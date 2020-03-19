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الرئيسية | مجتمع | الجيش يدعم صندوق كورونا بـ100 مليون درهم

الجيش يدعم صندوق كورونا بـ100 مليون درهم

الجيش يدعم صندوق كورونا بـ100 مليون درهم
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 15:05

مساهمة منهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد، المحدث بتعليمات ملكية، بادر الضباط السامون، برتبة جنرال وكولونيل ماجور، للقوات المسلحة الملكية، بجميع مكواناتها البرية والبحرية، وكذا الدرك الملكي، بالمساهمة براتب شهر لفائدة هذا الصندوق.

وفي نفس الاطار، بادر باقي أفراد القوات المسلحة الملكية الى المساهمة في هذا الصندوق، وذلك بشكل تطوعي، إيمانا منهم بالواجب التضامني الذي تقتضيه هذه الظرفية الخاصة التي تمر منها الممكلة.

كما تساهم القوات المسلحة الملكية في هذه التعبئة الوطنية، المتبثقة من إرادة الملك محمد السادس، بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البطل الخميس 19 مارس 2020 - 15:11
تلاحم وتضامن كل المغاربة دليل على الرجولة
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2 - حسن الخميس 19 مارس 2020 - 15:14
حبدا لو كان اكتر. السلاح كتشريوه بالملايير وما كانديرو به والو
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3 - محمود الخميس 19 مارس 2020 - 15:14
كل الاحترام والتقدير لهذا الدعم السخي من القوات المسلحه وايضا كل الشكر والامتنان للسيد الحموشي وسي الوزير العلمي وكل من تعاون وتبرع لإنقاذ هذا الشعب من محنته وعلى رأسهم جلالة الملك المفدى محمد السادس ادامه واعزه الله
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4 - الفقير إلى الله الخميس 19 مارس 2020 - 15:15
اللهم زد وبارك، الحمد لله مازال الخير في المغرب والمغاربة، الكل يساهم بما اته الله بالمال، أو الانضباط، أو الكلمة الطيبة، وكذلك الايجابية
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5 - hamada الخميس 19 مارس 2020 - 15:16
نحن نفتخر بقواتنا المسلحة الملكية ونفتخر بملكنا و نعتز بوطننا العزيز عاش محمد.سادس vive le roi vie les f' a r vive le maroc
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6 - abdo abdo الخميس 19 مارس 2020 - 15:21
أللهم ألف بين قلوب المغاربة في كل مكان في العالم يارب العالمين حتى نتقدم ببلادنا وتترحم علينا الأجيال القادمة ان شاء الله كونوا رجال ورأى بلادنا الحبيبة الغالية هذا درس لنا حتى نتعلم كيف نهتم ببلادنا
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