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هكذا يتدخل جهاز الوقاية المدنية بالمغرب لنقل المصابين بـ"كورونا"

هكذا يتدخل جهاز الوقاية المدنية بالمغرب لنقل المصابين بـ"كورونا"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 21 مارس 2020 - 10:00

يقوم جهاز الوقاية المدنية بالمغرب بأدوار بطولية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، من خلال عملية نقل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بشكل يومي إلى مختلف مستشفيات المملكة المخصصة للمصابين بـ"كوفيد-19".

وتحرص فرق الوقاية المدنية المخصصة لنقل "حالات كورونا" على التقيد بالعديد من التدابير والإجراءات الاحترازية الصارمة، على مستوى تعقيم سيارات الإسعاف المخصصة لهذا الغرض وكافة الأفراد الذين يتولون مهمة نقل المشتبه بهم أو المصابين إلى مراكز العناية.

وكشفت المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، في جوابها عن أسئلة هسبريس، أن "مهمة جهاز الوقاية المدنية في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد تنحصر في نقل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس إلى المستشفيات المعدة لاستقبالهم، ويتم ذلك عبر استعمال سيارات إسعاف مخصصة لهذا الغرض".

وأضافت المديرية العامة للوقاية المدنية، في جوابها، أنه "بعد انتهاء عملية نقل المشتبه فيه يتم تعقيم أفراد الوقاية المدنية وسيارة الإسعاف باستعمال المواد المخصصة لذلك".

وبلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، التي تم نقلها بسيارات الإسعاف التابعة لجهاز الوقاية المدنية إلى غاية يوم 19 مارس الجاري، 115 حالة، وخضعت كل هذه الحالات التي نقلتها عناصر الوقاية المدنية إلى التحاليل اللازمة.

وأظهرت التحاليل المخبرية التي خضع لها الأشخاص الـ115، الذين تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لجهاز الوقاية المدنية، إصابة 28 شخصا بهذا الفيروس، تم الإعلان عن حالاتهم من طرف وزارة الصحة؛ فيما جاءت باقي النتائج سلبية، وفق توضيحات المديرية العامة للوقاية المدنية.

ووفقا لمعطيات سابقة صادرة عن وزارة الصحة، يتوفر المغرب على 44 مستشفى لاستقبال حالات "كورونا"، و32 مركزا للاستشارات المتخصصة، إضافة إلى 1640 سريرا للإنعاش، منها 684 في القطاع العمومي، و504 في القطاع الخصوصي، و70 سريرا في الصحة العسكرية، و132 في المؤسسات ذات النفع العام، مع إحداث 250 سريرا جديدا للإنعاش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - هشام السبت 21 مارس 2020 - 10:06
فيروس دخلة من مطارات المملكة كما نرى في صورة
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6
2 - فتيحة السبت 21 مارس 2020 - 10:10
جزاؤهم عند الله كبير، يضحون بحياتهم من أجل حياة الغير الله يحفظهم من كل مكروه ٱمين يا رب العالمين
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22
3 - مهاحر السبت 21 مارس 2020 - 10:10
تحية كبيرة لرجال الوقاية المدنية ،كيقومو بدور جبار أو كيخاطرو بالحياة ديالهم، جعله الله في ميزان حسناتهم ونطلب من الله ان يرفع عنا هاد الوباء ويحفض جميع شعوب العالم. يارب قولو أمين
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16
4 - Abou Walid السبت 21 مارس 2020 - 10:11
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظ أهله
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13
5 - وفاء السبت 21 مارس 2020 - 10:12
كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه الله يحفظ الجميع ويشافي المرضى ويرفع عنا الوباء وترجع الامور لطبيعتها إن شاء الله تعالى شكرا هسبريس
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12
6 - سلام تريكي السبت 21 مارس 2020 - 10:13
رغم ذلك مع الاسف لا زالت الوقاية المدنية مجرد مديرية تابعة لوزارة الداخلية ولم تكن تعطى لها اية أهمية طيلة عشرات السنين وصار البلد في اخر الصفوف من حيث الوقاية والإسعاف في حين يعنبر الإسعاف والوقاية في امريكا مثلا اهم قطاع يحضى بالأولوية المطلقة ترصد له الاموال عكس في المغرب أما ان الاوان لتصبح الوقاية مستقلة على غرار الإحصاء والسجون وتكون وكآلة او مندوبية سامية وهذا يبين عبث وفشل السياسة المتبعة فهناك وزارة للشباب وليس هناك وزراة للوقاية والإسعاف !!
وبقاو مع الكرة !!
فهم تسطى
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5
7 - هشام متسائل السبت 21 مارس 2020 - 10:17
إيوا بغينا شي فيديو كيبين هاذ العمليات
ولا كتصوروا غير اللي كيعجبكم ؟

ولا فيديو رسمي من داخل مستشفى ولا من أمامه ولا ربورتاج
نفس الصور يتم تدويرها.

راه الشفافية في صالح المواطنين حيث تنشر بينهم الثقة في الدولة والطمأنينة وتبعدهم عن الهلع والشائعات
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8 - كمال الجنزوري السبت 21 مارس 2020 - 10:21
في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود
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9 - Najibeloumami السبت 21 مارس 2020 - 10:21
ما تنساوش خدمة سامو التي تقوم بخدمة مماتلة رغم ان سائقي اسعافها على حساب القطاع الخاص وبراتب السميك ومع ذالك تجندو لهذه الخدمة الانسانية والمغامرة بصحتهم وصحة اسرهم
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10 - مستغرب السبت 21 مارس 2020 - 10:25
شكرا لرجال الوقاية المدنية والممرضين والأطباء وكل من يساعد في القضاء على هدا الوباء
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11 - هشام السبت 21 مارس 2020 - 10:25
انطلاقا من عدد الاسرة والمستشفيات المخصصة لوباء كوفيد أظن أنها ضعيفة مقارنة مع عدد سكان المغرب الذي يتجاوز 30 مليون نسمة.الحاصول نكترو من الاستغفار الله يحد الباس
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12 - مغريبي السبت 21 مارس 2020 - 10:25
كنطلبو منكوم ياهسبريس تهادرو على شريكة ديال نسيج راه هزين بنادم بزاف رآه ممكن إكونو البوأر ديال هاد المرض في أي لحظة واش هاد ناس مخايفنش علينا راه 15 اليوم مدات مجابت ولكن ممكن نربحو بها الوقت كنتمنى تهدرو علينا شويا؟؟؟
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13 - مغربي السبت 21 مارس 2020 - 10:25
واحد مغامر بحياتو و مهاجر اولادو و دارو في سبيل الوطن و الشعب و واحد باغي يغني من شرجم دارو واش كاين الفرق بين النحل و الدبان او لا
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14 - بلادي السبت 21 مارس 2020 - 10:26
أيها الناس، ايها المسلمون استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإن الاستغفار يزيل الهم والحزن والغم والعذاب قال تعالى:(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ). سورة الانفال الآية 33.
اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين ورد بنا اليك ردا جميلا. آمين.
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