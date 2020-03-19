"وزارة الصحة" تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية ذلك.

وكانت الحالة الأولى التي تم الإعلان عن تعافيها تعود إلى شاب مغربي قادم من إيطاليا.

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