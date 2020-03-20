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الرئيسية | مجتمع | تفاصيل عن حالة الوفاة الثالثة بكورونا في المغرب

تفاصيل عن حالة الوفاة الثالثة بكورونا في المغرب

تفاصيل عن حالة الوفاة الثالثة بكورونا في المغرب
هسبريس ـ أمال كنين
الجمعة 20 مارس 2020 - 10:15

ارتفعت حصيلة الوفيات بـ"كورونا" في المملكة إلى ثلاث وفيات إلى حدود صباح الجمعة.

وحسب مصادر من وزارة الصحة، فإن الشاب المتوفى من مدينة الدار البيضاء دخل في حالة حرجة لتوافيه المنية في الصباح الباكر من هذا اليوم.

ولا تتوفر أية معطيات حول ما إذا كان مصابا بأمراض مزمنة أم لا.

وهذه هي أول حالة وفاة لدى شاب بالمملكة جراء فيروس كورونا، حيث كانت الحالتان المسجلتان سابقا تهمان شخصين مسنين.

ويذكر أنه تم تسجيل حالتين تعافتا من الفيروس إلى حدود اليوم.

ويتعلق الأمر بسيدة من مدينة الدار البيضاء، هي أول حالة محلية لسيدة نقل إليها الفيروس من طرف زوجها القادم من إيطاليا، وقبلها حالة شاب قادم من نفس البلد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - قمر الجمعة 20 مارس 2020 - 10:23
الله يلطف بينا يااااااااااااااااااااااااااربي ويحد الباس الله يبعد عنا هاد الوباء أن لله وان اليه راجعون
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91
2 - dar kebdani الجمعة 20 مارس 2020 - 10:23
هذا لا يبشر بالخير، الإحصائيات في الدول الاوربية خالية تقريبا من وفياة الشباب...العناية الصحية بالمرضى محل سؤال.
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62
3 - ayoub الجمعة 20 مارس 2020 - 10:24
إن لله وإن إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواها الجنة
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59
4 - كلمة حق الجمعة 20 مارس 2020 - 10:24
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة.. في هذا اليوم المبارك عندك يا رب.... ولا نقول في قضاء الله وقدره الا قوله عز وجل.: إنا لله وإنا إليه راجعون
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76
5 - البقاء لله و جلسوا فديوركوم الجمعة 20 مارس 2020 - 10:27
البقاء لله . الله يصبر الوالدين ديالو. رجاءا رجاءا رجاءا جلسوا فديوركوم . القضية صعيبة شوية . لكن واجب علينا نجلسوا فديورنا و نصليو و ندعيو الله رفع البلاء على العالم كافة ... صبروا ريوسكوم بالايمان . و اقتاصدوا شوية باش متضطروش للخروج بكثرة ... لا ندري مسالة التصريح كيف سوف تتم . ننتظر توضيح السلطات بهذا الخصوص . مرة اخرى تعازي الحارة لاسرة الشاب .
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61
6 - بربروسا الجمعة 20 مارس 2020 - 10:28
إن لله وإن إليه راجعون.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. المرجو اخذ الحيطة والحذر... من فضلكم..
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30
7 - مواطنة الجمعة 20 مارس 2020 - 10:28
ان لله وان اليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه وتولاه
الله يحد الباس
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33
8 - rachid الجمعة 20 مارس 2020 - 10:29
إن لله وإن إليه راجعون رحمتك يا رب
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24
9 - simo الجمعة 20 مارس 2020 - 10:30
اللهم اغفر له وارحمه وأدخله فسيح جناتك.
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28
10 - زهير صفرو الجمعة 20 مارس 2020 - 10:32
إنا لله وإليه راجعون، عزاءنا واحد في موتانا اللهم تقبلهم عندك من الشهداء، وصبر أهلهم، ومريضنا اللهم شافيه
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18
11 - يوسف بريحان الجمعة 20 مارس 2020 - 10:32
واش فنظركم 30 أو 40 تحليلة فالنهار كافية باش نعرفو شحال ديال المصابين بالفيروس عندنا ؟؟!!! راه خاصنا على الأقل واحد 900 ولا 1000 تحليلة فالنهار باش نوقفو انتشار الفيروس فأقرب وقت وخاصة عند أسر وأقارب المرضى خاص تكون عليهم إلزامية باش يديرو التحاليل
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72
12 - الفيلسوف الجمعة 20 مارس 2020 - 10:33
لم يدكر في المقال من أين جاء الشاب وفي أي مستشفى كان..
الكمامة ثم الكمامة ثم الكمامة لكل من لا زال يخرج الان حتى لا يعدي الاهل و الأولاد و الوالدين..
لا نريد أخطاء و انسوا نظرية عدم انتشاره في الهواء التي نسمع عنها هنا وهناك و الا لما هذا الهرج و لما ينتشر الفيروس بسرعة.يمكن ان اصحاب هذه النظرية ومنهم رئيس منضمة الصحة لا يتحرك الا بسيارته ونسبة الإصابة سوف تكون حتما قليلة..
لا تخافوا لن يسخر منكم احد فإذا عمت هنت و اصنعوا ذالك في بيوتكم بالمناديل الورقية وحذاري فقد لاحظت ان النساء يخرجن ويستعملن وشاح الراس ( الشال) يلمسن بايديهن الأسطح ثم يلمسن الوشاح و يقمن بتعديل عدة مرات في الدقيقة و هذا خطأ فادح...
