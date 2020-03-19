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مبادرة تقترح ترديد النشيد الوطني من نوافذ المنازل

مبادرة تقترح ترديد النشيد الوطني من نوافذ المنازل
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 18:15

في مُبادرة تنِم عن حس وطني عال، دعا فنانون مغاربة جُمهورهم إلى ترديد النشيد الوطني من شرفات ونوافذ منازلهم، لتوجيه رسالة شكر للسلطات الأمنية والأطباء والإداريين على المجهودات التّي يقومون بها من أجل احتواء فيروس "كورونا" القاتل.

وضرب عدد مِنَ الفنانين والمشاهير موعداً مع جمهورهم مساء السبت المُقبل، على الساعة العاشرة ليلاً، كخطوة تحسيسية بهدف تشجيع وحثّ المُواطنين على المُكوث في بيوتهم؛ وذلك في إطار حملة "خليك فدارك" التّي تغزو مُختلف الوسائط الاجتماعية منذ أيام.

وعبر مقاطع مصوّرة انتشرت على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، دعت وجوه فنية وإعلامية بارزة المغاربة إلى المُشاركة في المُبادرة الوطنية، للتعبير عن تضامنهم مع المسؤولين، ودعم مجهوداتهم من خلال الالتزام بالبقاء في البيت.

الفنان حاتم عمور قال ضمن رسالة وجهها إلى جمهوره: "نجلسوا فالدار ليس اختيار ولا التزام، ماتقولش قْنْت ولكن نجيت وتنخاف على بلادي"، مُوجها شكره للجهود التّي يقوم بها الأطباء وكل المسؤولين لاحتواء انتشار الفيروس. من جهته قال عضو مجموعة محسن تيزاف: "تحية خاصة لكل المواطنين الذين التزموا بالحجر الصحي، والتزموا بيوتهم حفاظاً على صحتهم وسلامة الشعب المغربي وأسرتهم"، داعيا إيّاهم إلى المُشاركة في المُبادرة الرمزية.

وأرفقت الوجوه المُشاركة في الحملة نداء المشاركة لترديد النشيد الوطني بنداء بالدارجة المغربية جاء فيه: "بغينا المغرب كلو يكون فدارو ونغنيو جميع النشيد الوطني، رسالتنا: نقولو كلنا بصوت واحد نعم للحياة، لا للموت- باش نقولو شكرا للناس كتواجه الفيروس فالسبيطار، من سلطات أمنية، عسكرية، وشبه عسكرية، وإداريين.. باس يسمعونا حتى الناس لي كتداوا ومانقدروش نشوفوهم.. نهار السبت نغنيوا ونسمعوا بعضنا منبت الأحرار..باش نرفعوا المعنويات ديالنا، وتا واحد مايبقى يحس براسو بوحدو".

الفنان سعد لمجرد والمنتج نادر الخياط المعروف "ريدوان" بادرا بدورهما إلى الانخراط في الحملة رغم تواجدهما خارج المغرب، داعيين متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي إلى دخول الحجر الصحي والمشاركة في المبادرة الوطنية.

وفي سياق مُتصل، تناقل رواد المجموعات والصفحات "الفيسبوكية" شريطا يُوثق ترديد عشرات المغاربة النشيد الوطني، داعيين جل المغاربة إلى الانخراط في الحملة والتحلي بروح المسؤولية.

