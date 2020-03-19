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"وزارة الصحة" تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا"

"وزارة الصحة" تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 15:31

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية ذلك.

وكانت الحالة الأولى التي تم الإعلان عن تعافيها تعود إلى شاب مغربي قادم من إيطاليا.

التفاصيل لاحقا...

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - sanae الخميس 19 مارس 2020 - 15:42
ممكن توضيح كيفاش تشافات ولحد الآن مازال مالقاو لقاح لفيروس
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2 - حسن قنديلة الخميس 19 مارس 2020 - 15:42
الحمد الله ربي كبير غادي يكون غير الخير انشاء الله المهم الزمو بيتوكم
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3 - عثمان الخميس 19 مارس 2020 - 15:42
الحمد لله يا رب
اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والمحن.. ما ظهر منها وما بطن
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4 - سلاوي الخميس 19 مارس 2020 - 15:43
الحمدلله و الشكر لله على نعمه و فضله
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5 - yassine hardi الخميس 19 مارس 2020 - 15:43
الحمد لله ونرجوا الشفاء العاجل لبقية المصابين
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6 - Joud الخميس 19 مارس 2020 - 15:43
الحمد لله والشكر لله اللهم احفظ بلدنا
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7 - karim الخميس 19 مارس 2020 - 15:43
الحمدلله يا رب، الله يشافي الجميع
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8 - عبدالهادي الخميس 19 مارس 2020 - 15:44
الحمد لله
ونتمنى ان تتعافى الحالات الاخرى
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9 - عبد اللطيف الخميس 19 مارس 2020 - 15:44
الحمد لله هذا يبعث بالتفاؤل و ان شاء الله إذا التزم الناس بالتعليمات سينحصر المرض و نتخلص منه . اللهم ارفع عنا البلاء
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10 - مرات عبدو مامات نهى الخميس 19 مارس 2020 - 15:44
الحمد الله ياربي يا مولانا تجيب شفاء ياربي
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11 - rahim الخميس 19 مارس 2020 - 15:44
اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك....
اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الرحمين
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12 - Zahira الخميس 19 مارس 2020 - 15:44
الحمد لله شكرا هسبريس على هذا المجهود في سرعة الأخبار أنتم الأسبق دائما و المصدر الموثوق لدي
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13 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 15:44
الحمدلله الحمدلله الحمدلله هذه يشارة خير أسأل الله أن يشفي الجميع وان يحفظنا من هذا الوباء وشكر للأطقم الطبية التي نسهر على ذلك
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14 - مواطنة حرة. الخميس 19 مارس 2020 - 15:45
علا سلامتو مسكين.يالاه نوض مشي لداركرم واياك تخرج.
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15 - ahmed الخميس 19 مارس 2020 - 15:45
الحمد لله اللهم اشف مرضانا .
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16 - ام فاطمة الزهراء الخميس 19 مارس 2020 - 15:45
الحمد لله على سلامته هنيئا لنا بهذا الانتصار الثاني تحية لكل من ساهم ويساهم وسيساهم في القضاء أو الحد من هذا الوباء من سلطات و مواطنين ومجتمع مدني
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17 - siham الخميس 19 مارس 2020 - 15:46
الحمد لله ياربي
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18 - RIFI FROM IMZOUREN الخميس 19 مارس 2020 - 15:47
خبر مفرح ويثلج الصدور ان شاء الله الشفاء للجميع
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19 - سناء الخميس 19 مارس 2020 - 15:47
لك الحمد والشكر لك بااااااارب اللهم اشف جميع المصابين واحفظ عباد اجمعون بما حفظ به الحصن المتين
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20 - قصير الخميس 19 مارس 2020 - 15:47
على السلامة راه المرض مخطيرش فقط جديد على الجسم الوقاية والعزل الصحي والمكوث في المنزل أهم شيء ووهان تخطت المرض ولم تسجل أي إصابة اليوم كل شيء ممكن بالوعي والتضامن والعلم فقط أزمة وستمر كما مر الطاعون والجذري وانفلونزا الخنازير لا داعي للخوف والهلع والرعب
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21 - Casawi الخميس 19 مارس 2020 - 15:47
الحمد لله . شوية ديال التلاحم او كلشي غادي دوز بسلام
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22 - مغربية الخميس 19 مارس 2020 - 15:47
يجب اخد بعين الاعتبار ما قالته منظمة الصحة العالمية ان الانسان المصاب يبقى حامل للعدوى حتى بعد شفائه باسبوعين.
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23 - said الخميس 19 مارس 2020 - 15:48
الحمد لله على شفاءه ونتمنى الشفاء العاجل لباقي المرضى ولجميع المسلمين
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24 - Espoir الخميس 19 مارس 2020 - 15:48
الحمدلله الحمد لله
بريق من الامل
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25 - citoyen الخميس 19 مارس 2020 - 15:48
المرجو منكم الحيطة والحذر ممن يتوقع نلطف من ربنا سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وان يدخل رمضان مبارك علينا انشا الله وترجع الحياة كما كانت انشاء الله
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26 - Fatima الخميس 19 مارس 2020 - 15:48
الحمد لله كثيييرا♡ان شاء الله الشفاء لجميع المصابين ...نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء وعن بلادنا و بلاد المسلمين و عن العباد أجمعين بإذنه سبحانه وتعالى
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27 - عبداللطيف الخميس 19 مارس 2020 - 15:49
الحمد لله سيدي ربي معانا ومعندناش مناش نخافوا إن شاء الله الشفاء لباقي المصابين
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28 - سعبد الخميس 19 مارس 2020 - 15:49
الحمد لله على كل حال
الله يشافي الجميع
نتمنى من المواطنين الامتتال لقرارات السلطات والبقاء في منازلهم
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