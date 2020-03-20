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الرئيسية | مجتمع | مهنيون يطالبون بتقنين شراء أدوية "الباراسيتامول" في الصيدليات

مهنيون يطالبون بتقنين شراء أدوية "الباراسيتامول" في الصيدليات

مهنيون يطالبون بتقنين شراء أدوية "الباراسيتامول" في الصيدليات
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 20 مارس 2020 - 09:00

ارتفعت مبيعات المنتجات الدوائية، التي تحتوي على مادة "الباراسيتامول"، بشكل لافت نتيجة الإقبال الكبير على اقتنائها من الصيدليات من طرف المواطنين، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وعمد المواطنون إلى شراء كميات كبيرة من منتوج "دوليبران"، تتجاوز 10 علب للشخص الواحد؛ وهو ما دفع مجموعة كبيرة من الصيدليات بالعاصمة الاقتصادية للمملكة والمناطق المحيطة بها إلى تقليص الكميات التي يسمح للزبناء بالحصول عليها، تفاديا لتسجيل أي نقص في المخزون.

وقال الدكتور حسن شادر إن هذا التهافت على شراء "دوليبران" والمنتجات الدوائية المماثلة يأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 58 حالة؛ وهو ما يستدعي تقنين عملية شراء مثل هذه الأدوية، التي تستعمل في خفض حرارة جسم المصابين بهذا الفيروس.

وشدد شادر، في تصريح لهسبريس، على ضرورة حصر عملية اقتناء هذه الأدوية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتوفرون على وصفة طبية فقط، والتوقف عن تسليمها بشكل عشوائي خدمة للمصلحة العليا للبلد.

من جهته، أكد الدكتور سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أنه يتوجب على المواطنين الكف عن تخزين هذه الأدوية في بيوتهم؛ لأنه ليس هناك أي داع لمثل هذه السلوكات.

وقال رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، في تصريح لهسبريس، إن "المغرب يتوفر على مخزون كاف من هذه الأدوية، وعملية تصنيعها متواصلة في المختبرات المتخصصة، خاصة أن استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه الأدوية التي تساعد على تخفيض حرارة الجسم متواصلة من الهند وستتواصل قريبا من الصين، علما أن 60 في المائة من مكوناته الأولية تصنع في المغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - انا الجمعة 20 مارس 2020 - 09:12
الله يستتتتتتتتر ولينا مخلوعين من البشر كثرمن كورونا
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2 - الحسين الجمعة 20 مارس 2020 - 09:12
الله إهديكم يالمغربا مالكم على هد الحالا
هدي
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3 - nouro الجمعة 20 مارس 2020 - 09:13
البرأسيتامول عدو ابني ذو 5 سنوات لنقص في انزيم ويعرف بحساسية الفول....نسأل الله اارحمة فنحن عباده الضعفاء جدا جدا....
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4 - دولامين الجمعة 20 مارس 2020 - 09:15
السلام عليكم...بغيت نحذر من منبر هسبرس من دواء كحتوي على باراسيتامول..سميتو (دولامين)...كنت مصاب بانفلونزا ...دوا لي كناخد (روميكس او دولبران ف c....او رينوميسين...مع Drill بالنسبة الكحة العامرة او خاوية) الصيدلي قتارح علي (دولامين) ...من 2 حبات بديت كنحس بحال دگة فقلبي...تثنهار تالت تزاد علي الحال بالنسبة لديك الدگة ..ولا تاخد 4 سوايع غباش تحيد.....من بعد عرفت بان دك دوا هو لي عندو هاد التاتيرات الجانبية الخطيرة....ملحوظة..الواليدة ديالي حتى هي شرباتو ...حتى هي طرا نفس المشكل.....صديق ديالي فالخدمة نفس المشكل ...
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5 - العم حام الجمعة 20 مارس 2020 - 09:16
في كل.حالات ارتفاع حرارة الجسم التي لايكون سببها جروح ..فإن مادة الباراسيتامول تكون وباء على بعض الاجسام ...وننصح بالاسبرين فهي الملكة في ترسانة الادوية...
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6 - daka الجمعة 20 مارس 2020 - 09:41
الإنسان يريد ان يعمر طويلا ولكن نسي انه ان مات بوباء فانه شهيدا
يعد شهيدا إذا عمل بتوصية الرسول ذون ايذاء الآخرين. إذن علينا البقاء في المنازل والخروج الا للظروريات أو للتطوع ومساعدة الآخرين كتلبية حاجات العجزة المهددين اكثر بالفيروس و التبضع لهم لكي لا يخالطوا الناس كما هو الحال في أوروبا
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7 - marocain drouich الجمعة 20 مارس 2020 - 09:44
للهم ٱحفظ بلدنا و سائر الدول من الوباء... للأسف وهبنا الله نحن المسلمين بِفضله أكبر نِعمة و هي الإسلام الذي هو منهج البشرية الوحيد الذي يضمنُ لِلفردِ و الأسرة و المجتمع طهارة الرُّوح و البدن،فكل ما حرَّمهُ الله و النبي(ص) ٱكتشف العلماء في مُختلف الميادين أن فيه وِقايةٌ من عدد مِن الأسقام الجسدية و المشاكل النفسية.فما علينا إلا أن نحمد الله و نَستيقِظَ من غَفلتِنا فالله سبحانه يُعطي لعِبادِه الغافلين إِنذاراً لِيتوبوا و يرجِعوا إليه،و كذلك يبيِّنُ للمُتكبِّرين و الظالمين مدى ضُعفِهِم و أنَّ غَضَبهُ و بَطْشهُ لا يردُّهُ سِلاحٌ و لا إعلامٌ و لا تطوُّرٌ.....
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8 - Rachid الجمعة 20 مارس 2020 - 09:46
بصفتي عامل بشركة لصناعة الأدوية فإن هده المادة الباراسيطامول جد متوفرة بالمغرب ونحن نصنعها ليلا ونهارا
لا داعي للسباق ولا داعي للقلق الباراسيطامول جد متوفر بالصيدليات
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9 - رشيد الجمعة 20 مارس 2020 - 09:51
أولا أريد أن أشير إلى جودة المنتوج المتردية الموجودة ببلادنا، فلا مجال للمقارنة بين باراسيتامول أروبا و ذلك الموجود عندنا لذا أضطر في كل سفر لي أن أجلب عدة علب، المرجو مراقبة الشركات الصيدلية لكي لا يفعلوا بنا ما يحلو لهم
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10 - إبراهيم الجمعة 20 مارس 2020 - 09:55
يجب ان يمنع شراء أي دواء من الصيدلية بدون وصفة طبية
هكذا سيحل المشكل
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11 - moualiq الجمعة 20 مارس 2020 - 10:02
علبة واحدة كافية لكل شخص لأن دولبران ليس بأكل ولا يسمح بتجاوز 3اقراص يوميا على أن لا يتعدى اخدها 5أيام وإلا ستكون النتيجة تليف الكبد
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