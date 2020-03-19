24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عصيد ومغالطة رجل القش (5.00)

  2. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)

  3. سلطات المملكة تقرر إغلاق معبر الكركرات الحدودي لتفادي "كورونا" (5.00)

  4. فيدرالية أولياء التلاميذ: المصلحة الفضلى للوطن (5.00)

  5. مديرية تطوان تعدّ كبسولات مصوّرة للتعليم عن بعد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | العثماني: المغرب شرع في تسجيل انتقال عدوى كورونا داخل البلاد

العثماني: المغرب شرع في تسجيل انتقال عدوى كورونا داخل البلاد

العثماني: المغرب شرع في تسجيل انتقال عدوى كورونا داخل البلاد
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 15:10

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بالتعليمات الصحية، وعدم الخروج من البيوت إلا لضرورة التطبيب أو التبضع أو العمل، للحد من انتشار فيروس كورونا في بلادنا.

وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة بمناسبة اجتماع المجلس الحكومي اليوم، أنه "رغم كون الحالة الوبائية في المرحلة الأولى، إلا أنه لا يمكن أن نتنبأ بما سيقع في الأسابيع المقبلة".

وأضاف رئيس الحكومة: "المغرب شرع في مرحلة تسجيل انتقال العدوى داخل الوطن..رغم أن الأمر ليس بشكل كثير، لكننا بدأنا نسجله".

العثماني شدد على أن الإجراءات الاحترازية التي قام بها المغرب لتفادي خطر انتشار الوباء هي "إجراءات جادة وليست سهلة، بل ضرورية لحماية صحتنا جميعا وصحة المواطنين".

"أطالب الجميع بالالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية، والله يجازيكم بالخير اللي معندوش شي حاجة ضرورية يبقى في دارو.. الله يجازيكم بالخير اللي معندوش شي حاجة ضرورية ممنوع يخرج"، يكرر العثماني في كلمته التي وجهها إلى الرأي العام.

وأضاف رئيس الحكومة أن "بعض الدول منعت اجتماع 10 أشخاص، ومنحت الشرطة صلاحيات لمداهمة أي بيت يوجد فيه اجتماع لعشرة أفراد، بالإضافة إلى فرض غرامات ثقيلة عليهم".

"المغاربة أغلبهم ملتزمين بالتعليمات، لكن كاين كثيرين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية"، يورد العثماني، الذي جدد التأكيد على عدم خروج الناس إلى الشارع إلا في حالات العمل أو التطبيب أو التبضع أو لشراء الدواء من الصيدليات.

وكانت وزارة الصحة كشفت صباح اليوم الخميس أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" وصل إلى 61 في المملكة.

