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حالة ثانية جديدة ترفع عداد كورونا إلى 63 إصابة بـ"كوفيد 19ّ"
الخميس 19 مارس 2020 - 21:17
أوردت معطيات لوزارة الصحة بأن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 63 حالة إلى حدود التاسعة مساء.
ووفق المصادر عينها، فإن الحالة الجديدة تم التأكد من إصابتها بالفيروس المذكور.
وتبعا للمعطيات الرسمية، فإن 307 حالة تم استبعادها بعد أن ثبت بأن التحاليل المخبرية سلبية.
وفي وقت سابق أفادت وزارة الصحة بأن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 62، بعد تسجيل حالة جديدة إلى حدود الساعة الثامنة مساء اليوم.
وإلى حدود الليلة تم تسجيل وفاتين اثنتين، كما تعافت حالتان من فيروس كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
2 - حسن قنديلة الخميس 19 مارس 2020 - 21:25
يا ربي احفظ بلادنا من كل شر يارب العالمين ارجوكم التزم بيوتكم والنضافة من فضلكم
3 - عادل الخميس 19 مارس 2020 - 21:25
الله يلطف بنا العداد في تزايد
التزموا البيوت الاخوان
التزموا البيوت الاخوان
4 - ملاحظ الخميس 19 مارس 2020 - 21:25
لا مفر من تطببق الحجر الصحي للجميع. والله نسأل ان يرفع عنا هذا البلاء
5 - اللهم احفظنا الخميس 19 مارس 2020 - 21:25
ان شاء الله بقدرة قادر تمر هاته الازمة بسلام، وكفى من الكريتيك من بعض الناس، الكل يجلس فدارو، واللي دارها ربي مرحبا بها. اللهم نجنا و المسلمين والبشرية جمعاء ، من يهود ومسيح.....
6 - محمد المعروفي الخميس 19 مارس 2020 - 21:25
انصح اي شخص لازال لم يبدأ الصلاة ان يصلي لان لعل وعسى أن يكون ادعية الجميع مفيدة و يقبلها الله
7 - عابرة الخميس 19 مارس 2020 - 21:26
علاش مابقيتوش كتعلنوا على اماكن الاصابات باش نعرفو على الاقل فين اي مدينة وديرو الناس احتياطات اكثر والتزموا في ديورهم المرجو منكم الاعلان عن مناطق الاصابات
8 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 21:26
المرجو تأكيد المدينة التي تنتمي اليها الحالة.
9 - عثمان الخميس 19 مارس 2020 - 21:26
مابقينا كاع كنعرفو واش الحالة الجديدة وافدة ولا محلية.. غي الله يحظر السلامة
11 - عزيز الخميس 19 مارس 2020 - 21:27
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع عن الأمة هذا البلاء،وأن يحفظ البلاد والعباد،وأن يوفق ولي أمرنا أمير البلاد الملك محمد السادس
13 - عمر الخميس 19 مارس 2020 - 21:27
تناقصة المعلومات عن الحالات الجديدة ...لماذا ؟اليس من حقوق المواطنة الحق في المعلومة...هل يتعلق الامر بحالة وافدة ام حالة محلية وأين توجد البؤرة الان لنزيد في اجرائتنا الوقائية كمواطنين.
14 - Bravo الخميس 19 مارس 2020 - 21:28
الدول تتحسب كل 24 ساعة ونتوما تتحسبو بالوحدة,تتحسبو في الدلاع.تحية للاطباء والممرضين لي في مواجهة الموت
15 - مسعودي الخميس 19 مارس 2020 - 21:28
من فطلكم جزاكم الله خيرا التفاصل التفاصل عن خريطة الانتشار مع تدكير المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المسؤولة
16 - ben lebsir ahmed الخميس 19 مارس 2020 - 21:28
الاهم الان هو اليقضة والالتزام بالوقاية والجلوس في البيت وخاصة الاولاد وكبار السن ومن لم يكن ملزم بالخروج حتى يتغلب الكل عليه قبل ان يتماتر في الوطن لابد من المقاومة باليقضة والنضافة والابتعاد عن التجمعات
17 - كبور بناني سميرسي الخميس 19 مارس 2020 - 21:28
ذكاء المعلنين بعدم ذكر عين المكتن. من اجل اخذ الحيطة والحذر والزمو بيوتكم قد تكون هذه الحالة في مدينتك ايها القارئ
19 - Free_Man_US الخميس 19 مارس 2020 - 21:30
ساهلة يا ناس الزمو مساكنكم قبل فوات الأوان. رآه تنشوفو العدد طالع غط بااشوية. حنا بغينا العدد يحبس في مرة يولي flat.
وشكرا.
وشكرا.
20 - عثمان الخميس 19 مارس 2020 - 21:31
ما هي الحلول المقترحة الناس المياومين أنا خدام ليصورو النهار كايخسرو الليل عندي الماكلة ديال سيمانة وفرقبتي 100 درهم وعندي أسرة تحت المسؤولية ديالي انا اختي أو والييدية ماكاين حتى دخل المحل التجاري ليخدام فيه قاليك مجبرين نسدو
21 - عبدالخالق الكوتاري الخميس 19 مارس 2020 - 21:31
الله يستر ويحد الباس
هاد الشي ما بقى يفرح
هاد الشي ما بقى يفرح
22 - Irani الخميس 19 مارس 2020 - 21:31
عدد اصابات بترکیا 108
عدد اصابات مغرب 62
المغرب احسن من ترکیا، فلماذا یعبد بعض مغاربة الاتراک؟؟!
عدد اصابات مغرب 62
المغرب احسن من ترکیا، فلماذا یعبد بعض مغاربة الاتراک؟؟!
23 - يارب الفرج الخميس 19 مارس 2020 - 21:31
اكتروا من الاستغفار الله ارحم الوالدين الله الطف بنا نحن ضعفاء
24 - مونزيد الخميس 19 مارس 2020 - 21:31
اللهم لطفك يا رب نسأل الله ان يرفع هذا البلاء عن الجميع
25 - Soufiane الخميس 19 مارس 2020 - 21:32
اللهم لطفك يارب
يارب ارحم الضعفاء منا كبيرا وصغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
يارب ارحم الضعفاء منا كبيرا وصغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
26 - Meriem الخميس 19 مارس 2020 - 21:33
اللهم لطفك يا رب نسأل الله ان يرفع هذا البلاء عن الجميع.
27 - Hicham الخميس 19 مارس 2020 - 21:33
بسم الله الرحمن الرحيم.
نتمنى إلقاء خطبتي الجمعة، مباشرة عبر التلفاز لتوعية الناس بمرض كوفيد. على غرار التمدرس عن بعد .
نتمنى إلقاء خطبتي الجمعة، مباشرة عبر التلفاز لتوعية الناس بمرض كوفيد. على غرار التمدرس عن بعد .
28 - Chaimae الخميس 19 مارس 2020 - 21:33
علاش مابقيتوش كاتقولو الاصل د الحالة ؟ منين جات و كيفاش تعادات
29 - Mehdi الخميس 19 مارس 2020 - 21:33
63 حالة و الأسواق مكتضة،
خوفي كبير على المغرب بعد أسبوعين.
نضامنا الصحي لن يستوعب مئات المرضى سيكونون في حاجة إلى العناية المركزة...
يجب الاستعداد بحزم للمرحلة الثالثة (مستشفيات عسكرية، ملايين الكمامات، طائرات عسكرية مجهزة لنقل المرضى نحو المستشفيات الأقل اكتضاضا، ....)
و إلا فستكون المزجرة(الله يحفضنا او يسترنا منها)
خوفي كبير على المغرب بعد أسبوعين.
نضامنا الصحي لن يستوعب مئات المرضى سيكونون في حاجة إلى العناية المركزة...
يجب الاستعداد بحزم للمرحلة الثالثة (مستشفيات عسكرية، ملايين الكمامات، طائرات عسكرية مجهزة لنقل المرضى نحو المستشفيات الأقل اكتضاضا، ....)
و إلا فستكون المزجرة(الله يحفضنا او يسترنا منها)
30 - غيور الخميس 19 مارس 2020 - 21:34
لماذا لا يتم الإعلان عن تفاصل الحالات نريد أن نعرف أين اكتشفت هذه الحالات الجديدة لماذا هذا الغموض ؟؟؟؟
32 - حليم الخميس 19 مارس 2020 - 21:34
أن لم يقفو البلاد وإغلاق كل شيء في الوضع لا يبشر بخير هنا في ايطاليا في يوم واحد5000 حالة فيروس جديدة و 475 وفاة في واحد مع اعتبار ايطاليا من الدول الأولي في العالم في الصحة
33 - Mohamed الخميس 19 مارس 2020 - 21:35
اسال الله السلامة والعافية اللهم الطف بنا يالطيف وارفع عنا البلاء واجعل لهذا الداء دواء . كانا نبقاو فديورنا الى ما بغيناش نخسرو نفوسنا وكل واحد عزيز علينا.
#خليك فالدار _ حياتي وحياتك فخطر.
#خليك فالدار _ حياتي وحياتك فخطر.
34 - جاد الخميس 19 مارس 2020 - 21:35
الله يلطف. حبذا لو تكون معلومات أكثر وخاصة المدينة لي فيها الحالة.. عرفت راها صعيبة ولكن راه باقي أماكن فالمغرب مزال مفهموش اشنو هو العزل الذاتي.. عدد كبير من الناس فالزناقي والشوارع.. بحال إلا كايتسناو الحجر الصحي الإجباري.. راه حنا كامونييين وهذا هو الواقع.. والله وقلتو المدن حتى يبان ليك بنادم غبر من الزناقي والشوارع..
#خليك-فدارك
#خليك-فدارك
36 - صحراوي بدوي الخميس 19 مارس 2020 - 21:36
بتكاثف الجهود واتباع اجراءات الحجر المنزلي غا تتناقص الحالات للصفر فأقرب وقت ونكونو خرجنا حتى من المرحلة الأولى بإذن الله. حفظ الله الجميع ورفع عنا البلاء
37 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 21:37
على العالم كله أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويعلم علم اليقين أن من يرفع هذا البلاء عنا هو الله سبحانه وتعالى لا نعلق قلوبنا بالصين أو أمريكا أو فرنسا أو ألمانيا أوووو وننتضر أن تجد اللقاح له فالله هو من ابتلانا به وهو القادر على رفعه عنا سبحانه وتعالى
38 - خبير وطبيب وعالم صيني....! الخميس 19 مارس 2020 - 21:37
قال الخبير والطبيب والعالم الصيني
:لا يمكن ان نهزم فيروس كورونا
الا بالبقاء في المنزل.............!!!
ليس هناك حل اخر....في هذه الضروف الصعبة......!!!
فعلى كل واحد ان يتحمل المسؤولية
وان يبقى في منزله.......!!!
:لا يمكن ان نهزم فيروس كورونا
الا بالبقاء في المنزل.............!!!
ليس هناك حل اخر....في هذه الضروف الصعبة......!!!
فعلى كل واحد ان يتحمل المسؤولية
وان يبقى في منزله.......!!!
39 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 21:39
300 تحليلة فاليوم قليلة بزاااف و لكن حمد الله ملي تيلقاو حالة او اقل فكل مئة تحليلة. ايطاليا تدير 4000 تحليلة فاليوم و تتلقى كثر من النص مصاب
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