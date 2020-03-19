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كُتّاب وآراء
3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب
أجرت وزارة الصحة تحديثا لعدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة، بعد زوال اليوم الخميس، محددة العدد الإجمالي في 61 حالة.
وكانت الوزارة قد كشفت، صباح اليوم، أن عدد هذه الإصابات محدد في 58 حالة مؤكدة عبر جهات المملكة، ثم رفعت الحصيلة إلى 61 بعد تأكيد 3 حالات جديدة.
وزيادة على الإصابات الـ61؛ أعلنت وزارة الصحة أن 276 حالة مشتبه في إصابتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبيّة.
جدير بالذكر أن السلطات المغربية كانت قد دعت عموم المغاربة، والمقيمين فوق التراب الوطني، إلى تقليص تحركاتهم إلى أدنى حد والبقاء في المساكن.
كما حرصت وزارة الصحة، من جهتها، على معاودة تذكير العموم بضرورة الاستجابة للتعليمات الاحترازية المعلن عنها سلفا، خاصة معايير النظافة اللازمة لتجنب "كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (154)
Aussi on a peur aidez-nous svpppp
مع متمنياتنا أن تسارع الجهات المعنية بإعداد "سيناتوريوم ابن الصميم" النموذجي، حتى يتم استقبال الحالات الحرجة...
واللهم الطف بعبادك الضعفاء...
#بقا_في_دارك #stay_at_home
نسأل الله تعالى ان يرفع عنا هدا البلاء
العسكر ينزل للشارع في اقرب وقت لان عناصر الامن والقوات المساعدة مقادرينش على الشعب والشعب مكيخافش منهم اذن العسكر والعصا تبدا صافي.
خير شيء نتمنى.
اللهم ارفع البلاء و الوباء عن المسلمين.
اللهم اجعله بردا و سلاما علينا كما جعلت النار بردا و سلاما على إبراهيم.يا رب يا رب يا رب.
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات.
الحل العزل الصحي للجميع والخروج فقط للتبضع أو التطبيب!!!!!
QU'ON LIMITE HÉMORRAGIE D'ABORD
الله يشفي الجميع يجب جلوس في المنزل عفاكم. مزال في العالم ناس مجموعين قدام الحوانت يجب خروج سلطات إلى العالم القروي را راسهم قاصح
تخيل الله احفظ واحد باه أو جدو تقاس بكورونا و يديه للمستشفى و يقولو ماعدنا مانديرلو الاسبقية ل لي قل منو فالسن و لي عندو فرصة فالنجاة.
المجهودات المبذولة حاليا هي فقط لنقص سرعة انتشاره.
بخصوص هذا الوباء الطبقة الشغيلة والتي ماتزال تمارس مهامها وبتكتلات فد تفوة 100 عامل في مكان مغلق الا يشكل هذا تهديد في انتشار العدوة بين العمال.
ولابد على الحكومة فرض حظر التجول ولو اضظر الأمر لنزول القوات العسكرية لجل مناطق المملكة عفانا الله وإياكم من هذا الكابوس الفتاك الذي هلك شعوب دول العالم والسلام
اللهم ارفع عنا البلاء وعن البشرية جمعاء يااااارب
لماذا العشرات من السنين في الدراسة والأموال الطاءلة المصروفة ...ثم ننتظر غيرنا ليعطينا الدواء ؟
هنا يتضح الفرق بين فاءدة العلم والتفاهات
مثل الطاعون و الجدام و غيره مات عدد كبير من البشر
وعلى اين ازمة وستزول لكن المشكل في العقلية المغربية الجامدة المحنطة هذا هو اخطر فيروس بالنسبة للمغاربة
إلتزموا منازلكم لم يعد هناك بعد وقتا لتضيعوه أنضروا إلى ما يقع هنا بإيطاليا الوضع خارج عن السيطرة مئات الوفيات كل يوم ألاف المصابين بالفيروس كل يوم,
الله يحفضنا هادشي ولكيخلع
المرجو اعلان حالة الحجر الصحي والزام جميع المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى.
337 مقسومة على 18 يوم = 19 فحص مخبري في اليوم
عدد غير كافي بتاتا
الحالات المعدية تتجول بكل أريحية في شوارع وأزقة مملكتنا السعيدة ولا يعلم بعددها إلا خالقها ولكن ربما هي بالٱلاف
نلتزم بيوتنا من فضلكم
لو قام المواطنون بهذا الإجراء وأيضا أصحاب الدكاكين في المدن والقرى لربما حوصر هذا الفيروس وأبطئنا من تنقله من شخص لآخر
راه اذا بان ليك واحد طايح مخصكش تقرب ليه ولو ب 5 امتار , و المسعف لازم يكون محمي كلي بالكامل و كل شخص كان بجوار المصاب لازم دخل على حجر صحي. لانه داك اللي مجبد بحداها في السيارة انا متاكد هز الفيروس و يعلم الله فينو دابا . فمتستغربوش بعد اسبوع اذا وصل العدد الى 500 مصاب او اكثر .
