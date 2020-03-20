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كُتّاب وآراء
أعيان من تزنيت يساهمون في صندوق "كورونا"
تبرّع لحسن حما وحميدا بن فقيه، الفاعلان الاقتصاديان المتحدران من مدينة تزنيت، بدعم مالي قدره مليون درهم مناصفة بينهما لفائدة صندوق مواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وأشرف حما وبن فقيه، صباح اليوم الجمعة، على تسليم الشيك الخاص بمساهمتهما المالية لفائدة الصندوق إلى عامل إقليم تزنيت، داعييْن الميسورين من المغاربة المساهمة في الصندوق الذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
الله يحفضكم من كل سوء
نود من الوزارة الوصية أن تخبرنا بأمر واحد، وهو: كم عدد التحليلات المخبرية التي تجرى يوميا على المشتبه في حملهم الفيروس؟
لأنه كلما زادت عدد التحليلات إلا واحتوينا الوضع بسرعة.
تسمعون عدد الاصابات جد مرتفعة في المانيا وفرنسا وايطاليا... لأن عدد التحليلات اليومية تفوق 1000 تحليلة.