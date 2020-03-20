أعيان من تزنيت يساهمون في صندوق "كورونا‬"

مصطفى البكار من تزنيت

تبرّع لحسن حما وحميدا بن فقيه، الفاعلان الاقتصاديان المتحدران من مدينة تزنيت، بدعم مالي قدره مليون درهم مناصفة بينهما لفائدة صندوق مواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشرف حما وبن فقيه، صباح اليوم الجمعة، على تسليم الشيك الخاص بمساهمتهما المالية لفائدة الصندوق إلى عامل إقليم تزنيت، داعييْن الميسورين من المغاربة المساهمة في الصندوق الذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس.