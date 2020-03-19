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الرئيسية | مجتمع | عاجل .. إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة

عاجل .. إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة

عاجل .. إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 21:28

أعلنت السلطات المغربية، مساء اليوم، حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى أجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة.

في ما يلي بلاغ وزارة الداخلية:

حفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد"، تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق الحالات التي تم تحديدها كما يلي:

- التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.

وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.

- التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.

يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.

وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، وجب التأكيد على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس.

وإذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 21:33
حسناً فعلوا. الله يهدي الناس. هادشي مافيهش اللعب.
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2 - سعيد أكادير الخميس 19 مارس 2020 - 21:33
أحسن حاجة،اللهم إحفظ هذا الوطن
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125
3 - مغربي راقي الخميس 19 مارس 2020 - 21:33
الله يدير شي تاويل ديال الخير اكثرو في الصلاة والقيام وقرأة القران
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100
4 - حسن قنديلة الخميس 19 مارس 2020 - 21:33
يا ربي سلم يا ربي سلم اللهما الطف بنا ويسر امورنا وبشرنا بالخير
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82
5 - عبد الرحمان زاهيدي الخميس 19 مارس 2020 - 21:33
شكرا جزيلا جلالة الملك محمد السادس اعزاك ألله
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52
6 - وفاء الخميس 19 مارس 2020 - 21:33
وأخيرا... الحمد لله على هاد القرار
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7 - ايوب بن ايوب الخميس 19 مارس 2020 - 21:33
هذا هو المعقووول الان سيلتزم المواطنون انهو هذه المهازل
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8 - محمد الجابر الخميس 19 مارس 2020 - 21:34
بارك الله فيكم اول مره احس اني فخور اني مغربي
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59
9 - العامل الخميس 19 مارس 2020 - 21:34
أحسن قرار لوقف هذا الوباء العالمي عن بلادنا
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55
10 - متضامن الخميس 19 مارس 2020 - 21:34
هذه هي الوسيلة الوحيدة للحد من انتشاره ، في هذه الظروف، نتمنى الشفاء العاجل للمرضى المصابين و الحمد لله على كل حال ،،
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11 - omar الخميس 19 مارس 2020 - 21:35
اجراء منطقي وفي وقته ليمتثل الجميع وللحد من انتشار الفيروس
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39
12 - لينا الخميس 19 مارس 2020 - 21:35
المصلحة العامة فوق كل شيء ونؤيد هدا القرار لتفادي اي كارثة لا يحمد عقباها.وشكرا جزيلا لكل الأطر التي تسهر على حياة المواطنين
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34
13 - aziz الخميس 19 مارس 2020 - 21:35
BRAVO..
الحل الوحيد باش الناس يحتارموا الاجراءات الصحية الاحترازية
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38
14 - idmono الخميس 19 مارس 2020 - 21:35
هذا هو الصواب
مزيد من التضامن على جميع الاصعدة و كل شيء سيكون بخير
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32
15 - بن تامي الخميس 19 مارس 2020 - 21:35
عفواك يا ارحم الراحمين ويارب العالمين الله ما بعد عنا البلأ
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25
16 - هشام الخميس 19 مارس 2020 - 21:36
هذا هو الحل قبل فوات الأوان، الوضع متأزم ولا مجال لأنصاف الحلول
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25
17 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم الخميس 19 مارس 2020 - 21:36
الكل سيدخل بيته قبل السادسة مساء الا نحن حراس الامن الخاص نعمل من السابعة صباحا الى سابعة مساءا ولا نجلس لا في الاعياد الدينية ولا الوطنية وهنا نحن سنعمل ايضا لوحدنا في حظر التجوال..الله ادير شي تاويل ديال الخير...
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35
18 - taoufik الخميس 19 مارس 2020 - 21:36
Bravo, vu la négligence de quelques citoyens, et avec 63 cas annoncé, c est très urgent, on est sur la bonne voie
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15
19 - المغربي الخميس 19 مارس 2020 - 21:37
هذا هو المعقول لكي نحد من تفشي هذا الوباء
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20
20 - Khalid الخميس 19 مارس 2020 - 21:37
واحد الكاراج حدانا كا يتجمعوا فيه شي دراري كل ليلية من نهار تسدو المقاهي كا يتجمعو على الشيشة و السهير ، واش كاين شي رقم نقدر نتصل بيه ندير شكاية ؟
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46
21 - Monir الخميس 19 مارس 2020 - 21:37
سلامة يا مولانا الله يحفظك يا موطني .
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18
22 - من واحد خايف على بلادو الخميس 19 مارس 2020 - 21:38
الغريب هو حتى لستة عاد غادي يحبسو بنادم يعني غايتعدى لي تعادى وغايدخل لدارو ينقلها لولادو ومراتو وخوتو والدين