الجهل هو العامل الاساس اللي غادي سنشر المرض بالمغرب.
و على الوزارة امدادنا بالمعلومات الكافية حول الاصابات
لهلا يضيع فينا شي واحد ياربي راك عالي وعالم ياربي تسترنا وتحفظنا من هاد الوباء
الرجاء الإلتزام بالتعليمات و عدم الخروج إلا للضرورة حتى نمر من المحنة و يدخل شهر ابريل ربما مع الحرارة يختفي .
اللهم احفظ بلدنا المغرب .
هل للتساقطات المطرية الأخيرة تأثير في الخفظ من تأثير كورونا.
حفظنا الله من كل بلاء
Pour les gens qui travaillent dans des plateformes
fermés centre d'appel sont aussi des citoyens et peuvent aussi transmis le virus et suite a cela la trés bonne solution pour éviter plus de victime c'est que les gens travaillent de chez EUX
Merci
والمرجو اقصى العقوبات على المخالفين وشكرا
مثلا جهة الشرق حالاتان
لماذا لا يكون التدقيق اكثر لتكون الامور واضحة
لتفادي الكارثة #نريد_حالة_الطوارئ_بالمغرب
الكل متفق مع قرار السلطات المغربية في تقليص او المكوث في منازلهم نريد تصريح منهم كذالك, ماذا عن الاشخاص المياومين..؟
حضر التجوال ضروري ولكنه غير كافي لأن حتى الأسر يمكن أن تنقل العدوى فيما بين أفرادها. وحضر التجوال سيبطيء سرعة العدوى ولكن لن ينفع في إنقاذ أرواح من أصيبوا من قبل.
إبطاء سرعة العدوى سيخفض الضغط على المستشفيات والطاقم الطبي ولكن في المغرب حالة المستشفيات لا تبشر بالخير.
للأسف تأخر المغرب في غلق الحدود
التزموا منازلكم والخروج للضرورة القصوى حتى تمر الموجة العاتية بسلام
قبل القضاء على هذا الوباء يجب محاربة بعض الفيروسات التي ترتدي الكمامات وتقف في "راس الدرب بلا شغل" أوعو رحمكم الله فربما ستحمل الفيروس في حذائك وتدخله الى أهل بيتك،فكرو في أسر لها معيل واحد إن افتقدوه بسببك فما مصيرك عند الله،فبدل أن تقف في راس الدرب أدخل الى بيتك وتصفح الأنتيرنيت لتقرأ على مخاطر هذا الفيروس وتنشر الوعي في وسط عائلتك،أخي القارئ لا أريدك أن تكون ضارا في هذا المجتمع.هدانا الله وإياكم......
#ZiKas
فهم لحد الآن61 إصابة وحملات التوعية
ومانسع عن جارتنا إسبانيا وايطاليا وووو
والمواطن المغربي ليس هنا أظن حثى لو خرج الجيش فسيجد مشكل والله سيعاني ، نسأل الله العفو والعافية
لا للخروج لا للخروج لهزم هذا الفيروس.
الحالت الجديدة كلها محلية نتيجة مخالطة حاملي الفيروس.
المرجو من الجميع البقاء في البيوت فخطورة هذا الوباء في سرعة انتشاره .
طبقو إجراءات الوقاية وأكثرو من الدعاء
المصلين الجدد بهذا الفيروس ينتمون لأي مدن
أيها المواطنوووون ٱلزموا بيوتكم يرحمنا و يرحمكم الله
لنقتدي بالمملكة الأردنية نزلت الجيش وإلزام الناس بالبيوت قبل فوات الأوان
لنقتدي بالصين تغلبت على كورونا بعقلية الصينين وصبرهم شهر و الان 0 حالة في الإقليم الموبوء
Le Maroc n’a pas besoin de ça franchement c’est un pays qui n’a pas beaucoup les moyens pour faire face
En plus les gens qui vont rester eux et qui s’arrête de travailler ils ne seront pas pays ils n’ont pas de chômage alors qu’on Europe ils touchent leur salaire
Franchement j’en veux à la dame et au Monsieur qui ont ramené la maladie au Maroc
وصافي مبقاوش الطيرات تدخل المطار والحدود مغلقة.. من الان فصعدان اي مريض جديد راه غير هداك لمبغاش يبقى فدارو ،البواء ينتقل بسرعة فائقة.. الله يرحم بها الوالدين بلا تجمعات بلا تعناق و تسلام...