يجب نشر حملات توعية بخصوص الكمامة وكيفية وضعها و إزالتها فهي بدورها تصبح أخطر في حالة الاستعمال الخطأ
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35
13 - بوعزة الجمعة 20 مارس 2020 - 10:34
انا لله وانا اليه راجعون
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ،والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه ،وان كان غير دالك فتجاوز عنه
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25
14 - محمد ال الشيخ الجمعة 20 مارس 2020 - 10:36
الله يرحم هذا الشباب كيف ما كان سبب وفاته.
انا اتعجب في شيء واحد و هو ان جميع الناس نسوا بان هناك امراض اخرى و هناك وفيات يوميا و ليست بذاء الكورونا و لا يتحدثون الا عليها... فالوقاية و العلاج ان كان لا بد له ان يستمر ب النظر الى ما حل و ما توصي به المملكة من الوقاية و النصائح.
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1
15 - مغربي و افتخر الجمعة 20 مارس 2020 - 10:36
اظن انه كان مصابا بمرض مزمن مما ساهم في وفاته و الله اعلم و نتمنى من الله العلي القدير اللذي لا يعجزه شيء في الارض و لا في السماء ان يعافينا من هذا البلاء
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2
16 - carabat الجمعة 20 مارس 2020 - 10:37
ان لله وان اليه راجعون ردوا بالكم والتزموا بيوتكم هدا احسن الوقاية خير من العلاج
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3
17 - مغربية كندية الجمعة 20 مارس 2020 - 10:38
الله يرحمه ويرزق عائلته الصبر والسلوان يارب
والمغاربة بقاو فديوركم هانتوما كتسمعو كورونا ما كترحم لا الصغير ولا الكبير
بقاو فديوركم الله يرحم لكم الوالدين
يارب ارحمه و ارزقه الجنة يارب اللهم اغفر له و اجعل قبره روض من رياض الجنة الله يرحمه ويصبر عائلته
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4
18 - ابو بدر الجمعة 20 مارس 2020 - 10:39
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويرزق عائلته الصبر
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4
19 - howayda الجمعة 20 مارس 2020 - 10:40
الله يخليكم بغينا نعرفو هدا الشاب واش كان من المدخنين؟الله يرحمو ويصبر أهله
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4
20 - محمد الزواوي الجمعة 20 مارس 2020 - 10:48
اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة
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4
21 - رامي الجمعة 20 مارس 2020 - 10:48
يعني حتى الشباب لايسلمون من الفيروس مافيها لاكبار السن ولا امراض مزمنة لافرق بين شاب ومسن في هذا الفيروس وعدد الذين توفوا اكثر من عدد الذين شفوا اللهم لطفك يارحمن بارحيم.
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7
22 - مغربية و افتخر الجمعة 20 مارس 2020 - 10:48
اللهم اني اسألك اني اشهد انك انت الله لا الاه الا انت الاحد الصمد الدي لم يلد و لن يولد و لم يكن له كفوا احد ان ترفع البلاء و ترحم العباد . اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا
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8
23 - nada الجمعة 20 مارس 2020 - 10:49
الله يرحمو و يوسع عليه.نسأل الله السلامة
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5
24 - سميه نبيل الجمعة 20 مارس 2020 - 10:49
ياربي ترحمو و تخفف علينا مانزل برحمتك يا ارحم الراحمين لله يرحم الوالدين جلسو في ديوركم الوضع مبقاش كيبشر بالخير نسأل الله العفو والعافيه
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4
25 - PROF HICHAM الجمعة 20 مارس 2020 - 10:50
افيروس كورونا اللعين يقتل شاب مغربي لهذا لايميز بين الصغير والمسن اللهم ارحم موتانا يجب علينا التعبئة الشاملة لمواجهة هذا الفيروس القاتل الفتاك اتمنى من العلماء تركيز مجهودهم في ايجاد اللقاح الفعال يارب احفظ بلدنا من هذا الوباء وجنبنا كارثة لا نريد الوصول اليها يارب يارب يارب يارب ازل عنا هذا الوباء
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4
26 - temara الجمعة 20 مارس 2020 - 10:51
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله الله يصبر اهله ها حنا بدينا ندخلو في المرحلة الثالثة وما أدراك ما المرحلة الوفيات في صفوف الشباب هادشي كيخلع ولينا نخافو نفيقو الصباح باش منسمعوش بحال هاد الأخبار
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27 - مغربية مسلمة الجمعة 20 مارس 2020 - 10:53
اولا :رحمة الله على الشاب المتوفى اليوم و اسكنه الله فسيح جناته و يصبر الاهل ديالو. ثانيا عندي تساؤل: هذا الشاب فاش كان في الحجر الصحي واش ماكيسألوهش واش كاتاخد علاج دائم على شي مرض مزمن؟ او كان مدمن سجائر؟ او.....
عفاكم عطيونا توضيحات اكثر على الحالة و المرجو مراعاة نفسية المواطنين.
شكرا. الله يشفي الجميع و ربي يرفع علينا البلاء
