24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)

  2. مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)

  3. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)

  4. فيدرالية أولياء التلاميذ: المصلحة الفضلى للوطن (5.00)

  5. مديرية تطوان تعدّ كبسولات مصوّرة للتعليم عن بعد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الأعمال الاجتماعية لـ"الجالية" تتبرع أمام "كورونا"‎

الأعمال الاجتماعية لـ"الجالية" تتبرع أمام "كورونا"‎

الأعمال الاجتماعية لـ"الجالية" تتبرع أمام "كورونا"‎
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 15:25

في إطار التعاون والتضامن بين مختلف أفراد وشرائح المجتمع المغربي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، قرر منخرطو ومنخرطات جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج المساهمة في محاربة هذا الفيروس.

وأعلنت الجمعية تحويل 5% من ميزانية سنة 2020، والمخصصة كمنحة للحج، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأهابت الهيئة ذاتها بباقي جمعيات الأعمال الاجتماعية للقطاعات العمومية وشبه العمومية اتخاذ خطوات مماثلة في أفق توفير مليون درهم على الأقل كمساهمات في هذا الصندوق..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.