مافهمتش أنا تقول العدوى كادوز غير بليل أش هاد النص خدمة

ديرو حضر التجول 24 ساعة ويخرج واحد فالسيمانة يتقدا يمشي ويجي مايدور مايتسارى و يدير الكمامة وليكات قبل مايخرج ومنين يغني يدخل يحيد الكمامة من لاستيك جيهت الودن بشوية و يحيد ليكات وكلشي يبقا مبعد عليه حتى يغسل يديه مزيان بالصابون جوج مرات ومن بعد وجهو بالصابون عاد يعيش عادي

أما هاد غادي دخل حتى لستة هادي راه ماشي طوارئ هادي مراتو ولا والديه حاكمين فيه الله يخليكم شوية ديال الصرامة والقرارات الحكيمة
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4
23 - مواطن مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 21:38
أخيرا أخيرا أخيرا، بغينا هاد حالة الطوارئ من شحال هادي حيت بنادم مابغاش يفهم أن الوضع جد خطير ومافيه مزاح.

الله ينجينا من هاد الكارثة ويدوز كولشي على خير.
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17
24 - ابو آدم القنيطري الخميس 19 مارس 2020 - 21:38
لا حول و لا قوة الا بالله== اللهم ارفع البلاء و الوباء عن الامة و احفظ عبادك المستضعفين و لا تواخذنا بما فعله السفهاء منا يا رب العالمين
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25 - سعيد الخميس 19 مارس 2020 - 21:38
حسناً فعلت الدولة
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26 - الحدأة الخميس 19 مارس 2020 - 21:38
مع فرض غرامات قاسية على المخالفين
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27 - Laoban الخميس 19 مارس 2020 - 21:39
اللهم بارك في هذه الخطوة التي انتظرناها، اللهم ارفع عنا الضر وانت ارحم الراحمين. ماهي الا ايام قلائل وتنفرج،
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28 - يوسف الوجدي الخميس 19 مارس 2020 - 21:39
وأخيرا ولله الحمد جاء القرار المنتظر..!!
الشعب الواعي الذي حظي باشادات عالمية واسعة ،وضع المواد الغذائية تحت الحجر الصحي المنزلي وخرج يراقب الأوضاع كيف تسير في الخارج ..!!
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29 - إسماعيل ص. الخميس 19 مارس 2020 - 21:39
هذا ما كنا نطالب به منذ السبت، في تعليقات سابقة. من الآن فصاعداً يجب مراقبة جودة المنتوجات والسلسلة الغذائية توضع تحت رقابة الجيش حتى نضمن سلامتها وخلوها من الجراثيم، الطريقة المُثلى لتفادي تسلل الفيروس للمنازل.الحمد لله على كل حال.
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30 - amal الخميس 19 مارس 2020 - 21:39
انشاءالله أزمة وغدي تفوت وغيرجع الوضع على ماكان وأحسن بإذن الله الله يلطف بينا ياربي
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31 - ولد السوالم الخميس 19 مارس 2020 - 21:39
فكرة مزيانة وخا جات معطلة
كون درناها منذ اول حالة لكنا الآن في الايام الاخيرة من الحجر
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32 - ادم الخميس 19 مارس 2020 - 21:39
مزيلن ولكن صيفتو لنا غير البوطا والدقيق والخبز عند مول حانوت وادي نتكمشو في الكاشا حتى يتكمش هذا الفيروس الذكي الشبح
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33 - yassinos الخميس 19 مارس 2020 - 21:39
أحسن قرار حيق شي فئة مكتفهمش بالتي هي أحسن و بالحملات التوعوية
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34 - ابو بلال الخميس 19 مارس 2020 - 21:40
أحسن حاجة
والله حتى عصبوني انا بعدا
كيقولوا ليهم دخلوا وهوما خارجين اتفرجوا