وسجل المغرب أمس الأربعاء خمس حالات إصابة لمخالطين كلها بجهة فاس مكناس، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - أبو منال الخميس 19 مارس 2020 - 15:16
أملنا في الله سبحانه وتعالى كبير ....
حقط الله بلدنا بما حفط به الذكر الحكيم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
74
2 - عادل الخميس 19 مارس 2020 - 15:19
المعقول بدأ، والقادم أسوأ، والدعاء هو الحل ، الله ارفع غضبك ومقتك على عبادك الضعفاء...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
64
3 - مواطن الخميس 19 مارس 2020 - 15:19
القادم سيكون اسوا اذا لم نلزم بويوتنا وعدم مخالطة الناس .اللهم احفظ هذا البلد و اجعله آمنا معافا يارب العالمين، ياسميع يامجيب، يارب العرش العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
4 - مواطنة الخميس 19 مارس 2020 - 15:20
الحجر الصحي ضروري لتفادي انتقال العدوى .الشركات لا زالت تشتغل مراكز النداء ايضا .الله يحفظنا جميعا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
5 - rachid الخميس 19 مارس 2020 - 15:21
في نضري المتواضع ممكن محاربة والتغلب على كورونا ولاكن لا نستطيع التغلب على الجهل الدي يعشعش في عقول نسبة كبيرة من المجتمع المغربي وخاصتا في البوادي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
6 - حسن قنديلة الخميس 19 مارس 2020 - 15:21
المرجو منكم الحيطة والحذر ممن يتوقع نلطف من ربنا سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وان يدخل رمضان مبارك علينا انشا الله وترجع الحياة كما كانت انشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
7 - يا لطيف ألطف بنا الخميس 19 مارس 2020 - 15:22
إلزموا أيها الأحباب الأسباب الوقائية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
8 - حسان اكادير الخميس 19 مارس 2020 - 15:22
علينا التعامل مع الجميع أنهم مصابون. ونتعامل مع الجميع أننا مصابون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
9 - citoyenne الخميس 19 مارس 2020 - 15:23
الخروج للتبضع والتطبيب. ضرورة قصوى مفهوم و حتى الوقت سيكون معدود بالدقائق .اما الخروج إلى العمل فهو يشكل خطرا على العامل ومن ينتظره في المنزل و هذا لا يساهم في الحد من انتشار الوباء بل العكس!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
10 - حسن الخميس 19 مارس 2020 - 15:23
السي العتماني يلا عندك شي مخطط كما قلتي في قناة الجزيرة غير بدا فيه قبل ما يصبح الطايح اكتر من الواقف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
11 - Sarah الخميس 19 مارس 2020 - 15:23
لطفك يا الله اللهم ارحمنا برحمتك يا الله.
اللهم اني اعوذ بك من البرص،اللهم إني أعوذ بك الجنون وأعود بك من الجدام وأعوذ بك من سيىء الاسقام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
12 - مواطن الخميس 19 مارس 2020 - 15:23
اللهم احفظ هذا البلد و اجعله آمنا معافا يارب العالمين، ياسميع يامجيب، يارب العرش العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - سميح الخميس 19 مارس 2020 - 15:23
حضر التجول من الخامسة مساءا إلى السابعة صباحا
بلا زيادة بلا نقصان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
14 - ben lebsir ahmed الخميس 19 مارس 2020 - 15:23
اكثروا من الصلاة والدعاء واليقضة والتزام التعليمات واكثر من النضافة والبيت والبعد عن الاخر وعدم لمس اماكن من حديد ومباني بالايادي حتى ان خرجت حاول الابتعاد وان لا تلمس اشياء والنضافة كثيرا وحولوا ابعاد الاولاد من الشوراع والازقة والخروج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - ادم الخميس 19 مارس 2020 - 15:24
المرجو ذكر التفاصيل هل هي وافدة حالات اليوم ام منشرة بين القاطنين المحليين وماهي الاعراض التي يحسون بها المصابون الجدد ان كانت لهم اعراض باصابتهم بهذا الفيروس الشبح .بغينا نعرفون المدن او القرى باش ناكمشوا في المنزل وما نخرجو غير لشراء الضروريات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - راشد الخميس 19 مارس 2020 - 15:24
اطالب السيد العتماني بوضع لجن لبحث اوضاع المتوقفين عن العمل لمساعدتهم ....
انا شخصيا و زوجتي و ابنتي نملك 11 درهم كيف سنستمر بمواسات بعضنا و الى متى......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
17 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 15:25
ادا كانت الصين قد نجحت في حد انتشار هاد الوباء فاننا ببمكاننا ان نحقق نفس الءنتصار بمشاركة الجميع باءلتزام كل الشروط المطلوبة منا . عدم الخروج خاصة , النضافة الصارمة , التزام مسافة بيننا ولو في بيوتنا عدم استعمال ادوات مختلطة بيننا ولنا شيء اقوى ايضا ان نستعين بالله و الءستغفار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
