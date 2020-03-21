24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:40
|17:02
|19:43
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ترامب يبسط عددا من التدابير لمقاومة زحف كورونا
- "كورونا" يحوّل صخب الحراك إلى صمت في الجزائر
- الولايات المتحدة تغلق الحدود مع كندا منذ اليوم
- " حمية البحر الأبيض المتوسط" تتصدى لارتفاع الكوليسترول
- الجديدة والطوارئ الصحية
النقابات تتوجس من تداعيات مطلب "الاقتطاع من أجور العمال" (5.00)
عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة (5.00)
"كورونا" يهدد مناصب الشغل بالمغرب .. كيف يمكن تقليل الأضرار؟ (5.00)
"فاس-مكناس" تتصدر جهات المملكة المصابة بفيروس "كورونا" (5.00)
هذه لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية خلال فترة الطوارئ الصحية (5.00)
- 8 حالات جديدة دفعة واحدة .. "عداد كورونا": 74 حالة بالمغرب - (227)
- تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86 - (225)
- عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة - (217)
- النقابات تتوجس من تداعيات مطلب "الاقتطاع من أجور العمال" - (196)
- المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79 - (167)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مؤسسات تعليمية خاصة تساهم في صندوق كورونا
في الوقت الذي وجّهت فيه رابطة التعليم الخاص بالمغرب مراسلة إلى رئيس الحكومة حول تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على قطاع التعليم الخاص، وَما واكب ذلك من انتقادات لهذه الهيئة من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مؤسسات للتعليم الخاص قررت المساهمة في الصندوق المحدث ضد جائحة "كورونا".
وأعلنت مجموعة مدارس القرويين ومدارس نيوتن بمدينة المحمدية المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا"، الذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس، تعبيرا من القائمين عليها عن دعمهم للجهود المبذولة في محاصرة الوباء والقضاء عليه.
وحسب المصدر نفسه، فإن المؤسستين تؤكدان، من خلال هذه الخطوة، انخراط قطاع التعليم الخاص ووقوفه بجانب المواطنين والسلطات الحكومية في هذه الأزمة، ودعم كل المبادرات التي يقودها الملك.
كما دعت المؤسستان كافة الأطر الإدارية والتربوية وكذا أولياء أمور التلاميذ إلى المساهمة بدورهم في هذا الصندوق، حيث ستعمل على تحويل مساهمتهم مباشرة بعد حصرها لتنضاف إلى مساهمة المؤسستين.