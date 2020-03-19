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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | حالة جديدة مؤكدة ترفع حصيلة "مصابي كورونا" إلى 62 بالمملكة

حالة جديدة مؤكدة ترفع حصيلة "مصابي كورونا" إلى 62 بالمملكة

حالة جديدة مؤكدة ترفع حصيلة "مصابي كورونا" إلى 62 بالمملكة
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 20:40

أفادت معطيات رسمية لوزارة الصحة بأن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 62، بعد تسجيل حالة جديدة إلى حدود الساعة الثامنة مساء اليوم.

ووفق المصدر ذاته في المغرب، فإن عدد الحالات التي تم استبعادها وصل إلى 307 حالة بعد أن تأكد خلوها من الفيروس.

وتم تسجيل 276 حالة استبعدت بعد إجراء التحاليل المخبرية زوال اليوم، لترتفع إلى 307 حالة في حدود الثامنة مساء.

وفي وقت سابق من اليوم تم الإعلان عن تعافي ثاني حالة من فيروس كورونا، بعد الحالة الأولى التي تهم شابا مغربيا قادما من إيطاليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (81)

1 - بيضاوية الخميس 19 مارس 2020 - 20:46
اللهم ارفع عنا هذا الوباء. انت مولانا ونعم الوكيل.
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238
2 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم الخميس 19 مارس 2020 - 20:47
اللهم اشفيه واشفي جميع المرضى ونجي كل معافى وارفع هنا هذا الفيروس بقدرتك يا ارحم الراحمين
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167
3 - Meriem الخميس 19 مارس 2020 - 20:47
اللهم لطفك يا رب نسأل الله ان يرفع هذا البلاء عن الجميع.
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118
4 - استغفر الله الخميس 19 مارس 2020 - 20:48
لطفك يالله ألم جوفرض غرامة مالية على المتجولين المستهترين الجاهلين
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74
5 - جلال شميعة الخميس 19 مارس 2020 - 20:48
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يحفضنا او يرفع عن البلاء يا رب
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60
6 - Hassan الخميس 19 مارس 2020 - 20:48
المتاجر لا زالت مكتظة بالجهال وحظر التجوال لم يطبق بعد الله يلطف وصافي
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84
7 - Said الخميس 19 مارس 2020 - 20:48
الله احد الباس واحفظ جميع المسلمين والمسلمات يارب
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36
8 - صديقي الخميس 19 مارس 2020 - 20:49
اللهم احفظنا من كل شر يارب اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يارب حان وقت خروج الجيش قبل فوات الأوان
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36
9 - س.ر الخميس 19 مارس 2020 - 20:49
يا رب و هاد ليلة الجمعة ارفع الوباء و البلاء عنا فانه لا حول لنا و لا قوة الا بك يا رب يارب يا رب
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62
10 - مسعودي الخميس 19 مارس 2020 - 20:49
المرجو نشر خريطة تفشي الوباء من اجل اخد الاحتياطات الاختلاط باهل (البؤر)
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72
11 - ريفي من اسكندنافيا الخميس 19 مارس 2020 - 20:49
لا حولة ولا قوة الا بالله ويا ربي تنجينا وتحفظنا من هاد الوباء وان شاء الله الشفاء العاجل لجميع المرظى في انحاء العالم اللهم امين
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44
12 - jamal sahara الخميس 19 مارس 2020 - 20:49
اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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33
13 - مروان الخميس 19 مارس 2020 - 20:50
C’est quoi la ville concernée svp ?
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28
14 - ايت الامام الخميس 19 مارس 2020 - 20:50
اللهم يارب الناس، حد البأس.
اللهم احفظنا من هذا الوباء و من غيره.
و ردنا اليك ردا جميلا.
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29
15 - معا ضد كورونا الخميس 19 مارس 2020 - 20:51
في اي مدينة تم اكتشاف هذه الحالة.
