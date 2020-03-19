أكاديمية المملكة تساهم في صندوق مواجهة "كورونا"

هسبريس من الرباط

خصصت أكاديمية المملكة المغربية قدرا ماليا بقيمة مليون وخمسمائة ألف درهم (1.500.000 درهم) لمواجهة تداعيات جائحة "فيروس كورونا".

وقالت أكاديمية المملكة المغربية، في بلاغ لها، إن المساهمة تأتي في إطار قيم التكافل والتضامن التي تعمل الأكاديمية على تعزيزها، وإسهاما منها في الصندوق الذي أنشئ بتعليمات من الملك محمد السادس، وفي إطار المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس الجاري.