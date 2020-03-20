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الرئيسية | مجتمع | هيئة مراقبة التأمينات تساهم في "صندوق كورونا"

هيئة مراقبة التأمينات تساهم في "صندوق كورونا"

هيئة مراقبة التأمينات تساهم في "صندوق كورونا"
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 مارس 2020 - 08:24

أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والعاملون بها المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أنها قررت المساهمة تأكيداً على التزامها وانخراطها في واجب التضامن الوطني.

وقرر كل من الرئيس والكاتب العام ومديري الهيئة التبرع بما يعادل شهرا واحدا لفائدة الصندوق، كما تم تفعيل آلية تمكن مجموع العاملين بالهيئة من الإسهام في هذه المبادرة التضامنية.

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