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الرئيسية | مجتمع | 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب

3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب

3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 14:19

أجرت وزارة الصحة تحديثا لعدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة، بعد زوال اليوم الخميس، محددة العدد الإجمالي في 61 حالة.

وكانت الوزارة قد كشفت، صباح اليوم، أن عدد هذه الإصابات محدد في 58 حالة مؤكدة عبر جهات المملكة، ثم رفعت الحصيلة إلى 61 بعد تأكيد 3 حالات جديدة.

وزيادة على الإصابات الـ61؛ أعلنت وزارة الصحة أن 276 حالة مشتبه في إصابتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبيّة.

جدير بالذكر أن السلطات المغربية كانت قد دعت عموم المغاربة، والمقيمين فوق التراب الوطني، إلى تقليص تحركاتهم إلى أدنى حد والبقاء في المساكن.

كما حرصت وزارة الصحة، من جهتها، على معاودة تذكير العموم بضرورة الاستجابة للتعليمات الاحترازية المعلن عنها سلفا، خاصة معايير النظافة اللازمة لتجنب "كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (154)

1 - omar الخميس 19 مارس 2020 - 14:27
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
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286
2 - عادل الخميس 19 مارس 2020 - 14:28
المغرب مر للمرحلة الثانية، على المغاربة أن يستعدوا للأسوأ،...ثقتنا في الله وحده، اللهم ارفع البلاء...
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3 - منال الخميس 19 مارس 2020 - 14:28
على الدولة إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل عدم تفشي هذا الوباء أكثر
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177
4 - yassir الخميس 19 مارس 2020 - 14:28
الله يلطف بينا هادشي ولا كيخلع نطلبو الله يدير الخير
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155
5 - abdo الخميس 19 مارس 2020 - 14:29
سلام هاد الحالات واش وافدة ولا من معادات من المغرب
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102
6 - مواطنة حرة الخميس 19 مارس 2020 - 14:29
هااا العار بقاو فالدار إلى مكنت شي حاجة ملحة بلا متخرجو.حتى واحد مغيموت بالجوع.اللهم الجوع ولا المرض.غر واحد ١٠ يام بعدا.ره هدشي غادي وكيتزاد وبنادم هو المسؤول.
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146
7 - ايت الامام الخميس 19 مارس 2020 - 14:29
اللهم احفظ هذا البلد و اجعله آمنا معافا يارب العالمين، ياسميع يامجيب، يارب العرش العظيم.
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8 - كريمة الخميس 19 مارس 2020 - 14:29
يارب تلطف بنا، يارب السلامة. هادشي ولا كيخلع
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63
9 - ايت الامام الخميس 19 مارس 2020 - 14:29
اللهم احفظ هذا البلد و اجعله آمنا معافا يارب العالمين، ياسميع يامجيب، يارب العرش العظيم.
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68
10 - rim الخميس 19 مارس 2020 - 14:30
هاد الحالات 3 التوالى فين لقاوهم!!
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67
11 - Hamza الخميس 19 مارس 2020 - 14:30
الله يحفظ بلادنا من كل شر المرجو من جميع المغاربة لإلتزام بتدابير الوقائية
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60
12 - mode الخميس 19 مارس 2020 - 14:31
الله يهدي الناس يكلسو فديورهم .
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57
13 - Kénitra city الخميس 19 مارس 2020 - 14:31
لكن وزارة الصحة لم تعد تعطينا التفاصيل .. هل هم وافدون ام ابناء الوطن اصيبو بعد اتصالهم مع المصابين .. نتمنى فرض حضر التجول فالأمر اصبح مخيف
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100
14 - oumaima الخميس 19 مارس 2020 - 14:31
Et pour les centres d’appel on fait quoiiii aidez-nous svpppp aussi on a des familles. On est plus sue 100 personnes par plateau minimum mais personne parle de nous
Aussi on a peur aidez-nous svpppp
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123
15 - مومو الخميس 19 مارس 2020 - 14:31
بغينا نعرفو هاد الحالات فين كاينين اشمن مدن والله يحد الباس ياربي
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52
16 - أم محمد علي الخميس 19 مارس 2020 - 14:31
يا رب تكتب علينا مكاتب الخير هاد الحالات لي تزادو ليوم في اي مدينة
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36
17 - شروط الخميس 19 مارس 2020 - 14:31
لطفك يارب نحن نتجه الى الاسوء يجب على الدولة حضر التجوال
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36
18 - مواطن مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 14:31
وجلسو في ديوركم اعباد الله... والله حتى حشومة هاد شي راكم غادي تندمو القضية را غادة الخسران قبيلة العثماني كدوي ومخلوع خايفين ندوزو المرحلة الثاني من المرض
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37
19 - taha الخميس 19 مارس 2020 - 14:32
يا رب تحفض جميع المغاربة من هذا الوباء
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37
20 - بالطازار الخميس 19 مارس 2020 - 14:33
الله يحضر السلامة - الله يحضر السلامة - الله يحضر السلامة
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28
21 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 14:33
يجب انزال الجيش الى الشوارع، في هذه الاثناء الحالات الحقيقية لم تظهر بعد وبعض المغاربة لم يأخذوا الامر بجدية!
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65
22 - حفصة الخميس 19 مارس 2020 - 14:34
هل يمكن ان تمدونا بالتفاصيل هذه الحالات .. اقصظ المدن ..التي رصدت فيه خذه الحالات
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22
23 - أبو منال الخميس 19 مارس 2020 - 14:34
أمام هذا التصاعد المهول للأرقام، ومع ضهور حلالت للإنتقال المحلي للفيروس الفتاك... أصبح من الضروري فرض حظر التجول بشكل فوري، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى..
مع متمنياتنا أن تسارع الجهات المعنية بإعداد "سيناتوريوم ابن الصميم" النموذجي، حتى يتم استقبال الحالات الحرجة...
واللهم الطف بعبادك الضعفاء...
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34
24 - simo soussi الخميس 19 مارس 2020 - 14:34
المرجو فرض حظر التجول في شوارع المدن و القرى . و مزيد من عمليات التعقيم . و انصح المغاربة بعدم المصافحة بتاااتا مهما كان اللقاء . الزمو بيوتكم . لقد طفح الكيل . و ادعو ربكم بكرة و اصيلا إنه مجيب الدعاء
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36
25 - Safae الخميس 19 مارس 2020 - 14:34
اللهم احفظ امتنا وامة جميع المسلمين يارب من هذا الوباء
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19
26 - صبح الخميس 19 مارس 2020 - 14:34
نعوذ بوجه الله الكريم العظيم وأسمائه الحسنى ما علمنا منها ومالم نعلم وبكلماته التامات التي يجاوزهن بر ولا فاجر في الأرض ولا في السماء، من شر ماخلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان....احفظوا هذا الدعاء.
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35
27 - Ahmed ahmed الخميس 19 مارس 2020 - 14:34
أرقام تتزايد ليل نهار حتى وإن كانت في تزايد طفيف الا انها لا تبشر بالخير
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19
28 - abdou الخميس 19 مارس 2020 - 14:35
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. كورونا سيفوت و دواؤه سيحضر ان شاء الله.لكن هل سيجد أحد دواء للزبونية و والمحسوبية و باك صاحبي.التي اجلتنا من بلدنا بحتا عن العيش بكرامة؟
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2
29 - بيضاوية الخميس 19 مارس 2020 - 14:35
اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة و فرج همنا و احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم.
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32
30 - عبد اللطيف الخميس 19 مارس 2020 - 14:35
يا ربي السلامة. نتمنى من الناس يلتازمو و يبقاو في ديورهم
#بقا_في_دارك #stay_at_home
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20
31 - رضوان الخميس 19 مارس 2020 - 14:35
جل الحالات المعلن عنها البارحة واليوم لم تذكر هل هي حالات وافدة أم هي حالات خالطة شخصا مصابا؟ على المغاربة أن يعوا درجة الخطر وأن يتقيدوا بالشروط التي وضعتها وزارة الصحة وإلا سننتظر الكارثة. نسأل الله أن يرفع هذا البلاء ويحفظ جميع المسلمين.
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15
32 - rachida الخميس 19 مارس 2020 - 14:35
الله يحفظ لينا وطنا ياربي هدشي تكاتر كنتمنا كل واحد يلتازم دارو نتعاونو نحميو بلادنا ولادنا
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14
33 - loubna sbaii الخميس 19 مارس 2020 - 14:35
ياربي تحفظنا و تحفظ وليداتنا و تحفظ هاد الوطن
نسأل الله تعالى ان يرفع عنا هدا البلاء
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9
34 - مواطنة رباطية الخميس 19 مارس 2020 - 14:36
آلله الله عليك يا وطني ..61 حالة لحد الان..والله المقدمين و السلطات قايمين بالواجب ديالهم. للمرة الثالثة تاينبهو الناس بالبقاء في منازلهم. واقسم بالله خاصكم تعرفو ان ظهور حالة اخرى تحتم زيادة 15يوما للبقاء في المنزل..و ان عدم الخروج مدة 15 يوم و عدم ظهور حالة في هاد المدة تايدل على انتصارنا على الوباء..لكن مع الأسف بنادم مزال تايدور على والو ..الله يحفظنا و يحفظكم والله يجيب الشفاء للمصابين..آمين.
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20
35 - مسفيوي الخميس 19 مارس 2020 - 14:36
ناس لي لقيتوهم دابا تصابوا خاصنا نعرفو فين مشاو ومعامن كانو وتكون الاستباقية في الفحص وبالموازاة مع هذا الاجراء يجب تنزيل القوى العسكرية للشوارع المغربية واعلان حالة الطوارئ في اقرب وقت ممكن لان العدد سيرتفع فالمصابون قد اختلطوا واحتكوا ولايجب استبعاد امكانية انهم قد ممروا الفيروس - ماشي مشكيل الا كان العدد غادي يتزاد بالعشرات المهم هو ابتداءا من اليوم يكون حجر صحي باش منولوش في الالاف - مئة او مئتين حالة ماشي مشكيل نتعاملوا معاها ولكن الالاف مغاديش نقدروا عليها.

