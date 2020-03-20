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حصيلة فيروس كورونا في المملكة .. 66 حالة مؤكدة و3 وفيات

حصيلة فيروس كورونا في المملكة .. 66 حالة مؤكدة و3 وفيات
هسبريس ـ أمال كنين
الجمعة 20 مارس 2020 - 09:40

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الإصابات إلى 66 حالة مؤكدة.

وأفادت معطيات الوزارة الوصية وجود حالة وفاة جديدة من ضمن الحالات المسجلة، لتصل حصيلة الوفيات إلى ثلاث حالات، بينما شفيت حالتان.

ووفق ذات المصادر، فإن الوفاة الجديدة تتعلق بشاب في سن التاسعة والثلاثين من عمره، توفي صباح اليوم.

وتم استبعاد 321 حالة مشتبه بها، بعد أن خضعت للتحاليل المخبرية التي بينت بأنها جميعها لا تحمل الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - kamal الجمعة 20 مارس 2020 - 09:47
يارب السلامة إلزمو بيوتكم جزاكم الله خيرا
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11
2 - مغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 09:47
رحم الله موتى هذا الفيروس و جعلهم مع الشهداء و الصديقين.
اللهم أبعد عنا هذا الداء
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16
3 - رضوان المنزل الجمعة 20 مارس 2020 - 09:48
نتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى
الله يلطف بنا
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11
4 - مغربية الجمعة 20 مارس 2020 - 09:49
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله
ياربي إن كان هذا عقاب منك فأجرنا منه ورحمنا وغفر لنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
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11
5 - Marocaine pure الجمعة 20 مارس 2020 - 09:49
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)
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6 - بيضاوية الجمعة 20 مارس 2020 - 09:49
اللهم نستغفرك و نتوب إليك اللهم نستغفرك و نتوب اليك
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9
7 - وليد الجمعة 20 مارس 2020 - 09:51
أستغفر الله العظيم
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5
8 - فهد الجمعة 20 مارس 2020 - 09:51
اللهم اجعل في قضائه اللطف. اللهم احفظنا واشملنا بعفوك ومغفرتك ورحمتك. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. نحن الفقراء إلى الله. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. آمين.
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4
9 - رضوان الجمعة 20 مارس 2020 - 09:52
اللهم ربي لطفك . ....................
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4
10 - علي الجمعة 20 مارس 2020 - 09:53
واش حالة واحدة لتشفات ولا جوج حالات؟؟
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-1
11 - أحلام الجمعة 20 مارس 2020 - 09:53
اللهم ألطف بنا جميعا
وكف عنا شر هذا الداء وشر الأشرار.... 
يا عزيز يا غفار
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3
12 - بن تامي الجمعة 20 مارس 2020 - 09:54
الله ما إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة الله ما بعد عنا هدا الوباء ألزامو بيوتكم ورفعوا كفوفكم للوحيد الغفور الرحيم
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13 - عبد ربه الجمعة 20 مارس 2020 - 09:55
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم لطفك و حلمك علينا
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14 - Omar الجمعة 20 مارس 2020 - 09:55
لطفك يا الله ..اللهم ارفع عنا هذا البلاء
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15 - Moroco الجمعة 20 مارس 2020 - 09:55
الله يلطف بالعباد
هذا الوباء له قدرة على الانتشار كبيرة وسريعة جدا
نطلب من الله ان يصرفه عنا
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16 - الفيلسوف الجمعة 20 مارس 2020 - 09:55
نعم فالفيروس ليس كما يعتقده المغاربة كول التومة و بخر بالكاليبتيس..
يمكن أن يقتل حتى الشباب فالمريض عند ضهور الأعراض يتم حمله مباشرة إلى العناية المركزة قصد اولا تخليصه من الاختناق تم بعد ذالك علاج الأعراض..
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17 - مواطن مغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 09:56
يا ربي استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا تفرج علينا و تصرف علينا هدا الوباء برحمتك نستغيت
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18 - ولد العائلة الجمعة 20 مارس 2020 - 09:56
يا رب سترك علينا. الله يشفي كل مصاب و يرحم من فقدوا حياتهم الله يرفع عنا البلاء . اظن لو فحصوا الشعب كله سيكون الرقم كاريثي . الله يلطف بنا يا رب
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19 - مواطنة الجمعة 20 مارس 2020 - 09:56
