوت والابتعاد عن الاسواق والاماكن العامة
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3 - التلفزة الخميس 19 مارس 2020 - 19:37
هناك قنوات فضائية ايضا تنشر الذعر والهلع.....
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4
4 - سمير السرغيني الخميس 19 مارس 2020 - 19:38
نطالب ، بأقصى العقوبات على مروجي هذه الأخبار الكاذبة ، كيف لا و الشعب أصبح يعيش الرعب و الخوف و بيننا اطفال و نساء و حوامل _ اتقوا الله فلا سبل و لا مخرج لنا من هذه الازمة الا بيد الله
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5 - ن.ب. الخميس 19 مارس 2020 - 19:39
هذه العاهات السلوكية والافكار المتخلفة وليدة بيئة حاضنة ،تفرخ كيانات لا تدري اين تدرجها.
الحقيقة ان عددا معتبرا من محدودي الادراك من اميين وشبه اميين ( والامية ليست نقيصة في حد ذاتها) ومتعلمين،رفضوا تصديق وجود وباء.
بعض المغاربة لحد الساعة لازالوا يتجولون وكان الامر طبيعي.
من العار والعيب ان تشغل المصالح الحيوية للدولة في تفاهات.
الحل في التربية،ودور الدولة الذي لايحب ان يفرط فيه .
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6 - adil الخميس 19 مارس 2020 - 19:41
ا لشعب المغربي يعيش في رعب وخوف شديد , لماذا لانه اصبح كل من هب ودب يسب المغاربة ويروعهم بان يدخلو منازلهم بطريقة تهجمية , الشعب المغربي اصبح مريض نفسيا بالضغوطات والاشاعات اليومية, فيروس كورونا سيختفي قريبا باذن الله والشعب المغربي سيبقى مريضا بالوسواس والاوهام وهذا هو الفيروس الحقيقي,
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7 - Rachid Laimaim الخميس 19 مارس 2020 - 19:44
نحن مغاربة المهجر بالديار الإسبانية نطلب من السيد عبد اللطيف الحموشي التصدي لبعض الأشخاص الدين نشروا شرائط فيديو و ينتسبونها لإسبانيا الشيء الدي خلق رعب للأسر في المغرب التي لها أبناء و عائلات بإسبانيا. كدالك هناك من شمت في الجالية بأوصاف قدحية كلها حقد و سب وشتم . وخلق فتنة بين مغاربة العالم و مغاربة الداخل . أرجوا رسالتي هده أن تصل . تحياتي لكل المغاربة الشرفاء ونطلب من الله أن يحفظ بلدنا و كافة بلدان العالم .
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8 - البحعدي الخميس 19 مارس 2020 - 19:44
العنعنة لها مكانة خاصة في مجتمعنا !! اليوم زوجتي شاهدت على اليوتوب الأمن يواجه شباب و الفيديو يقول أن الأمن يطارد الناس في الشوارع لفرض عزلهم بسبب الوباء ، أول ما رأيت المشهد ضحكت وفلت لها هدا المشهد لمظاهرة ما والأمن يواجه الشباب لا علاقة له مع الوباء وأنت تصدقين اليوتوب أمي لالا
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9 - Isamine الخميس 19 مارس 2020 - 19:46
Nous vivons une époque formidable. Une époque de communication et de transferts des données à la vitesse de la lumière. Y a des personnes qui utilisent ces moyens de transfert pour apporter un plus aux autres et y en a qui profite de ce système à outrance pour insulter, dénigrer, et accuser les autres sans la moindre retenue. Nos concitoyens marocains ignorent totalement le respect de la vie privée des autres et diffusent des vidéos dans le but de gagner de l'argent. Il est temps et jamais trop tard pour que les autorités mettent fin à ce vandalisme et la violation de la vie privée des personnes innocentes
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10 - intidam الخميس 19 مارس 2020 - 19:46
فرافو الأمن الله يعطيكم الصحة / اللهم بارك وزيد في ذالك
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11 - امن وامان الخميس 19 مارس 2020 - 19:47
الامن خاصو يهبط للشارع يغرم لي خارج للزنقة,اما لي داوي فانترنت فشغلو هداك والناس را واعية وعارفة الخايب من المزيان وهادشي في جميع الدول
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12 - Free_Man_US الخميس 19 مارس 2020 - 19:47
كولشي يقعد في داروا. هادشي رآه محير العالم كامل وخرج علي السيطرة بسبب الستهزاء والتهور د شي ناس. so الله يجازيكم بخير تكمشو فالضار يخرج واحد يجيب كولشي. أنا بالي virus كينتشر في الهواء بسرعة حيت ميمكنش إيطاليا توصل ٣٠٠٠ حالة غير بالسلام وداكشي عن قرب مستحيل. نتمنى ميكونش الرياح بزاف حيت ممكن يبقا في الهواء 5 أيام.
