24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:29
|13:40
|17:02
|19:43
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
- نصائح لتقوية المناعة
- إنكار وجود فيروس كورونا يجرّ صاحبة "قناة يوتوب" إلى التوقيف
الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا" (5.00)
الحكومة تُقر قانوناً جديداً لردع سلوكات المغاربة على "فايسبوك" (5.00)
مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)
حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)
- عاجل .. إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة - (245)
- سيل الانتقادات ينهال على أرباب مدارس التعليم الخاص في المغرب - (207)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (178)
- وزارة الصحة تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا" بالمغرب - (161)
- إنكار وجود فيروس كورونا يجرّ صاحبة "قناة يوتوب" إلى التوقيف - (155)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تفاصيل عن حالة الوفاة الثالثة بكورونا في المغرب
ارتفعت حصيلة الوفيات بـ"كورونا" في المملكة إلى ثلاث وفيات إلى حدود صباح الجمعة.
وحسب مصادر من وزارة الصحة، فإن الشاب المتوفى من مدينة الدار البيضاء دخل في حالة حرجة لتوافيه المنية في الصباح الباكر من هذا اليوم.
ولا تتوفر أية معطيات حول ما إذا كان مصابا بأمراض مزمنة أم لا.
وهذه هي أول حالة وفاة لدى شاب بالمملكة جراء فيروس كورونا، حيث كانت الحالتان المسجلتان سابقا تهمان شخصين مسنين.
ويذكر أنه تم تسجيل حالتين تعافتا من الفيروس إلى حدود اليوم.
ويتعلق الأمر بسيدة من مدينة الدار البيضاء، هي أول حالة محلية لسيدة نقل إليها الفيروس من طرف زوجها القادم من إيطاليا، وقبلها حالة شاب قادم من نفس البلد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواها الجنة
اللهم اغفر له وارحمه وتولاه
الله يحد الباس
الكمامة ثم الكمامة ثم الكمامة لكل من لا زال يخرج الان حتى لا يعدي الاهل و الأولاد و الوالدين..
لا نريد أخطاء و انسوا نظرية عدم انتشاره في الهواء التي نسمع عنها هنا وهناك و الا لما هذا الهرج و لما ينتشر الفيروس بسرعة.يمكن ان اصحاب هذه النظرية ومنهم رئيس منضمة الصحة لا يتحرك الا بسيارته ونسبة الإصابة سوف تكون حتما قليلة..
لا تخافوا لن يسخر منكم احد فإذا عمت هنت و اصنعوا ذالك في بيوتكم بالمناديل الورقية وحذاري فقد لاحظت ان النساء يخرجن ويستعملن وشاح الراس ( الشال) يلمسن بايديهن الأسطح ثم يلمسن الوشاح و يقمن بتعديل عدة مرات في الدقيقة و هذا خطأ فادح...
يجب نشر حملات توعية بخصوص الكمامة وكيفية وضعها و إزالتها فهي بدورها تصبح أخطر في حالة الاستعمال الخطأ
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ،والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه ،وان كان غير دالك فتجاوز عنه
انا اتعجب في شيء واحد و هو ان جميع الناس نسوا بان هناك امراض اخرى و هناك وفيات يوميا و ليست بذاء الكورونا و لا يتحدثون الا عليها... فالوقاية و العلاج ان كان لا بد له ان يستمر ب النظر الى ما حل و ما توصي به المملكة من الوقاية و النصائح.
والمغاربة بقاو فديوركم هانتوما كتسمعو كورونا ما كترحم لا الصغير ولا الكبير
بقاو فديوركم الله يرحم لكم الوالدين
يارب ارحمه و ارزقه الجنة يارب اللهم اغفر له و اجعل قبره روض من رياض الجنة الله يرحمه ويصبر عائلته
عفاكم عطيونا توضيحات اكثر على الحالة و المرجو مراعاة نفسية المواطنين.
شكرا. الله يشفي الجميع و ربي يرفع علينا البلاء
نرجوا من الكل أن يلتزم بالحجر الصحي ولا يخرج من منزله حتى يأذن الله بذلك بعد أن يرفع عنا البلاء المشؤوم .
ويا قريب العفو يا مولاه ** ويا مغيث كل من دعاه.
بك استغثنا يا مغيث الضعفا ** فحسبنا يا رب أنت وكفى.
فلا أجل من عظيم قدرتك ** ولا أعز من عزيز سطوتك.
لعز ملكك الملوك تخضع ** تخفض قدر من تشاء وترفع.
والأمر كله إليك رده ** وبيدك حله وعقده.
وقد رفعنا أمرنا إليك ** وقد شكونا ضعفنا عليك.
فارحمنا يا من لا يزال عالما ** بضعفنا ولا يزال راحما.
انظر إلى ما مسنا من الورى ** فحالنا من بينهم كما ترى.
قد قل جمعنا وقل وفرنا ** وانحط ما بين الجموع قدرنا.
Si vous ramenez une seule personne qu’est atteint ce lui ci va transmettre déjà son virus à sa famille aux voisins et à ses amis
Ça craint et ça craint c’est exactement comme dites il faut aller chercher quelqu’un dans une région où il y’a la guerre et les bombes qui tombent
C’est malheureux de dire chaque personne reste là où il est
En plus je veux dire aux Marocains mois je suis à Paris nous n’avons pas le droit de sortir
Les aéroports sont fermées pas d’avion
Les guichets sont fermées les accès sont fermées, les tours de contrôle d’avion sont fermées nous avons le droit d’aller acheter la nourriture et aller aux pharmacies
هذا لا يبشر بالخير، الإحصائيات في الدول الاوربية خالية تقريبا من وفياة الشباب...العناية الصحية بالمرضى محل سؤال.
D OU TU AS CETTE INFORMATION
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء واحفضنا واحفض أمة رسول الله
المرجوا البقاء في البيوت الى ان تمر العاصفة بخير
،قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ،