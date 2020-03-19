حالة جديدة مؤكدة ترفع حصيلة "مصابي كورونا" إلى 62 بالمملكة

هسبريس من الرباط

أفادت معطيات رسمية لوزارة الصحة بأن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 62، بعد تسجيل حالة جديدة إلى حدود الساعة الثامنة مساء اليوم.

ووفق المصدر ذاته في المغرب، فإن عدد الحالات التي تم استبعادها وصل إلى 307 حالة بعد أن تأكد خلوها من الفيروس.

وتم تسجيل 276 حالة استبعدت بعد إجراء التحاليل المخبرية زوال اليوم، لترتفع إلى 307 حالة في حدود الثامنة مساء.

وفي وقت سابق من اليوم تم الإعلان عن تعافي ثاني حالة من فيروس كورونا، بعد الحالة الأولى التي تهم شابا مغربيا قادما من إيطاليا.