العسكر ينزل للشارع في اقرب وقت لان عناصر الامن والقوات المساعدة مقادرينش على الشعب والشعب مكيخافش منهم اذن العسكر والعصا تبدا صافي.
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25
36 - محم الخميس 19 مارس 2020 - 14:36
بماذا نحن أفضل من الدول التي قامت بحظر اتجوال اللهما هذا منكر ماذا ينتظرون
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19
37 - saidr الخميس 19 مارس 2020 - 14:36
مايبشر بخير أن الفرنسيين يقولون بأن من أصيب بكورنا قد يشفى فقط من خلال جهاز المناعة العجيب (سبحان الله الحمد لله)بعد بضعة أيام إذا ما احترم قاعدة العزل والحجر الصحي،وتجنب الإختلاط،فيروس فتاك فقط لمن لايحترم قواعد العزل.
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13
38 - marchichi الخميس 19 مارس 2020 - 14:36
من فضلكم من له مزيد من المعلومات حول الحالات الجديدة هل هي وافدة و من اين و في اي من ربوع المملكة , حسب احصائيات رياضياتية يتوقع في ايطاليا ان تنتهي الكورونة منتصف يونيو حسب منحى الاصابات للاسبوع الاخير السؤال بالنسبة للمغرب و كدراسة للاسبوع الاخير ما هو التاريخ المرتقب لنهاية الوباء محليا ارجو ان اكون توفقت في شرح السؤال
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14
39 - رشيد الخميس 19 مارس 2020 - 14:36
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء انك على كل شيء قدير
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14
40 - Kaoutar الخميس 19 مارس 2020 - 14:36
هادشي ولا كيخلع الله يلطف بينا وصافي الناس لي جاو من برا وعارفين راسهوم جاو من بؤر الوباء لاش مادرتوش الحجر الصحي على راسكوم منين جيتو كون درتو هاكا كاعما نوصلو لهاد الرقم راه حشومة عليكم ماخديتوش احتياطات ديالكم دابا لي خالط الناس يجلس ف دارو مابغينا نزيدو نسمعو الأعداد المهولة الله يستر وصافي
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11
41 - عيسى الخميس 19 مارس 2020 - 14:37
عفوك اللهم عنا
خير شيء نتمنى.
اللهم ارفع البلاء و الوباء عن المسلمين.
اللهم اجعله بردا و سلاما علينا كما جعلت النار بردا و سلاما على إبراهيم.يا رب يا رب يا رب.
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7
42 - سكينة الخميس 19 مارس 2020 - 14:37
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة.
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات.
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43 - intidam الخميس 19 مارس 2020 - 14:37
الله يجعل السلامة والعافية الله إشافي المصابين ويحفظ السالمين
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7
44 - فاعل جمعوي الخميس 19 مارس 2020 - 14:37
le confinement obligatoire est devenu une nécessité absolue
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9
45 - العزوزي ولد الحاج الخميس 19 مارس 2020 - 14:37
يجب على الدولة اتخاذ قرار تعليق العمل بالإدارات العمومية و الجماعات الترابية في أقرب وقت، لأن هناك من لا يلتزم بالبقاء في المنازل بحجة الخروج لقضاء أغراض إدارية.
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46 - naimar الخميس 19 مارس 2020 - 14:37
لا يقولون أين وفي أي مدينة وجدت هذه الحالات الجديدة نطلب من الله ااسلامة
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47 - Tarik الخميس 19 مارس 2020 - 14:38
لطف بينا يا رب حنا ما شي الصين ولا ايطاليا
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8
48 - citoyenne الخميس 19 مارس 2020 - 14:38
راه شركات مزال فارضين على العاملين يلتحقو بالعمل. يوم كامل خارج المنزل كاف لالتقاط الفيروس وحمله إلى بيوتهم مساء.........
الحل العزل الصحي للجميع والخروج فقط للتبضع أو التطبيب!!!!!
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49 - zakaria de الخميس 19 مارس 2020 - 14:38
نسأل الله السلامة والعافية لطفك يا الله نحن المقصرين في حقك إلى من تكلنا يا الله
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7
50 - YOUNES الخميس 19 مارس 2020 - 14:38
JE PENSE QU'IL FAUT PRENDRE IMMÉDIATEMENT DES DÉCISIONS COURAGEUSES ET RESPONSABLES SANS METTRE LE VOLET ECONOMIQUE EN CONSIDÉRATION
QU'ON LIMITE HÉMORRAGIE D'ABORD
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7
51 - simon الخميس 19 مارس 2020 - 14:39
Que dieu nous protège le maroc et les autres pays du monde.
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5
52 - Hamido الخميس 19 مارس 2020 - 14:39
رايت مؤتمرا صحفيا لفريق طبي من الصين جاء لمساعدة الايطاليين .وكان طبيبا صيني انتقد المسؤولين والمواطنين في شمال ايطاليا وكان منفعلا اد تعجب ان وساءل النقل لازالت تشتغل وان الناس تخرج من بيوتها .وطلب من الجميع ان يقعدو في بيوتهم وطالب السلطات ان تكون صارمة لان الامر يتعلق بحياة الناس .وانا بدوري اطالب الدولة ان تكون صارمة مع الناس ومن يخرج بجب ان بكون له عذرا.
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53 - ولد القرية الخميس 19 مارس 2020 - 14:39
السلام وعليكم. شكرا لكم على الاهتمام وتوصيل المعلومات يجب ذكر المدن على الأقل ناخدو احتياطات لأن نحن نعمل بدون انقطاع. ننتظر هل تستمر الخدمة أم لا. لأن الابناك مستمرة ونحن نعمل على التوازي مع بنك
