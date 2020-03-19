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كُتّاب وآراء
الجيش يدعم صندوق كورونا بـ100 مليون درهم
مساهمة منهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد، المحدث بتعليمات ملكية، بادر الضباط السامون، برتبة جنرال وكولونيل ماجور، للقوات المسلحة الملكية، بجميع مكواناتها البرية والبحرية، وكذا الدرك الملكي، بالمساهمة براتب شهر لفائدة هذا الصندوق.
وفي نفس الاطار، بادر باقي أفراد القوات المسلحة الملكية الى المساهمة في هذا الصندوق، وذلك بشكل تطوعي، إيمانا منهم بالواجب التضامني الذي تقتضيه هذه الظرفية الخاصة التي تمر منها الممكلة.
كما تساهم القوات المسلحة الملكية في هذه التعبئة الوطنية، المتبثقة من إرادة الملك محمد السادس، بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون درهم.