18 - بنت البلاد الخميس 19 مارس 2020 - 15:25
راه حتى هادوك الناس اللي باقين كيمشيو العمل ديالهم راهم معرضين للعدوى ادا خاص كلشي يتكمد في دارو علاش شي يجلس وشي باقي خدام تكلمو مع رؤساء الشركات الخاصة وعطيوهم أوامر صارمة باش يحبسو كلشي حيت كلشي خايف على راسه وعلى والديه وعلى وليداته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
19 - الله يحضر السلامة الخميس 19 مارس 2020 - 15:25
راه القضية بدات كتحماض ، غير الله يلطف بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
20 - hayat الخميس 19 مارس 2020 - 15:25
السيد رئيس الحكومة المرجو النظر في الاسواق الممتازة كارفور مرجان اسواف السلام.... ماذا عنها؟ لا زال فيها الاكتضاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
21 - أزرو الخميس 19 مارس 2020 - 15:25
فعلا يجب منع التجمعات خارج البيت ولو لشخصين يجب الخروج لقضاء المآرب وبسرعة واحترام المسافة القانونية والاولوية. وينبغي إصدار العقوبات على من يلعب أو يجتمع خلال هذه المرحلة الصعبة لأن فيروس كورونا ليس بالهين. الحمد لله وسائل الإتصال موجودة فالتواصل عن بعد أفضل لتجاوز هذا الظرف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - بلال الخميس 19 مارس 2020 - 15:25
الله يلطف يارب لقاديا غادا وكتعقد هي الله يحفظ وصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
23 - يونس الخميس 19 مارس 2020 - 15:26
إذا لم يكن هناك التزام من المواطنين بالبقاء أكبر فترة ممكنة بمنازلهم و باتخاذ الحذر و الوقاية فإن العاقبة ممكن تكون سيئة مثل الدول الأخرى. اليوم 60 إصابة، و لا قدر الله ممكن بعد اسبوع 600، بعد أسبوع آخر 6000، و بعد اسبوع آخر 60 ألف و بعد اسبوع آخر 600 ألف. المغرب دولة ضعيفة و ما عندها جهد و اللي مرض غادي يعول غير على مقاومة جسمه و مناعته فقط و كثير من الناس مناعتهم ضعيفة بحكم السن أو الأمراض المزمنة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
24 - سفيان الخميس 19 مارس 2020 - 15:26
حان وقت تطبيق حظر التجوال.والقيام بما يلزم من مواكبة لحماية المتضررين والمعوزين.
قدر الله وما شاء فعل.وانا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
25 - N.H الخميس 19 مارس 2020 - 15:26
الله يجيب الفرج من عندو أما لعولنا عليكم سوف نصبح في خبر كان الشيء الإيجابي في هذا الوباء أنه أصبحنا سواسية مثا الغني و الفقير مبقاتش نافعة سير مستشفيات أوروبا باش تعالج نتمناو هدشي يدير ليكم عبرة باش تهتمو بالصحة و التعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
26 - أحب وطني الخميس 19 مارس 2020 - 15:27
اللهم إني استودعك نفسي واهلي وشعبي ووطني فأنت خير الحافظين وسائر بلاد المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
27 - karim الخميس 19 مارس 2020 - 15:28
اودي هاد الناس مابغاوش اطبقو التعليمات حتى اولي الطايح كثر من النايض عاد امكن ادخلو لديورهم. خاص المخزن اتحرك. هاد الناس غادي اخرجو على المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - مواطنة مغربية الخميس 19 مارس 2020 - 15:28
الحالة مابقاتش خاصها نطالب ولكن نفرض
كين شي بنادم مكيعرفش دخل لدارك الله يخليك
خاصوً دخل لدارك ولا نديك للحيس
هادوك لي خصهم غير مايصورو كيسميوه رأسهم TV خاصهمً يتعاقبو لانهم ميرونوف اخبار خاطئة ويعيقون تدخل السلطات
كنطالبو من الدولة مزيد من الحزم وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - Miloud casablanca الخميس 19 مارس 2020 - 15:28
السي العثماني الخروج من المنزل بات مسموحا الا للتبضع والتطبيب حتى العمل وقفوه ولقاو الحل المادي لللطبقة الشغيلة، راه الامر بت معقدا والحل بين ايديكم نتوما، فرضو عقوبات زجرية للخروج من البيت وعاونو الفقراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
30 - jamila الخميس 19 مارس 2020 - 15:28
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث بإذا الجلال والإكرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
31 - مواطن مقهور الخميس 19 مارس 2020 - 15:29
اسي العتماني راه خاص بنادم يبقى فدارو ويخرج غير الى بغا يشري مايكل ولا يمشي لطبيب على الناس اللي كتمشي العمل هادوك عندهوم مناعة ديال الديناصورات ماغديش يتقاصو ويوصلو العدوى للناس اللي جالسين فديورهم ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
32 - بحر الآسى الخميس 19 مارس 2020 - 15:30
إذا التزم المغاربة بيوتهم ووسائل النظافة كما أوصاهم خبراء الطب والأوبئة فلا خوف عليهم بإذن الله ومشيئته.

