وزارة الداخلية تعلّق خدمات إنجاز جوازات السفر

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الداخلية أنه قد تقرر، ابتداء من اليوم، وحتى إشعار لاحق، تعليق خدمة إنجاز جوازات السفر من طرف مختلف العمالات والأقاليم، وتعليق قبول إيداع الطلبات الجديدة للحصول على جواز السفر البيومتري، إلا في حالات الاستعجال المبررة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني.