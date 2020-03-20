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كُتّاب وآراء
حالة الطوارئ الصحية تنطلق اليوم من 6 مساء إلى أجل غير مسمى
بعد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في المغرب من طرف وزير الداخلية، شرع العديد من المواطنين في التساؤل عن كيفية تطبيق الإجراءات التي تصاحب هذا الاعلان.
وقد جاء في بلاغ وزارة الداخلية أن حالة الطوارئ ستطبق ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء، وهو ما فهم منه البعض أن حظر الخروج سيطبق كل يوم على الساعة السادسة مساء.
مصدر مسؤول أكد لهسبريس أن حالة الطوارئ الصحية ستنطلق ابتداء من اليوم الجمعة على السادسة مساء وإلى أجل غير مسمى؛ أي إنها ستصبح سارية ابتداء من السادسة مساء بشكل يومي ومتواصل إلى غاية صدور إشعار آخر من وزارة الداخلية.
وشدد المصدر ذاته على أن المواطنين ملزمون بالبقاء في منازلهم والامتثال للقرار، موردا أن وثيقة الإذن بالخروج ستصدر ابتداء من اليوم الجمعة.
وفي سياق آخر، وعلى إثر تداول وثيقة مفبركة على أنها الوثيقة الرسمية للسماح بمغادرة مقر السكن، نفى مسؤول بوزارة الداخلية صحتها، وأكد أن الوثيقة الرسمية المعتمدة ستصدر اليوم الجمعة.