الله يشفي الجميع يجب جلوس في المنزل عفاكم. مزال في العالم ناس مجموعين قدام الحوانت يجب خروج سلطات إلى العالم القروي را راسهم قاصح
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54 - GHATISSI BOUCHRA الخميس 19 مارس 2020 - 14:39
الوضع بدء يستفحل وأضن أننا سندخل مرحلة الخطر الزموا بيوتكم
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12
55 - Nazih الخميس 19 مارس 2020 - 14:39
يا رب ارفع عنا البلاء قبل حلول شهر رمصان
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56 - غيتة الخميس 19 مارس 2020 - 14:40
نريد معرفة التفاصيل المدن التي تم اكتشاف الخالات فيها.
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7
57 - صقر المغرب الأقصى الخميس 19 مارس 2020 - 14:40
الوباء قام بغزو المغرب في تلك الأسابيع التي كانت فيها الحدود مشرعة والرحلات متواصلة من بؤر كورونا الى مطارات وموانئ المغرب
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58 - أسامة الخميس 19 مارس 2020 - 14:40
اعتقد انه حان وقت الحضر الاجباري للتجول
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12
59 - Miloud الخميس 19 مارس 2020 - 14:40
على الدولة ان تتعامل مع الفيروس كاننا انتقلنا للمرحلة التالتة الله يسترنا، وتلزم جميع الشركات بالتوقف على العمل شهرا كاملا وفرض غرامات ولما الاعتقال لمن وجد خارج بيته دون ضرورة، اللهم حر ساعة ولاحر ساعات
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15
60 - انا في البيت الخميس 19 مارس 2020 - 14:40
السلام عليكم و رحمة الله .المرجو من السلطات ان تتخد اجراءات زجرية في حق كل المستهترين فالوضع أصبح خطيرا. كفكرة يمكن توزيع أقمصة أو قبعة ذات لون مميز واحدة لكل بيت.يستعملها المسؤول عن البيت لقضاء الضروريات . و بالتالي سيسهل معرفة من هو في الشارع للتنزه.
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15
61 - واحد من الناس الخميس 19 مارس 2020 - 14:41
المرض خطير اخوتي وابشع مما تتصورن هنا في ايطاليا وصلوا لمرحلة الانفجار الوبائي الله احفظ .. كايختارو فيها شكون يستحق يعيش مابقاوش كايديوها ف لي فوق 80 سنة لأنه مابقاوش الأسرة .. هادي خصها تكون عبرة للمغاربة باش ياخذوا الأمور بجدية راه حتى ايطاليا فالأول ردوه لعب و واستهتروا استهتارا و دابا نادمين.
تخيل الله احفظ واحد باه أو جدو تقاس بكورونا و يديه للمستشفى و يقولو ماعدنا مانديرلو الاسبقية ل لي قل منو فالسن و لي عندو فرصة فالنجاة.
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29
62 - المعقول الخميس 19 مارس 2020 - 14:41
اصابة اغلب سكان العالم بهذا الفيروس وارد جدا.
المجهودات المبذولة حاليا هي فقط لنقص سرعة انتشاره.
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12
63 - Samir الخميس 19 مارس 2020 - 14:41
و هل هذه الحالات لم يكن لهم اتصال بناس آخرين قبل طهور الأعراض لديهم؟؟؟؟ لأن مصيبة هذا الفيروس هي انك تصاب به و لا تحس بأي شىء الا بعد أسبوعين و خلال هذين الاسبوعين تنقل الفيروس إلى آخرين...زوجة، اب، ابن ، صديق ..
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11
64 - عادل الخميس 19 مارس 2020 - 14:41
المرجو من المواطنين اتباع جميع الإرشادات الخاصة بالوقاية من الفيروس, الأمور ستتحسن بإذن الله لا داعية لإثارة الفتنة والهلع,من فضلكم الزموا منازلكم وتجنبوا الاماكن المكتظة, من الاعتيادي أن تزداد العدوى. استعمال أدوات الوقاية+عدم مخالطة الناس= القضاء على الفيروس بإذن الله.
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8
65 - كرم الخميس 19 مارس 2020 - 14:42
السلام عليكم
بخصوص هذا الوباء الطبقة الشغيلة والتي ماتزال تمارس مهامها وبتكتلات فد تفوة 100 عامل في مكان مغلق الا يشكل هذا تهديد في انتشار العدوة بين العمال.
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66 - أسية التباع الخميس 19 مارس 2020 - 14:42
اللهما إننا نسألك اللطف.نطالب من المسؤولين بالحجر الصحي ونطالب يوم الجمعة والسبت والاحد إغلاق جميع المرافق (راه ناس تقداو المنى ديال أسبوع أو أسبوعين)
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67 - مغربية بفرنسا الخميس 19 مارس 2020 - 14:42
يارب تستر وتحفظ بلدنا قلبي وعلقي كل فالمغرب يارب دوز هدشي على الخير يارب
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68 - moou66 الخميس 19 مارس 2020 - 14:42
الناس الله يهديهم يلتازمو غير بالتوصيات ديال وزارة الصحة ويكونو قد المسؤولية وراه الناس قادا على شغلها وباركا من الاسهتار الله يهدي ما خلق
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69 - مرام صحراوية الخميس 19 مارس 2020 - 14:42
هذا وإن دل على شيء دل على استخفاف الشعب وعدم الامبالته بأخذ جميع التدابير الازمة من الحيطة والحذر والنظافة والإلتزام في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى
ولابد على الحكومة فرض حظر التجول ولو اضظر الأمر لنزول القوات العسكرية لجل مناطق المملكة عفانا الله وإياكم من هذا الكابوس الفتاك الذي هلك شعوب دول العالم والسلام
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70 - nora الخميس 19 مارس 2020 - 14:42
لطفك يالله
اللهم ارفع عنا البلاء وعن البشرية جمعاء يااااارب
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71 - Sami الخميس 19 مارس 2020 - 14:43
يجب أعادة النظر في المنظومة الدراسية والعلمية في المغرب

لماذا العشرات من السنين في الدراسة والأموال الطاءلة المصروفة ...ثم ننتظر غيرنا ليعطينا الدواء ؟

هنا يتضح الفرق بين فاءدة العلم والتفاهات
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72 - محمد علي اهبال الخميس 19 مارس 2020 - 14:43
اللهم احفظنا من هذا الوباء وشافي مرضانا ياالله انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا الصحة والسلامة
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73 - omar us الخميس 19 مارس 2020 - 14:43
الملاحظ ان الوزارة لم تعطي تفاصيل عن ان كانت الحالات وافدة أو للمخالطين. اتفهم انهم لا يريدون انتشار الهلع، و لكن يجب عليهم التحلي بالشفافية قبل أي شيء. علينا ان نعلم ان كنا دخلنا في الرحلة الثانية (community spread) لعل و عسى الناس ياخذوا الأمور بجدية و يمكثوا في بيوتهم.
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74 - محمد القجيري الخميس 19 مارس 2020 - 14:43
على السلطات إبداء مزيد من الحزم، لأنه يبدو أن كثير من المغاربة غير مدركين لجدية الوضع.
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75 - مغربية بالفطرة الخميس 19 مارس 2020 - 14:43
شخصيا كموظفة مع الدولة مابقيتش غانلتحق بمقر العمل من اليوم. الأرقام في تصاعد يعني الفيروش كاينتشر رغم المجهودات. أنا عندي وليدات نخاف نقل ليهم المرض ونحصل لأن تا واحد ما عارف شنو الظرف لي غا يتحط فيه الله يحفظ ايلا اضطر يمشي لشي مستشفى.. يا ربي تحفظ الجميع.
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76 - مواطن بسيط جدا الخميس 19 مارس 2020 - 14:44
منذ القدم كانت البشرية تعاني من الامراض والفيروسات
مثل الطاعون و الجدام و غيره مات عدد كبير من البشر
وعلى اين ازمة وستزول لكن المشكل في العقلية المغربية الجامدة المحنطة هذا هو اخطر فيروس بالنسبة للمغاربة
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77 - كمال الخميس 19 مارس 2020 - 14:44
أجدادنا ضحوا من أجل استقلال وطننا الحبيب واباؤنا لبوا نداء المسيرة من أجل استرجاع صحراؤنا الغالية ونحن مطلوب منا فقط في هذه المرحلة البقاء في منازلنا لوقاية أنفسنا والآخرين فلنكن رجال.
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78 - Zakaria Venezia.it الخميس 19 مارس 2020 - 14:45
يالطيف على قصوحية الراس !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

