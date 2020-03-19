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أكاديمية المملكة تساهم في صندوق مواجهة "كورونا"
الخميس 19 مارس 2020 - 18:50
خصصت أكاديمية المملكة المغربية قدرا ماليا بقيمة مليون وخمسمائة ألف درهم (1.500.000 درهم) لمواجهة تداعيات جائحة "فيروس كورونا".
وقالت أكاديمية المملكة المغربية، في بلاغ لها، إن المساهمة تأتي في إطار قيم التكافل والتضامن التي تعمل الأكاديمية على تعزيزها، وإسهاما منها في الصندوق الذي أنشئ بتعليمات من الملك محمد السادس، وفي إطار المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس الجاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مراد الخميس 19 مارس 2020 - 19:08
كثير من المواطنين دوي الدخل المحدود قد تضرروا من هذه الإجراءات فهذا الصندوق يجب أن يركز على هؤلاء مثل عاملوا المقاهي والمطاعم.
2 - الاحسان الخميس 19 مارس 2020 - 19:40
الأ حرى آن بستغل هذا المبلغ في الابحات العلمية و الأكاديمية للنهوض بالعلوم وإغناء المكتبات و المساهمة في سيرورة تطور الدول بدل الاعتماد على الخارج.
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