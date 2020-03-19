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الرئيسية | مجتمع | المعتقل أحمجيق يساهم في صندوق وباء كورونا

المعتقل أحمجيق يساهم في صندوق وباء كورونا

المعتقل أحمجيق يساهم في صندوق وباء كورونا
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 18:43

خصص نبيل أحمجيق، أحد معتقلي حراك الريف، المبلغ الذي ترسله له عائلته شهريا في سجنه للمساهمة في صندوق مكافحة وباء كورونا المستجدّ.

وقال أحمجيق إنّه يضع مبلغ ألف درهم "رغم قلته" مساهمة منه في هذا الصندوق، لأنه "يمكن أن نختلف حد الاصطدام والتقاطع في تدبير السياسات العامة، ولكن لا يمكننا في هذه الظروف الخاصة إلا أن نتضامن ونتعاون دفاعا عن صحتنا العامة وعن مصلحة وطننا".

وأورد المعتقل على خلفية الحراك الذي شهدته مدينة الحسيمة، في اتصال هاتفي بعائلته، أن تخصيصه هذا المبلغ الشهري لصندوق مكافحة وباء كورونا المستجد هو مساهمة منه مع بلده في هذا الظرف الاستثنائي العصيب، داعيا الله أن "يرفع عنا وعنكم هذا الوباء الفتاك، ويحفظ بلادنا من كل سوء".

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