نريد معلومات مفصلة من فضلكم
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74
16 - فهد الخميس 19 مارس 2020 - 20:52
بداية نزول مؤشر الاصابات و تزايد وعي الناس...الحق الحق اقول لكم.....بعد تلاتة ايام لن تكون هناك اصابات جديدة ....الله اكبر
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7
17 - محمد بن عبد الله الخميس 19 مارس 2020 - 20:53
تحية للجهود المبدولة من طرف وزارة الصحة وجميع أطرها الطبية وتحية لوزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية ,لاحظت وبحصرة معانات رجال الأمن وتصديهم لوباء كورونا دون تزويدهم بالمعدات الطبية اللازمة من كمامات وقفازات واقية ,يا ترى لماذا مكتوب على جبين هدع الشريحة من الموظفين العموميين المعانات في صمت ? المرجو تزويد جميع القوات العمومية بالكمامات والقفازات وبأعداد وفيرة حتى يقوموا بواجبهم في ظروف صحية جيدة . وشكرا للنشر
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9
18 - امغار ناريف امازيغ الخميس 19 مارس 2020 - 20:54
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير وارفع عنا الداء والبلاء بعزتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربي اننا فقراء اليك فاغثنا بقدرتك وارحمنا برحمتك وتجاوز عنا بفضلك يا قوي ياكريم نسالك باسماءك الحسنى ان تحسن خواتمنا وتعفو عنا يا ارحم الراحمين يارب العالمين
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1
19 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 20:54
اعتقد ان لو حسبنا حساب . لعكيزات كما تيقول المتل المغربي فان 62 ×5 .310 بعتبار الحالات ومن خالطهم . والله خير حافض وهو ارحم الرحمين
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20 - issame الخميس 19 مارس 2020 - 20:54
المرجو إعطاء تفاصيل أكثر. هل الشخص قادم من الخارج أو مقيم في المغرب ؟ و في تي مدينة؟ شكرا اهسبريس
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5
21 - رشيد الخميس 19 مارس 2020 - 20:54
لا بقا غادي العدد الحالات في تراجع يعني حملات التوعيه نجحات الله يحفظ ويحمي كل المسلمين من هاد الوباء يا رب
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22 - جيرونا الخميس 19 مارس 2020 - 20:54
يارب تنزل العفو يا ربي ايحفظ
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0
23 - نوال الخميس 19 مارس 2020 - 20:55
ياريت لو تخبرونا باسم المدن لي فيها هاد الحالات الجديدة
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع عنا البلاء
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24 - MOUNIR الخميس 19 مارس 2020 - 20:55
اللهم هون الكرب على جميع الانسانية
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25 - GALA الخميس 19 مارس 2020 - 20:55
اللهم الطف بنا والمسلمين والإنسانية جمعاء
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26 - متتبع الخميس 19 مارس 2020 - 20:55
الله يحد البأس. اللهم اننا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. الله يرحم المتوفين ويشافي المصابين وينجي الباقيين.
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27 - oujdi الخميس 19 مارس 2020 - 20:55
متى سنعلن حظر التجوال و الطوارئ أعباد الله واش حتى يتزاد العدد. راه بلاد ضعيفة جدا من ناحية التطبيب. أنا كمواطن مغربي أطلب من له اتخاد القرار حظر التجوال الإعلان عنه فورا
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28 - المطلب الخميس 19 مارس 2020 - 20:55
امطار الخير تتهاطل في بني ملال،هل المطر يغسل الجو من الميكروبات ؟ هل امطار الخير تقلل من احتمالات تفشي الفيروس وتقتله ام انها تعطيه نجاعة وقوة وخصوبة ؟ هذه الايام تبدلت حالة الجو والبعض يقول ان الحرارة تقتل الفيروس واخرين يقولون ان الامطار تغسل،نحن نريد فقط معلومات بسيطة ولا نجدها وبالاحرى ان نجد علاجا ينبري الوعاظ وينبري الفلاسفة وينبري اصحاب الخزعبلات والشعب المسكين يختلط عليه الامر .خلاصة القول يجب فرض حالة الطوارىء من الان وان يتحرك العسكر في المدن والقرى يراقب تحركات بعض الانانيين،فبلادنا لا تحتمل وارواحنا اغلى من اي شيء .
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29 - وجدي الخميس 19 مارس 2020 - 20:55
هل هي وافدة أم محلية.المرجو التدقيق.لان غالبية الحالات هي من مغاربة اوربا الدين حرصوا على زيارة الوطن في هده الظرفية بالدات.اللهم أرحم ضعفنا
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30 - مفيد ابو الغار الخميس 19 مارس 2020 - 20:56
اذا التزم اامواطنون بالنصاءح المقدمة من الجهات المسؤولة والمتمثلة خصوصا في عدم الخروج الا للضرورة القصوى . والحرص على النظافة المستمرة فاننا سنتجاوز الازمة باذن الله
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31 - Fatima الخميس 19 مارس 2020 - 20:56
En fin de semaine, il y aura 100 cas déclarés qui ont été en contact avec plusieurs personnes, 10 000 et les symptomes apparaissent progressivement. A ce moment, les chiffres vt bien grimper. Urgent il faut passer au confinement obligatoire, seul sera inuffisant il faut y associe absolument la désinfection des rues comme à la méthode chinoise.
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0
32 - ياسر الخميس 19 مارس 2020 - 20:56
اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض.لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلائك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.اللهم برحمتك نستغيث . ان تحفظنا و وتجعل بلدنا بلدنا المغرب امنا مطمئنا.
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33 - علي الخميس 19 مارس 2020 - 20:56
اللهم ارفع عنا هدا الوباء بقدرتك وجلال عظمتك يااااااااااااااااااااااااااا ارحم الراحمين......
انك على كل شيئ قدير....
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2
34 - Ditlan الخميس 19 مارس 2020 - 20:56
الحمد الله والشكر الله 62 حالة لحدود الآن نسأل الله العظيم رب العرش أن تبقى الحالات القليلة . وهادشي عادي يبقاو يبانو الحالات حيت كاينين المخالطين نتمنى من الجميع يلزم البيوت ويعاونو الدولة فقط بالجلوس بالمنازل .الله يخفف ما نزل
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35 - بائع موتجويل الخميس 19 مارس 2020 - 20:56
بغيت معرفة حالة المصاب من أين المدينة مشان نعمل الاحطيط
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36 - citoyen الخميس 19 مارس 2020 - 20:57
و فجأة أصبحت أمنياتنا أن نعود لحياتنا العادية التي لم تكن تعجب أحد فينا , اللهم ارفع البلاء عنا
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5
37 - سعاد الخميس 19 مارس 2020 - 20:58
‏‎"اللهم إنا نستودعتك المغرب وأهلها،
كبارها وصغاها،
رجالها ونسائها ،
شبابها وبناتها،
أرضها وسماءها،
فأحفظها ربي من اﻷمراض والوباء،
وأرفع البلاء،
يااااااارب ادفع عنا فايروس كورونا بحولك وقوتك فإنه لاحول لنا ولاقوة إلا بك..فالله خير حافظاًً وهو أرحم الراحمين
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38 - يوسف الخميس 19 مارس 2020 - 20:58
الله إحن علينا يارب يارب يارب يارب لطفك
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39 - علي الخميس 19 مارس 2020 - 20:58
اللهم ارفع عنا هدا الوباء يارحمان يارحيم
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40 - السلامة الخميس 19 مارس 2020 - 20:58
نسأل الله السلامة يجب معاملة الجميع على اساس انهم مرضى وان تتعامل مع الجميع على اساس انك مريض
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41 - sanaa الخميس 19 مارس 2020 - 20:59
الجهة؟ وهل مواطن مغربي وافد؟ التفاصييييل
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42 - احمد الخميس 19 مارس 2020 - 20:59
اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه. آمين
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43 - asmae elbahloul الخميس 19 مارس 2020 - 20:59
اللهم ارفع البلاء، وأزل الغم والهم ، وإشفي جروحنا ، إنك أنت الشافي يارب العالمين
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44 - فنان مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 21:00
و حنا ما زالين ف البلاطوهات كنصورو و حنا فايتين 20 واحد، هذا نداء للCCM و ال SNRT باش إوقفو التصوير بكامل ربوع المملكة قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه.
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45 - عياد الخميس 19 مارس 2020 - 21:00
في حالة إصابتك بهذا الفيروس قم بدعم جهازك المناعي عن طريق أكل الفواكه الغنية بفيتامين س وشرب الماء حتى يتمكن جهازك المناعي من إنتاج المناعة المكتسبة ضد الفيروس في الأيام الأولى من الإصابة.
