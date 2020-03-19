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الرئيسية | مجتمع | تحاليل سلبية تبعد "كوفيد 19" عن شخصين بتنغير

تحاليل سلبية تبعد "كوفيد 19" عن شخصين بتنغير

تحاليل سلبية تبعد "كوفيد 19" عن شخصين بتنغير
محمد ايت حساين من تنغير
الخميس 19 مارس 2020 - 18:24

كشفت نتيجة التحاليل المخبرية التي أخضع لها سائح فرنسي ومواطن من مدينة تنغير، تم استقبالهما من طرف الطاقم الطبي المتخصص بالمستشفى الإقليمي بالمدينة ذاتها، أمس الأربعاء، خلوهما من فيروس كورونا.

وحسب مصدر مطلع فإن نتيجة التحاليل التي أخضع لها المعنيان جاءت سلبية، موضحا أنهما ظهرت عليهما حالة إعياء، ما جعلهما يسارعان إلى المستشفى لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.

وكشف المصدر ذاته أن الطاقم الطبي المكلف باستقبال الحالات المشكوك فيها تعامل مع الحالتين كما تعامل مع الحالات السابقة، وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى أن الوضع حاليا بإقليم تنغير مستقر، إذ لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة.

من جهته، أكد مصدر طبي بتنغير أن الأطقم الطبية على مستوى الإقليم معبأة من أجل استقبال أي حالة مشكوك في وضعها الصحي، مضيفا أن الوزارة على مستوى المركز تتبع الوضع عن كثب وتعقد اجتماعات على مدار الساعة، وتعمل دائما على إخبار الرأي العام بأي مستجد.

ونصح المصدر نفسه جميع المواطنين والمواطنات بتتبع الأخبار الموثوقة عبر وسائل إعلام رسمية ومواقع إخبارية معروفة بمصداقيتها، داعيا المواطنين إلى الاستجابة لنصائح السلطات الصحية واحترام التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية والبقاء في المنازل لمواجهة هذا الوباء.

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