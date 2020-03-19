"الداخلية" تنفي صحة وثيقة مغادرة مقر السكن

هسبريس من الرباط

على إثر تداول مجموعة من الوثائق المفبركة على أنها الوثيقة الرسمية للسماح بمغادرة مقر السكن، نفى مسؤول بوزارة الداخلية أن تكون هذه الوثائق صحيحة.

وأكد المسؤول ذاته أن الوثيقة الرسمية المعتمدة ستصدر غدا الجمعة.