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46 - Nourdine الخميس 19 مارس 2020 - 21:00
نسأل الله أن يذهب عنا الأمراض والاسقام وان يشفي كل مريض يتألم
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47 - متابع هسبريس الخميس 19 مارس 2020 - 21:00
اللهم اشفي انت الشافي واحفظنا جميعا يا ارحم الراحمين .تحية وتقدير لكل اللاطباء والأطر والأمن والجيش والشعب ولكل من ساهم للحد من هذا الفيروس الفتاك نسأل الله السلامة والعافية للجميع شكرا هسبريس جزاكم الله خيرا. أنتم المصدر الموثوق لدي للأخبار
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48 - مهاجر2020 الخميس 19 مارس 2020 - 21:00
الله يحفظك بلادنا من هاد الوباء العالمي.لكن يا إخواني يجب عليكم المكوث في منازلكم حتى تمر هذه الأزمة.لاحظو ماذا يجري الآن في إيطاليا و إسبانيا كم كان العدد في أول الأيام من ظهور الوباء وأين وصل الآن. الآلاف من المصابين والآلاف من القتلى لذا يجب على الجميع تحمل المسؤولية ما سيقع في قادم الأيام إذا قدر الله.. جلسو في ديوركوم يا المغاربة الله يهديكم...
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49 - بيضاوي الخميس 19 مارس 2020 - 21:01
السلام عليكم
لمن يرغب المشاركه
سنقوم اليوم إن شاء الله بصدقة جارية بنية الرزق والشفاء ودفع البلاء "استغفر ُاللهُ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته". اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ، اعوذ بك من شر ماصنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لايغفر الذنوب الا انت، أي شخص يستلم الرسالة، يستغفر ويرسلها لغيره، أتمنى ان لا تقف الرسالة عندك لعل الله يرفع عنا البلاء. هنيئا للمستغفرين
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50 - مواطن الخميس 19 مارس 2020 - 21:01
بصراحة بعد مشاهدتي لمنظر الموتى في كل من إيطاليا و فرنسا تيقنت أن هذا الوباء حقيقي و خطير وإن تفشى بالبلاد فإنه سينشر الرعب الحقيقي بين الناس . لطفك يا رب .
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51 - مهدي الخميس 19 مارس 2020 - 21:04
انا موضف مع الدولة قريت واحد التعليق الصباح ديال واحد الاخت مخلوعا مسكينة تاطلب النجدة من الكارتة ديال مركز النداء لي خدامة فيه والله جاتني البكية السيدة مسكينة تاطلب او مخلوعة 50 واحد فالصالة والإكتضاد الله ارحم الولدين ضامنو معاهم را ماشي فصاليحنا حتا حنا والله الى عيب
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52 - عادل الخميس 19 مارس 2020 - 21:04
أضن كما يقال ان كل هذه الحلات وجدت بمدينة أكادير( تالبرجت، بنسركاو.. الله احفضنا واحفض جميع المسلمين.. بقاو فداركوم الله ارحم والديكووم..
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53 - نادية نادية الخميس 19 مارس 2020 - 21:06
المرجوا من وزراء الصحة أن يخبرنا مزيد عن هذه الحالة الله حد باس
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54 - المغربي الخميس 19 مارس 2020 - 21:07
نشكركم على اخبارنا قبل قنواتنا ونطلب التفاصيل ان أمكن .شكرا
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55 - السلام الخميس 19 مارس 2020 - 21:08
اللهم يارب العالمين في ليلة الجمعة هاته إرفع وصرف عنا هدا الوباء على جميع المسلمين يارب
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56 - مغربية الخميس 19 مارس 2020 - 21:08
استغفر الله اللهم ارفع عنا البلاء
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57 - Mosi الخميس 19 مارس 2020 - 21:08
من الآن الى نهاية الاسبوع سيكون عدد الاصابات متزايدا قبل ان يتوقف الرقم ان شاء الله..
هذا هو المأمول طبعا من الجميع و لكن لا يمكن تحقيق هدف توقف تسجيل اصابات جديدة ما لم ينخرط كل الشعب في الحجر الصحي الاجباري و البقاء في بيوتهم..وعلى المواطنين الذين كانو آخر من عادوا الى ارض الوطن قبل غلق الحدود ان يعزلو انفسهم في منازلهم..لمصلحتهم و مصلحة دويهم و الوطن.
