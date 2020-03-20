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كُتّاب وآراء
حصيلة فيروس كورونا في المملكة .. 66 حالة مؤكدة و3 وفيات
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الإصابات إلى 66 حالة مؤكدة.
وأفادت معطيات الوزارة الوصية وجود حالة وفاة جديدة من ضمن الحالات المسجلة، لتصل حصيلة الوفيات إلى ثلاث حالات، بينما شفيت حالتان.
ووفق ذات المصادر، فإن الوفاة الجديدة تتعلق بشاب في سن التاسعة والثلاثين من عمره، توفي صباح اليوم.
وتم استبعاد 321 حالة مشتبه بها، بعد أن خضعت للتحاليل المخبرية التي بينت بأنها جميعها لا تحمل الفيروس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
اللهم أبعد عنا هذا الداء
الله يلطف بنا
ياربي إن كان هذا عقاب منك فأجرنا منه ورحمنا وغفر لنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
وكف عنا شر هذا الداء وشر الأشرار....
يا عزيز يا غفار
اللهم لطفك و حلمك علينا
هذا الوباء له قدرة على الانتشار كبيرة وسريعة جدا
نطلب من الله ان يصرفه عنا
يمكن أن يقتل حتى الشباب فالمريض عند ضهور الأعراض يتم حمله مباشرة إلى العناية المركزة قصد اولا تخليصه من الاختناق تم بعد ذالك علاج الأعراض..
هل الشاب كان لديه مرض مزمن!!!!!
الله يرحمو يا ربي،
الخهم لا تجعل رمضان يدخل الا ورفعت عنا البلاء يا رب