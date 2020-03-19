24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/03/2020
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:29
|13:40
|17:02
|19:43
|20:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- الاحتياط من كورونا يخفض وتيرة تسيير القطارات
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا" (5.00)
الحكومة تُقر قانوناً جديداً لردع سلوكات المغاربة على "فايسبوك" (5.00)
الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)
مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)
- عاجل .. إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة - (230)
- سيل الانتقادات ينهال على أرباب مدارس التعليم الخاص في المغرب - (195)
- نواب يدعون إلى تأهيل مستشفى بنصميم كإجراء لمواجهة "كورونا" - (187)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (178)
- وزارة الصحة تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا" بالمغرب - (161)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"الداخلية" تنفي صحة وثيقة مغادرة مقر السكن
الخميس 19 مارس 2020 - 23:51
على إثر تداول مجموعة من الوثائق المفبركة على أنها الوثيقة الرسمية للسماح بمغادرة مقر السكن، نفى مسؤول بوزارة الداخلية أن تكون هذه الوثائق صحيحة.
وأكد المسؤول ذاته أن الوثيقة الرسمية المعتمدة ستصدر غدا الجمعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
1 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 23:58
الإخوان واش الأمر خاصو يتقضا فنهار و حنا فضل هاد الأزمة يعني كلشي أيصبح كيقلب على عون السلطة يعني فوضى و تجمعات راه هاد الوثيقة أتعقد الأمر حبدا شي طريقة أخرى أسهل
2 - متضامن الخميس 19 مارس 2020 - 23:58
إلى متى استمرار هذه الإشاعات وآلاف العباد في حالة نفسية صعبة حسبنا الله ونعم الوكيل
3 - يحيى الجمعة 20 مارس 2020 - 00:00
خطوة مهمة تساعدو معا رجال الأمن الله يجاويكم بالخير
4 - عبد اللطيف الجمعة 20 مارس 2020 - 00:00
أتمنى من الناس أن يأخذوا معلومات من مصادر موثوقة. فلقد كثرث الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام
يد_في_يد_للقضاء_على_كورورنا
يد_في_يد_للقضاء_على_كورورنا
5 - ج مصطفى الجمعة 20 مارس 2020 - 00:02
جاء في البلاغ أن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل :
-التبضع
-أو التطبيب
-أو الالتحاق بالعمل،
وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي.
-التبضع
-أو التطبيب
-أو الالتحاق بالعمل،
وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي.
6 - Omar الجمعة 20 مارس 2020 - 00:03
وزارة الداخلية مع الخيار الصحيح حفاضا على الوطن والمواطنين بدون وثيقة مصادق عليها من طرف اعوان السلطة لا يسمح لهم بالخروج من المنازل تفذيا للإصابة بالفيروس #كل واحد فينا يلزم دارو
7 - فهم تسطى الجمعة 20 مارس 2020 - 00:04
باغي تسخر خاسك وثيقة باغي تمشي خدمتك كطالب معاشو خاسك وثيقة حنا عقد الازدياد و بزز باش كنشدوهو زعما نمشي 300 m باش نجيب شهادا تخليني نجيب تقديةمن 10m و زيد عليهما غايكون زحام تمة غانكونو كنفرفرو على بعضياتنا ولا كنعومو وسط جافيل
9 - حمدان الجمعة 20 مارس 2020 - 00:06
يجب ان يمر اعوان السلطة على المنازل من اجل توقيع اسم المكلف بالخروج للضروريات لتسهيل العملية وليس ان يذهب الناس الى المقاطعات لان ذلك سيشكل ازدحاما
11 - العيون الجمعة 20 مارس 2020 - 00:07
كنتحداهم يطبقوه فاحياء خاصة فحي معط الله بمدينة العيون و شارع السمارة و البوركو و غيرها من المناطق المعروفة للولاء للجبهة
تعليق غير لائق
-37
12 - القنفودي الجمعة 20 مارس 2020 - 00:08
ماذا عن التنقل بين المدن متلا شخص يقضي اجازته في مدينة و يريد ان يلتحق بمقر عمله بعد نهاية الإجازة
13 - ممرض بمصلحة الانعاش الجمعة 20 مارس 2020 - 00:11
بعد حالة الطوارئ التي قررتها الحكومة، و نشيد بها.