اللهم ارحم موتانا و اشف مرضانا، وأعنا في هده الازمة.....
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20 - بنمنصور محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 09:56
مصيبة و الله مصيبة، اللهم ارحمهم في هاته الجمعة المباركة، أستيقظ كل صباح و أنا أتساءل ما الذي يحدث في هذا العالم. الإنسان ضعيف.
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21 - توفيق الجمعة 20 مارس 2020 - 09:56
نسألك اللهم رب العرش العظيم ان تصرف عنا وعن اخواننا المسلمين هذا الوباء وترحمنا وترحمهم برحمتك في الدنيا وفي الآخرة اللهم امين
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22 - مغربي هنا الجمعة 20 مارس 2020 - 09:57
الله يرحمو و يرحم جميع موتى المسلمين يارب
هل الشاب كان لديه مرض مزمن!!!!!
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23 - ياسين الجمعة 20 مارس 2020 - 09:57
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
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24 - محمود الجمعة 20 مارس 2020 - 09:57
الحمد لله عدد الحالات الجديدة مازال مستقرا، لكن مايزعجني هو أن الوزارة تقر بأنه تم اختبار 321 حالة سلبية فقط، في حين أن عدد المخالطين حسب وزير الصحة كان يتعدى يوم الثلثاء 1300 شخص. كان يجب على الأقل أن يتم إختبار كل المخالطين كما تم إختبار كل أعضاء الحكومة بعد إصابة وزيرالتجهيز والنقل اعمارة.
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25 - مغربية الجمعة 20 مارس 2020 - 09:57
انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمو و يشافي المصابين. يا ربي لطف بينا لا حول لنا ولا قوة الا بالله
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26 - مغربي مغترب الجمعة 20 مارس 2020 - 09:58
الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حولة والا قوة إلا بالله العلي العظيم
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27 - متابعة من اوروبا الجمعة 20 مارس 2020 - 09:58
الله اكبر
الله يرحمو يا ربي،
الخهم لا تجعل رمضان يدخل الا ورفعت عنا البلاء يا رب
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28 - Cherchoub الجمعة 20 مارس 2020 - 09:58
وبالتالي حالة ثانية تماثلت للشفاء أمس و توفت صباح اليوم¿¿
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29 - ماحيكازا الجمعة 20 مارس 2020 - 09:58
الوضع صراحة يتتطلب المزيد من اليقظة والحذر....والإمتثال لنصائح الجهات المعنية....فبدونها قد نقع في وقعت فيه دول تفوقنا في ميادين شتى..حفظنا الله وأياكم من أي مكروه
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30 - ملاحظ الجمعة 20 مارس 2020 - 09:58
ان لله وان اليه راجعون، لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم. هذه رسالة لكل من يقول على أن كبار السن هم أكثر تأثرا بهذا الفيروس؟ اذن على الجميع الجلوس في بيته وعدم المغامرة بأرواح الاخرين،لأن خورجك فيه تهديد لحياة الآخرين.
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31 - Haassan الجمعة 20 مارس 2020 - 09:59
كورونا فايروس لايجب التهاون او الاستهانة به الامور اصبحت جدية الاصعب من هدا سرعة الانتشار حيت لايمكن توقع المناطق التي وصل اليها خصوصا تنقلات الافراد في كل انحاء المغرب خير دليل توزيع الحالات الموجودة في المملكة وفي عدة مدن (الدار البيظاء تارودانت اكادير مراكش تطوان ....) يجب على الجهات المسؤولة فرض الصرامة وعدم التهاون مع المرض 14 يوم كافية لاصابة المزيد من الافراد القربين من المصاب بهده الجائحة.
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32 - Ali italia الجمعة 20 مارس 2020 - 09:59
الله الله على راحة بعد هاد القرار انا هنا في ايطاليا او صبحت خايف على بلادي او اولادي اكثر من راسي هنا الله يحفص هاد.البلاد الكريمة إيطاليا او بلادي العزيزة المغرب او مي الحنينة انا بقيت هنا حفاضا على اولادي او عائلتي او كون الفيروس انتاشر في المغرب قبل من هنا نرجع لبلادي او اولادي وخا تكون الموت الله يحفض
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33 - RADOUANE الجمعة 20 مارس 2020 - 09:59
غايدير الله شي تاويل تالخير انشاء الله. الله يرحم الميت
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34 - فيروس الفكر الجمعة 20 مارس 2020 - 09:59
أرى أن الفيروس هو ما نعانيه نحن في المغرب..مقالات كلها اخطاء و ذات مضمون معرفي مهترئ
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35 - تازي الجمعة 20 مارس 2020 - 09:59
لطفك يااللله لطفك يارباللهم الطف بنا واحفض المسلمين في كافة بقاع العالم من هذا الابتلاء
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36 - مغربي امازوني الجمعة 20 مارس 2020 - 10:00
نسأل الله السلامة و العافية هذا الفيروس لا يستثني الشباب. ابقوا في بيوتكم رحمكم الله. ستسألون عن كل نفس حرمت من الحياة بسبب تهوركم واستهتاركم.
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