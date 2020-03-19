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الرئيسية | مجتمع | "صندوق التقاعد" يصرف معاش مارس مسبقاً

"صندوق التقاعد" يصرف معاش مارس مسبقاً

"صندوق التقاعد" يصرف معاش مارس مسبقاً
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 15:47

أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد أنه قرر صرف معاشات متقاعديه لشهر مارس مسبقاً قبل الموعد المعتاد، في إطار التضامن جراء انتشار وباء "كورونا".

وذكر الصندوق، في بلاغ له اليوم الخميس، أنه التزاماً بالتدابير الوقائية التي اتخذها السلطات للحد من انتشار الفيروس وللتقليص من تنقلات متقاعديه قرر أيضاً صرف معاشات شهر أبريل في موعدها المعتاد دون إجبارية إثبات الحياة عن طريق الإدلاء بشهادة الحياة أو تفعيل بطاقة "راحتي".

ودعا الصندوق المتقاعدين الراغبين في الحصول على معلومات إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو الهاتف: 0522424888

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبد اللطيف الخميس 19 مارس 2020 - 15:52
هذا المرض أكد التضامن بين المغاربة و أننا شعب إن أردنا فعل شيء نوفق بإذن الله. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أتمنى أن يضل هذا التضامن و التآزر بين كل فئات المجتمع بعد المرض الذي سنتخلص منه بإذن الله
يدا_في_يد_لمحاربة_كورونا
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37
2 - عبدالاله الخميس 19 مارس 2020 - 16:00
أفضل بادرة للحد من الوباء .. وحماية الناس المسنين..دبا لعندو شي جد ولا جدة غير يسد عليه
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22
3 - خلد الخميس 19 مارس 2020 - 16:02
جزاكم الله خيرا مبادرة من شأنها تخفف أو ربما تحد من الازدحام أمام الشبابيك
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19
4 - عثمان الضاو الخميس 19 مارس 2020 - 16:10
هذه هي الروح التعاون و التكافل يظهر حس المسؤولية لدى النظام تحية لهم اظهروا لنا قيمتنا عندهم
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11
5 - Mino الخميس 19 مارس 2020 - 16:13
على الحكومة مساعدة هؤلاء المستضعفون عسى الله ان يرفع مقته وغضبه عنا
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11
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