إلتزموا منازلكم لم يعد هناك بعد وقتا لتضيعوه أنضروا إلى ما يقع هنا بإيطاليا الوضع خارج عن السيطرة مئات الوفيات كل يوم ألاف المصابين بالفيروس كل يوم,
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79 - Ayoub moul banan الخميس 19 مارس 2020 - 14:45
الله يحد الباس يا رب . بقاو فديوركم المغاربة
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80 - smr الخميس 19 مارس 2020 - 14:45
السلام عليكم ، نريد طلاق هاشتاغ ،،،يا أمة اقرأ بقاي فالدار واقرئي .....لتقليص التجمعات و الاحتكاك بين مختلف شرائح المحتمع والله المستعان
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81 - ibeza es الخميس 19 مارس 2020 - 14:45
الله يرحم ليكم الوالدين جلسو في ديوركم هذه احسن طريقة باش نحدو من انشار الفيروس
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82 - oussama الخميس 19 مارس 2020 - 14:45
الارتفاع في عدد الاصابات له وجهان الاول بالنسبة للمرضى الله يكون فعوانهم غاتكون حالتهم النفسية يرثى لها و الوجه الثاني هو اننا تفادينا نوعا ما وقوع اعداد اكبر من الضحايا برهن المغاربة على مستوى عالي من المواطنة ما توقعناهاش لازم نزيدو المجهود لردع المتهورين و التجار الغير مسؤولين صيادي الازمات والصبر داخل المنازل افضل ما يدير الانسان راه ولى واجب وطني
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83 - ibeza es الخميس 19 مارس 2020 - 14:45
الله يرحم ليكم الوالدين جلسو في ديوركم هذه احسن طريقة باش نحدو من انشار الفيروس
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84 - Grisley الخميس 19 مارس 2020 - 14:45
«كورونا» هو الكارثة المثلى لـ«رأسمالية الكوارث»
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85 - عماد الخميس 19 مارس 2020 - 14:45
اللهم لطفك يارب
الله يحفضنا هادشي ولكيخلع
المرجو اعلان حالة الحجر الصحي والزام جميع المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى.
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86 - مروان الخميس 19 مارس 2020 - 14:45
نريد تفاصيل عن المصابين الجدد وشكرا
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87 - رضوان الفرنسي الخميس 19 مارس 2020 - 14:45
61 إصابة + 276 فحص سلبي = 337 فحص منذ 2 مارس
337 مقسومة على 18 يوم = 19 فحص مخبري في اليوم
عدد غير كافي بتاتا
الحالات المعدية تتجول بكل أريحية في شوارع وأزقة مملكتنا السعيدة ولا يعلم بعددها إلا خالقها ولكن ربما هي بالٱلاف
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88 - said الخميس 19 مارس 2020 - 14:46
نسألوا الله الرحمة والعافية لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولكن لانرمي أنفسنا إلى التهلكة ولانقولوا هذا قدر اللهم اشفي جميع المغاربة
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89 - خديجة الخميس 19 مارس 2020 - 14:47
لطفك يارب اللهم أنت الشافي
نلتزم بيوتنا من فضلكم
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90 - samir الخميس 19 مارس 2020 - 14:47
الله يدير الخير وصافي الله يجعل ربي يبعد علينا هذا الوباء
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91 - foxbleu الخميس 19 مارس 2020 - 14:47
نطالب من الحكومة فرض حظر التجول في كل الاماكن العمومية مع فرض غرامات مالية . كما نطالب بفرض الحجر بين المدن لمدة شهر
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92 - لؤلؤة المغرب الخميس 19 مارس 2020 - 14:47
اللهم إن كان هذا الوباء والبلاء بذنب ارتكبناه أو إثم اقترفناه أو وزر جنيناه أو ظلم ظلمناه أو فرض تركناه أو نفل ضيعناه أو عصيان فعلناه أو نهي أتيناه أو بصر أطلقناه، فإنا تائبون إليك فتب علينا يارب.
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93 - ادم الخميس 19 مارس 2020 - 14:47
ياربي السلامة المرجو ذكر اماكن مدن او قرى الاصابة وهل هي قادمة من الخارج ام متفشية منهم الى القاطنين بالمغرب
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94 - من الرباط الخميس 19 مارس 2020 - 14:47
من بين الإجراءات والتعليمات التي من شانها نقل العدوى هو التبادل بالنقود المعدنية لذا من واجب كل المواطنين تعقيمها في إناء بلاستيكي بواسطة محلول جاقيل على شاكلة "مول الهندية" الذي يضع كل النقود المعدنية في إناء مملوء بالماء حرصا منه في نقل الشوك إلى أيادي الزبائن.
لو قام المواطنون بهذا الإجراء وأيضا أصحاب الدكاكين في المدن والقرى لربما حوصر هذا الفيروس وأبطئنا من تنقله من شخص لآخر
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95 - البوعتلاوي يحيى الخميس 19 مارس 2020 - 14:48
تحية تقدير وإحترام للشعب ولاجهزة الدولة الساهرة على محاربة هدا الوباء صراحة الدولة قامت بخطوات إستباقية للحد من إنتشاره ولهدا وجب ان ننوه بهده المجهودات والحت على الإلتزام بها
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96 - محمد لبركاني الخميس 19 مارس 2020 - 14:48
الاخوان الجلوس في منازلكم من فضلكم هذا الوباء خطير يجب على شعب احترام وزارة الصحة والاخد بتعليماتهم من فضلكم اللهم ارحمنا وارفع عنا البلاء يا رب
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97 - Chaimae Berradi الخميس 19 مارس 2020 - 14:48
الله يلطف بنا ياربي هادشي غادي و كيتزاد
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98 - يوسف دبي الخميس 19 مارس 2020 - 14:48
راه قلنا ليكم من الاول جمعو راسكم, واش السلطات في السيارات تنبه الناس بالفيروس و شي وحدين وقفين كيضحكو , و الثاني المرا بحداه طايحة في الشارع و هو جالس بحداها بلا اي اجراءات حمائية , زاد كلمها المسعف اللي نازل من سيارة الاسعاف داير كمامة عند بالو راه محمي . راه المسعف في البلدان اللي فيها الفيروس كينزلو معاه 3 الى اربعة اشخاص في سيارة الاسعاف مغطيين بالكامل .

راه اذا بان ليك واحد طايح مخصكش تقرب ليه ولو ب 5 امتار , و المسعف لازم يكون محمي كلي بالكامل و كل شخص كان بجوار المصاب لازم دخل على حجر صحي. لانه داك اللي مجبد بحداها في السيارة انا متاكد هز الفيروس و يعلم الله فينو دابا . فمتستغربوش بعد اسبوع اذا وصل العدد الى 500 مصاب او اكثر .

