الخرافة وانتظار الكارثة .. مغاربة يرفضون دعوات المكوث بالبيوت‬

هسبريس - نورالدين إكجان

كل الوصلات الإشهارية والدوريات الأمنية لا تفي بالغرض لإقناع بعض المغاربة بالمكوث بالبيوت، هكذا كانت خلاصة جولة قامت بها هسبريس على طول شوارع رئيسية وهامشية بمدن الرباط وسلا والدار البيضاء، على امتداد الأيام القليلة الماضية.

ورغم قلة الحركة مقارنة بأيام الحياة العادية، إلا أن كثيرا من المواطنين متشبثون بسلوك الخروج لممارسة طقوسهم اليومية؛ فيما مازال المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء متمركزين ببعض المناطق من العاصمة، دون وقاية أو معيل.

وعاينت هسبريس على امتداد الأيام الماضية جولات تقوم بها سيارات تابعة للجماعات المحلية، بكل من الرباط وتمارة، تطالب المواطنين بالمكوث في المنازل، إلى حين تجاوز الجائحة الوبائية، لكن هذا لم يمنع كثيرين من عدم الاكتراث.

ويفسر عبد النبي أشطبي، وهو أستاذ باحث في علوم التربية، جنوح بعض المغاربة نحو رفض المكوث بالبيوت بنوع التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها المواطن، إذ تبتعد عن العلم والمعرفة، وتعتمد كثيرا على التقليد والأبعاد الخرافية.

ويضيف أشطبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمر يقاس كذلك بمسألة الثقة، فالمغربي لا يثق في المنظومة السياسية والإعلامية، وهذا خلل كبير تراكم نتيجة عوامل تاريخية"، مؤكدا أن البعض لا يصدق وجود الفيروس إلى حدود الآن.

ويشير المتحدث إلى أن "المغاربة لا يؤمنون بالفيروس سوى بملاحظة الأقارب والوفاة والمستشفيات، وهذا مشكل كبير يواجه الخطاب العلمي بالمغرب، باعتباره حقيقة مجردة غير ملموسة"، مطالبا بمراجعة المنظومة التربوية السائدة لتجاوز الخلل القائم.