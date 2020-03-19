العثماني: المغرب شرع في تسجيل انتقال عدوى كورونا داخل البلاد

هسبريس من الرباط

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بالتعليمات الصحية، وعدم الخروج من البيوت إلا لضرورة التطبيب أو التبضع أو العمل، للحد من انتشار فيروس كورونا في بلادنا.

وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة بمناسبة اجتماع المجلس الحكومي اليوم، أنه "رغم كون الحالة الوبائية في المرحلة الأولى، إلا أنه لا يمكن أن نتنبأ بما سيقع في الأسابيع المقبلة".

وأضاف رئيس الحكومة: "المغرب شرع في مرحلة تسجيل انتقال العدوى داخل الوطن..رغم أن الأمر ليس بشكل كثير، لكننا بدأنا نسجله".

العثماني شدد على أن الإجراءات الاحترازية التي قام بها المغرب لتفادي خطر انتشار الوباء هي "إجراءات جادة وليست سهلة، بل ضرورية لحماية صحتنا جميعا وصحة المواطنين".

"أطالب الجميع بالالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية، والله يجازيكم بالخير اللي معندوش شي حاجة ضرورية يبقى في دارو.. الله يجازيكم بالخير اللي معندوش شي حاجة ضرورية ممنوع يخرج"، يكرر العثماني في كلمته التي وجهها إلى الرأي العام.

وأضاف رئيس الحكومة أن "بعض الدول منعت اجتماع 10 أشخاص، ومنحت الشرطة صلاحيات لمداهمة أي بيت يوجد فيه اجتماع لعشرة أفراد، بالإضافة إلى فرض غرامات ثقيلة عليهم".

"المغاربة أغلبهم ملتزمين بالتعليمات، لكن كاين كثيرين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية"، يورد العثماني، الذي جدد التأكيد على عدم خروج الناس إلى الشارع إلا في حالات العمل أو التطبيب أو التبضع أو لشراء الدواء من الصيدليات.

وكانت وزارة الصحة كشفت صباح اليوم الخميس أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" وصل إلى 61 في المملكة.

وسجل المغرب أمس الأربعاء خمس حالات إصابة لمخالطين كلها بجهة فاس مكناس، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.