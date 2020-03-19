الأعمال الاجتماعية لـ"الجالية" تتبرع أمام "كورونا"‎

هسبريس من الرباط

في إطار التعاون والتضامن بين مختلف أفراد وشرائح المجتمع المغربي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، قرر منخرطو ومنخرطات جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج المساهمة في محاربة هذا الفيروس.

وأعلنت الجمعية تحويل 5% من ميزانية سنة 2020، والمخصصة كمنحة للحج، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأهابت الهيئة ذاتها بباقي جمعيات الأعمال الاجتماعية للقطاعات العمومية وشبه العمومية اتخاذ خطوات مماثلة في أفق توفير مليون درهم على الأقل كمساهمات في هذا الصندوق..