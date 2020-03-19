حالة ثانية جديدة ترفع عداد كورونا إلى 63 إصابة بـ"كوفيد 19ّ"

هسبريس من الرباط

أوردت معطيات لوزارة الصحة بأن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 63 حالة إلى حدود التاسعة مساء.

ووفق المصادر عينها، فإن الحالة الجديدة تم التأكد من إصابتها بالفيروس المذكور.

وتبعا للمعطيات الرسمية، فإن 307 حالة تم استبعادها بعد أن ثبت بأن التحاليل المخبرية سلبية.

وفي وقت سابق أفادت وزارة الصحة بأن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 62، بعد تسجيل حالة جديدة إلى حدود الساعة الثامنة مساء اليوم.

وإلى حدود الليلة تم تسجيل وفاتين اثنتين، كما تعافت حالتان من فيروس كورونا.