"صندوق التقاعد" يصرف معاش مارس مسبقاً

هسبريس من الرباط

أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد أنه قرر صرف معاشات متقاعديه لشهر مارس مسبقاً قبل الموعد المعتاد، في إطار التضامن جراء انتشار وباء "كورونا".

وذكر الصندوق، في بلاغ له اليوم الخميس، أنه التزاماً بالتدابير الوقائية التي اتخذها السلطات للحد من انتشار الفيروس وللتقليص من تنقلات متقاعديه قرر أيضاً صرف معاشات شهر أبريل في موعدها المعتاد دون إجبارية إثبات الحياة عن طريق الإدلاء بشهادة الحياة أو تفعيل بطاقة "راحتي".

ودعا الصندوق المتقاعدين الراغبين في الحصول على معلومات إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو الهاتف: 0522424888