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الرئيسية | مجتمع | أعيان من تزنيت يساهمون في صندوق "كورونا‬"

أعيان من تزنيت يساهمون في صندوق "كورونا‬"

أعيان من تزنيت يساهمون في صندوق "كورونا‬"
مصطفى البكار من تزنيت
الجمعة 20 مارس 2020 - 19:40

تبرّع لحسن حما وحميدا بن فقيه، الفاعلان الاقتصاديان المتحدران من مدينة تزنيت، بدعم مالي قدره مليون درهم مناصفة بينهما لفائدة صندوق مواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشرف حما وبن فقيه، صباح اليوم الجمعة، على تسليم الشيك الخاص بمساهمتهما المالية لفائدة الصندوق إلى عامل إقليم تزنيت، داعييْن الميسورين من المغاربة المساهمة في الصندوق الذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - بلال الخطيب الجمعة 20 مارس 2020 - 20:30
الراجل القدام مكينش بحالهم
الله يحفضكم من كل سوء
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2 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 20:31
جزاكما الله خيرا الحمد لله مازال الخير في الناس الله يتقبل و يخلف على كل من انفق و الدور على الاخرين ااذين بلعوا لسانهم و لم نسمع لهم اي مبادرة ان شاء الله المغرب سينتصر لكنه سيتذكر من وقف في وقت الشدة مع ابنائه و ابان عن حبه لعلم البلاد و من خدلهم
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3 - جميل الأمزون الجمعة 20 مارس 2020 - 20:34
أنا لا أتوفر على شغل قار ولا أملك إلا قوة يوم واحد،وبما أن الكل متوقف حبدا لو أخبرتمونا هل سوف نستفيد من هذا الصندوق أم أبدا في حفر قبري قبل أن أموت جوعا أنا وعاءلتي.
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4 - مراد الجمعة 20 مارس 2020 - 20:39
شكرا لكما وجزاكما الله خيرا.
نود من الوزارة الوصية أن تخبرنا بأمر واحد، وهو: كم عدد التحليلات المخبرية التي تجرى يوميا على المشتبه في حملهم الفيروس؟
لأنه كلما زادت عدد التحليلات إلا واحتوينا الوضع بسرعة.
تسمعون عدد الاصابات جد مرتفعة في المانيا وفرنسا وايطاليا... لأن عدد التحليلات اليومية تفوق 1000 تحليلة.
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5 - البوهالي الجمعة 20 مارس 2020 - 20:40
بورك فيهما وتقبل الله منهما وجعل ذلك في ميزان حسناتهما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم
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6 - خالد الجمعة 20 مارس 2020 - 20:41
شكرا جزيلا لكم. هي صدقة جارية إن شاء الله لكل من ساهم في إنقاذ الأرواح. قال تعالى" ...ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
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