نحن نحب بلدنا حتى النخاع...ونرفض المس بسلامته بتصرفات طائشة من بعض الشباب و الشيب للأسف الذين يستهترون بصحتهم و بصحة المواطنين...من غير المقبول بتااااتا ان تقام اسواق اسبوعية و سويقات على قارعات الطرق و الناس يخرجون اليها دون ادنى مسؤولية و لا وعي..والأدهى ان ترى البعض يصطحب اطفاله الصغار.
ندعوا السلطات بالضرب بيد من حديد على كل مستهتر و خارق لقرار حظر التجول و الخروج من المنزل...
نحن ندرك صعوبة الأمر ولكن مصلحة الوطن اولا و اخيرا..
اذا اردنا ان نقلل عدد الاصابات فيجب تطبيق تعليمات السلطات وإلا فإن الوطن غايمشي خلا لا قدر الله.
هااا العار..بقى فدارك..تنجي راسك و تنجي بلادك.
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58 - From london الخميس 19 مارس 2020 - 21:09
dear compatriots
do not e panic the situation in Morocco is not catastrophic compared to other countries, provided you follow the instructions and recommendations of the Moroccan authorities. so you have to stay confined at home while waiting for a remedy or a vaccine
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59 - ahmed الخميس 19 مارس 2020 - 21:09
حان الوقت لتوقيف العمل حيث بسببه الناس في الشارع وإن تم توقيف العمل ومن وجد بعدها في الشارع إما الغرامة أو السجن
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60 - حسن الخميس 19 مارس 2020 - 21:11
جميعنا في بطن الحوت الان ..
رددو ..
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ❤
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61 - باستور الخميس 19 مارس 2020 - 21:11
302 تحليلة فاليوم قليلة بزاااف و لكن حمد الله ملي تيلقاو حالة او اقل فكل مئة تحليلة. ايطاليا تدير 4000 تحليلة فاليوم و تتلقى كثر من النص مصاب
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2
62 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 21:11
لا اله الا الله محمد رسول الله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه
اخواني، اخواتي :
املاؤا الوعاء بحسبنا الله ونعم الوكيل ليرفع الله عنا هذا الوباء عاجلا غير اجل.
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63 - Khalid الخميس 19 مارس 2020 - 21:12
Dans quelles villes ont-ils trouvé ces nouveaux cas?
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-2
64 - عزيز الخميس 19 مارس 2020 - 21:12
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن ادا شائة سهلا
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65 - H.d الخميس 19 مارس 2020 - 21:13
راه دخلنا في المرحلة الثانية وهي الاخطر وهي تواجد بؤر محلية يعني ما بقاش دابا الفيروس غير في الحالات الوافدة
من الخارج .صافي انتشر بين المغاربة سكن بالما والضو . لقاح ديال هاد الفيروس دابا هو احنا ..نهتمو بالنضافة ديالنا و كل واحد يجلس في دارو وايبعد على الناس و يدخل في سوق راسو...
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66 - juriste marocaine الخميس 19 مارس 2020 - 21:13
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء و انزل علينا السكينة و الشفاء ياااااا رب العالمين
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67 - مجد الخميس 19 مارس 2020 - 21:14
يجب فرض حضر التجوال و انتهى الكلام في أقرب وقت.
و الخروج إلا برخصة. بدون مضيعة الوقت و أخد مهلة تفكير.
