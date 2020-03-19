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الرئيسية | مجتمع | لفتيت: حالة الطوارئ الصحية بسبب "كورونا" تحمي البلاد والعباد

لفتيت: حالة الطوارئ الصحية بسبب "كورونا" تحمي البلاد والعباد

لفتيت: حالة الطوارئ الصحية بسبب "كورونا" تحمي البلاد والعباد
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 23:00

بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى أجل غير مسمّى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إنّ هدف هذا الإعلان ليس هو "توقيف الحياة الاقتصادية، بل حماية بلادنا ومجتمعنا من هذه الآفة ".

وفي لقاء مشترك مع وزيري الصحة والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قال لفتيت إنّ حركة الأشخاص الذين من الضروري وجودهم بمقرّات العمل ستستمرّ.

بدوره، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إنّ هذا القرار مهم بسبب استفحال هذا الوباء وظهور حالات محلية على المستوى الوطني. وذكّر بما استطاع المغرب القيام به من إجراءات لمحاصرة التطور السريع للفيروس المستجد.

ومع "الدخول في حالة الحزم"، طلب وزير الصحة من المغاربة "التضامن والتعاون بتطبيق إجراءات الدولة"، لأنه "بهذا نستطيع محاصرة الفيروس لا أن يحاصرنا".

من جهته، قال مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إنّ التموين في الأسواق المغربية متوفر للشهور المقبلة، ومتاجر التّموين "ستبقى مفتوحة في وقت محاربة هذا المشكل الذي نواجهه"، كما أن "الشاحنات التي توصل المواد متوفرة في الأيّام والأسابيع والشهور المقبلة، ولا مشكل من هذه الناحية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الداخلية قد عمّمت مساء اليوم الخميس بلاغا أعلنت فيه حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى أجل غير مسمى، كـ"وسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السّيطرة".

واشترطت وزارة الداخلية مغادرة المواطنين مقرات سكنهم بـ"استصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السّلطة"، في حالات التنقل للعمل للأشخاص الذين من الضروري حضورهم بمقرات عملهم شريطة تسليمهم شهادة بذلك موقّعة من رؤسائهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقرّ السكنى، واقتناء الأدوية من الصيدليات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - said الخميس 19 مارس 2020 - 23:06
يجب ان لا تطول مدة حالة الطوارئ لان الناس التي تشتغل في القطاع غير المهيكل لن تستطيع الصمود طويلا في ظل غياب موارد رزق.

