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مؤسسات تعليمية خاصة تساهم في صندوق كورونا

مؤسسات تعليمية خاصة تساهم في صندوق كورونا
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 21 مارس 2020 - 03:30

في الوقت الذي وجّهت فيه رابطة التعليم الخاص بالمغرب مراسلة إلى رئيس الحكومة حول تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على قطاع التعليم الخاص، وَما واكب ذلك من انتقادات لهذه الهيئة من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مؤسسات للتعليم الخاص قررت المساهمة في الصندوق المحدث ضد جائحة "كورونا".

وأعلنت مجموعة مدارس القرويين ومدارس نيوتن بمدينة المحمدية المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا"، الذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس، تعبيرا من القائمين عليها عن دعمهم للجهود المبذولة في محاصرة الوباء والقضاء عليه.

وحسب المصدر نفسه، فإن المؤسستين تؤكدان، من خلال هذه الخطوة، انخراط قطاع التعليم الخاص ووقوفه بجانب المواطنين والسلطات الحكومية في هذه الأزمة، ودعم كل المبادرات التي يقودها الملك.

كما دعت المؤسستان كافة الأطر الإدارية والتربوية وكذا أولياء أمور التلاميذ إلى المساهمة بدورهم في هذا الصندوق، حيث ستعمل على تحويل مساهمتهم مباشرة بعد حصرها لتنضاف إلى مساهمة المؤسستين.

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