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68 - صحراویة مغربیة الخميس 19 مارس 2020 - 21:15
واااااااااا عباد الله طبقو القوة باش ناس یدخلو دیورهم راه مدینة لی انا فیها ناس عایشین حیاتهم عادي کأن لا شيء یستدعی القلق راه غادي نوصلو لمرحلة الندم
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69 - منار الخميس 19 مارس 2020 - 21:16
ياربي تشافي او تعافي او ترحمنا برحمتك ياربي ياربي لينا صبيان او لينا شيوخ او لينا حباب او خوت او أصدقاء او واليدين ياربي ﻻتبلينا ياربي تعفو علينا ياربي ياربي ياربي الرحمة من عندك
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70 - YOUSSERSIF الخميس 19 مارس 2020 - 21:17
الله يشافيه ويشافي الجميع,انا في نظري وهو ان الناس يبقاو في ديورهم ويخليو الشوارع خاويين حيت هاد الفيروس تيعجب ليه الجوقة والتجمعات يعني تيزيد تينتشر وبسرعة وهادشي لي تنشوف انا والله اعلم
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71 - محمد عبد الرحمان الخميس 19 مارس 2020 - 21:17
دعاءسورة الفلق وهو ما أمرنا الله ان ندعو به وهو ما بعد قل.اعوذ برب الفلق بمعنى اطلب الحماية والحفظ من الله من شر كل المخلوقات ومن شر غاسق اذا وقب ومعناه ان بحفظنا الله من شر الشيء المخفي ويحفظنا من اذاه وخطورته وتأثيره وهذا ينطبق على الفيروسات فهي مخفية وموجودة .نسأل الله ان يحفظنا من شرها.كررو هذه السورة وبيقيييين باعتبارها دعاء رباني مبارك.وطبعا مع اخذ الاحتياطات من نظافة وحجر صحي ونسال الله ان يحفظنا جميعا.
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72 - الوزاني الخميس 19 مارس 2020 - 21:19
اللهم احفظنا في اولادنا وجميع المسلمين من البرص ،والجذام والجنون وسوء الاسقام ..يارب
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73 - OUJDA CYTIZEN الخميس 19 مارس 2020 - 21:20
الى الذي يسال عن المدينة التي اكتشفت فيها الحالة : اين ما كنت لا تغادر بيتك الا للضرورة و التزم بالتعاليمات الحكومية لقد كان العالم يرى بانه بمعزل عن الوباء و هو يتفشى في اقليم ووهان فانظر كيف اصبح الان ..... نسال الله اللطف و السلامة للجميع
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74 - ايمان الخميس 19 مارس 2020 - 21:20
الله الطف بنا نطلب حظر التجوال باش ميزيدش تفشي الوباء
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75 - متابع الخميس 19 مارس 2020 - 21:22
هاد المعلومات عارفينها و راها 63 دابا مازالين قدام
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76 - محمد داني الخميس 19 مارس 2020 - 21:24
القناة الاولى قالت 63
الله يلطف بنا ويرحمنا
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77 - Anass الخميس 19 مارس 2020 - 21:27
جميعا من اجل تخطي هذه الازمة باقل خسائر ممكنة .
كمغاربة معروفون بقيم التضامن و مد يد المساعدة ، فعلينا جميعا ان نساهم كل من موقعه باي شيء ممكن من اجل التصدي لعواقب هذا الوباء ، وبحول الله سنتغلب على هذه المحنة وسنخرج منتصرين على هذا الوباء . فلنتفاءل فبالتفاؤل يتخطى المرء المصائب.
#أنجاكم الله ولنا من هذا الوباء .
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78 - ahmed الخميس 19 مارس 2020 - 21:27
الله يحدالباس اولاد الناس لحد الساعة ابان المغاربة عن وعي مقبول جدا والله المستعان
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79 - يونس الخميس 19 مارس 2020 - 21:28
يجب التدخل فورا لإتخاذ قرار عزل المدن عن بعضها وتوقيف محطة القطار والحافلات لجميع رحلاتها مع ترك مرور السلع والمواد الغذائية.أناديكم ياذوي القرار هذا الحل الوحيد لمحاصرة الوباء وإلا ستقع الكارثة الكبرى ففي مدينة طنجة لاحظت إزدحاما عارما في المحطة الطرقية وكذالك طابور خارج محطة القطار كأنه قد إقترب عيد الأضحى وكأن المواطنين في عطلة وليسو مهتمين بتاتا لأمر الوباء.فانتشار الفيروس رهين على مدى تحركات المواطنين ،أناشدكم للمرة الثانية بعزل المدن عن بعضها خاصة المدن الصناعية.
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80 - مولود كلميم الخميس 19 مارس 2020 - 21:30
اللهم في هذه الليلة المباركة نجينا من الوباء واحفظنا من الطمع والطاعون والبلاء
اللهم احفظنا و احفظ ابناءنا و اباءنا
و كل من له الحق علينا.
امين يارب العالمين
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81 - مديونة الخميس 19 مارس 2020 - 21:35
نتمنى إعلان حالة الطوارئ القصوى اليوم قبل الغد
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