الا انه خلقت ارتباكا كبيرا للممرضين الذين يشتغلون بنظام الحراسة و الالزامية وينتقلون عشرات بل مئات الكيلومترات للوصول للعمل،(نافيط)، و الحالة صادفت نهاية الاسبوع ، فكيف ستتعامل السلطات الامنية معهم؟
هل ستكون تسهيلات في التنقل.. لانه منهم من لا يملك البطاقة المهنية ولا بطاقة المؤسسة...
اشكال آخر هو الحركة الانتقالية، التي اعلن عن نتائجها منذ اكثر من شهرين، الا انه لم يتوصل احد بعد بمقرر انتقاله بالرغم من بداية اشتغال المعوض، و الوضع يحثم تواجد المنتقلين في اماكن اشتغالهم الجديدة لحاجة المصلحة لهم.
ارتباك حقيقي.
الا انه خلقت ارتباكا كبيرا للممرضين الذين يشتغلون بنظام الحراسة و الالزامية وينتقلون عشرات بل مئات الكيلومترات للوصول للعمل،(نافيط)، و الحالة صادفت نهاية الاسبوع ، فكيف ستتعامل السلطات الامنية معهم؟
هل ستكون تسهيلات في التنقل.. لانه منهم من لا يملك البطاقة المهنية ولا بطاقة المؤسسة...
اشكال آخر هو الحركة الانتقالية، التي اعلن عن نتائجها منذ اكثر من شهرين، الا انه لم يتوصل احد بعد بمقرر انتقاله بالرغم من بداية اشتغال المعوض، و الوضع يحثم تواجد المنتقلين في اماكن اشتغالهم الجديدة لحاجة المصلحة لهم.
ارتباك حقيقي.
14 - حسن الطالب الجمعة 20 مارس 2020 - 00:14
السؤال المطروح كالتالي.كيف يتم ملى الاستمارة.هل في المنزل ام مباشرة من اعوان السلطة و حفظ الله الجميع.و شكرا.
15 - الفاضل.. نريدها ألكترونية الجمعة 20 مارس 2020 - 00:14
نطالب ان تكون إلكترونية اما الحصول عليها من مكاتب السلطة يسبب كارثة بفعل توافد كل الساكنة للإدارة مما يسبب الزحام وإمكانية انتقال المرض وايضا امكانية تأثر رجال وأعوان السلطة بهذا الازدحام..
لهذا أفضل حل هو تحميلها عبر الإنترنت بعد ملء المعطيات الاساسية..
نتمنى أن تستجيب الداخلية لهذا الطلب
وحفظ الله الوطن الحبيب والمواطنين
لهذا أفضل حل هو تحميلها عبر الإنترنت بعد ملء المعطيات الاساسية..
نتمنى أن تستجيب الداخلية لهذا الطلب
وحفظ الله الوطن الحبيب والمواطنين
16 - Walid الجمعة 20 مارس 2020 - 00:15
حفظ الله بلدنا الحبيب ياربي تلطف بنا و تحد الباس
17 - شفيق الجمعة 20 مارس 2020 - 00:15
حسبنا الله ونعم الوكيل !!؟ كل الاعتقالات اللي حصلت في 48 ساعة الأخيرة لا يزال هناك من ينشر أخبار مفبركة غريب أمر هاد الناس والله العظيم.
18 - عبدو الجمعة 20 مارس 2020 - 00:16
نعم لنفترض أن هذه الوثيقة ليست قانونية و نحن في المنزل من أين نحصل على الترخيص بالخروج و ماهي الوثيقة المناسبة مشاكل أخرى ستنظاف .
19 - الطيب الجمعة 20 مارس 2020 - 00:18
المرجو توضيح كيفية الحصول على ترخيص لمغادرة مقر السكنى.اذا كان الحصول على الترخيص في حد ذاته يفرض مغادرة المنزل. وكيف تتم مقابلة أعوان السلطة أو المسؤول .وأين يتم ذلك؟ علما ان التوجه إلى المقاطعة أبعد من التوجه عند البقالي أو الصيدلي أو البنك مثلا.