وأرفق ناشرو "الفيديو" المقطع بعبارة كتب عليها أنه جاء بناء على دعوة من الإعلامي رضوان الرمضاني، الذي دعا عموم المغاربة عبر حساباته على مواقع التواصل إلى الغناء عبر نوافذ منازلهم، ونشر فيديوهات مساندة لأطقم وزارة الصحة ورجال الأمن الوطني، الذين يسهرون على سلامة المواطنين، في هذه الظرفية التي يمر منها المغرب، وباقي دول العالم، بسبب "جائحة كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 18:31
هههه
كيفاش زعما واش النشيد فيه الدوا ولا فيه شيحاجة كتجري على كولونا.
مبادرة ديال اللي معندو هم
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2 - مجهول الخميس 19 مارس 2020 - 18:35
كثرة الهم تاضحك.
سيروا صليوا 2 ركعات ودعيوا الله تعالى يرفع هاد الوباء و الضرر حسن ليكم. هاد الفنانين مالقاوا مايديروا هادشي لي قدروا يفكروا فيه.
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3 - Bicha. الخميس 19 مارس 2020 - 18:37
النشيد الوطني في قلوبنا والوطن في عروقنا وحب الملك في دمنا. لاكن يجب على الكل قراءة كتاب الله والاستغفار والذعواة والتقرب من الله عز وجل حان وقت الصلح مع العلي القدير ملك الكون عز وجل. اللهم .احمي وطننا وشعبنا وملكنا واحمي سائر البشر على وجه اليابسة واجعل هذا الوباء سببا لايمان بك وبعضمتك
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4 - مسلم الخميس 19 مارس 2020 - 18:37
رددوا الصلاة والسلام على خيرالبشر رددوا أثناء الظهر و السحر فمحمد صلى الله عليه وسلم خير من يمشي على قدم...صلى الله عليه وسلم...واعتصموا بحبل الله و لا تفرقوا ...ارفعوا اكف الضراعة إلى رب العالمين الرحمان الرحيم و كفى...
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5 - هشام الخميس 19 مارس 2020 - 18:38
هاد الحملة ايجابية لان المرض عرى كون الجميع الفقراء و الاغنياء و الحكام الفاسدين و الخيرين الذين ضيعو نظام الصحة و في حين مرضهم يهربون الى الخارج الجميع في نفس المركب الان ندمو و لا حول لهم ولا قوة فهم يعلمون انهم ضيعو و نهبو ثروات كان بالاولى تحصين نظام الصحة بها
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6 - مغربية كندية الخميس 19 مارس 2020 - 18:38
الله يلطف بهم وبنا. العالم باسره انكشفت عورته بسبب اضعف مخلوقات الله تعالى الغير مرئية بالعين المجردة, اغلب الدول العظمى فضلت استمرارية عجلة الاقتصاد في بلدها على حماية ارواح شعوبها. سكتو الى ان تفشى الفيروس بين الناس بعدها اتخذو اجراءات بينما في الدول النامية المتخلفة الفقيرة الضعيفة وباول اصابة في المغرب قام المسؤولين باتخاذ الاجراءات اوقفو اقتصاد البلاد لاجل حماية ارواح الناس فبالله عليكم اليس ماكياج الدول التي تدعي انها عظمة ازيل برمشة عين؟
حفظ الله المغرب وشعب المغرب وملك المغرب وحكومة المغرب وسلطات المغرب شكرا للشعب المغربي على التزامه وبقائه في البيت و اتباع اجراءات الدولة شكرا لكم على رقيكم ووعيكم
واقول للاقلية التي لا تزال تخرج اتقو الله تعالى خروجك من دارك يهدد سلامتك وسلامة خوتك المغاربة اولهم عائلتك
خوتي المغاربة بقاو فالدار و جاليتنا المغربية لنتضامن مع شعبنا وبلدنا في هذه المحنة لو بالقليل 10 دولار تجيب فول وعدس ودقيق وسكر لعائلة ما فحالهاش ولي فشي بلاد يبقى فيها ملي يجي الوباء ما تمشي عند حد ما يجي عندك حد حديث من الرسول عليه الصلاة و السلام كل واحد يبقى فداره
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7 - dounia الخميس 19 مارس 2020 - 18:39
Ouii inchallah
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8 - هشام الخميس 19 مارس 2020 - 18:40
انا مازلت خدام في مركز الاتصال بالقنيطرة. بغيت نجلس في المنزل ولكن ماعندي حل ماعندي ما نصرف. الشركة ما بغات دير معنا حتى شي حل. رغم ان شعارها هو التفكير في البشر. ولكن ربما نحن لسنا بشر بالنسبة لهم.
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9 - otmane الخميس 19 مارس 2020 - 18:40
الفنانون وجودهم من عدم ، يريدون ركوب السفينة بدون تضحية تذكر .
حقا تحية للمغاربة الشرفاء أطباء ، جيش ، شرطة ...
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10 - الواقعي الخميس 19 مارس 2020 - 18:41
بغيناكم تنافسو بيناتكم شكون يتبرع للحساب الخصوصي ديال كورونا .بغيناكم تعلنو عليها باش تحمسو صحابكم .بغيناكم ديرو فيديوهات تشجعو جمهوركم يتبرع بمقابل سهرات مجانية تنضموها من بعد انتهاء المرض. و ايضا فيناهوما دوك اليوتبرز لي كيدخلو الملايين بمساعدة المغاربة بغيناكم تعلنو على تبرعات للحساب .فينك سي فيصل فلوك و احسان و رغيب امين و طه ايسو و غيرهم بغيناكم تتبرعو بدل ما تستغلو المرض لجدب مشتركين .الدولة ميكة عليكم فالضرائب و خلصو شي حاجة دابا و الا اطالب الدولة تفرض عليهم ضرائب الارباح راه كيربحو الملايين شهريا
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11 - ارحمنا يا رحيم الخميس 19 مارس 2020 - 18:41
انا معاكم و الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين
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12 - aminose الخميس 19 مارس 2020 - 18:41
وردو الدعاء لله عز وجل بانحسار هده الغمة .
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13 - HAFID الخميس 19 مارس 2020 - 18:42
مزيان ولكن قبل ذالك لنتضرع لرب العزة بأن يرفع عنا البلاء والوباء
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14 - عبدو من الرباط الخميس 19 مارس 2020 - 18:42
هاد المبادرة طلقوها الفنانين الي تا واحد فيهم مدار شي حاجة إيجابية ولا ساهم غي بدرهم فهاد الوقت العصيب كنقول ليهم حنا النشيد الوطني وملكنا الله ينصرو كيجريو فعروقنا وبغينا الأئمة ديال المساجد يديرو الدعاء فالميكروفون وكلشي يرفع يديه للسماء ونقولو ٱمين
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15 - فلاح الخميس 19 مارس 2020 - 18:43
كنت أعتقد أن الأمة ستستفيق من سباتها وتعود إلى خالقها بالدعوات والتضرع إلى خالقها من ان يزول هذا الغم عن الأمة إلا أن هاولاء يدعون لترديد النشيد
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16 - Mustapha dr الخميس 19 مارس 2020 - 18:43
الوضوء والصلاة والدعاء لعلا الله يستجيب يلا شي حسنات. أما تقليد الطليان والاسبان فهاذا لن ينفع في شيء
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17 - خالد الخميس 19 مارس 2020 - 18:44
حداري من هذه المبادرة الغير المسؤولة ترديد الشعار و وقوف العديد من الاشخاص على مقربة تحت او فوق ببضع امتار سيساهم في انتشار الفيروس
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18 - رددوا الدعاء الخميس 19 مارس 2020 - 18:44
رددوا الدعاء لله برفع البلاء عن بلادنا وسائر البلدان
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