حصيلة فيروس كورونا في المملكة .. 66 حالة مؤكدة و3 وفيات

هسبريس ـ أمال كنين

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الإصابات إلى 66 حالة مؤكدة.

وأفادت معطيات الوزارة الوصية وجود حالة وفاة جديدة من ضمن الحالات المسجلة، لتصل حصيلة الوفيات إلى ثلاث حالات، بينما شفيت حالتان.

ووفق ذات المصادر، فإن الوفاة الجديدة تتعلق بشاب في سن التاسعة والثلاثين من عمره، توفي صباح اليوم.

وتم استبعاد 321 حالة مشتبه بها، بعد أن خضعت للتحاليل المخبرية التي بينت بأنها جميعها لا تحمل الفيروس.