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35 - مواطنة الخميس 19 مارس 2020 - 21:40
ما معنى هدا الإعلان هل يعني انه سيمنع علينا الخروج حتى إلى العمل ؟؟؟
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36 - Marocain حر الخميس 19 مارس 2020 - 21:40
ماذا تعني حالة الطوارئ الصحية؟؟؟؟
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37 - هشام الخميس 19 مارس 2020 - 21:40
انها لخطوة محمودة للحد من انتشار الوباء. ولو انها تأخرت قليلا
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38 - omar us الخميس 19 مارس 2020 - 21:40
على سلامتكم، بحال الى ما كنتوش عارفين بان اغلب هاد الشعب كاموني و ما كيتقاد غير بالعصى. نتمنى مايكونش فات الفوت
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39 - محمد الصحراوي الخميس 19 مارس 2020 - 21:40
لازم يتاخدوا هذا الإجراء عاجلا لان بعض الناس كيحسبوا هذا مجرد مزحة.او خص ايواقفوا التنقلات للمسافرين عبر المدن. الا لنقل البضائع .الناس فيهم شوحدين كامونين.والله يرفع عنا البلاء أنشاء الله.
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40 - بواكناض الخميس 19 مارس 2020 - 21:40
يجب تحمل المسؤولية والضرب بيد من حديد على كل من يخالف الاوامر والاجراءات المتخدة....
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41 - يونس الخميس 19 مارس 2020 - 21:40
الناس تصبر في ديورها شهر تاكل اللي قسم لها الله حتى الخبز و اتاي المهم الواحد ينقذ راسه و اولاده. الناس راه دوزت حروب و كوارث و صبرت و احنا ما نقدروش نصبرو شهر في ديورنا. وكالات الماء و الكهرباء تسمح للناس هذا الشهر و أصحاب الكراء يتضامنوا حتى هما اللي قدر يسمح يسمح و اللي ما قدرش يعطي للناس تأجيل و بشوية بشويه يخلصو اللي عليهم. الابناك يعطيو تاجيل للناس اللي عندها قروض و الناس تتضامن و تخرج صدقات في الناس المحتاجين هذه هي المناسبة و هكذا حتى تفوت الازمة.
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42 - عبد الخميس 19 مارس 2020 - 21:41
قرار صائب للحد من انتقال العدوئ لكن علينا نحن الشعب ان نكون في مستوئ المسؤولية.
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43 - محمد الزموري الخميس 19 مارس 2020 - 21:41
قرار صائب لأن بعض الأشخاص من اخوتنا المغاربة ماواخدينش الأمور بجدية لهذا تلزم الصرامة من أجل الصالح العام وتفادي إنتشار هذا الوباء
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44 - كغربي من المانيا الخميس 19 مارس 2020 - 21:41
العز للمغرب... الله يعطيكم الصحة
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45 - الحبيب الخميس 19 مارس 2020 - 21:41
خطوة شجاعة من السلطات للسيطرة على عدو لا يرى، وجب التنويه بهاته الخطوات الاستباقية، لحماية الوطن بمن فيه، و اختم بالدعاء : اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء
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46 - محسن صفرو الخميس 19 مارس 2020 - 21:41
اللهم أنا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه
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47 - مواطنة الخميس 19 مارس 2020 - 21:41
قرار كنا ننتظره منذ ظهور الحالات الاولى. لكن لن ننسى ان ننوه بمجهودات كل المغاربة شعبا وملكا بقراراتها الصائبة اللهم احفظ هذا البلد الامين شعبا وملكا.اللهم احفظ لنا امننا وإيماننا واستقرارنا وصلاح ذات بيننا، اللهم آمين يا رب العالمين.