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11
28 - الحسين وعيوي الجمعة 20 مارس 2020 - 10:55
نسأل الله اللطف والعافية ، وأن يرفع عنا هذا البلاء في أقرب أجل ، نحن إلى صلوات الجماعة وإلى زيارات الأصدقاء والأحباب ، سيتأتى هذا بإذن الله تعالى .
نرجوا من الكل أن يلتزم بالحجر الصحي ولا يخرج من منزله حتى يأذن الله بذلك بعد أن يرفع عنا البلاء المشؤوم .
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29 - حسام الجمعة 20 مارس 2020 - 10:59
انا لله و انا اليه راجعون، حسب دراسة في الصين الرجال اكثر عرضة للموت لعدة اسباب اهمها التدخين لانه يضعف الرءتين، نتمنى من الاخوان الاقلاع عنها
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30 - الحسين الجمعة 20 مارس 2020 - 11:00
إنا لله وانا اليه راجعون الله يرحمو ويوسع فهاد نهار المبارك الله يلطف بينا
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31 - سعيــــد الجمعة 20 مارس 2020 - 11:00
يا من إلى رحمته المفر ** ومن إليه يلجأ المضطر.
ويا قريب العفو يا مولاه ** ويا مغيث كل من دعاه.
بك استغثنا يا مغيث الضعفا ** فحسبنا يا رب أنت وكفى.
فلا أجل من عظيم قدرتك ** ولا أعز من عزيز سطوتك.
لعز ملكك الملوك تخضع ** تخفض قدر من تشاء وترفع.
والأمر كله إليك رده ** وبيدك حله وعقده.
وقد رفعنا أمرنا إليك ** وقد شكونا ضعفنا عليك.
فارحمنا يا من لا يزال عالما ** بضعفنا ولا يزال راحما.
انظر إلى ما مسنا من الورى ** فحالنا من بينهم كما ترى.
قد قل جمعنا وقل وفرنا ** وانحط ما بين الجموع قدرنا.
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32 - الجمعة 20 مارس 2020 - 11:01
اجتنبو وسائل النقل الطوبيس والطاكسى والتران معقل هدا الوباء
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33 - rachid الجمعة 20 مارس 2020 - 11:01
soyer prudent et prudente.vous savez comentado il est notre systeme sanitaire !!! soyer prudent
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34 - مواطن ياءس الجمعة 20 مارس 2020 - 11:03
علامة الاهمال الطبي كما تعودنا لا شك في دالك
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35 - karim الجمعة 20 مارس 2020 - 11:07
Ça c’est une leçon pour ceux ou celles qui demandent qu’il faut aller chercher les marocains qui sont coincés à l’étranger
Si vous ramenez une seule personne qu’est atteint ce lui ci va transmettre déjà son virus à sa famille aux voisins et à ses amis
Ça craint et ça craint c’est exactement comme dites il faut aller chercher quelqu’un dans une région où il y’a la guerre et les bombes qui tombent
C’est malheureux de dire chaque personne reste là où il est
En plus je veux dire aux Marocains mois je suis à Paris nous n’avons pas le droit de sortir
Les aéroports sont fermées pas d’avion
Les guichets sont fermées les accès sont fermées, les tours de contrôle d’avion sont fermées nous avons le droit d’aller acheter la nourriture et aller aux pharmacies
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36 - MAROCAIN الجمعة 20 مارس 2020 - 11:09
dar kebdani الجمعة 20 مارس 2020 - 10:23
هذا لا يبشر بالخير، الإحصائيات في الدول الاوربية خالية تقريبا من وفياة الشباب...العناية الصحية بالمرضى محل سؤال.
D OU TU AS CETTE INFORMATION
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37 - سلا الجمعة 20 مارس 2020 - 11:11
الرحمة والمغفرة للفقيد ان لله وان اليه راجعون
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38 - طارق الجمعة 20 مارس 2020 - 11:14
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمو ويوسع عليه
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39 - mourad الجمعة 20 مارس 2020 - 11:16
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء واحفضنا واحفض أمة رسول الله
المرجوا البقاء في البيوت الى ان تمر العاصفة بخير
،قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ،
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40 - متتبعة الجمعة 20 مارس 2020 - 11:17
الله يرحمه يا ربي. هادشي علاش اخوتي خاصنا نبقاو ف الدار واللي غادي يخرج يدير الاحتياطات دياله الله يخليكم والله يبعد علينا هاد الوباء
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41 - عادل اسبانيا الجمعة 20 مارس 2020 - 11:18
اللهم ارحم كل موتانا ولكن الإخوان كفانا استهتار دوخلو ديوركم الله يجازيكم وتعلمو من اخطاء الدول الأخرى راني طيلة هاد الأيام راني كنغوت على الناس ديال المغرب .راه ماشي الرواح راه فيروس وراه خطير راه لحد الان باقي غامض.
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