إذن نحن أمام سيناريوهان إثنان، إما نلتزم بالتعليمات فنصبح مثل الصين التي سجلت 0 حالة في 24 ساعة الأخيرة وإذا تمردنا على التعليمات والنصائح فنتذكر بأن إيطاليا توفي بها أمس 475 شخص.

يعني ولات طاليا كاتعالج غير دوك ليقدرو يعيشو ولاخرين ليمناعتهم ضعيفة كيخلهم يموتو لأنهم جاتهم التعليمات باش يعطو الأسبقية بمعالجة دوك ليقدو يعيشو ... يعني يقدر يدخل واحد مناعتو ضعيفة لغرفة الأنعاش قبل من واحد مناعتو قوية .. واخا يكون سبقو بسيمانة وملي يجيبو داك ليمناعتو قوية كايحيدو داك ليسبقو لأن مناعتو ضعيفة وكايعالجو داك لاخور ليقدر يعيش... تصورو ألخوت هاد السينايو الله يحفظ ليمابغيناه ومكانتمناوه لأي واحد من المسلمين أو غير المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - souk 4 dlgharb الخميس 19 مارس 2020 - 15:30
«إذا سمعتم الطاعونَ بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها»
إذا نزل وباء بأرض لم يدخلها الإنسان فلا يجوز له دخولها حفاظاً على صحته وصحة غيره، وإذا دخل المرض في أرض هو فيها لم يجز له الخروج وعليه أن يصبر على قدر الله ليكتب له الأجر
المغاربة الا ماشافوش الموت فديورهم مغديش يشدو الارض....و الله يستر الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - لطفك يا رب الخميس 19 مارس 2020 - 15:30
يا ربي تلطف بينا هادشي ولا كيخلع مع العلم انا مزال خدامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - Ayoub الخميس 19 مارس 2020 - 15:30
اشكر السید الوزیر علی حرصه الشدید علی مواكبه تطورات الفیروس فی بلدنا الحبیب وتوجیهه التعلیمات الصارمه التی بشانها تجعل الشعب المغربی یستعجل فی اخذ المبادره وتنفیذ ها بشكل سریع للحد من انتشار الفیروس والتكافل والتضامن بیننا هو الذی سیجعلنا حكومه وشعبا نستخلص نتیجه ایجابیه باذن الله العلی القدیر .#نبقاوفدارنا#
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - ايمان الخميس 19 مارس 2020 - 15:31
المرحلة تانية دخلنا فيها والشعب معرفش بخطورة الوضع وهنا نعرفو ان الجهل سائد في البلاد والله يرحمنا ياربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - جديدي الخميس 19 مارس 2020 - 15:31
ارجو ان يفتح اصحاب الويفي التشفير للعموم من سكان واصحاب المقاهي وادارات ......فضلا وليس امرا .
وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - الخنفوش الخميس 19 مارس 2020 - 15:32
نتمنى الدولة تاخذ بعين الإعتبار لمراكز النداء و شركات الكابلاج كتلقا فيهم مئات الأشخاص مجموعين فمكان و زمان واحد يعني واحد مريض ينقل العدوى للجميع الله يحفظ الجميع و لكن وجب التنبيه و إيجاد حل لذلك..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - Maroc الخميس 19 مارس 2020 - 15:32
الحل في الحجر الصحي الإجباري للجميع، والخروج للضرورة فقط، منذ أسبوع كنا نطالب بالحجر الصحي الإختياري، البعض إلتزم بالمكوث في المنزل، والبعض مازال يخرج إلى الشارع دون سبب. لابد من فرض غرامات على من يريد أن يستهتر بحياة المغاربة، اللهم احفظنا جميعا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - فرح الخميس 19 مارس 2020 - 15:33
هاحنا فالدار محبوسين بحال العصافبر فالاقفاص ...ومكنسمعو غير تزايد فالحالات حتي حاجة مكتبشر بلخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - عقة هاشم الخميس 19 مارس 2020 - 15:33
"المغاربة أغلبهم ملتزمين بالتعليمات، لكن كاين كثيرين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية"، يورد العثماني، ؟؟؟؟؟
والسي العثماني ،الإجبار الإجبار الإجبار
انزلوا الجيش الله يخليكم نحن دولة تعاني من الصحة والمرافق الصحية والكوادر الصحية قبل ما نسمع بهذا الواباء، الله يستر ويحد الباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - مغربية الخميس 19 مارس 2020 - 15:33
الحل هو تطبيق حذر التجوال لأن أغلب الناس وخصوصا في الأحياء الشعبية لا يحترمون التدابير الاحترازية للحد من هذه الجائحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 15:33