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48 - Aziz zouine الخميس 19 مارس 2020 - 21:42
الله ابعد علينا هاد المرض وي شافي ليمرضو بيه ياربي في القريب العاجل
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49 - كاعي الخميس 19 مارس 2020 - 21:42
احسن تدبير للوقاية و الحد من انتشار الفايروس.الله يحد البأس .
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50 - طارق الخميس 19 مارس 2020 - 21:42
احسن حاجة دارتها الدولة...لان بعض المستهتريين و الجهلة هما ليغوصلو الفيروس...اما فيروس راه واقف متيتمشاش...البشر ليتيخليه داير الرجلين و تيتمشا...و يعادي دارو و ولادو ...نهار ترجلات الحكومة الشعب تبرهش....تحية لرجال السلطة و الامن و الاطباء و الممرضيين و السلطة و الذاخلية ...و المرجو الضرب بقوة لكل جاهل او مستهتر متيطبقش اوامر السلطات...
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51 - ملاحظ و الخميس 19 مارس 2020 - 21:42
عملية مهمة، لا تنسوا الدعاء والتضرع الى الله. فالله رحيم بعباده
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52 - Ali الخميس 19 مارس 2020 - 21:42
هكذا سيتم التصدي لتهور بعض المواطنين
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53 - Salahessine hamadani الخميس 19 مارس 2020 - 21:42
On doit respecter le confinement pour protéger nos proches les plus chers. Ça nous passera et on sera victorieux et fiers en société soudée
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54 - تزنيتي شلح الخميس 19 مارس 2020 - 21:42
قرار ينبغى اتخاده من ايام اعلان 5 حالات و انزال الجيش لشوارع لا محيد عنه
القرارات التي ستفرض علينا مستقبلا لا مجال لتأخيرها
الكل في العالم يعلم ان بلاد العالم كلها ستدخل حالة طوارئ و انزال الجيش لشوارع لماذا لم يتخد هدا القرار الا بعد كثرة الحالات المصابة لماذا لم يتخد قبل ذالك بكثيير لو طبق لامر قبل ماكنا نرى حاليا 64 حالة
خلاصة البلاغ ان الوضع انفلات و ظهور الحالات باعداد كبيرة ماهيا الا مسألة وقت و لان ينبغى فرض حضر تجوال بنهار و بالمساء و قبل ان اطلع على تفاصيل لاحقة اعلم انه سيكون هناك فرض حضر تجوال مساءا فقط و هدا غلط ينبغى ان يتخد صباحا و مساءا
و لا حولة و لا قوة الا بالله .
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55 - Bravo الخميس 19 مارس 2020 - 21:42
الحمد الله. ونحن مجندون شعبا
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56 - عمر الخميس 19 مارس 2020 - 21:43
و نعم القرار.
اقولها صراحه الدوله قامت بما يلزم و على الشعب ان يمتثل لما فى دالك من مصلحه للامه
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57 - achraf الخميس 19 مارس 2020 - 21:43
الله هما أحفظ هذا البلد الأمين يا الله
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58 - Hamido الخميس 19 مارس 2020 - 21:44
سنوات والشعب ينادي ان النظام التعليمي والصحي في المملكة قد انهار وتاكل.وقد دفع الناس حريتهم ثمنا بسبب تلك المطالب.ومن مكر التاريخ ان يضع ولاة امورنا امام هذا المحك الحقيقي للاسف.نتمنى ان تتعلمو الدرس .وان تعلمو ان امانكم ومستقبلكم مرتبط بشعبكم .الان نريد تلاحما وتعاونا وتضحيات لان التحدي كبير وكبير جدا.
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59 - سعدان الخميس 19 مارس 2020 - 21:44
اللهم لطفك بنا اللهم أرحمنا في الدنيا والأخرة وابعد عنا هدا الوباء عن قريب إنشاء الله اللهم أمين يارب العالمين