20 - زهير الجمعة 20 مارس 2020 - 00:18
واش ضروري خاص الرخصة باش تامشي تجيب الوثيقة لي تسمح لك تخرج ؟؟
21 - abouabdillah الجمعة 20 مارس 2020 - 00:20
ما عرفتش علاش بنادم عزيز عليه يكذب و يخلوض فشي امورما نافعاه فوالو
بعد مرور (و خلال) هده الازمة اتمنى ان يتم تنظيف اليوتيوب و التلفزة المغربية
من الجهلة و الشمكارة و الدعارة
و بث برامج توعية ، دينية ، تعليمية هادفة ،
ان حال هذا الشعب كارثي , سبحان الله البلد في ازمة و المدارس الخصوصية تطلب المساعدة من الصندوق و الكل يدعي الفقر و الحاجة
المرجو التعاون و نسيان كل الامور النقابية و الجمعوية و الادارية ، دعوا المغرب باكمله يركز على محاصرة الفيروس
و بارك الله فيكم
بعد مرور (و خلال) هده الازمة اتمنى ان يتم تنظيف اليوتيوب و التلفزة المغربية
من الجهلة و الشمكارة و الدعارة
و بث برامج توعية ، دينية ، تعليمية هادفة ،
ان حال هذا الشعب كارثي , سبحان الله البلد في ازمة و المدارس الخصوصية تطلب المساعدة من الصندوق و الكل يدعي الفقر و الحاجة
المرجو التعاون و نسيان كل الامور النقابية و الجمعوية و الادارية ، دعوا المغرب باكمله يركز على محاصرة الفيروس
و بارك الله فيكم
22 - حسن S الجمعة 20 مارس 2020 - 00:21
وبلاش من ديك الوثيقة إگون الحظر على الگل أحتى حد مغايموت بالجوع الناس لوالبد إمارسو مهـام عمل هـم معروفين الوضع راه خطير
23 - الصقرديوس الجمعة 20 مارس 2020 - 00:24
عار على هاذ النوع من البشر. في الوقت الذي ينبغي أن نترك السلطات تقوم بواجبها مشكورة، يشغلها هؤلاء البشر المتخلفون بالإشاعات فتضطر معها كل مرة للتوضيح. السجن ينبغي أن يمتلئ بناشري الإشاعات.
24 - ماااااانعرفت الجمعة 20 مارس 2020 - 00:38
مع انني مع التنظيم وحسن التدبير وحفاظا على المجتمع المغربي خصوصا وعلى الامة الاسلامية عموما وعلى البشرية بشكل عام.ولكن را كاين ناس محاويج مساكين منين غادي يجيبو لقمة العيش.واش غادي الدولة تكفل وتدعم الاسر الفقيرة.ماديا ماليا ومعنويا...بشكل اوضح واش غادي تصرف عليهم واش غادي ترفع عليهم مصاريف الكراء الكهرباء الماء...!!!!!! كي غادي يدير لي عندو طزينا ديال لولاد وتابعاه مسؤولية يوم واحد مايخدمش يدخل عليه لبحر ماشي غي لما.سؤال واش غادي يوفرو هاد الشي.
25 - مواطن مسؤول وملتزم الجمعة 20 مارس 2020 - 00:40
اتمنى أي يحدد المشرع وقت للتبضع في أوقات معينة صباحا وبعد الضهيرة وبدون وثيقة من المقدم أو من غيره حتى يساهم الجميع في العملية بروح المواطنة المسؤولة .
26 - Amrhizzer ibrahim الجمعة 20 مارس 2020 - 00:42
واش كاين) شي دعم للناس لكينين في مواقع سياحي المعطل اشنهوا الحل رآه واقفين
27 - يوسف الجمعة 20 مارس 2020 - 00:43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على هذا خبر لقد اجبت عن تساؤلات كثيرة
كلنا معن صابرين ومرابطون وكلنا يد واحدة بإذن الله
كلنا معن صابرين ومرابطون وكلنا يد واحدة بإذن الله
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27