الجهل هو العامل الاساس اللي غادي سنشر المرض بالمغرب.
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99 - ايوب الخميس 19 مارس 2020 - 14:49
*اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الاسقام *
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100 - هشام الخميس 19 مارس 2020 - 14:49
اتمنى من جميع المواطنين الحرص ثم الحرص اصبحت الحالات في ارتفاع متزايد مما يلزمنا باتخاد الحيطة والحدر والالتزام بجميع الشروط الوقائية مع الدعاء الخالص لله عز وجل لرفع البلاء
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101 - شيماء الخميس 19 مارس 2020 - 14:49
معا لفرض حظر التجول
و على الوزارة امدادنا بالمعلومات الكافية حول الاصابات
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102 - يكون خير الخميس 19 مارس 2020 - 14:50
الجيش هو الحل ، ان شاء الله خير
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103 - مغربي في المغرب الخميس 19 مارس 2020 - 14:50
الجالية المغربية باوربا الغربية هم سبب دخول الفيروس الى الوطن سامحهم الله.كان عليهم المكوث هناك لأن الامكانيات الصحية محدودة في بلدنا.رحماك ربنا.لا مفر منك الا اليك
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104 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 14:50
مسألة غير مفهومة :بعض العجزة رجالا ونساء يتجولون و يجلسون في أماكن عمومية. ..جوابهم :موت وحدة اللي كاينة! !راك غ تعادي 500واحد ف نهار. .سير لدارك
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105 - العروبي الخميس 19 مارس 2020 - 14:51
عدد الحالات المؤكدة يتزايد يوم بعد يوم فعلى الكل ان يتجند لمحاربة هدا الداء .الكل يجب أن يبقى في منزله اما الخروج إلا للضرورة (كشراء المواد الغذائية أو الصيدلية) مع اخد الاحتياطات اللازمة والعمل بالنصائح المقدمة من المختصين الزمو بيوتكم قدر الإمكان. يجب كدالك تجهيز بعد الفنادق لاحتواء العدد المتزايد للمصابين.وعلى الكل ان يتبرع بالمال الأغنياء اللاعبين المحترفين والكل لنقف وقفة رجل واحد جزاكم الله خير جزاء لانقاد ما يمكن انقاذه
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106 - سكينة الخميس 19 مارس 2020 - 14:51
اللهم ارفع عنا هذا البلاء يارب
لهلا يضيع فينا شي واحد ياربي راك عالي وعالم ياربي تسترنا وتحفظنا من هاد الوباء
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107 - amine الخميس 19 مارس 2020 - 14:51
نريد معرفة أماكن إنتشار الوباء الله يحفض
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108 - الفاسي الخميس 19 مارس 2020 - 14:52
أتمنى من الدولة أن تسمح للمساجد غدا بفتح أبوابها في وجه الشيوخ فقط والتضرع لله عز وجل برفع البلاء في عموم التراب الوطني وقراءة اللطيف يا مغيت أتمنى هذا فعلا
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109 - الامبراطورة الخميس 19 مارس 2020 - 14:52
المغاربة الا ماشافوش الموت فديورهم مغديش يشدو الارض
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110 - rida الخميس 19 مارس 2020 - 14:53
عندما احست نملة بالخطر على اهل قرية قالت أدخلوا مساكنكم
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111 - حميد الخميس 19 مارس 2020 - 14:54
بغينا نعرفو التفاصيل واش حالات وافدة. والمدن ؟
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112 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 14:55
ضرورة انشاء هيئة لإدارة الطوارئ و الأزمات .
الرجاء الإلتزام بالتعليمات و عدم الخروج إلا للضرورة حتى نمر من المحنة و يدخل شهر ابريل ربما مع الحرارة يختفي .
اللهم احفظ بلدنا المغرب .
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113 - ahmd الخميس 19 مارس 2020 - 14:55
سؤالي لمن لهم دراية بالموضوع
هل للتساقطات المطرية الأخيرة تأثير في الخفظ من تأثير كورونا.
حفظنا الله من كل بلاء
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114 - youssef الخميس 19 مارس 2020 - 14:56
je vous invite à prendre vos précautions cher compatriote c le moment de solidarité on est en guerre avec une enemis qu'on ne voit pas n otre arme est de rester chez nous prendre nos mesures écoutez ce que l'état vous dit ils savent ce qui'il font
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115 - Citoyen الخميس 19 مارس 2020 - 14:57
Bonjour Tous

Pour les gens qui travaillent dans des plateformes
fermés centre d'appel sont aussi des citoyens et peuvent aussi transmis le virus et suite a cela la trés bonne solution pour éviter plus de victime c'est que les gens travaillent de chez EUX