اضن ان المدة القصوي يجب ان لا تتعدى اسبوعين
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35
2 - نور الدين الخميس 19 مارس 2020 - 23:07
بالنسبة للسخرة أو التقضية هل الأمر يستدعي اجرائات مع السلطات ؟ وكيف سيتم الأمر
الأمور غير واضحة بهذا الصدد !!!
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52
3 - Amine الخميس 19 مارس 2020 - 23:07
قرار في محله لكن السؤال المطروح من اين سنأخد هاده الوتيقة الرسمية
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41
4 - ياسين بنسعيد الخميس 19 مارس 2020 - 23:07
الحمد لله انا جد سعيد بهاد القرار
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27
5 - مواطنة الخميس 19 مارس 2020 - 23:08
قرار طال انتظاره ..
أغلبية ديال الناس مبغاتش تحشم و مواخدينش الأمور بجدية
ونعم القرار
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28
6 - عبدو من الرباط الخميس 19 مارس 2020 - 23:08
هذا هو الحل لأن أغلب الشعب لم يستوعب الخطورة اللهم اجعل بلدنا ٱمنا مطمئنا واحفضنا من النقم
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29
7 - ولد لبلاد الخميس 19 مارس 2020 - 23:08
متافق معكم ولكن على الأقل لقاو لحل لناس لي معندهمش ضمان الاجتماعي والذين يعيشون البطالة راه غيقتلهم جوع قبل أن تقتلهم كورونا ، لقاو لهم الحل كما فعلت باقي الدول الاوربية ، ما فائدة تلك الاموال التي قمتم بجمعها اذا لم تستفد فيها كل اسرة على الاقل 1500 درهم لكل منزل .
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23
8 - يوسف الخميس 19 مارس 2020 - 23:08
هاد كلمة حالات محلية مابغاتش تفهم لي كيفاش بنادم يمرض وهو مكانش عندو اختلاط مسبق بشخص آخر مصاب أريد تفسير ؟؟؟؟؟؟
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2
9 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 23:08
اتمنى من كل شخص له علاقة بوزارة الداخلية ان يقرأ هذا التعليق.
قرار منع التجول هو قرار جيد جدا و ضروري لمصلحة الوطن و المواطنين.
لكن فرضه دون خطوات و لمدة 24 ساعة في اليوم و التوفر على وثيقة من المقدم او المقاطعة سيجعل مٱت ٱلاف المغاربة و انا واحد منهم ان اتوجه غدا قبل الساعة السادسة مساء الى احد مراكز التسوق و شراء مؤونة لمدة شهر او شهرين حتى امكث في المنزل و لا اذهب لأتزاحم في المقاطعة.
من جهة أخرى قد تشهد الاسواق التجارية ازدحاما غير مسبوق غدا مع اختفاء للمواد الغذائية و غلاء كارثي في الاسعار.
اتمنى من وزارة الداخلية ان تتدخل و تعطي بيان ثان على الاقل بالاعفاء من وثيقة المقدم في الاسبوع الاول من حظر التجول.
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17
10 - Hicham الخميس 19 مارس 2020 - 23:10
غير 63 حالة وصلاتنا لحالة الطوارء الصحية ...
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-14
11 - مغربي مهاجر الخميس 19 مارس 2020 - 23:11
الدعاء يرد القضاء
كفى استهتار واستهزاء بهذا الوباء
فلنتعامل معه بجدية
الدعاء التوبة الاستغفار الصدقة
والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين
أسأل الله أن يحفظ المغرب وسائر بلاد المسلمين من كل سوء
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15
12 - مغربية الخميس 19 مارس 2020 - 23:11
اخيرا القرار الصائب
نتمنى ان لا يكون الاوان قد فات على هذا القرار
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6
13 - hassan الخميس 19 مارس 2020 - 23:11
نعم القرار ، يجب أن لا يتحرك سوى وسائل نقل المواد الغدائية و الأدوية حصرا.
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5
14 - حنان الخميس 19 مارس 2020 - 23:12
حفظنا الله وإياكم من شر هذا الوباء.
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4
15 - علي الخميس 19 مارس 2020 - 23:12
لدي سؤال/أسئلة من فضلكم، كيف يمكن لي الحصول على تلك الوثيقة؟ وهل أنا مطالب باستصدارها كل مرة؟ وماذا لو تكدس المواطنون في الملحقات الادارية؟ ألا يشكل هذا التجمع خطرا عليهم؟ ولماذا لم تنهجوا الطريقة الفرنسية فقط تحمل الوثيقة من موقع وزارة الداخلية ويتم تعبأتها من المعني بالأمر وتوقيعها دون الاتصال بالسلطات...المهم أظن أن هذه الوثيقة يجب إعادة التفكير فيها ...وشكرا
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18
16 - Hassan الخميس 19 مارس 2020 - 23:12
Bonne initiative. J'espere que le ministère interdit les voyages entre les villes pour mieux encercler le virus.
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2
17 - Mino الخميس 19 مارس 2020 - 23:12
نعم القرار وأرجو ان يلقى تجاوب جميع المواطنين لانه في صالح البلاد والعباد
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2
18 - كريم الخميس 19 مارس 2020 - 23:13
قرار مزيان جا فوقتو.. غير خص المزيد من التوضيحات. واش اعوان السلطة غادي يكون. فالدروبة نهار كامل ولا المواطن خصو يقلب على المقدم.. والبنسبة لحركة النقل بين المدن واش غادي توقف.. كذالك الطاكسيات الكبار والصغار داخل المدن.. يعني ضروري من المزيد من التوضيحات..
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2
19 - الخميس 19 مارس 2020 - 23:13
الحل هو حظر التجوال . وإن إقتضي الأمر توصيل المواد الضرورية للبيوت
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-1
20 - خالد.ف الخميس 19 مارس 2020 - 23:14
بادرة طيبة ، لكني أظنها ليست مدروسة بما فيه الكفاية ! نخشى أن يتمادى أصحاب السلطة في تسلطهم و تجبرهم على الناس ! نسأل الله العظيم أن يرفع البلاء عن البلاد و العباد!
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21 - Marouane الخميس 19 مارس 2020 - 23:14
كيف الحصول على هاته الوتيقة؟هل يجب طبعها ام مادا من فضلكم
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22 - Mohamed bardouz الخميس 19 مارس 2020 - 23:14
كلنا نتحملو المسؤلية جميعا من أجل السيطرة على هذا الوباء القاتل
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23 - سيليا الخميس 19 مارس 2020 - 23:15
واش حتى لي يخرج يتقدا من السوق خاصو هذ الوثيقة ?
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24 - عبدو الخميس 19 مارس 2020 - 23:16
المهم الدولة والسلطات الوطنية والمحلية،والفعاليات المجتمعية كل يقوم بعمله، والموضفون الذين يوجدون في الواجهة، في قطاعات الأمن والصحة والنقل والنظافة والتموين الغدائي والمخابز، الكل يشكر، ونشد على أيديهم، إلا لوبي التعليم الخاص الذي خرج خرجة لن ينساها له الشعب المغربي، وعلى ذكر الشعب، نطلب منه أن يكون على قد المسؤولية والظرفية ويتحلى بالصبر والوعي حتى نخرج من هذه الأزمة، إن شاء الله.
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25 - لحسن الخميس 19 مارس 2020 - 23:17
يجب الضرب من حديد على يد كل مستهتر
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26 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 23:17
اجراء تأخر بعض الشيء لكن الحمد لله تم تدارك الامر ونتمنى من الله ان يحفظ المغاربة والامة البشرية جمعاء.
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27 - حافظ الخميس 19 مارس 2020 - 23:17
إنشاء الله بهذه الخطوات و بتعاون المواطنين يمكن للمغرب أن يكون أول دولة تعلن إنتصارها على كورونا
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2
28 - ابو رانية الخميس 19 مارس 2020 - 23:18
كيفية الحصول على الترخيص غير مدرجة في البلاغ
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