تفاصيل عن حالة الوفاة الثالثة بكورونا في المغرب

هسبريس ـ أمال كنين

ارتفعت حصيلة الوفيات بـ"كورونا" في المملكة إلى ثلاث وفيات إلى حدود صباح الجمعة.

وحسب مصادر من وزارة الصحة، فإن الشاب المتوفى من مدينة الدار البيضاء دخل في حالة حرجة لتوافيه المنية في الصباح الباكر من هذا اليوم.

ولا تتوفر أية معطيات حول ما إذا كان مصابا بأمراض مزمنة أم لا.

وهذه هي أول حالة وفاة لدى شاب بالمملكة جراء فيروس كورونا، حيث كانت الحالتان المسجلتان سابقا تهمان شخصين مسنين.

ويذكر أنه تم تسجيل حالتين تعافتا من الفيروس إلى حدود اليوم.

ويتعلق الأمر بسيدة من مدينة الدار البيضاء، هي أول حالة محلية لسيدة نقل إليها الفيروس من طرف زوجها القادم من إيطاليا، وقبلها حالة شاب قادم من نفس البلد.