Merci
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116 - ياسين البصراوي الخميس 19 مارس 2020 - 14:58
المرجو من الجيش الخروج الى الشارع لحتوء خروج المتهورين من منازلهم دون الحاجة.
والمرجو اقصى العقوبات على المخالفين وشكرا
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117 - مواطن الخميس 19 مارس 2020 - 14:58
عطيونا اسماء المدن و الخريطة الوبائية للمدن بالتدقيق و ليس البيانات المبهمة
مثلا جهة الشرق حالاتان
لماذا لا يكون التدقيق اكثر لتكون الامور واضحة
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118 - مغربية الخميس 19 مارس 2020 - 14:58
على كل المواطنين إتباع التعليمات و المكوت في منازلهم .. هاد الشي ما فيهش اللعب.
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119 - صوت المواطنين الخميس 19 مارس 2020 - 14:59
القضية بدأت كتحماض دابا خاص الحظر التجول يتطبق والناس مازالين غادين جايين فالزناقي وكلشي خاصو يحبس أعياد الله نتاعضو من الدول الأخرى كلشي يحبس واحد 15 يوم خدمة وتقليص وسائل النقل كلشي يحبس
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120 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 14:59
معظم المواطنين استجابوا للإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها السلطات المختصة لكن هناك بعض المواطنين الله يهديهم مازال مواخدينش الأمور بجدية نطلب أن تكون الدولة حازمة وصارمة أكثر
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121 - Mowatin الخميس 19 مارس 2020 - 15:00
اللهم إني أستودعك أبائنا و أمهاتنا و أجدادنا و الضعفاء منا و الذين لا حيلة لهم عند الذي لا تضيع ودائعه .اللهم إرفع عنا البلاء إنك على كل شيئ قدير.
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122 - ضروري الخميس 19 مارس 2020 - 15:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لتفادي الكارثة #نريد_حالة_الطوارئ_بالمغرب
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123 - idrissi g الخميس 19 مارس 2020 - 15:01
اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء
الكل متفق مع قرار السلطات المغربية في تقليص او المكوث في منازلهم نريد تصريح منهم كذالك, ماذا عن الاشخاص المياومين..؟
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124 - محبة لبلدي الخميس 19 مارس 2020 - 15:02
ياربي السلامة...اللهم ارفع عنا الوباء وحفض بلدنا وجميع اهالينا يارب العالمين........الله يهديكم ماتخرجوش من ديوركم هاد. راه مامعاش اللعب....مابغيناش بلادنا توصل لي وصلاتو الدول الاوربية. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ......لا إله الا انت سبحانك انا كنامن الضالمين ....
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125 - abou amjad الخميس 19 مارس 2020 - 15:02
الله يلطف بنا، أستغفر الله العظيم و أتوب إليه. خاص بنادم إجلس فدارو يرتاح هو و يريح لي معاه
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126 - Outman الخميس 19 مارس 2020 - 15:02
الى المواطنين والمواطنات المغاربة.ابقوا في منازلكم.Restez dans vos maisons.Stay home.Quedais en casa. الله يرحم ليكم الوالدين.انا مقيم باسبانيا والله الذي لا الاه الا هو الوضع لا يبشر بخير هنا.اللهم اجعل في قضاءك لطف.نحن في اليوم الخامس من الحجر المنزلي والصحي ونحمد الله على كل حال.
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127 - سفيان الخميس 19 مارس 2020 - 15:03
اخرج لي اسي العسكر و الدرك الحربي يجريو على بنادم لديروم راه هاد الشعب حقا كيعرف غير زرواطة و لا غانوليو فكارتة
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128 - عمر الخميس 19 مارس 2020 - 15:03
إنا لله وإنا إليه راجعون ربي غفر ورحم ونت خيرو راحمين
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129 - sk4 الخميس 19 مارس 2020 - 15:05
دخلنا المرحلة 2 وهي المتتالية الأسية لعدد الحالات المؤكدة وهذا عادي وحصل في جميع الدول. وهناك فرق كبير بين الحالات المؤكدة والحالات المصابة التي هي ربما بالٱلاف.
حضر التجوال ضروري ولكنه غير كافي لأن حتى الأسر يمكن أن تنقل العدوى فيما بين أفرادها. وحضر التجوال سيبطيء سرعة العدوى ولكن لن ينفع في إنقاذ أرواح من أصيبوا من قبل.
إبطاء سرعة العدوى سيخفض الضغط على المستشفيات والطاقم الطبي ولكن في المغرب حالة المستشفيات لا تبشر بالخير.
للأسف تأخر المغرب في غلق الحدود
التزموا منازلكم والخروج للضرورة القصوى حتى تمر الموجة العاتية بسلام
قبل القضاء على هذا الوباء يجب محاربة بعض الفيروسات التي ترتدي الكمامات وتقف في "راس الدرب بلا شغل" أوعو رحمكم الله فربما ستحمل الفيروس في حذائك وتدخله الى أهل بيتك،فكرو في أسر لها معيل واحد إن افتقدوه بسببك فما مصيرك عند الله،فبدل أن تقف في راس الدرب أدخل الى بيتك وتصفح الأنتيرنيت لتقرأ على مخاطر هذا الفيروس وتنشر الوعي في وسط عائلتك،أخي القارئ لا أريدك أن تكون ضارا في هذا المجتمع.هدانا الله وإياكم......
#ZiKas
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130 - كريم الخميس 19 مارس 2020 - 15:05
لا تيأسوا من رحمة الله ,, كل شيئ مكتوب ومقدر , الجفاف كورونا ,, الغلاء,, البطالة ,, كل هذا عاشه اجدادنا من قبل حيث لم يكن وقتها لا دواء ولا ارشادات ولا حتى الصابون لغسل اليدين ولا طعام ولا حظر في المنازل ولا حجر صحي ومع ذلك قاوموا ومن مات مات شهيدا ومن عاش نجاه الله والحياة ما زالت مستمرة ولكن يجب اخذ العبرة من هذه المصيبة والتضامن بيننا وليس اغتنام الفرصة والاتجار في مصائب الناس كاحتكار السلع ورفع اسعارها ,, هذه تعتبر خيانه وطنية وعلى الدولة ان تلجأ الى تطبيق حالة الطواريئ الهاصة بالكوارث وهي تنفيذ الاحكام في عين المكان تطبيقا للقوانين
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131 - عقة هاشم الخميس 19 مارس 2020 - 15:06
اذا خرجت الامور لاقدر الله عن السيطرة فإن المواطن هو السبب اللهم فاشهد
فهم لحد الآن61 إصابة وحملات التوعية
ومانسع عن جارتنا إسبانيا وايطاليا وووو
والمواطن المغربي ليس هنا أظن حثى لو خرج الجيش فسيجد مشكل والله سيعاني ، نسأل الله العفو والعافية
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132 - اللهم انشر رحمتك الخميس 19 مارس 2020 - 15:06
الله يدير شي تأويل الخير......
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133 - رشيد غمرة الخميس 19 مارس 2020 - 15:07
حذاري حذاري.
لا للخروج لا للخروج لهزم هذا الفيروس.
الحالت الجديدة كلها محلية نتيجة مخالطة حاملي الفيروس.
المرجو من الجميع البقاء في البيوت فخطورة هذا الوباء في سرعة انتشاره .
طبقو إجراءات الوقاية وأكثرو من الدعاء
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134 - هشام الخميس 19 مارس 2020 - 15:10
لا يحد من انتشار الفيروس لا دولة ولا جيش وانما يشله مواطن واع متحضر. لا سبيل لنا الا الدعاء والالتزام بالحجر الصحي. الكرة في ملعبك ايها المواطن والحفاظ على النفس من التهلكة واجبك كما حثت جميع الاديان.