نعم كلنا منخرطين في الالتزامات التي اعلنتها السلطات في البلاد الا ان هناك بعض او فئة غير ملتزمين بالقرارة الصادرة و أضن انهم هم الفئة التي سيعاني الشعب بسببها صراحة يجب نزول الجيش لشوارع و فرد حظر التجوال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - جهاظ الخميس 19 مارس 2020 - 15:34
يجب اعلان حالة الطوارئ فورا ونزول الجيش إلى الشوارع والتكفل بالأسر المعوزة والإعفاء التام من فواتير الماء والكهرباء .شوفو اعباد الله دول فايتانا بسنوات ضوئية وعجزت امام هاد الفيروس اللعين فما بالك هنا في المغرب . ورجعو الى الله والاستغفار والدعاء.كما قال موسى لبني اسرائيل عودوا الى بارئكم.ياربي تحفظ جميع المسلمين من هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - صاحب رأي الخميس 19 مارس 2020 - 15:35
لي خاف سلم
ومن دخل داره أمن
ومن اتقى الله جهل له مخرجا
....
الحمد لله على كل شيء.
الشجاعة تظهر في هذه الاوقات✊
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - مواطن مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 15:35
نطلب من الدولة فرض حضر التجول على الجميع ... راه دول متقدمة حارو مع الفيروس بقينا غير حنا اللي ماعندنا لا مستشفيات ولا تجهيزات ولا أطر طبية مؤهلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - يونس الخميس 19 مارس 2020 - 15:35
إذا كان المريض يضع كمامات لكي لا يعدي غيره، لو يغطي كل من أراد الخروج وجهه بكمامة أو بغيرها، خصوصا في الأسواق، ألا يمكن أن يقل بذلك احتمال انتقال العدوى؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - الخميس 19 مارس 2020 - 15:35
واوهانلم تسجل اي إصابة خلال 24ساعة الاخيرة بما ان الفيروس ممكن ان نتجنبوه بادن الله لو لزمنا بيوتنا نحن اقوى من الفيروس بادن الله بالعقل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - محمد بيروك الخميس 19 مارس 2020 - 15:35
السيد رئيس الحكومة المحترم، سعد الدين العثماني،
بعد التحية والسلام،
يشرفني التقدم إليكم بطلب جمع المخزون الغذائي وتوزيعه بطريقة منظمة قادرة على تجاوز الأزمة، فهناك مؤشرات على أن الحالة مدبرة، وأن البؤرة لا يمكن التنبؤ بها، في ظل شح المعلومات المقدمة، يرجى منكم، مشكورين، تقديم إيضاحات أكبر حول المدن والأحياء الموجود بها حالات العدوى، كذلك تبيين مدى جدية وسائل الحماية المستعملة في الكشف عن المصابين، يرجى تطوير آليات التحقق من ذلك، قطاع الفلاحة ليس بخير، والسياحة والتجارة والخدمات... اللهم سلم اللهم سلم
الامتحان كبير وإرادة المغاربة قوية، سننتصر، لأنه قال رسول الله، لكل داء دواء إلا السقم، وقال ما نزل الوباء بقوم إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة.
متمنياتي بالشفاء العاجل للمرضى
وأن يرحم الشهداء.
محمد، مدينة سلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - صفاء الخميس 19 مارس 2020 - 15:35
واش البقال ماشي كثر عرضة لهذا الفيروس. واغلبية الناس كيشريو عندو واقدر اعاديه شي مصاب و غادي اعادي حتى هو الناس الاخرين الله احفظ الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - ملاحظ الخميس 19 مارس 2020 - 15:36
الإجراءات الاحترازية لتفادي خطر انتشار الوباء!! تساريت في الكثير من الدول الأوروبية لسنوات. ماسباقلياش شافت شي نصراني أو يهودي كيخراج لي في الئتين. يضربون ألف حساب قبل القيام بذلك احتراما للآخرين. واحنا في شيئ عادي جدا واخا في زمن الكورونا!! الله يهدي الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - سلاوي الخميس 19 مارس 2020 - 15:36
ا سي العثماني نتخباو فديورنا او من بعد...المفروض على حكومتكم مساعدتنا كا فقراء راحنا متصوروش درهم واحد............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 52 | عرض: 1 - 52

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.