و نسال الله السلامة الجميع.
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13 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 19 مارس 2020 - 19:51
المواطن عندما يلتجئ إلى البحث عن الخبر في مواقع التواصل فهو معدور لان الإعلام الرسمي جعل حاجزا بينه وبين المشاهد بمواده التافهة التي لا تنسجم وذوق المجتمع المغربي
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14 - واقع الصين الخميس 19 مارس 2020 - 19:54
من يقول ان الوباء لم يحصد الكثير من الوفيات في الصين فهو إما غبي او جاهل
الصيني لها حكم شيوعي ديكتاتوري قمعي الى درجة لا توصف لو لم تنضبط هناك سوف تهلك لا مجال للرحمة او حرية الانسان
بعض الاحيان الديكتاتورية مفيدة للترويع الشعب و جعله منضبط مثل الساعة و هذا ما تفعله الصين و لا احد من مواطنيها يتجرا و يقول لا
إن فرضوا عليك البقاء من دون طعام قل فقط السمع و الطاعة
اما في ما يخص الموتى صدقوني الصين ابيد و توفا الكثير الكثير اضعاف ما اعلنت الصين بعشرات المرات لهذا إستخرجت طريقة اسمها الحرق في هته الازمة لكي لا احد يحسب عدد القبور
اضافة الى ذالك ان صين اعتمدة اسلوب الابادة لتخلص من المرضى للحد من الوباء كل من لا يملك نفود في الصين و اصيب بالوباء تعرض للابادة عالجوا فقط من هم من اصحاب النفود هناك هذا هو الحكم الشيوعي الدي يحكم بالنار و الحديد
اعلامها منغلق و ما يقوله الحاكم يجب ان يطبق في الاعلام و اغلبه كادب لليزين وضعية البلد
عكس ايطاليا دولة ديموقراطية لا تخبي شيء عدد الوفياة هم عدد الوفياة من دون نقصان او زيادة
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15 - سعيد الخميس 19 مارس 2020 - 19:54
الحمد لله على الأمن والله عندما أريد الخروج من المنزل أخرج من المنزل مطمئن مرتاح البال لأن الأمن موجود احترامي الشديد للأمن المغربي وكل المسؤولين على أمننا وعلى رأسهم الملك محمد السادس نصره الله نصرا عزيزا اكتب هذه الكلمات واقول الحمدلله لأن المغرب دولة ملكية وستبقى ملكية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وندعو الله أن يرفع علينا بلاء المرض وينجي كل إنسان يعيش فوق الأرض مهما كان دينه فرحمة الله كبيرة
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16 - الإدريسي الخميس 19 مارس 2020 - 19:56
أخطر ما في الأمر هو إهدار وقت رجال ، نحن في أمس الحاجة إليهم في هذا الوقت العصيب ،
فعوض أن نساعدهم على القيام بمهامهم ، يقوم بعض الأغبياء بتغيير مساراتهم والتفرغ لتكذيب أخبارهم الزائفة .
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17 - مراد الخميس 19 مارس 2020 - 19:59
تحية إجلال و تقدير لكل رجال الأمن، ربي عوينكم الله إوفقكم لما فيه الخير
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