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135 - مواطن مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 15:12
آهيا من أول حالة إلى واحد وستين هاد اشي صعب جدا
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136 - samo الخميس 19 مارس 2020 - 15:13
السلام عليكم خاص سيدنا جلالة ملك نصره الله اعلان على حضر تجول باش سلطات تحكم فهاد الوباء الخفي لي معندوش الحل انشاءالله ربي معنا
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137 - Amine الخميس 19 مارس 2020 - 15:14
يجب علينا اخد الحيطة والحذر لكي تتجاوز هذه المرحلة الصعبة
المصلين الجدد بهذا الفيروس ينتمون لأي مدن
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138 - سفيان سفيان الخميس 19 مارس 2020 - 15:15
وجب رفع درجة الخطر وشل حركة السفر بين المدن والاقرار بالحضر العام للتجوال
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139 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 15:15
أوصيكم اخواني بتقوية مناعتكم و من أفضل ما يقوي المناعة و يحمي الجسم من الأمراض و الميكروبات بإن الله هو العسل و حبوب اللقاح كما اوصانا رسول الله بالعسل لما له من منافع صحية و كما اكدته الابحات العلمية الحديثة ، كان رسول الله يتناول الماء الدافئ ممزوج بالعسل مباشرة بعد الاستيقاظ ، لقد أكدت الابحات العلمية ان العسل يقي الجسم من أمراض كثيرة منها الميكروبات ، لذا اخوتي تناولو العسل في الماء الدافئ كل صباح قبل الفطور ب 25 دقيقة . قال رسول الله ﷺ: الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل .
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140 - yassine الخميس 19 مارس 2020 - 15:16
راه بغينا وزارة صحة تقول لينا فين كينين هاذ الحالات ماشي تعطينا أرقام بلا ذكر مناطق إكتشاف المصابين .
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141 - Abdel Germany الخميس 19 مارس 2020 - 15:16
اظن ان على الملك التدخل وتوجيه خطاب مباشر للشعب وحثهم على البقاء بمنازلهم قدر الأمكان.
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142 - ريحانة الخميس 19 مارس 2020 - 15:17
الله إيجازيك بخير ديرو حضر تجوال
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143 - مواطن لم يخرج من بيته الخميس 19 مارس 2020 - 15:17
بما أن الوزارة الوصية لم تعد تقدم معلومات حول الأشخاص المصابين الأمس و اليوم فاعلموا أن الامر لا يتعلق بأشخاص وافدين وإنما بعدوى داخل تراب الوطن.
أيها المواطنوووون ٱلزموا بيوتكم يرحمنا و يرحمكم الله
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144 - youness الخميس 19 مارس 2020 - 15:18
السؤال المطروح هنا ألم تتماتل للشفاء أي حالة من الحالات ???السابقة
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145 - beljid الخميس 19 مارس 2020 - 15:20
السلام عليكم يا سبحان الله جل المغاربة يتضررون بالدعاء إلى الله سبحانه كي يكشف الضر والبلاء بلدنا المغرب أما وحد كونا شعوب العالم وحكمها وفقراءها واغنياءها وجعلهم في سلة واحدة الم تستوعبوا الدرس بعد أم أن الانانية عشعشت في عقولكم حتى الدعاء لم تعمموا العالمين فيها وحرصهم فيها اللهم احفظنا وحفظ بلادنا كان بلادنا في المريخ أو في زحل العالم كله اخوة بتنوع جنسياتهم ودياناتهم فكل من خلق الله في هذا الكون فما خلقه إلا لأمر لا يعلمه إلا هو فلا تكونوا انانيين لعل الله أن يشمل الجميع بعفوه يا رب
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146 - من ولاية كاليفورنيا الخميس 19 مارس 2020 - 15:22
عندي احساس المغرب ما عادي يفرض حضر التجول حتى يفوت الفوت !
لنقتدي بالمملكة الأردنية نزلت الجيش وإلزام الناس بالبيوت قبل فوات الأوان
لنقتدي بالصين تغلبت على كورونا بعقلية الصينين وصبرهم شهر و الان 0 حالة في الإقليم الموبوء
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147 - maroc الخميس 19 مارس 2020 - 15:24
نحتارمو توجيهات ديال وزارة الصحة ديال وزارة الداخيلة ولكن متنساوش كينين ناس وقفين عن العمل بحالي جاتني ورقة الضو فيها 207 درهم اضف اليها مصارف اليومية نعسو في ضيورنا نموتو لبارح تلقيت ب الدورية الدرك سولوني شنو كدير برا عييت منوضح ليهم الامور والسبب وفي الاخير هددوني بالاعتقال اوا شنو نديرو .... نقارنو المغرب بحال فرنسا الرئيس الفرنسي الكهرباء والماء واقتطاعات البنكية والكرا فابور حتى احن الله في المغرب وزير كيتقضا الملايين في الشهر وميعطي اوامرو السلطة احبسو واحد ملقا مياكل اصلا هذاك مات شحال هذا الله اهديكم شي حل الناس.
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148 - karim الخميس 19 مارس 2020 - 15:26
Ces marocains et marocaines qui sont partis de lItalie ils auront du rester en Italie quand ils ont su les Virus tourne chez eux
Le Maroc n’a pas besoin de ça franchement c’est un pays qui n’a pas beaucoup les moyens pour faire face
En plus les gens qui vont rester eux et qui s’arrête de travailler ils ne seront pas pays ils n’ont pas de chômage alors qu’on Europe ils touchent leur salaire
Franchement j’en veux à la dame et au Monsieur qui ont ramené la maladie au Maroc
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149 - FATIMA ZAHRAE الخميس 19 مارس 2020 - 15:26
هالعار بقاو فديوركم و السلطات يطبقو حظر التجول
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150 - وجهة نظر الخميس 19 مارس 2020 - 15:27
قال الله جل جلاله لعباده:لا تقنطوا.وقال يعقوب لأولاده:لا تيأسوا.وقال يوسف لأخيه:لا تبتئس.وقال شعيب لموسى:لا تخف.وقال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لأبي بكر:لا تحزن.خلاصة هذه الأمثلة هي:لننشر بيننا الطمأنينة والتفاؤل لأن ثقتنا بالله كبيرة.فلا بد من فرج قريب.
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151 - rachid الخميس 19 مارس 2020 - 15:30
وعلاش كتسولو واش هاد المرضى الجدد من الوافدين او من لمغاربة الداخل..؟؟؟
وصافي مبقاوش الطيرات تدخل المطار والحدود مغلقة.. من الان فصعدان اي مريض جديد راه غير هداك لمبغاش يبقى فدارو ،البواء ينتقل بسرعة فائقة.. الله يرحم بها الوالدين بلا تجمعات بلا تعناق و تسلام...
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152 - عبد ضعيف الخميس 19 مارس 2020 - 15:31
اللهم يا لطيف نسألك اللطف في ما جرت به المقادير.... اسألوا الله اللطيف .. اسألوا الله اللطيف... اسالوا الله اللطيف... نعوذ بالله من غضب الله .. نعوذ بالله من غضب الله..
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153 - Yass-1987 الخميس 19 مارس 2020 - 15:32
الامور لا تبشر بخير يا غادي نحتارمو توجيهات وزارة الصحة يا الامور غادي تخرج عن السيطرة الله يرحم ليكم الوالدين وعيو الناس عبر الهاتف وخليونا نفوتو هاد الازمة باقل الخسائر
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154 - Kawtar الخميس 19 مارس 2020 - 15:33
وا عباد الله شدو ديوركم ماتخرجوش الا للضرورة باش نوقفو الانتشار ديال الوباء
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