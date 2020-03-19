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كُتّاب وآراء
مبادرة تقترح ترديد النشيد الوطني من نوافذ المنازل
في مُبادرة تنِم عن حس وطني عال، دعا فنانون مغاربة جُمهورهم إلى ترديد النشيد الوطني من شرفات ونوافذ منازلهم، لتوجيه رسالة شكر للسلطات الأمنية والأطباء والإداريين على المجهودات التّي يقومون بها من أجل احتواء فيروس "كورونا" القاتل.
وضرب عدد مِنَ الفنانين والمشاهير موعداً مع جمهورهم مساء السبت المُقبل، على الساعة العاشرة ليلاً، كخطوة تحسيسية بهدف تشجيع وحثّ المُواطنين على المُكوث في بيوتهم؛ وذلك في إطار حملة "خليك فدارك" التّي تغزو مُختلف الوسائط الاجتماعية منذ أيام.
وعبر مقاطع مصوّرة انتشرت على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، دعت وجوه فنية وإعلامية بارزة المغاربة إلى المُشاركة في المُبادرة الوطنية، للتعبير عن تضامنهم مع المسؤولين، ودعم مجهوداتهم من خلال الالتزام بالبقاء في البيت.
الفنان حاتم عمور قال ضمن رسالة وجهها إلى جمهوره: "نجلسوا فالدار ليس اختيار ولا التزام، ماتقولش قْنْت ولكن نجيت وتنخاف على بلادي"، مُوجها شكره للجهود التّي يقوم بها الأطباء وكل المسؤولين لاحتواء انتشار الفيروس. من جهته قال عضو مجموعة محسن تيزاف: "تحية خاصة لكل المواطنين الذين التزموا بالحجر الصحي، والتزموا بيوتهم حفاظاً على صحتهم وسلامة الشعب المغربي وأسرتهم"، داعيا إيّاهم إلى المُشاركة في المُبادرة الرمزية.
وأرفقت الوجوه المُشاركة في الحملة نداء المشاركة لترديد النشيد الوطني بنداء بالدارجة المغربية جاء فيه: "بغينا المغرب كلو يكون فدارو ونغنيو جميع النشيد الوطني، رسالتنا: نقولو كلنا بصوت واحد نعم للحياة، لا للموت- باش نقولو شكرا للناس كتواجه الفيروس فالسبيطار، من سلطات أمنية، عسكرية، وشبه عسكرية، وإداريين.. باس يسمعونا حتى الناس لي كتداوا ومانقدروش نشوفوهم.. نهار السبت نغنيوا ونسمعوا بعضنا منبت الأحرار..باش نرفعوا المعنويات ديالنا، وتا واحد مايبقى يحس براسو بوحدو".
الفنان سعد لمجرد والمنتج نادر الخياط المعروف "ريدوان" بادرا بدورهما إلى الانخراط في الحملة رغم تواجدهما خارج المغرب، داعيين متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي إلى دخول الحجر الصحي والمشاركة في المبادرة الوطنية.
وفي سياق مُتصل، تناقل رواد المجموعات والصفحات "الفيسبوكية" شريطا يُوثق ترديد عشرات المغاربة النشيد الوطني، داعيين جل المغاربة إلى الانخراط في الحملة والتحلي بروح المسؤولية.
وأرفق ناشرو "الفيديو" المقطع بعبارة كتب عليها أنه جاء بناء على دعوة من الإعلامي رضوان الرمضاني، الذي دعا عموم المغاربة عبر حساباته على مواقع التواصل إلى الغناء عبر نوافذ منازلهم، ونشر فيديوهات مساندة لأطقم وزارة الصحة ورجال الأمن الوطني، الذين يسهرون على سلامة المواطنين، في هذه الظرفية التي يمر منها المغرب، وباقي دول العالم، بسبب "جائحة كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
كيفاش زعما واش النشيد فيه الدوا ولا فيه شيحاجة كتجري على كولونا.
مبادرة ديال اللي معندو هم
سيروا صليوا 2 ركعات ودعيوا الله تعالى يرفع هاد الوباء و الضرر حسن ليكم. هاد الفنانين مالقاوا مايديروا هادشي لي قدروا يفكروا فيه.
حفظ الله المغرب وشعب المغرب وملك المغرب وحكومة المغرب وسلطات المغرب شكرا للشعب المغربي على التزامه وبقائه في البيت و اتباع اجراءات الدولة شكرا لكم على رقيكم ووعيكم
واقول للاقلية التي لا تزال تخرج اتقو الله تعالى خروجك من دارك يهدد سلامتك وسلامة خوتك المغاربة اولهم عائلتك
خوتي المغاربة بقاو فالدار و جاليتنا المغربية لنتضامن مع شعبنا وبلدنا في هذه المحنة لو بالقليل 10 دولار تجيب فول وعدس ودقيق وسكر لعائلة ما فحالهاش ولي فشي بلاد يبقى فيها ملي يجي الوباء ما تمشي عند حد ما يجي عندك حد حديث من الرسول عليه الصلاة و السلام كل واحد يبقى فداره
حقا تحية للمغاربة الشرفاء أطباء ، جيش ، شرطة ...