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60 - fouad france الخميس 19 مارس 2020 - 21:45
Copier coller des mesures prises en France !!
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61 - هشام احمييد الخميس 19 مارس 2020 - 21:45
وأخيرا الداخلية تتوج مجهوداتها بهذا القرار السديد الذي ربما تأخرت في اتخاذه
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62 - Amal الخميس 19 مارس 2020 - 21:45
لأول مرة أعجب بالقرارات التي تتخدها حكومتنا
الله يرفع علينا شر البلاء
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63 - moulay الخميس 19 مارس 2020 - 21:45
على السلامة هادي مدة وحنا تنقولوها ليكم. راه الشعب ماواعيش كيتمشى غير بالقوة والسلطة.
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64 - ايت واعش الخميس 19 مارس 2020 - 21:46
الله يرحم ليكم الوالدين بادرة ممتازة....
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65 - بنادم الخميس 19 مارس 2020 - 21:46
الحضر خاص ايكون على كلشي , را عيينا و خفنا واش حنا ماشي بنادم كانخدمو و ناس داخلة لديورهم .حبسو كلشي
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66 - مغربي حر الخميس 19 مارس 2020 - 21:47
الحمد لله استجابت الحكومة الحازمة لمطالب حالة الطوارىء .
تحية اجلال و تقدير للاطر الطبية و رجال المن واعوان السلطة الساهرة على اداء مهامها بكل وطنية وتحية لجنود الخفاء متلنا اينما كانوا .
اللهم ادم الامن و الامان والصحة والعافية على هدا البلد واحفظنا في عاهلنا الكريم .
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67 - ولد الفقير الخميس 19 مارس 2020 - 21:47
مرحبا بتدخل وزارة الداخلية في هادا التوقيت المهم من وجهة نظري، لي معندو مايدار لاش خارج
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68 - س.ر الخميس 19 مارس 2020 - 21:47
مقرات العمل!!!! واش منيتكوم!!! راه المرض كيتنقل!!! زعما داك الناس معندهوش وليدات ووو!! حسبنا الله و نعم الوكيل
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69 - نورة الخميس 19 مارس 2020 - 21:48
الاحولا ولاقوة الا بالله لعلي لعضيم وناس مساكن لي معندهوم مسرفو ابقاو بجوع
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70 - Marocain du monde الخميس 19 مارس 2020 - 21:48
الحكومة المغربية، بقيادة ملكنا محمد السادس نصره الله تقوم بإجراءات جد مهمة،وأنا متأكد أن المغرب سيكون أقوى بعد مرور هاته السحابة.
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71 - sabiha الخميس 19 مارس 2020 - 21:48
الحمد لله احسن قرار للحد من تفشي هذا الوباء رحمتك يارب
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72 - bilal bilal الخميس 19 مارس 2020 - 21:49
الحمد لله على هدا القرار الدي جاء في حضر التجوال
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73 - حمادة الخميس 19 مارس 2020 - 21:49
بالنسبة لمراكز الاتصال من بينهم Webhelp مبغاوش و مغاديش يمتاتلوا لهاد الأمر، خاص الدولة تشوف من حال هاد الناس، المرجو من hespress تسلط الضوء على هادشي.
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74 - قرار صائب الخميس 19 مارس 2020 - 21:49
قرار صائب ولكن يجب كيف سيتم الترخيص لقضاء الحاجيات الضرورية مثل التسوق ...
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