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كُتّاب وآراء
العثماني: المغرب شرع في تسجيل انتقال عدوى كورونا داخل البلاد
دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بالتعليمات الصحية، وعدم الخروج من البيوت إلا لضرورة التطبيب أو التبضع أو العمل، للحد من انتشار فيروس كورونا في بلادنا.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة بمناسبة اجتماع المجلس الحكومي اليوم، أنه "رغم كون الحالة الوبائية في المرحلة الأولى، إلا أنه لا يمكن أن نتنبأ بما سيقع في الأسابيع المقبلة".
وأضاف رئيس الحكومة: "المغرب شرع في مرحلة تسجيل انتقال العدوى داخل الوطن..رغم أن الأمر ليس بشكل كثير، لكننا بدأنا نسجله".
العثماني شدد على أن الإجراءات الاحترازية التي قام بها المغرب لتفادي خطر انتشار الوباء هي "إجراءات جادة وليست سهلة، بل ضرورية لحماية صحتنا جميعا وصحة المواطنين".
"أطالب الجميع بالالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية، والله يجازيكم بالخير اللي معندوش شي حاجة ضرورية يبقى في دارو.. الله يجازيكم بالخير اللي معندوش شي حاجة ضرورية ممنوع يخرج"، يكرر العثماني في كلمته التي وجهها إلى الرأي العام.
وأضاف رئيس الحكومة أن "بعض الدول منعت اجتماع 10 أشخاص، ومنحت الشرطة صلاحيات لمداهمة أي بيت يوجد فيه اجتماع لعشرة أفراد، بالإضافة إلى فرض غرامات ثقيلة عليهم".
"المغاربة أغلبهم ملتزمين بالتعليمات، لكن كاين كثيرين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية"، يورد العثماني، الذي جدد التأكيد على عدم خروج الناس إلى الشارع إلا في حالات العمل أو التطبيب أو التبضع أو لشراء الدواء من الصيدليات.
وكانت وزارة الصحة كشفت صباح اليوم الخميس أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" وصل إلى 61 في المملكة.
وسجل المغرب أمس الأربعاء خمس حالات إصابة لمخالطين كلها بجهة فاس مكناس، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
حقط الله بلدنا بما حفط به الذكر الحكيم...
اللهم اني اعوذ بك من البرص،اللهم إني أعوذ بك الجنون وأعود بك من الجدام وأعوذ بك من سيىء الاسقام.
بلا زيادة بلا نقصان
انا شخصيا و زوجتي و ابنتي نملك 11 درهم كيف سنستمر بمواسات بعضنا و الى متى......
قدر الله وما شاء فعل.وانا لله وانا اليه راجعون
كين شي بنادم مكيعرفش دخل لدارك الله يخليك
خاصوً دخل لدارك ولا نديك للحيس
هادوك لي خصهم غير مايصورو كيسميوه رأسهم TV خاصهمً يتعاقبو لانهم ميرونوف اخبار خاطئة ويعيقون تدخل السلطات
كنطالبو من الدولة مزيد من الحزم وشكرا
إذن نحن أمام سيناريوهان إثنان، إما نلتزم بالتعليمات فنصبح مثل الصين التي سجلت 0 حالة في 24 ساعة الأخيرة وإذا تمردنا على التعليمات والنصائح فنتذكر بأن إيطاليا توفي بها أمس 475 شخص.
يعني ولات طاليا كاتعالج غير دوك ليقدرو يعيشو ولاخرين ليمناعتهم ضعيفة كيخلهم يموتو لأنهم جاتهم التعليمات باش يعطو الأسبقية بمعالجة دوك ليقدو يعيشو ... يعني يقدر يدخل واحد مناعتو ضعيفة لغرفة الأنعاش قبل من واحد مناعتو قوية .. واخا يكون سبقو بسيمانة وملي يجيبو داك ليمناعتو قوية كايحيدو داك ليسبقو لأن مناعتو ضعيفة وكايعالجو داك لاخور ليقدر يعيش... تصورو ألخوت هاد السينايو الله يحفظ ليمابغيناه ومكانتمناوه لأي واحد من المسلمين أو غير المسلمين
إذا نزل وباء بأرض لم يدخلها الإنسان فلا يجوز له دخولها حفاظاً على صحته وصحة غيره، وإذا دخل المرض في أرض هو فيها لم يجز له الخروج وعليه أن يصبر على قدر الله ليكتب له الأجر
المغاربة الا ماشافوش الموت فديورهم مغديش يشدو الارض....و الله يستر الجميع
وشكرا
والسي العثماني ،الإجبار الإجبار الإجبار
انزلوا الجيش الله يخليكم نحن دولة تعاني من الصحة والمرافق الصحية والكوادر الصحية قبل ما نسمع بهذا الواباء، الله يستر ويحد الباس
ومن دخل داره أمن
ومن اتقى الله جهل له مخرجا
....
الحمد لله على كل شيء.
الشجاعة تظهر في هذه الاوقات✊
بعد التحية والسلام،
يشرفني التقدم إليكم بطلب جمع المخزون الغذائي وتوزيعه بطريقة منظمة قادرة على تجاوز الأزمة، فهناك مؤشرات على أن الحالة مدبرة، وأن البؤرة لا يمكن التنبؤ بها، في ظل شح المعلومات المقدمة، يرجى منكم، مشكورين، تقديم إيضاحات أكبر حول المدن والأحياء الموجود بها حالات العدوى، كذلك تبيين مدى جدية وسائل الحماية المستعملة في الكشف عن المصابين، يرجى تطوير آليات التحقق من ذلك، قطاع الفلاحة ليس بخير، والسياحة والتجارة والخدمات... اللهم سلم اللهم سلم
الامتحان كبير وإرادة المغاربة قوية، سننتصر، لأنه قال رسول الله، لكل داء دواء إلا السقم، وقال ما نزل الوباء بقوم إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة.
متمنياتي بالشفاء العاجل للمرضى
وأن يرحم الشهداء.
محمد، مدينة سلا