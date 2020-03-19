3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب

هسبريس من الرباط

أجرت وزارة الصحة تحديثا لعدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة، بعد زوال اليوم الخميس، محددة العدد الإجمالي في 61 حالة.

وكانت الوزارة قد كشفت، صباح اليوم، أن عدد هذه الإصابات محدد في 58 حالة مؤكدة عبر جهات المملكة، ثم رفعت الحصيلة إلى 61 بعد تأكيد 3 حالات جديدة.

وزيادة على الإصابات الـ61؛ أعلنت وزارة الصحة أن 276 حالة مشتبه في إصابتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبيّة.

جدير بالذكر أن السلطات المغربية كانت قد دعت عموم المغاربة، والمقيمين فوق التراب الوطني، إلى تقليص تحركاتهم إلى أدنى حد والبقاء في المساكن.

كما حرصت وزارة الصحة، من جهتها، على معاودة تذكير العموم بضرورة الاستجابة للتعليمات الاحترازية المعلن عنها سلفا، خاصة معايير النظافة اللازمة لتجنب "كورونا".